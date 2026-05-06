  При атаке ВСУ на Чебоксары пострадали 40 домов, школы и детсады
    6 мая 2026, 13:14 • Новости дня

    ФСБ: Двух жителей Новосибирской области осудили за пропаганду терроризма

    Tекст: Дарья Григоренко

    Двое молодых жителей Новосибирской области были приговорены к 13 и 16 годам лишения свободы за государственную измену и пропаганду терроризма, сообщило УФСБ по региону.

    Решение вынес Второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске. Первые три года осужденные проведут в тюрьме, остальной срок – в исправительной колонии строгого режима, передает РИА «Новости».

    По данным УФСБ, жители села Криводановка действовали по заданию запрещенной в России украинской террористической организации «Легион Свобода России». В 2023 году они организовали проведение пропагандистских акций и отчитывались о результатах кураторам. Их задержали сотрудники ФСБ в январе 2025 года.

    Как сообщает ведомство, обвиняемые расклеивали в общественных местах листовки с антироссийскими лозунгами, наносили граффити с символикой организации и ссылками на ее ресурсы. Все действия сопровождались пропагандой террористической деятельности.

    В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статье 205.2 и статье 275 УК России – им вменялось распространение террористической пропаганды и государственная измена. Приговор пока не вступил в законную силу.

    Ранее ФСБ задержала пособников спецслужб Украины в восьми регионах России.

    Накануне в ФСБ сообщили, что медицинский работник тайно собирал информацию о дислокации российских военных и пострадавших пациентах для передачи украинским спецслужбам, его задержали в Донецке.

    5 мая 2026, 22:29 • Новости дня
    Найдено объяснение молчанию Пашиняна на угрозы Зеленского ударить по параду Победы в Москве
    Tекст: Олег Исайченко

    Молчаливая поддержка Николом Пашиняном угроз Владимира Зеленского ударить по параду Победы в Москве актуализировала разговоры про деда премьера Армении – Николая, который, согласно архивным данным, воевал в составе «Армянского легиона» вермахта, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Илья Ухов. Николай Пашинян был ликвидирован в конце сентября 1943 года на территории Житомирской области Украины.

    «Премьер-министр Армении Никол Пашинян давно дистанцируется от России. В этом плане прошедшие в Ереване саммиты, посвященные евроинтеграции республики, выглядят весьма симптоматично: действующее правительство настроено разрушить все мосты, связывающие страну с Москвой. Это особенно заметно по приглашению на мероприятия Владимира Зеленского», – сказал политолог Илья Ухов.

    «И все это происходит накануне великого праздника – Дня Победы, который остается общим как для нашего народа, так и для граждан Армении. За несколько дней до этого важного события Зеленский буквально угрожает помешать проведению парада в Москве атаками БПЛА и делает это не где-нибудь, а в столице союзной для нас республики», – подчеркнул собеседник.

    И здесь ключевым становится не столько сам факт угрозы, сколько отсутствие какой-либо реакции на нее со стороны армянского руководства. Молчание Пашиняна в ответ на заявления, направленные против символа общей исторической памяти, переводит конфликт из плоскости межгосударственных разногласий в иную – историко-ценностную плоскость.

    «Пашиняна подобные высказывания, видимо, полностью устраивают. Отсутствие какой-либо реакции с его стороны есть предательство коллективной памяти. Это наводит на мысль: разногласия нынешнего премьера Армении с Россией вышли за рамки политического поля и стали ценностными», – указывает эксперт.

    Это ценностное расхождение, как ни парадоксально, находит неожиданное подтверждение в истории семьи самого армянского премьера – в событиях, которые напрямую отсылают к той самой общей военной истории, от которой Пашинян сегодня демонстративно отстраняется.

    «В этом плане показательно прошлое семьи Пашиняна: его дедушка Николай в годы Великой Отечественной войны воевал в составе «Армянского легиона» – национального формирования, поддерживавшего Третий рейх. Судя по всему, внук перенял идеалы старшего поколения своей семьи, что ныне вылилось в осознанную политику переписывания истории Ереваном», – полагает он.

    «Все это уже было в действиях Пашиняна. Саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) просто стал вскрывшимся нарывом. Позиции действующего премьера накануне парламентских выборов крайне слабы. Он отчаянно пытается поднять собственные рейтинги, ради чего и обращается за помощью к ЕС», – отмечает политолог.

