  При атаке ВСУ на Чебоксары пострадали 40 домов, школы и детсады
    6 мая 2026, 13:10 • Новости дня

    «Солнцепеки» превратили бетонные укрепления ВСУ в смертельные ловушки

    Расчеты ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили сеть неприступных укреплений противника

    Tекст: Мария Иванова

    Использование термобарических снарядов позволяет российским военным гарантированно уничтожать капитальные сооружения противника, поскольку смертоносная ударная волна проникает в любые убежища, отметили в Ростехе.

    Применение термобарических боеприпасов превращает защитные сооружения в зону поражения, из которой невозможно выбраться, сообщает Ростех.

    Минобороны ранее продемонстрировало кадры работы расчета ТОС-1А 35-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток», полностью уничтожившего сеть бетонных укреплений, подземные коммуникации и командные пункты ВСУ.

    «Капитальные фортификационные сооружения служат серьезной защитой от осколочно-фугасных средств поражения. Если мощность боеприпаса не позволяет разрушить конструкцию или обрушить несущие элементы, то шансы противника остаться целым очень велики. Однако «Солнцепеки» и «Тосочки» переворачивают такую логику с ног на голову», – отметили в госкорпорации.

    Специалисты пояснили, что термобарический взрыв превращает крепость в ловушку за счет долгоживущей огнедышащей ударной волны и резкого перепада давления. Поражающий фактор обволакивает убежища, затекая внутрь даже целых конструкций. ТОС-1А, выпускаемые на Уралвагонзаводе, остаются одним из самых эффективных видов российского вооружения, способным накрыть площадь до 40 тыс. квадратных метров за считаные секунды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расчет тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении. Данное оружие остается одной из самых мощных систем на вооружении современной артиллерии. Термобарические боеприпасы комплекса обладают всепроникающим поражающим эффектом.

    4 мая 2026, 13:33 • Новости дня
    Появилось фото «вооруженного до зубов» российского истребителя Су-35С

    @ milinfolive

    Tекст: Вера Басилая

    В интернете набирает популярность фотография Су-35С с полным комплектом управляемых ракет разного типа, включая дальнобойную Р-37М и противорадиолокационную Х-31ПМ.

    Фото российского многофункционального истребителя Су-35С с полным комплектом вооружения опубликовал «Военный осведомитель».

    На снимке самолет оснащен ракетами «воздух-воздух» малой дальности Р-74, средней дальности Р-77-1, большой дальности Р-37М и противорадиолокационной ракетой Х-31ПМ.

    В публикации также отмечается наличие двух дополнительных ракет средней дальности Р-77М, предназначенных для уничтожения воздушных целей. Су-35С выделяется как одна из самых современных и универсальных машин российского авиапарка.

    Самолет представляет собой глубокую модернизацию истребителя Су-27 и способен выполнять задачи как по перехвату, так и по уничтожению воздушных, наземных и надводных целей. Новое фото вызвало активное обсуждение в Сети среди военных специалистов и пользователей.

    Ранее российская армия получила очередную партию многофункциональных истребителей Су-35С.

    Комментарии (5)
    5 мая 2026, 10:59 • Новости дня
    Politico: Трамп лишил Германию дальнобойных ракет Tomahawk
    @ Stocktrek Images, Inc./ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Решение главы Белого дома вывести часть американского контингента из ФРГ фактически сорвало планы развертывания дальнобойных комплексов Tomahawk в Европе.

    Отказ США размещать крылатые ракеты на немецкой территории создает серьезные проблемы для обороноспособности страны, пишет Politico.

    «Решение американской администрации не размещать крылатые ракеты в Германии в конце концов опасно», – заявил депутат бундестага Метин Хакверди.

    Развертывание комплексов, обещанное Джо Байденом, должно было стать ответом на появление российских ракетных систем «Искандер» в Калининградской области. Теперь Дональд Трамп намерен вывести 5 тыс. военнослужащих из Германии, включая подразделение, которое должно было обслуживать пусковые установки Typhon с ракетами Tomahawk.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал, что в настоящее время возможности получить такие системы вооружений от США практически нет. Быстро найти замену американским ракетам с дальностью около 1,6 тыс. километров Европа не сможет.

    Берлин рассматривает возможность возобновления производства ракет Taurus с увеличенной дальностью, однако версия Neo появится не раньше следующего десятилетия. Попытки Германии закупить дальнобойные системы напрямую у США также пока не увенчались успехом, а европейские разработки займут длительное время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США запланировала отменить размещение ракет Tomahawk в Германии.

