  • Новость часаПри атаке ВСУ на Чебоксары пострадали 40 домов, школы и детсады
    6 мая 2026, 14:08 • Новости дня

    Патриарх Кирилл передал икону Богородицы 3-й гвардейской армии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал список почитаемой Луганской иконы Божией Матери 3-й гвардейской общевойсковой Луганско-Северодонецкой армии.

    Церемония состоялась после литургии в главном храме Вооруженных сил России в день Георгия Победоносца, передает РИА «Новости».

    «В этом святом храме, где возносятся молитвы за Отечество наше, за победу, я хотел бы передать Луганскую икону Божией Матери для особого почитания командованию и личному составу 3-й гвардейской армии», – заявил патриарх Кирилл. Он вручил святыню генерал-лейтенанту Игорю Кузьменкову, пожелав ему помощи Божией и крепости сил в достижении необходимых для Родины результатов.

    Луганская икона Божией Матери связана с явлением Богородицы в Луганске в 1905 году, после чего был написан ее первый образ, позднее утраченный. В 1992 году икону создали заново в Псково-Печерском монастыре, и теперь она хранится в Свято-Петропавловском кафедральном соборе Луганска. Этот образ считается главной святыней города, а день празднования иконы – 15 июня.

    Согласно Православной энциклопедии, в 2009 году считавшаяся утерянной икона была вновь обнаружена. В память о ней в 2000 году в Луганске установлен памятник Богородице.

    Ранее глава ЛНР сообщил, что в Стаханове в ЛНР продолжается восстановление Свято-Николаевского собора, готовность объекта достигла 70%, а завершение работ ожидается в июле текущего года.

    5 мая 2026, 17:37 • Новости дня
    Казахстан решил отказаться от импорта электроэнергии из России с 2027 года
    Tекст: Валерия Городецкая

    Казахстан намерен прекратить закупки электроэнергии из России с 2027 года благодаря развитию собственных энергетических мощностей, сообщил замминистра энергетики республики Сунгат Есимханов на пресс-конференции.

    «Если в конце этого года – начале следующего все плановые наши объекты введем, то мы в 2027 году, я думаю, вообще не будем (закупать электроэнергию из России)», – сказал он, передает ТАСС.

    В последние годы Казахстан был вынужден ежегодно покупать электроэнергию у России из-за дефицита собственных мощностей. В 2024 году разница между выработкой и потреблением составила 2,1 млрд кВт·ч, в 2025 году этот дефицит сократился до 1,5 млрд кВт·ч, а в 2026 году, по прогнозу, составит примерно до 1-1,2 млрд кВт·ч.

    В 2024 году Абхазия запросила у России гуманитарную помощь электроэнергией.

    5 мая 2026, 19:52 • Новости дня
    Дрон ВСУ убил тракториста в Белгородской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В селе Лаптевка Ракитянского округа Белгородской области беспилотник атаковал трактор во время работы в поле, погиб тракторист, сообщают власти региона.

    «В районе села Лаптевка Ракитянского округа работающий в поле трактор подвергся атаке FPV-дрона. Погиб тракторист. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю самые искренние соболезнования всем его родным и близким», – написал глава региона.

    Ранее во вторник два беспилотника ВСУ атаковали Белгород, ранив женщину и мальчика одиннадцати лет. В этот же день украинский беспилотник убил мирную жительницу Шебекино.

    А накануне атаки ВСУ на Белгородскую область привели к гибели одного мирного жителя и ранениям семи человек, включая десятилетнего ребенка и бойца подразделения «Орлан».


    5 мая 2026, 19:00 • Видео
    Вашингтон заставил Германию скулить

    В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    5 мая 2026, 17:20 • Новости дня
    При атаке БПЛА на Чебоксары погибли два человека
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жертвами масштабной атаки беспилотников по Чебоксарам стали двое мирных жителей, еще 34 человека получили различные травмы, включая одного ребенка, повреждено 28 многоквартирных домов, сообщают власти республики.

