    6 мая 2026, 17:04 • Новости дня

    Эксперт: Москва и Душанбе ускоряют выявление экстремистов и преступников в среде мигрантов

    Член СПЧ Кабанов: Проверки мигрантов станут быстрее благодаря сотрудничеству с Таджикистаном

    @ Андрей Стенин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Деятельность представительств МВД России в Таджикистане и МВД Таджикистана в России позволит сократить сроки проверки мигрантов на причастность к преступлениям, снизить террористические риски и минимизировать поток криминала, проникающего в Россию под видом иностранной рабочей силы, заявил газете ВЗГЛЯД член СПЧ Кирилл Кабанов. Ранее президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму проект соглашения о создании представительств органов внутренних дел и миграции в Душанбе и Москве.

    «Главная задача сотрудничества России и Таджикистана по линии МВД и миграционного контроля – это обмен информацией, проверка прибывающих на наличие судимостей или уголовного преследования», – пояснил Кирилл Кабанов, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

    Спикер назвал инициативу полезной для усиления контроля над миграционно-трудовой сферой в России. «Совместная работа Москвы и Душанбе позволит сократить сроки проверки мигрантов и ускорить принятие решений – предоставлять ли официальное разрешение на работу или отправлять человека обратно на родину», – детализировал он.

    «Кроме того, двустороннее сотрудничество улучшит криминогенную обстановку как в самой миграционной среде, так и в российском обществе в целом. Это поможет снизить поток криминала из стран ближнего зарубежья», – добавил собеседник. Он напомнил, что в террористических и экстремистских ячейках, действующих на территории России, нередко состоят граждане Таджикистана.

    Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму проект соглашения с Таджикистаном об открытии представительств МВД друг у друга. Также, в Москве будут работать сотрудники таджикского министерства труда, миграции и занятости.

    Как отмечается в пояснительной записке, соглашение направлено на развитие международного сотрудничества в сфере противодействия транснациональной преступности, незаконному обороту наркотиков, а также в сфере миграции, пишет ТАСС.

    Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» напомнил, что ранее подобное сотрудничество Москвы и Душанбе уже осуществлялось. «Таджикские силовики оперативно реагировали на задержания подозреваемых в ваххабизме в России, выезжая в их родные села для выяснения обстоятельств радикализации и профилактической работы с семьями», – отмечается в сообщении.

    Политолог Сергей Колясников указал в своем Telegram-канале, что таджикский УБОП уже работал в России, и при задержании исламских радикалов в России сразу сообщал об этом на родину. После чего местные правоохранители проводили работу с родственниками задержанных. «Очень надеюсь, что данный законопроект – это возрождение описанного выше успешного опыта», – отметил блогер.

    5 мая 2026, 19:52 • Новости дня
    Дрон ВСУ убил тракториста в Белгородской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В селе Лаптевка Ракитянского округа Белгородской области беспилотник атаковал трактор во время работы в поле, погиб тракторист, сообщают власти региона.

    В селе Лаптевка Ракитянского округа Белгородской области дрон ВСУ атаковал трактор, работавший в поле. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «В районе села Лаптевка Ракитянского округа работающий в поле трактор подвергся атаке FPV-дрона. Погиб тракторист. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю самые искренние соболезнования всем его родным и близким», – написал глава региона.

    Ранее во вторник два беспилотника ВСУ атаковали Белгород, ранив женщину и мальчика одиннадцати лет. В этот же день украинский беспилотник убил мирную жительницу Шебекино.

    А накануне атаки ВСУ на Белгородскую область привели к гибели одного мирного жителя и ранениям семи человек, включая десятилетнего ребенка и бойца подразделения «Орлан».


    6 мая 2026, 12:16 • Новости дня
    Политолог: Зеленский не собирался соблюдать «режим тишины»

    @ REUTERS/Remo Casilli

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский, вероятно, уведомил Минобороны Украины о том, что его заявление об объявлении «режима тишины» сделано исключительно для вида и останавливать удары по территории России на самом деле не следует, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Так она прокомментировала несоблюдение ВСУ объявленного Зеленским «режима тишины».

