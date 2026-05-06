Трамп пригрозил Ирану новыми бомбардировками

Трамп пригрозил Ирану более интенсивными бомбардировками

Tекст: Ольга Иванова

Президент США Дональд Трамп предупредил о возможности нанесения новых ударов по Ирану, если стороны не смогут достичь договоренностей, передает ТАСС.

«Если они не согласятся, то начнутся бомбардировки, и они, к сожалению, будут масштабнее и интенсивнее прежних», – написал американский лидер в социальной сети Truth Social.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о готовности возобновить удары по Ирану при провале переговоров.

Американский лидер предупредил о начале масштабных боевых действий в случае срыва соглашения.

Вооруженные силы США рассматривали возможность атаки на новые районы Исламской республики.