    «Чувашия столкнулась с беспрецедентным вызовом – самой масштабной атакой вражеских ВСУ. К глубокой скорби, двое мирных жителей погибли. Приношу искренние соболезнования их родным и близким. Мы скорбим вместе с вами», – написал он.

    Еще 34 человека получили ранения, в том числе один ребенок. Большинство пострадавших уже выписаны из больниц, а оставшимся в стационарах оказывается вся необходимая помощь, сообщил Николаев, подчеркнув, что медицинский персонал работает в усиленном режиме.

    Основной удар пришелся на гражданскую инфраструктуру. Повреждены 28 многоквартирных домов, в которых живут 8,5 тыс. человек. В двух зданиях нарушены несущие конструкции, их жителям предложено переселиться в подготовленные общежития и три пункта временного размещения, где организовано питание, предоставлены медикаменты и работают психологи.

    В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, решение о котором принято на заседании оперативного штаба. Это позволит оперативно мобилизовать ресурсы для быстрой помощи пострадавшим. Глава Чувашии заверил, что будет оказана вся необходимая поддержка семьям погибших и пострадавших, этот вопрос находится на его особом контроле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ночного налета украинских беспилотников на Чебоксары 5 мая трое мирных жителей получили травмы различной степени тяжести. Позже глава Чувашии заявил о повторных ударах по городу. После этого в Чебоксарах открыли пункты временного размещения, более 700 человек обратились за помощью.

    6 мая 2026, 12:16 • Новости дня
    Политолог: Зеленский не собирался соблюдать «режим тишины»

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский, вероятно, уведомил Минобороны Украины о том, что его заявление об объявлении «режима тишины» сделано исключительно для вида и останавливать удары по территории России на самом деле не следует, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Так она прокомментировала несоблюдение ВСУ объявленного Зеленским «режима тишины».

    «Объявленный Владимиром Зеленским «режим тишины» – лишь декларация, заявление о планах и намерениях, которое не имеет отношения к реальным действиям украинской армии. На деле никакого решения соблюдать перемирие на Украине просто нет», – считает политолог Лариса Шеслер. По ее мнению, версия о том, что генералы на местах ослушались указаний Зеленского, несостоятельна.

    «Зеленский полностью контролирует министерство обороны, силовые структуры, судебные органы. Если бы он действительно решил приостановить военные действия, это было бы сделано. Я допускаю, что Зеленский уведомил Минобороны, что его заявление – исключительно для вида, а останавливать атаки на территорию России в реальности не следует», – предположила собеседница.

    Как считает Шеслер, Зеленский объявлением «режима тишины» преследовал несколько целей. Первая – это продемонстрировать Дональду Трампу якобы миролюбивые намерения украинской стороны. «Конечно, это пиар-акция, желание показать свою позицию «голубя» президенту США, который неодобрительно относится к агрессивной риторике и политике Киева», – уточнила политолог.

    Вторая цель – создать предлог для обвинения России в том, что это Москва нарушает «перемирие», продолжила собеседница. Она напомнила, что российские военные, согласно приказу Верховного главнокомандующего Владимира Путина, будут соблюдать режим прекращения огня 8 и 9 мая, а о периоде с 6 мая речи не шло. «Но в Киеве считают, что происходящее можно использовать как оправдание для обстрелов Украиной российских городов», – добавила спикер.

    Эксперт допустила, что именно поэтому Зеленский объявил «режим тишины» со среды – обзавестись «поводом» для сворачивания своего «перемирия» и несоблюдения режима прекращения огня 8 и 9 мая. «Украинское руководство полагает, что ситуация меняется в их пользу. Как мы видим, Украина не собирается заканчивать эскалацию», – заключила Шеслер.

