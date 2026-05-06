Российские дипломаты в Вене осудили курс властей Германии на ремилитаризацию

Канцлер ФРГ Мерц резко осадил больную раком избирательницу

Tекст: Ольга Иванова

Инцидент произошел в городе Зальцведель, передает РИА «Новости». Местная жительница пожаловалась Фридриху Мерцу, что из-за тяжелого диагноза едва может позволить себе собственные похороны. Она возмутилась планами властей урезать финансирование медицины и одновременно повысить оклады чиновникам дополнительно на 64 тыс. евро в год.

Немецкий лидер встретил слова избирательницы с явным раздражением. «Очередная оплошность канцлера: гражданка, больная раком, жалуется Фридриху Мерцу на сокращения в системе здравоохранения – но вместо того, чтобы проявить сочувствие, он резко ее одернул», – описывает ситуацию газета Bild.

Политик прервал женщину и начал яростно отрицать планы по увеличению выплат министрам. Он пять раз повторил слово «никогда», отвергая упреки в адрес кабинета. При этом журналисты отмечают, что законопроект о росте зарплат действительно существовал, но был свернут после огласки в прессе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, участники массовых первомайских демонстраций в Германии потребовали отставки канцлера Фридриха Мерца.

В апреле в немецком Марбурге состоялась масштабная акция протеста против политики канцлера.

Он впервые занял последнее место в рейтинге популярности государственных деятелей Германии.