    «Однако подобная тактика неизбежно играет против самой Армении. Пашинян с улыбкой слушает обещания представителей Старого Света, будто не понимая, что теряет уже сформированные и качественные механизмы интеграции по линии ЕАЭС. Несовместимость двух форматов ранее отмечал и Владимир Путин», – подчеркнул собеседник.

    «Параллельно Пашинян заигрывает с откровенно антироссийским блоком НАТО, хотя Армения уже состоит в ОДКБ. Ради своих маневров он выдумывает несуществующие в Уставе «механизмы заморозки членства», наглядно демонстрируя, как его правительство относится к союзническим обязательствам», – говорит эксперт.

    «А между тем западные партнеры Еревана вряд ли смогут обеспечить стране безопасность в случае возобновления конфликта, например, с Азербайджаном. Это сможет сделать только Россия, которая остается безальтернативным гарантом безопасности на Южном Кавказе. Игнорирование этого факта чревато для республики потерей суверенитета как такового», – акцентирует Ухов.

    Пашиняну на двух стульях усидеть не удастся, добавляет политолог Павел Данилин. Впрочем, приглашение Зеленского и генсека НАТО Марка Рютте в Ереван наглядно показывает, что свой выбор он уже сделал. «Это не случайный приветливый жест в сторону Европы и не ошибка, а осознанный шаг в рамках антироссийской позиции», – подчеркивает он.

    «При этом действия армянского премьера являются грубым нарушением уже принятых Ереваном обязательств: столь тесные контакты с Североатлантическим блоком со стороны действующего члена ОДКБ немыслимы. Произошедшее – наглядный пример того, что Пашинян играет не в пользу собственной страны», – поясняет собеседник.

    «Он также готов принимать в расчет интересы Зеленского, НАТО и ЕС – всех, кроме своего народа. А ведь общество республики абсолютно не заинтересовано в столь резкой и необоснованной деградации контактов с Россией. Действующее правительство рвет экономические и политические связи с Москвой, надеясь выпросить хотя бы отмену визового режима с Европой. Эта «победа», однако, не будет стоить грядущих потерь», – заключил Данилин.

    Напомним, Армения принимала восьмой саммит Европейского политического сообщества (ЕПС). Помимо целого ряда политиков ЕС мероприятие посетил и Владимир Зеленский, где высказался об ударах по Москве.

    «Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Они опасаются, что над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это демонстрирует, что они уже не настолько сильны, как раньше», – передает его слова с события Armenpress.  Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Пашинян позволил на саммите в Ереване Владимиру Зеленскому делать провокационные антироссийские заявления, несмотря на то, что Армения по-прежнему юридически считается союзником Москвы.

    Такое отношение ко Дню Победы у Пашиняна – не случайность: армянский премьер в 2020 году «выдумал» собственного «деда-фронтовика». Тогда Пашинян рассказал, что его предок, якобы погибший в 1943 году, служил в 554-м полку 138-й стрелковой дивизии.

    Позже интернет-издание Yerevan.today, ссылаясь на справку о захоронении вермахта, сообщило, что реальный дедушка главы правительства – Николай Пашинян – был членом «Армянского легиона», коллаборационистского формирования, воевавшего на стороне Третьего рейха. Пресс-служба премьера попыталась опровергнуть этот факт, заявив, что в 1941 году из Иждевана якобы призывались два Николая Пашиняна.

    Однако доказательств своей версии официальный Ереван так и не предоставил. В массиве «Подвиг народа» Центрального архива Министерства обороны РФ имеется справка о захоронении Николая Вартановича Пашиняна, который участвовал в боевых действиях на стороне противника. Тот же человек фигурирует и в ОБД «Мемориал» – банке данных о людях погибших, умерших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период. Местом его захоронения значится город Цвиахель на Украине – так немцы во время войны называли город Звягель в Житомирской области Украины. Другого «Николая Пашиняна» в этих базах данных не значится.

    5 мая 2026, 19:40 • Новости дня
    На западе Москвы байкер насмерть сбил актрису Ксению Добромилову

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Актриса Ксения Добромилова, известная по клипу HammAli & Navai, погибла после наезда мотоцикла на Большой Дорогомиловской улице, где она делала фото, пишут СМИ.