    Напомним, в ночь на среду вступил в силу режим тишины, объявленный Украиной. Между тем Минобороны России сообщает, что в период с 21.00 мск 5 мая до 7.00 мск 6 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

    В результате удара украинских БПЛА по Джанкою погибли пять мирных жителей, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. ВСУ 54 раза за прошедшие сутки открывали артиллерийский огонь по приграничным районам Курской области, над регионом сбито 79 вражеских дронов, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

    Кроме того, зафиксировано десять фактов целенаправленных атак украинской армии на Запорожскую область за сутки. Атакам подверглись город Энергодар, Васильевский, Каменско-Днепровский и Михайловский муниципальные округа. Пострадали две женщины, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

    При этом на Украине ссылаются на российские ночные удары дронов и ракет. «Это показывает, что Россия отвергает мир», – считает глава МИД Украины Андрей Сибига. Нюанс в том, что Москва не заявляла, что будет соблюдать «режим тишины» с полуночи 6 мая, предложенный Владимиром Зеленским, признает агентство Bloomberg.

    Напомним, Россия в преддверии Дня Победы в одностороннем порядке объявила о режиме прекращения огня 8 и 9 мая. О том, что Москва готова пойти на такой шаг, изначально Владимир Путин заявил в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом. Глава Белого дома поддержал эту инициативу.

    Российское военное ведомство предупредило, что ВС России нанесут ответный массированный ракетный удар по центру украинской столицы, если ВСУ попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы. «Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – добавили в министерстве.

    Такой сигнал стал реакцией на угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву именно 9 мая. С таким заявлением, напомним, он выступил на открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване. «Украинские дроны могут также пролететь на этом параде», – заявил Зеленский.

    5 мая 2026, 16:46 • Новости дня
    В Госдуме предложили изменить правила приема в магистратуру

    В Госдуме предложили ограничить поступление в магистратуру не по специальности бакалавриата

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минобрнауки может получить право вводить ограничения на поступление в магистратуру по отдельным специальностям.

    Соответствующие поправки к закону «Об образовании» внесли в Госдуму депутаты от разных фракций, в том числе Сергей Кабышев от «Справедливой России» и Александр Мажуга от «Единой России», передает «Коммерсант». Согласно инициативе, поступать в магистратуру по ряду направлений смогут только выпускники соответствующих бакалавриатских программ или абитуриенты с опытом работы по выбранному профилю.

    Авторы законопроекта указывают, что такие меры необходимы для обеспечения профессиональной преемственности между уровнями высшего образования. По их мнению, сейчас часто встречается ситуация, когда бакалавр и магистратура не связаны по тематике, из-за чего выпускники не получают достаточных фундаментальных знаний. В пояснительной записке они приводят статистику: в 2025 году среди поступивших в магистратуру по «химическим технологиям» 20% имели образование по иной специальности, а среди поступивших на юриспруденцию таких оказалось 24%.

    В настоящее время магистратура – это второй уровень высшего образования после бакалавриата, введенный с приходом болонской системы. Для поступления необходим диплом бакалавра или специалиста и сдача вступительных экзаменов, иных ограничений сейчас нет.

    Ранее сообщалось, что в России с сентября 2026 года отменят привычные форматы бакалавриата и магистратуры, введя базовое и специализированное высшее образование для новых студентов.

    6 мая 2026, 08:38 • Новости дня
    Посол Нечаев сообщил о подготовке Германии к войне с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Германия проводит ускоренную милитаризацию, готовясь к военному противостоянию с Россией, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

    Дипломат подчеркнул, что Берлин активно инвестирует в оборонный сектор, используя как бюджетные средства, так и кредиты.

    «Германия по всем признакам держит курс на подготовку к военному противостоянию с Россией, предусматривающий ускоренную милитаризацию страны и увеличение бундесвера», – отметил глава российской дипмиссии. При этом немецкие власти продолжают отрицать превращение государства в сторону вооруженного конфликта на Украине.

    Кроме того, ФРГ продолжает совершенствовать программы военной поддержки Киева. По словам дипломата, сейчас Берлин делает основную ставку на масштабные поставки украинской армии дальнобойных беспилотников.

    Ранее Нечаев заявил, что Москва активно доносит до немецкого руководства и общества мысль об опасности наращивания вооружений.

