Иран назвал условие для стабильного транзита через Ормузский пролив

Иран пообещал обеспечить стабильное судоходство через Ормуз при отсутствии угроз

Tекст: Вера Басилая

Иран пообещал обеспечить стабильный транзит через Ормузский пролив при условии отсутствия угроз в адрес Тегерана, передает РИА «Новости».

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что стабильное судоходство будет гарантировано в случае прекращения угроз и внедрения новых процедур контроля.

При этом акцентируется, что вопрос безопасности движения в проливе зависит от политической обстановки вокруг Ирана.

Военно-морские силы КСИР также выразили благодарность судовладельцам и капитанам судов, которые следуют иранским правилам судоходства в Ормузском проливе и в акваториях Персидского и Оманского заливов.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на переговорах с министром иностранных дел Китая Ван И подчеркнул необходимость как можно скорее открыть Ормузский пролив.

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил об угрозе безопасности судоходства в Ормузском проливе со стороны США.

Мировые судовладельцы потребовали от Вашингтона гарантий защиты от возможных атак в регионе.