    Актриса погибла в результате ДТП с мотоциклом на Большой Дорогомиловской улице на западе Москвы. В столичном ГУ МВД уточнили ТАСС, что авария произошла около 17:40 в районе дома № 5. «В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась. Мотоциклист доставлен в медицинское учреждение», – сообщили в пресс-службе ведомства. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

    По информации МК, погибшей оказалась актриса Театра Луны Ксения Добромилова, которая также известна как фотограф, видеограф и героиня клипа HammAli & Navai «Девочка-война». По предварительным данным, мотоциклист совершил наезд на женщину, когда она делала фотографии. В 2023 году она уже попадала в ДТП на своем мотоцикле.

    «Она всегда давала мотоциклистам координаты, где проходит фотоохота, и ждала их по центру дороги. Рядом не было отбойников, парень не справился с управлением», – рассказали в окружении артистки.

    Ранее в Москве нетрезвая женщина за рулем автомобиля без госномера устроила массовую аварию с погибшими. За ДТП в пьяном виде на Садовом кольце, приведшее к гибели двух человек, виновнице грозит до 15 лет колонии.

    Позже оказалось, что предполагаемая виновница аварии Анна Владимирова является внучкой генерала Николая Аброськина, бывшего советника министра обороны России, а ее мать Татьяна Владимирова – проректором МПГУ.

    5 мая 2026, 19:00 • Видео
    Вашингтон заставил Германию скулить

    В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    6 мая 2026, 11:02 • Новости дня
    В «Единой России» поддержали право танцевать под иностранные хиты на выпускных

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутат «Единой России» Виталий Милонов выступил против запрета иностранной музыки на школьных выпускных.

    Как отметил Милонов в своем Telegram-канале, недопустимо, чтобы школьникам запрещали танцевать под зарубежные хиты из-за неоднозначного толкования закона о защите русского языка.

    Он подчеркнул: «Дети не делают различия между Уитни Хьюстон и Надеждой Кадышевой – это всего лишь музыка, которая не несет в себе ничего, кроме искусства».

    «Совместно с коллегами по «Единой России» я намерен поднять вопрос о внесении необходимых поправок в законодательство, чтобы подобных нелепых казусов в нашей стране не возникало», – заявил депутат.

    Ранее стало известно, что в некоторых школах запрещают даже вальсы под иностранные песни – ученики не могут, например, танцевать под The Police или Эда Ширана.

    Telegram-канал Mash сообщает о конкретных случаях: в школе имени Фомина в Рязанской области выпускники выбрали для танца песню «Shape of my heart», оплатили хореографа и долго готовились, но администрация настояла на замене композиции на более патриотичную. Аналогичные случаи были зафиксированы в Ярославской и Тамбовской областях, где запретили вальсы под Тони Брэкстон и Уитни Хьюстон.

    Рязанское минобразования пояснило, что школы вправе предъявлять собственные требования к музыкальному сопровождению выпускных, ссылаясь на федеральные законы о государственном языке и образовании, а также внутренние акты. Музыка должна соответствовать возрастным ограничениям и традиционным ценностям.

    В республиках ситуация более свободная – выпускники могут выбрать композиции на татарском, марийском или бурятском языках.

    5 мая 2026, 23:56 • Новости дня
    Минск выразил решительный протест Армении
    Tекст: Антон Антонов

    МИД Белоруссии вручил ноту протеста временному поверенному в делах Армении после высказываний армянского руководства о Белоруссии, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

    Пятого мая 2026 года в министерство был вызван временный поверенный в делах Армении Артур Саргсян, передает РИА «Новости».

    «Армянскому дипломату был заявлен решительный протест и вручена соответствующая нота в связи с недавними недружественными действиями армянской стороны», – говорится в заявлении.

    Поводом для дипломатического демарша послужило выступление спикера Национального собрания Армении Алена Симоняна. В ходе предвыборной кампании политик подчеркнул, что власти «не позволят превратить Армению в губернию и не будут управляться по примеру Беларуси».

    Пресс-секретарь белорусского министерства Руслан Варанков назвал подобные высказывания грубым нарушением дипломатической этики и предвыборным популизмом. Он добавил, что Минск не потерпит попыток недальновидных армянских политиков поучать белорусов ведению внешней политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2024 года белорусские дипломаты уведомили временного поверенного в делах Армении об ущербе от атаки вандалов на посольство в Ереване. В июне того же года МИД Белоруссии вызвал представителя армянского посольства из-за резких заявлений премьер-министра Никола Пашиняна. Глава армянского правительства публично обвинил Минск в бездействии по линии ОДКБ.