    СМИ писали, что власти Германии приступили к подготовке гражданской инфраструктуры к возможному военному конфликту.

    Кипрский журналист Александр Христофору заявил о подготовке канцлера Фридриха Мерца к вооруженному противостоянию с Россией.

    5 мая 2026, 17:55 • Новости дня
    В России начался национальный отбор на конкурс красоты БРИКС-2027

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России начался национальный отбор на конкурс красоты БРИКС 2027 года, финалистки которого будут определяться в рамках масштабного реалити-шоу, сообщили организаторы.

    Национальный отбор участниц на международный конкурс красоты БРИКС–2027 стартовал в России. Организаторы сообщили ТАСС, что впервые Россия выберет представительниц для конкурса с помощью реалити-шоу, сочетающего конкурсную систему, образовательные программы и формат реалити-наблюдения.

    Проект включает три категории: «Мисс», «Миссис» и «Маленькая мисс». Заявиться на участие могут все желающие девушки, независимо от опыта участия в подобных мероприятиях. Кастинг пройдет в два этапа: онлайн-отбор состоится с 30 апреля по 25 мая, а финальный офлайн-этап намечен на 23 июня в The Ritz-Carlton Moscow.

    По результатам национального отбора участницы продолжат подготовку к международному этапу в рамках реалити-шоу. В программе предусмотрено обучение подиумному шагу, сценической речи, работе с образом и развитию медийных навыков. Организаторы подчеркнули: «Телевизионное шоу станет первым национальным отбором БРИКС, транслируемым на федеральном уровне».

    Финал проекта пройдет в формате прямой трансляции, а победительницы всех категорий получат статус официальных представительниц России на конкурсе БРИКС–2027. Прием заявок уже открыт на официальном сайте проекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2027 году организаторы планируют провести Международный конкурс красоты стран БРИКС в Индии.

    Также сообщалось, что заключительный этап смотра в Казани в марте 2026 года прошел без традиционного дефиле в купальниках из-за Рамадана. В состав жюри конкурса вошли телеведущая Виктория Лопырева и певица Ольга Бузова.


    5 мая 2026, 19:08 • Новости дня
    Стубб допустил возможные переговоры Европы с Путиным из-за позиции США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии допустил, что Европе придется начать переговоры с президентом Владимиром Путиным, если политика США перестанет соответствовать интересам Европы.

    «Очевидно, этот вопрос зависит от того, отвечает ли проводимая сейчас Соединенными Штатами политика в отношении России или Украины интересам Европы. Если ответом будет то, что это не обязательно так, то близок момент, когда кому-то из европейских лидеров стоит скоординированно пообщаться с президентом Путиным», – заявил Стубб в интервью Helsingin Sanomat.

    Он добавил, что решение о начале таких переговоров будет принято на основании оценки европейских интересов и координации между лидерами ЕС. По его словам, сейчас многое зависит от курса Вашингтона.

    Ранее президент Финляндии заявлял о необходимости диалога с Россией еще 17 марта. До этого представитель Еврокомиссии Паула Пиньо также признала неизбежность переговоров с президентом Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты рассматривают разные пути посадить Европу за стол переговоров с Россией.

    5 мая 2026, 20:52 • Новости дня
    В Сочи похоронили погибшую в ДТП участницу КВН Елену Рыбалко

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участницу команды КВН «Утомленные солнцем» Елену Рыбалко, погибшую при наезде автомобиля ночью 1 мая, проводили в последний путь в Сочи.

    Участница КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко, погибшая в результате дорожно-транспортного происшествия 1 мая, была похоронена на Верхне-Высоком кладбище в Сочи. Об этом сообщили ТАСС в ритуальном агентстве «Мавзолей».

    В агентстве уточнили: «Елена Рыбалко похоронена на кладбище Верхне-Высокое в городском округе Сочи». Прощание с актрисой прошло у нее дома в Сочи.