    «Объявленный Владимиром Зеленским «режим тишины» – лишь декларация, заявление о планах и намерениях, которое не имеет отношения к реальным действиям украинской армии. На деле никакого решения соблюдать перемирие на Украине просто нет», – считает политолог Лариса Шеслер. По ее мнению, версия о том, что генералы на местах ослушались указаний Зеленского, несостоятельна.

    «Зеленский полностью контролирует министерство обороны, силовые структуры, судебные органы. Если бы он действительно решил приостановить военные действия, это было бы сделано. Я допускаю, что Зеленский уведомил Минобороны, что его заявление – исключительно для вида, а останавливать атаки на территорию России в реальности не следует», – предположила собеседница.

    Как считает Шеслер, Зеленский объявлением «режима тишины» преследовал несколько целей. Первая – это продемонстрировать Дональду Трампу якобы миролюбивые намерения украинской стороны. «Конечно, это пиар-акция, желание показать свою позицию «голубя» президенту США, который неодобрительно относится к агрессивной риторике и политике Киева», – уточнила политолог.

    Вторая цель – создать предлог для обвинения России в том, что это Москва нарушает «перемирие», продолжила собеседница. Она напомнила, что российские военные, согласно приказу Верховного главнокомандующего Владимира Путина, будут соблюдать режим прекращения огня 8 и 9 мая, а о периоде с 6 мая речи не шло. «Но в Киеве считают, что происходящее можно использовать как оправдание для обстрелов Украиной российских городов», – добавила спикер.

    Эксперт допустила, что именно поэтому Зеленский объявил «режим тишины» со среды – обзавестись «поводом» для сворачивания своего «перемирия» и несоблюдения режима прекращения огня 8 и 9 мая. «Украинское руководство полагает, что ситуация меняется в их пользу. Как мы видим, Украина не собирается заканчивать эскалацию», – заключила Шеслер.

    Напомним, в ночь на среду вступил в силу режим тишины, объявленный Украиной. Между тем Минобороны России сообщает, что в период с 21.00 мск 5 мая до 7.00 мск 6 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

    В результате удара украинских БПЛА по Джанкою погибли пять мирных жителей, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. ВСУ 54 раза за прошедшие сутки открывали артиллерийский огонь по приграничным районам Курской области, над регионом сбито 79 вражеских дронов, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

    Кроме того, зафиксировано десять фактов целенаправленных атак украинской армии на Запорожскую область за сутки. Атакам подверглись город Энергодар, Васильевский, Каменско-Днепровский и Михайловский муниципальные округа. Пострадали две женщины, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

    При этом на Украине ссылаются на российские ночные удары дронов и ракет. «Это показывает, что Россия отвергает мир», – считает глава МИД Украины Андрей Сибига. Нюанс в том, что Москва не заявляла, что будет соблюдать «режим тишины» с полуночи 6 мая, предложенный Владимиром Зеленским, признает агентство Bloomberg.

    Напомним, Россия в преддверии Дня Победы в одностороннем порядке объявила о режиме прекращения огня 8 и 9 мая. О том, что Москва готова пойти на такой шаг, изначально Владимир Путин заявил в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом. Глава Белого дома поддержал эту инициативу.

    Российское военное ведомство предупредило, что ВС России нанесут ответный массированный ракетный удар по центру украинской столицы, если ВСУ попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы. «Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – добавили в министерстве.

    Такой сигнал стал реакцией на угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву именно 9 мая. С таким заявлением, напомним, он выступил на открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване. «Украинские дроны могут также пролететь на этом параде», – заявил Зеленский.

    5 мая 2026, 19:00 • Видео
    Вашингтон заставил Германию скулить

    В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    6 мая 2026, 14:32 • Новости дня
    Чайка объяснил кадровые перестановки в Дагестане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решение о кадровых перестановках в Дагестане связано с необходимостью решать широкий круг задач и реагировать на серьезные вызовы, заявил полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

    «Решение главы государства продиктовано большим спектром задач и серьезными вызовами, которые продолжают стоять перед Республикой Дагестан», – подчеркнул Чайка, представляя врио главы Дагестана Федора Щукина в парламенте республики, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин освободил Сергея Меликова от должности главы Республики Дагестан, врио главы назначен Федор Щукин.

    Политолог Евгений Минченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил назначение Щукина врио главы Дагестана.