    6 мая 2026, 11:29 • Новости дня
    Токаев заявил о готовности Казахстана защищать интересы с более жестких позиций
    Tекст: Вера Басилая

    Казахстан является миролюбивым государством и всегда призывает к дипломатическому разрешению конфликтов, однако при необходимости республика готова защищать свои интересы с более жестких позиций, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул миролюбивый статус страны, передает ТАСС. При этом он отметил исключительную важность укрепления оборонного потенциала для защиты национальных интересов.

    «Мы убеждены, что все конфликты должны решаться дипломатическими средствами, посредством переговоров, однако в случае необходимости готовы отстаивать свои интересы не только с помощью дипломатии, но и с более жестких позиций», – заявил политик накануне Дня защитника Отечества.

    Президент добавил, что государство обязано быть готовым к отражению любых угроз в условиях нестабильного времени. По его словам, приоритетной задачей становится технологическая модернизация армии и военизированных структур. Эту стратегическую работу планируется завершить в кратчайшие сроки – за два года.

    Ранее Токаев одобрил закон о создании сил территориальной обороны.

    Позже республика приостановила действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

    6 мая 2026, 11:10 • Новости дня
    Киев заявил об «отказе» России от перемирия
    Tекст: Вера Басилая

    Недавние ночные атаки беспилотников и ракет свидетельствуют об отказе российской стороны от перемирия, предложенного украинским руководством в преддверии 9 Мая, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

    Украинские власти заявили, что ночные удары дронов и ракет демонстрируют отказ Москвы от предложения Киева о перемирии, передает Bloomberg.

    «Российские атаки с использованием 108 беспилотников и трех ракет продолжались всю ночь, включая утренние удары по Харькову и Запорожью», – сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в социальной сети. По его словам, это показывает, что Россия якобы отвергает мир, а призывы к прекращению огня не имеют отношения к дипломатии.

    Bloomberg отмечает, что Россия не заявляла о намерении соблюдать режим тишины с 6 мая, предложенный Владимиром Зеленским в ответ на объявление Путиным одностороннего прекращения огня 8 и 9 мая. При этом в понедельник Минобороны России предупредило о возможном массированном ракетном ударе по центру Киева в случае срыва парада на Красной площади.

    Сибига не уточнил, воздержится ли Украина от ударов 9 мая.

    Зеленский во вторник отметил отсутствие координации с его правительством по поводу российского объявления о прекращении огня.

    В последние недели Украина усилила атаки на объекты в глубине России, включая попадание дрона в жилой дом в Москве.

    Ранее советник министра обороны республики Сергей Стерненко заявил, что Вооруженные силы Украины не намерены придерживаться режима перемирия с Россией на 9 Мая.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил режим тишины с 6 мая.

    До этого президент России Владимир Путин объявил перемирие на 8 и 9 мая.

    Министерство обороны России сообщило, что за ночь с 5 на 6 мая были нейтрализованы 53 беспилотника самолетного типа. В этот же период была совершена атака на Джанкой, в результате которой погибли пять мирных жителей.

    5 мая 2026, 17:37 • Новости дня
    Казахстан решил отказаться от импорта электроэнергии из России с 2027 года
    Tекст: Валерия Городецкая

    Казахстан намерен прекратить закупки электроэнергии из России с 2027 года благодаря развитию собственных энергетических мощностей, сообщил замминистра энергетики республики Сунгат Есимханов на пресс-конференции.

    «Если в конце этого года – начале следующего все плановые наши объекты введем, то мы в 2027 году, я думаю, вообще не будем (закупать электроэнергию из России)», – сказал он, передает ТАСС.

    В последние годы Казахстан был вынужден ежегодно покупать электроэнергию у России из-за дефицита собственных мощностей. В 2024 году разница между выработкой и потреблением составила 2,1 млрд кВт·ч, в 2025 году этот дефицит сократился до 1,5 млрд кВт·ч, а в 2026 году, по прогнозу, составит примерно до 1-1,2 млрд кВт·ч.