    Смертельная авария произошла вечером 1 мая. Согласно данным Госавтоинспекции Сочи, в 22:00 по московскому времени водитель автомобиля Toyota Colube совершил наезд на женщину 1973 года рождения, которая переходила дорогу в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. От полученных травм пострадавшая умерла на месте происшествия, несмотря на попытки реанимации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко погибла в ДТП в возрасте 53 лет. Международный союз КВН назвал гибель Елены невосполнимой утратой и выразил соболезнования ее близким.

    Актер и комик Михаил Галустян вспомнил о совместных выступлениях с Еленой Рыбалко и назвал их одними из самых ярких в КВН.


    5 мая 2026, 20:22 • Новости дня
    Посольство России назвало новые санкции Британии враждебным шагом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство России назвало новый пакет санкций Британии в отношении Москвы враждебным шагом.

    «Сегодня Лондон объявил об очередном наборе нелегитимных санкционных мер против нашей страны. Понятно, что влияние этого враждебного шага, как и предыдущих, на общую ситуацию и, тем более, на ход СВО, замечено не будет, несмотря на пафосные лозунги британских властей», – заявили в дипмиссии, передает ТАСС.

    В посольстве также подчеркнули, что Британия «раздувает пламя украинского конфликта», предоставляя деньгами и вооружениями поддержку Киеву. По мнению посольства, за такую помощь украинское население расплачивается жизнями наиболее уязвимых и беззащитных граждан.


    5 мая 2026, 20:59 • Новости дня
    При атаке ВСУ на АЗС в Курской области ранены два человека

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Два человека получили ранения при атаке украинского беспилотника на автозаправочную станцию в городе Льгове Курской области, повреждено оборудование, сообщают власти региона.

    Беспилотник ВСУ атаковал заправочную станцию в городе Льгове Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. В результате нападения пострадали два человека и было повреждено заправочное оборудование.

    «У 30-летнего мужчины минно-взрывная травма, ранения рук и ног, закрытая черепно-мозговая травма. Также ранен начальник пожарной части. У 44-летнего мужчины осколочные ранения ног», – сообщил Хинштейн.

    Пострадавшим срочно оказали медицинскую помощь в Льговской центральной районной больнице. Сейчас их на скорой доставляют в Курскую областную больницу для дальнейшего лечения.

    Ранее в субботу украинский беспилотник подорвал трактор в селе Октябрьское Курской области, в результате чего был ранен местный житель.

    В тот же день беспилотник атаковал автомобиль с семьей из Белгородской области, пострадали три человека. А 1 мая беспилотник ВСУ оставил ряд районов Курской области без телевещания.


    5 мая 2026, 18:06 • Новости дня
    В Подмосковье врачи спасли мужчину с гвоздем в черепе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мужчине с тяжелой травмой головы удалось сохранить жизнь и зрение после операции в Московском областном институте, сообщил Минздрав Подмосковья.

    Врачи Московского областного научно-исследовательского клинического института им. Владимирского спасли жизнь мужчине, который поступил с гвоздем, проникшим в череп, сообщает Министерство здравоохранения Подмосковья. Инородное тело прошло через нижнюю глазную щель, верхнюю челюстную пазуху и остановилось в основной пазухе головы.

    Врач-офтальмолог Александр Богатырев рассказал: «Основная проблема была в том, что гвоздь вошел очень глубоко и находился рядом с крупными сосудистыми сплетениями. Их повреждение грозило летальным исходом. Поэтому важно было действовать предельно аккуратно, для этого врачи провели консилиум, в котором приняли участие офтальмологи, отоларингологи и нейрохирурги. После выработки тактики хирургического лечения офтальмологи удалили инородное тело и сделали ушивание рваной раны склеры – оболочки глазного яблока. В результате специалистам удалось сохранить как жизнь пациенту, так и зрительную функцию».

    После проведения успешной операции состояние мужчины стабилизировали, его выписали домой на амбулаторное лечение по месту жительства.

    Ранее в Подмосковье госпитализировали пациента весом более 220 кг с помощью сотрудников экстренных служб. До этого врачи Центра Рошаля спасли школьницу после удара током от смартфона в ванной.

