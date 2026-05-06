«Солнцепеки» превратили бетонные укрепления ВСУ в смертельные ловушки

Расчеты ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили сеть неприступных укреплений противника

Tекст: Мария Иванова

Применение термобарических боеприпасов превращает защитные сооружения в зону поражения, из которой невозможно выбраться, сообщает Ростех.

Минобороны ранее продемонстрировало кадры работы расчета ТОС-1А 35-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток», полностью уничтожившего сеть бетонных укреплений, подземные коммуникации и командные пункты ВСУ.

«Капитальные фортификационные сооружения служат серьезной защитой от осколочно-фугасных средств поражения. Если мощность боеприпаса не позволяет разрушить конструкцию или обрушить несущие элементы, то шансы противника остаться целым очень велики. Однако «Солнцепеки» и «Тосочки» переворачивают такую логику с ног на голову», – отметили в госкорпорации.

Специалисты пояснили, что термобарический взрыв превращает крепость в ловушку за счет долгоживущей огнедышащей ударной волны и резкого перепада давления. Поражающий фактор обволакивает убежища, затекая внутрь даже целых конструкций. ТОС-1А, выпускаемые на Уралвагонзаводе, остаются одним из самых эффективных видов российского вооружения, способным накрыть площадь до 40 тыс. квадратных метров за считаные секунды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, расчет тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении. Данное оружие остается одной из самых мощных систем на вооружении современной артиллерии. Термобарические боеприпасы комплекса обладают всепроникающим поражающим эффектом.