    В 2024 году Абхазия запросила у России гуманитарную помощь электроэнергией.

    5 мая 2026, 18:30 • Новости дня
    По проекту «Единой России» и Газпрома газ подведен к 563 воинским мемориальным комплексам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В преддверии Дня Победы на воинских мемориалах в 12 городах России загорелся Вечный огонь благодаря совместному проекту «Единой России» и «Газпрома». Всего по проекту «Храним огонь Победы» газ подведен к 563 мемориальным комплексам.

    Торжественная церемония прошла по всей стране, основной площадкой стал мемориал «Аллея памяти» в Торжке Тверской области. Там более 25 лет огонь горел на баллонном газе, а теперь частицу пламени доставили с Обелиска Победы в Твери. В акции приняли участие председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета партии Владимир Якушев и гендиректор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «В преддверии главного государственного праздника – Дня Победы – мы зажигаем Вечный огонь у монументов Героям Великой Отечественной войны. Это действительно священный символ бессмертия наших Героев в памяти народа», – сказал Дмитрий Медведев. Он добавил, что это дань огромной благодарности тем, кто защитил Родину, очистил ее от фашизма и сохранил право новых поколений на достойную жизнь.

    По проекту «Храним огонь Победы» газ подведен к 563 мемориальным комплексам. По поручению президента с 2022 года он поставляется на мемориалы с Вечным огнем безвозмездно. Медведев отметил, что увековечение памяти Героев и забота о ветеранах являются частью личной ответственности каждого гражданина.

    Председатель «Единой России» также подчеркнул значимую роль Торжка в Ржевской операции. По его словам, единство фронта и тыла, мужество и труд всегда были главными чертами характера народа, а зажжение огня подтверждает преемственность поколений.

    5 мая 2026, 19:22 • Новости дня
    Погранохрана Финляндии: Нарушившие границу дроны летели с Украины в Россию
    Tекст: Валерия Городецкая

    Дроны, нарушившие воздушное пространство Финляндии, предположительно, вылетели с Украины и следовали в сторону России, сообщила финская пограничная охрана.

    «На основании информации, полученной в ходе предварительного расследования, предполагается, что беспилотные летательные аппараты с очень высокой вероятностью вылетели с Украины», – заявило ведомство, передает РИА «Новости».

    По данным погранохраны, дроны двигались с южного направления на северо-восток через территорию Финляндии. После этого они покинули воздушное пространство страны и направились к российской границе. Пограничная охрана также подчеркнула, что конечный пункт назначения этих беспилотников до сих пор не установлен.

    В воскресенье Минобороны Финляндии сообщило о неопознанном дроне у российской границы.

    Премьер Финляндии заявил Владимиру Зеленскому о недопустимости вторжения беспилотников.

    6 мая 2026, 05:49 • Новости дня
    СМИ: Склады в России переполнились нераспроданным сыром

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Отечественные переработчики столкнулись с масштабным затовариванием, запасы нераспроданного сыра превысили 77 тыс. тонн на фоне рекордных объемов выпуска молока и стабильного импорта, следует из данных «Союзмолока».

    К началу апреля объемы нераспроданной продукции выросли на 21% год к году, передает «Российская газета» со ссылкой на данные «Союзмолока».

    Выпуск сыров за первый квартал увеличился на 3% и достиг 210,2 тыс. тонн, при этом запасы оказались на 52% выше средних показателей за последние пять лет. Общий спрос сейчас балансирует около нулевой отметки, так как рост розничных продаж компенсируется падением в сегменте общепита.

    Главной причиной сложившейся ситуации стал зафиксированный в 2025 году максимальный за три десятилетия объем производства сырого молока.

    «Переработчики вынуждены наращивать выработку сыров, однако внутренний спрос растет медленнее», – заявила доцент РЭУ имени Плеханова Светлана Ильяшенко.

    Дополнительное давление на рынок оказывают снижение экспорта и жесткая конкуренция с белорусскими товарами.

    Эксперты аналитической компании NTech фиксируют изменение структуры потребления. Продажи традиционных полутвердых сортов снизились на 2,7%, тогда как твердые сыры прибавили 9,7%, а сыры с плесенью – 3,8%. Аналитики подчеркивают, что покупатели не отказываются от продукта, а переключаются на современные форматы, например, творожные сыры, показавшие рост продаж на 8%.