    6 мая 2026, 08:38 • Новости дня
    Посол Нечаев сообщил о подготовке Германии к войне с Россией

    @ Federico Gambarini/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Германия проводит ускоренную милитаризацию, готовясь к военному противостоянию с Россией, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

    Германия проводит ускоренную милитаризацию, готовясь к военному противостоянию с Россией, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев, передают «Известия».

    Дипломат подчеркнул, что Берлин активно инвестирует в оборонный сектор, используя как бюджетные средства, так и кредиты.

    «Германия по всем признакам держит курс на подготовку к военному противостоянию с Россией, предусматривающий ускоренную милитаризацию страны и увеличение бундесвера», – отметил глава российской дипмиссии. При этом немецкие власти продолжают отрицать превращение государства в сторону вооруженного конфликта на Украине.

    Кроме того, ФРГ продолжает совершенствовать программы военной поддержки Киева. По словам дипломата, сейчас Берлин делает основную ставку на масштабные поставки украинской армии дальнобойных беспилотников.

    Ранее Нечаев заявил, что Москва активно доносит до немецкого руководства и общества мысль об опасности наращивания вооружений.

    СМИ писали, что власти Германии приступили к подготовке гражданской инфраструктуры к возможному военному конфликту.

    Кипрский журналист Александр Христофору заявил о подготовке канцлера Фридриха Мерца к вооруженному противостоянию с Россией.

    6 мая 2026, 15:07 • Новости дня
    Семерых детей из России внесли в базу «Миротворца»

    @ YAHYA ARHAB/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В список украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и запрещен на территории России) добавили еще семь несовершеннолетних россиян, самому младшему из которых всего пять лет, выяснили журналисты.

    В базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец» внесены еще семь несовершеннолетних. По информации ресурса, детям вменяют «сознательное нарушение государственной границы» Украины – речь идет о пересечении КПП между Ростовской областью и территориями ЛНР и ДНР. Самому старшему из внесенных – 17 лет, младшему – всего пять лет.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил ТАСС, что власти Украины намеренно создают условия для межнациональной розни, объявляя врагами даже малолетних детей. По его словам, такие действия могут иметь долгосрочные негативные последствия для отношений между народами.

    На сайте «Миротворец» регулярно публикуются личные данные несовершеннолетних в возрасте от двух до семнадцати лет. Известно, что в 2021 году туда попала 12-летняя писательница из ЛНР Фаина Савенкова. Она подчеркнула, что публикация персональных данных детей является нарушением их прав.

    Сайт «Миротворец» работает с 2014 года и занимается сбором и размещением персональных данных лиц, которых создатели ресурса считают угрозой национальной безопасности Украины. За последние годы в этот список попали журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым, Донбасс, а также те, кто, по мнению администрации сайта, имеет противоположную позицию по вопросу конфликта на Украине.

    Ранее в новогоднюю ночь в базу экстремистского сайта «Миротворец» внесли шестерых несовершеннолетних, самому младшему из которых два года.

    До этого в конце декабря в эту базу добавили данные еще 25 несовершеннолетних, рожденных с 2019 по 2023 год, включая граждан России, Таджикистана и Украины.

    А 20 декабря личные данные 20 детей, появившихся на свет с 2014 по 2019 год, оказались в базе с обвинениями в «покушении на суверенитет Украины».


    6 мая 2026, 14:42 • Новости дня
    Cтраны ЕС резко нарастили выдачу виз россиянам в 2025 году

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2025 году государства Евросоюза оформили россиянам более 620 тысяч виз, что стало самым высоким показателем с 2022 года.

    В 2025 году страны Евросоюза выдали гражданам России более 620 тыс. виз, что стало рекордным показателем с начала 2022 года, сообщает Euractiv. Рост составил 10,2% по сравнению с 2024 годом, когда было выдано 574 тыс. виз, а в 2023 году их было только 462 тыс. Издание уточняет, что в 2022 году россияне получили 610 тыс. виз.

    В ноябре 2025 года Еврокомиссия ввела ограничения на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России. Теперь при каждой поездке россиянам необходимо запрашивать отдельное разрешение. Несмотря на это, число выданных виз продолжает расти, однако причины такого увеличения в публикации не уточняются.