    А год назад в том же центре специалисты сохранили зрение 16-летнему юноше, который три месяца не снимал однодневные линзы.


    5 мая 2026, 17:50 • Новости дня
    Москву атаковали 50 беспилотников за четыре дня

    Tекст: Валерия Городецкая

    В период с субботы по вторник российскую столицу атаковали 50 беспилотных летательных аппаратов.

    Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Max сообщил о том, что системы ПВО в очередной раз успешно отразили нападение. «Отражена атака еще четырех БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он. По подсчетам ТАСС, число атаковавших Москву беспилотников с 2 по 5 мая достигло 50.

    Ранее системы ПВО уничтожили 11 украинских дронов над Смоленской областью. Мирная жительница города Шебекино в Белгородской области погибла из-за атаки украинского беспилотника.

    5 мая 2026, 16:59 • Новости дня
    Медведев подчеркнул силу и независимость России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Современные поколения, по мнению зампреда Совбеза, председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, сохраняют традиции предков, участвуя в спецоперации и развивая сильную, независимую Россию.

    Россия является сильной, независимой и свободной страной, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, передает ТАСС. По его словам, нынешние поколения продолжают дело поколения победителей, отдавая дань памяти и уважения своим предкам.

    «Поколение победителей – это родные, близкие нам люди. Мы их дети, внуки, теперь уже и правнуки. Мы стараемся хранить память в семейных традициях, но самое главное, что мы продолжаем их дело и живем в своей стране, которую мы любим и которая является сильной, независимой и свободной», – заявил Медведев.

    Он также подчеркнул, что Россия продолжает дело героев Великой Отечественной войны, в том числе сражаясь в ходе специальной военной операции. По его словам, потомки поколения победителей трудятся на благо Родины и принимают участие в судьбоносных событиях современной истории.

    «Мы трудимся на благо своей Родины и сражаемся в рамках специальной военной операции. То, что было здесь в годы Великой Отечественной войны, продолжается и в сегодняшней жизни», – отметил Медведев.

    Ранее Дмитрий Медведев поделился списком своих любимых фильмов, которые традиционно смотрит 9 мая. Также Медведев заявил, что поддержка семьи – стратегическое направление и важнейший приоритет при работе с бюджетом страны.

    Кроме того, заместитель председателя Совбеза назвал помощь людям главной задачей Народной программы партии «Единая Россия».


    5 мая 2026, 16:18 • Новости дня
    Шведский наемник заочно получил 17 лет за участие в боях на стороне ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Шведский наемник Нильс Дальгрен получил заочный приговор в Донецке за участие в боевых действиях на стороне ВСУ и обучение других наемников, сообщает Генпрокуратура.

    Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил 31-летнего гражданина Швеции Нильса Даниэля Дальгрена к 17 годам колонии строгого режима, передает Генпрокуратура РФ. Дальгрен признан виновным в обучении и участии в качестве наемника в вооруженном конфликте, согласно статьи 359 УК России.

    По данным суда, в июле 2023 года Дальгрен прибыл на Украину, где добровольно вступил в Интернациональный легион, получил огнестрельное оружие и боеприпасы и до октября 2025 года принимал участие в боях на стороне ВСУ. Он также обучал других наемников минно-взрывному делу и тактике ведения боя, что впоследствии применялось против российских военнослужащих.

    Размер вознаграждения, полученного Дальгреном, составил более 2,4 млн рублей. Наемник был объявлен в международный розыск, а суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. С учетом позиции государственного обвинителя назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее шведский журналист Мартин Вигстрем заявил, что использование скандинавской символики на Украине стало одной из причин, по которой некоторые шведы решили воевать на стороне ВСУ.

    До этого на Украине был ликвидирован 30-летний подданный Швеции, участвовавший в боях на стороне ВСУ. В то же время министерство иностранных дел Швеции рекомендовало гражданам страны воздерживаться от поездок без необходимости на Украину.