    Избыточное предложение уже привело к снижению розничных цен в апреле в среднем на 0,3%. В Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли отмечают стабильность ассортимента в крупных сетях, который насчитывает от 120 до 1300 позиций. Стоимость полутвердых сыров начинается от 650 рублей за килограмм, при этом доля белорусской продукции составляет 7,9%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году Россия обновила исторический максимум по выручке от экспорта сыров. В январе Роспотребнадзор выявил на российских прилавках рекордную долю фальсифицированной молочной продукции.

    6 мая 2026, 09:29 • Новости дня
    Медведев призвал сформировать у Европы «животный страх»
    Tекст: Вера Басилая

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что только формирование у Европы животного страха перед неприемлемым уроном способно предотвратить масштабный военный конфликт между Россией и Западом.

    Медведев в статье для RT заявил, что убеждения, демонстрация доброй воли и односторонние шаги не помогут предотвратить большую бойню.

    По его словам, единственным действенным инструментом по сдерживанию Запада является формирование у Европы, в частности у Германии, понимания неотвратимости получения ими неприемлемого урона в случае реализации агрессивных планов против России.

    «Только формирование у Германии и поддерживающей ее «единой Европы» понимания неотвратимости получения ими неприемлемого урона в случае реализации плана «Барбаросса 2.0», – подчеркнул Медведев.

    Кроме того, Медведев отметил, что Европа стремится навязать России концепцию «мир посредством силы». В ответ на это, по его мнению, Россия может обеспечить свою безопасность лишь через формирование у Европы животного страха.

    Ранее Медведев заявил, что Германия не прошла очищение от профашистских организаций.

    Медведев предложил европейцам на личном опыте ощутить опасность войны.

    До этого Медведев назвал доктрину «мир через страх» единственным действенным способом сдерживания Запада.

    5 мая 2026, 15:40 • Новости дня
    Новый судовой двигатель КамАЗа успешно заменил на флоте моторы Volvo

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Отечественный производитель грузовиков успешно адаптировал современный 13-литровый мотор для водного транспорта, полностью заместив на рынке популярные агрегаты компании Volvo Penta.

    Глава государства Владимир Путин обсудил перспективы машиностроения на встрече с генеральным директором КамАЗа Сергеем Когогиным, передает РИА «Новости». Руководитель предприятия доложил об успешном завершении адаптации обновленного 13-литрового двигателя поколения К5 для использования на флоте.

    «В прошлом году мы провели «оморячивание», то есть для использования на судах этого 13-литрового мотора. В основном Volvo Penta в мире используется, мы замещение сделали», – сказал Когогин. Владимир Путин в ответ выразил уверенность, что новейшая разработка окажется крайне востребованной.

    «Я думаю, что это будет очень востребовано», – ответил Путин.

    Кроме того, руководитель компании напомнил о недавнем 50-летии выпуска первого грузовика марки. К этой дате завод полностью модернизировал производство мостов, создав сверхнадежную деталь. По словам Когогина, новая балка успешно выдержала 4,5 млн циклов испытаний, превысив норматив почти в два раза без малейших признаков износа.

    «Здорово, Сергей Анатольевич», – отреагировал президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России оценил управление современной моделью отечественного большегруза К5. Глава государства отметил значительное увеличение налоговых отчислений автоконцерна в бюджет страны. Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров запустил новый завод предприятия по производству мостов для грузовиков.

    6 мая 2026, 13:06 • Новости дня
    В России осудили антибелорусское заявление Еревана

    Резкие жесты Еревана в адрес Москвы и Минска показывают, что Армения, судя по всему, копирует путь Киева образца 2013 года. Но такая политика приведет республику к потере государственности, сказали газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров и депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее между Минском и Ереваном произошел дипломатический скандал из-за высказываний спикера Нацсобрания Армении.

    «Армянские власти, судя по всему, решили вести страну по пути Украины образца 2013-2014 годов. В рамках этой политики Ереван заигрывает с Евросоюзом, ссорится с Минском и пытается отдалиться от России», – заметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Он назвал прошедший в Ереване саммит Европейского политического сообщества с участием ряда лидеров стран Европы попыткой повлиять на волеизъявление армянских избирателей в преддверии парламентских выборов, назначенных на июнь. Кроме того, по его мнению, участие Владимира Зеленского в работе саммита – попытка сделать оскорбительный жест в сторону Москвы.