    Ранее исполнительный директор компании «Визаход» Даниил Сергеев отмечал, что чаще всего шенгенские визы россиянам оформляют консульства Испании, Франции, Италии и Греции, передает РИА «Новости».

    Шенгенская зона объединяет 29 европейских государств, среди которых 25 стран Евросоюза и четыре страны ЕАСТ – Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. На ее территории отменён внутренний пограничный контроль, позволяя свободно перемещаться с единой визой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД России Александр Грушко назвал ужесточение Евросоюзом требований к оформлению многократных шенгенских виз для россиян примером дискриминации по национальному признаку.

    Мария Захарова описала свой негативный опыт с оформлением британской визы в 2004 году и сравнила его с современным дистанционным способом получения разрешения на въезд в Россию.

    Вице-спикер парламента Черногории Николла Камадж заявил, что страна пока не приняла официального решения о введении визового режима для граждан России.

    5 мая 2026, 17:55 • Новости дня
    В России начался национальный отбор на конкурс красоты БРИКС-2027

    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России начался национальный отбор на конкурс красоты БРИКС 2027 года, финалистки которого будут определяться в рамках масштабного реалити-шоу, сообщили организаторы.

    Национальный отбор участниц на международный конкурс красоты БРИКС–2027 стартовал в России. Организаторы сообщили ТАСС, что впервые Россия выберет представительниц для конкурса с помощью реалити-шоу, сочетающего конкурсную систему, образовательные программы и формат реалити-наблюдения.

    Проект включает три категории: «Мисс», «Миссис» и «Маленькая мисс». Заявиться на участие могут все желающие девушки, независимо от опыта участия в подобных мероприятиях. Кастинг пройдет в два этапа: онлайн-отбор состоится с 30 апреля по 25 мая, а финальный офлайн-этап намечен на 23 июня в The Ritz-Carlton Moscow.

    По результатам национального отбора участницы продолжат подготовку к международному этапу в рамках реалити-шоу. В программе предусмотрено обучение подиумному шагу, сценической речи, работе с образом и развитию медийных навыков. Организаторы подчеркнули: «Телевизионное шоу станет первым национальным отбором БРИКС, транслируемым на федеральном уровне».

    Финал проекта пройдет в формате прямой трансляции, а победительницы всех категорий получат статус официальных представительниц России на конкурсе БРИКС–2027. Прием заявок уже открыт на официальном сайте проекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2027 году организаторы планируют провести Международный конкурс красоты стран БРИКС в Индии.

    Также сообщалось, что заключительный этап смотра в Казани в марте 2026 года прошел без традиционного дефиле в купальниках из-за Рамадана. В состав жюри конкурса вошли телеведущая Виктория Лопырева и певица Ольга Бузова.


    5 мая 2026, 19:08 • Новости дня
    Стубб допустил возможные переговоры Европы с Путиным из-за позиции США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии допустил, что Европе придется начать переговоры с президентом Владимиром Путиным, если политика США перестанет соответствовать интересам Европы.

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европе, возможно, придется начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если позиция Соединенных Штатов по конфликту на Украине не будет отвечать интересам ЕС, пишет «Российская газета».

    «Очевидно, этот вопрос зависит от того, отвечает ли проводимая сейчас Соединенными Штатами политика в отношении России или Украины интересам Европы. Если ответом будет то, что это не обязательно так, то близок момент, когда кому-то из европейских лидеров стоит скоординированно пообщаться с президентом Путиным», – заявил Стубб в интервью Helsingin Sanomat.

    Он добавил, что решение о начале таких переговоров будет принято на основании оценки европейских интересов и координации между лидерами ЕС. По его словам, сейчас многое зависит от курса Вашингтона.

    Ранее президент Финляндии заявлял о необходимости диалога с Россией еще 17 марта. До этого представитель Еврокомиссии Паула Пиньо также признала неизбежность переговоров с президентом Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты рассматривают разные пути посадить Европу за стол переговоров с Россией.

    5 мая 2026, 20:52 • Новости дня
    В Сочи похоронили погибшую в ДТП участницу КВН Елену Рыбалко

    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участницу команды КВН «Утомленные солнцем» Елену Рыбалко, погибшую при наезде автомобиля ночью 1 мая, проводили в последний путь в Сочи.