    Что касается последних действий армянских властей на мировой арене, сенатор счел их вызывающими. «Напрасно Армения думает, что Евросоюз будет за нее сражаться – в прямом или метафорическом смыслах. Страна явно идет по пути потери государственности», – подчеркнул собеседник. Он напомнил, что никто из европейских стран не помог республике решать региональные проблемы последних лет.

    «Похожий сценарий сначала реализовывался в Грузии. От его последствий государство не может оправиться до сих пор. Затем похожие события происходили на Украине. Теперь на очереди – Армения. Пашинян выбрал, мягко говоря, не самый лучший образец для подражания», – указал он.

    Антибелорусское заявление Симоняна спикер назвал абсурдным. «Остается надеяться, что присутствующие в республике здоровые силы возьмут верх и армянский народ в конечном итоге сделает правильный выбор», – отметил Джабаров.

    Европейский саммит с участием Зеленского в Ереване можно назвать шабашем, добавил в свою очередь Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. При этом, по его словам, нынешние заявления армянского руководства, возможно, продиктованы больше предвыборной повесткой, чем реальной политикой.

    «Судя по всему, нынешние армянские власти чувствуют свою слабость в преддверии выборов и пытаются сохранить бразды правления якобы громкими речами о государственной независимости, сближении с Евросоюзом. В рамках этой же риторики они делают колкие заявления в адрес Минска», – отметил парламентарий.

    Ранее белорусский МИД вручил ноту протеста временному поверенному в делах Армении Артуру Саргсяну. Поводом для демарша стали слова спикера армянского Национального собрания Алена Симоняна о том, что Ереван «не позволит превратить Армению в губернию», и власти страны «не будут управляться по примеру Белоруссии».

    «Армянскому дипломату был заявлен решительный протест и вручена соответствующая нота в связи с недавними недружественными действиями армянской стороны», – говорится в заявлении МИД Белоруссии.

    Пресс-секретарь ведомства Руслан Варанков назвал подобные высказывания грубым нарушением дипломатической этики и предвыборным популизмом. Он добавил, что Минск не потерпит попыток недальновидных армянских политиков поучать белорусов ведению внешней политики. Газета ВЗГЛЯД объясняла, как Запад ставит Ереван перед выбором смены политического вектора.

    5 мая 2026, 19:30 • Новости дня
    Еврокомиссия объявила о создании альянса с Украиной по БПЛА
    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская комиссия объявила о старте приема заявок для желающих стать членами-учредителями нового альянса Европейского союза и Украины в сфере беспилотных летательных аппаратов.

    В заявлении Еврокомиссии отмечается, что этот альянс призван укрепить безопасность и оборону Евросоюза и Украины, передает РИА «Новости».

    Основная задача нового объединения будет заключаться в поддержке разработок в области БПЛА, а также в совершенствовании средств противодействия беспилотникам.

    Желающие войти в число участников могут подать заявки до 25 мая.

    Ранее Минобороны России опубликовало список иностранных предприятий, производящих беспилотники для Украины, включая адреса компаний в восьми европейских странах.

    5 мая 2026, 20:30 • Новости дня
    В 155-й ОМБР ВСУ избили экс-чемпиона Украины по карате Маленко
    Tекст: Валерия Городецкая

    В расположении 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ произошел инцидент с избиением военнослужащего, который оказался экс-чемпионом Украины по карате-кекусинкай Сергеем Маленко.

    Факт избиения подтвердили в российских силовых ведомствах, передает ТАСС.

    Ранее украинское издание «Страна» опубликовало видео, на котором видно, как мужчину со связанными руками избивают ногами по голове на глазах у строя личного состава.

    По данным собеседника агентства, жестокое избиение происходило при участии одного из операторов беспилотников, который после случившегося самовольно покинул расположение части. При этом, как отмечается, командир подразделения находился на месте и не вмешался в происходящее.

    После появления видео в социальных сетях Сухопутные войска ВСУ в своем Telegram-канале не стали опровергать факт инцидента.

    Ранее боевиков из подразделения «Волки Да Винчи» задержали на Украине за похищение. В апреле военные ВСУ избили мужчину и угнали его машину в Сумской области.