    Участница КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко, погибшая в результате дорожно-транспортного происшествия 1 мая, была похоронена на Верхне-Высоком кладбище в Сочи. Об этом сообщили ТАСС в ритуальном агентстве «Мавзолей».

    В агентстве уточнили: «Елена Рыбалко похоронена на кладбище Верхне-Высокое в городском округе Сочи». Прощание с актрисой прошло у нее дома в Сочи.

    Смертельная авария произошла вечером 1 мая. Согласно данным Госавтоинспекции Сочи, в 22:00 по московскому времени водитель автомобиля Toyota Colube совершил наезд на женщину 1973 года рождения, которая переходила дорогу в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. От полученных травм пострадавшая умерла на месте происшествия, несмотря на попытки реанимации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко погибла в ДТП в возрасте 53 лет. Международный союз КВН назвал гибель Елены невосполнимой утратой и выразил соболезнования ее близким.

    Актер и комик Михаил Галустян вспомнил о совместных выступлениях с Еленой Рыбалко и назвал их одними из самых ярких в КВН.


    5 мая 2026, 20:22 • Новости дня
    Посольство России назвало новые санкции Британии враждебным шагом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство России назвало новый пакет санкций Британии в отношении Москвы враждебным шагом.

    «Сегодня Лондон объявил об очередном наборе нелегитимных санкционных мер против нашей страны. Понятно, что влияние этого враждебного шага, как и предыдущих, на общую ситуацию и, тем более, на ход СВО, замечено не будет, несмотря на пафосные лозунги британских властей», – заявили в дипмиссии, передает ТАСС.

    В посольстве также подчеркнули, что Британия «раздувает пламя украинского конфликта», предоставляя деньгами и вооружениями поддержку Киеву. По мнению посольства, за такую помощь украинское население расплачивается жизнями наиболее уязвимых и беззащитных граждан.


    5 мая 2026, 20:59 • Новости дня
    При атаке ВСУ на АЗС в Курской области ранены два человека

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Два человека получили ранения при атаке украинского беспилотника на автозаправочную станцию в городе Льгове Курской области, повреждено оборудование, сообщают власти региона.

    Беспилотник ВСУ атаковал заправочную станцию в городе Льгове Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. В результате нападения пострадали два человека и было повреждено заправочное оборудование.

    «У 30-летнего мужчины минно-взрывная травма, ранения рук и ног, закрытая черепно-мозговая травма. Также ранен начальник пожарной части. У 44-летнего мужчины осколочные ранения ног», – сообщил Хинштейн.

    Пострадавшим срочно оказали медицинскую помощь в Льговской центральной районной больнице. Сейчас их на скорой доставляют в Курскую областную больницу для дальнейшего лечения.

    Ранее в субботу украинский беспилотник подорвал трактор в селе Октябрьское Курской области, в результате чего был ранен местный житель.

    В тот же день беспилотник атаковал автомобиль с семьей из Белгородской области, пострадали три человека. А 1 мая беспилотник ВСУ оставил ряд районов Курской области без телевещания.


    5 мая 2026, 18:06 • Новости дня
    В Подмосковье врачи спасли мужчину с гвоздем в черепе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мужчине с тяжелой травмой головы удалось сохранить жизнь и зрение после операции в Московском областном институте, сообщил Минздрав Подмосковья.

    Врачи Московского областного научно-исследовательского клинического института им. Владимирского спасли жизнь мужчине, который поступил с гвоздем, проникшим в череп, сообщает Министерство здравоохранения Подмосковья. Инородное тело прошло через нижнюю глазную щель, верхнюю челюстную пазуху и остановилось в основной пазухе головы.

    Врач-офтальмолог Александр Богатырев рассказал: «Основная проблема была в том, что гвоздь вошел очень глубоко и находился рядом с крупными сосудистыми сплетениями. Их повреждение грозило летальным исходом. Поэтому важно было действовать предельно аккуратно, для этого врачи провели консилиум, в котором приняли участие офтальмологи, отоларингологи и нейрохирурги. После выработки тактики хирургического лечения офтальмологи удалили инородное тело и сделали ушивание рваной раны склеры – оболочки глазного яблока. В результате специалистам удалось сохранить как жизнь пациенту, так и зрительную функцию».

    После проведения успешной операции состояние мужчины стабилизировали, его выписали домой на амбулаторное лечение по месту жительства.

    Ранее в Подмосковье госпитализировали пациента весом более 220 кг с помощью сотрудников экстренных служб. До этого врачи Центра Рошаля спасли школьницу после удара током от смартфона в ванной.

    А год назад в том же центре специалисты сохранили зрение 16-летнему юноше, который три месяца не снимал однодневные линзы.


    5 мая 2026, 17:50 • Новости дня
    Москву атаковали 50 беспилотников за четыре дня

    Tекст: Валерия Городецкая

    В период с субботы по вторник российскую столицу атаковали 50 беспилотных летательных аппаратов.

    Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Max сообщил о том, что системы ПВО в очередной раз успешно отразили нападение. «Отражена атака еще четырех БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он. По подсчетам ТАСС, число атаковавших Москву беспилотников с 2 по 5 мая достигло 50.

    Ранее системы ПВО уничтожили 11 украинских дронов над Смоленской областью. Мирная жительница города Шебекино в Белгородской области погибла из-за атаки украинского беспилотника.

    5 мая 2026, 18:42 • Новости дня
    ВСУ ранили пять человек при ударе «Градом» по поселку в Брянской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Поселок Белая Березка в Брянской области подвергся обстрелу, в результате которого пострадали пять мирных жителей, включая одного ребенка, сообщили власти региона.

    Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар из реактивной системы залпового огня «Град» по поселку Белая Березка в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. В результате атаки пострадали пять мирных жителей, включая одного ребенка.

    Губернатор сообщил: «Целенаправленный массированный удар нанесли укронацисты из РСЗО «Град» по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района».

    Все пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. По словам Богомаза, в результате обстрела произошло несколько возгораний и повреждений, в том числе многоквартирного и частных жилых домов.

    Сейчас продолжается уточнение информации о разрушениях и последствиях удара. Местные власти контролируют ситуацию и оказывают помощь пострадавшим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате атаки украинских беспилотников-камикадзе на село Демьянки в Брянской области получили ранения водитель и работник почтового отделения.

    Также в понедельник при обстреле села Бровничи из систем залпового огня и последующей атаке дронов пострадали семеро сотрудников агропромышленного холдинга «Мираторг». Кроме того, 4 мая водитель грузового автомобиля получил ранения после атаки украинского беспилотника на поселок Сенчуры Суземского района Брянской области.

    5 мая 2026, 21:07 • Новости дня
    Ученые назвали наилучшее время для наблюдения Майских Акварид

    Астроном Кошман назвала наилучшее время для наблюдения Майских Акварид

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ночь на среду, которая станет максимумом Майских Акварид, на небе будут заметны только наиболее яркие метеоры из-за яркой Луны, отмечают астрономы.

    В ночь на 6 мая ожидается пик метеорного потока Майские Аквариды, но почти полная Луна засветит небо, что позволит увидеть только самые яркие метеоры. Астроном Людмила Кошман сообщила ТАСС, что «в этом году почти полная Луна позволит увидеть только яркие метеоры», добавив, что важно наличие безоблачной погоды для удачных наблюдений.

    Майские Аквариды представляют собой ежегодный метеорный поток, связанный с пылевым следом кометы Галлея. Максимальная активность потока приходится на начало мая, а в 2026 году пик ожидается в ночь на 6 мая. Обычно в этот период можно наблюдать до 40 метеоров в час, однако в нынешних условиях их число может быть меньше из-за засветки от Луны.

    Метеоры Майских Акварид отличаются белым цветом, высокой скоростью и длинными светящимися следами на небе. Наиболее благоприятным временем для наблюдения в ночь на 6 мая станут предрассветные часы – с двух до четырех утра, при этом смотреть рекомендуется в сторону юго-восточного горизонта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, максимальная активность метеорного потока Майские Аквариды ожидается в ночь на 6 мая и продлится до 10 мая.

    Астроном Алексеев ранее назвал даты самых ярких весенних звездопадов. До этого ученые спрогнозировали пик активности метеорного потока Лириды.