    Ранее американский президент распорядился вывести 5 тыс. американских солдат с немецкой территории.

    В НАТО признали нехватку дальнобойного оружия у европейских стран.

    Комментарии (8)
    5 мая 2026, 19:00 • Видео
    Вашингтон заставил Германию скулить

    В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 08:12 • Новости дня
    Ростех создал комплекс для подавления массированных атак дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Новейший комплекс радиоэлектронной борьбы обеспечит круговую защиту бронетехники от групповых налетов, мгновенно подавляя даже нестандартные частоты управления ударными аппаратами, сообщили в Ростехе.

    Предприятие холдинга «Росэл» дополнило линейку систем защиты от беспилотников «СЕРП» новым комплексом для противодействия массированным атакам FPV-дронов, сообщает Telegram-канал Ростеха.

    Новинка предназначена для защиты мобильных объектов, в том числе бронетехники, от ударных аппаратов.

    Разработка получила название «СЕРП-FPV». Комплекс обеспечивает круговой обзор и подавление радиосигналов на 360 градусов. Система работает по наиболее распространенным частотам управления дронами, создавая направленные и всенаправленные помехи. Это позволяет отражать как одиночные атаки, так и групповые налеты.

    «В наши дни довольно часто операторы беспилотников идут на эксперименты и «перепрошивают» свою технику таким образом, чтобы она работала на «кастомных» частотах. Типовые настройки и решения для радиоэлектронного противодействия в данном случае будут не эффективны», – пояснила заместитель директора по развитию бизнеса НИИ «Вектор» Наталия Котляр.

    По ее словам, особенность новых комплексов в том, что даже при использовании нестандартных частот сигнал будет подавлен, если он находится в рабочем диапазоне системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Росэл» предупредил о росте атак беспилотников в ближайшие годы. Для защиты от подобных угроз госкорпорация «Ростех» создала систему радиоэлектронной борьбы «Серп-ВС13Д». Позже российские специалисты разработали новый комплекс подавления навигации дронов «Вика».

    Комментарии (4)
    4 мая 2026, 16:25 • Новости дня
    СМИ сообщили о назначении генерала Чайко командующим ВКС России
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генерал-полковник Александр Чайко был назначен новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами России, сообщили источник, знакомый с кадровым решением, и подтвердил источник, близкий к Минобороны.

    На этом посту Чайко сменил генерал-полковника Виктора Афзалова, который возглавлял ВКС с 2023 года, передает РБК.

    Александр Чайко родился в 1971 году в Московской области и является выпускником Московского высшего общевойскового командного училища. По информации сайта Минобороны, он прошел путь от командира разведывательного взвода до командующего первой танковой армией Западного военного округа. Также он окончил Общевойсковую академию Вооруженных Сил и Военную академию Генштаба.

    Чайко занимал различные руководящие должности в Центральном, Западном и Восточном военных округах, а в 2019 году был назначен заместителем начальника Генштаба. С сентября 2019 по июнь 2021 года он командовал российской группировкой в Сирии, после чего возглавил Восточный военный округ.

    Генерал Чайко является Героем России. Это звание ему было присвоено закрытым указом президента в 2020 году.

    В конце октября 2023 года генерал-полковник Виктор Афзалов был назначен на должность главнокомандующего Воздушно-космических сил (ВКС) вместо Сергея Суровикина, которого освободили от должности в связи с переходом на другую работу.

    Комментарии (6)
    4 мая 2026, 01:03 • Новости дня
    ВС России освободили десять населенных пунктов в зоне СВО за неделю

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные Силы России установили контроль над десятью населенными пунктами в различных регионах зоны СВО за прошедшую неделю, следует из данных Минобороны страны.

    «С 27 апреля по 3 мая под контроль Вооруженных Сил России перешли десять населенных пунктов: по четыре в Сумской области и Донецкой Народной Республике и два – в Харьковской области», – передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минобороны.

    Там напомнили, что с 20 по 26 апреля российские военнослужащие освободили два поселения в Харьковской области и одно – в Донецкой Народной Республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по ВПК Украины. ВС России поразили предприятие ВПК, порты и военные аэродромы ВСУ.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 07:57 • Новости дня
    В зоне СВО испытали дрон «Штурмовик»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новый наземный дрон «Штурмовик», прообразом которому послужила колесная боевая машина времен Первой мировой войны «Царь-танк», начали апробировать в зоне специальной военной операции, сообщили в компании-разработчике «Дрон форс аэро» (Смоленская область).

    Новый наземный дрон «Штурмовик» проходит апробацию в зоне специальной военной операции, сообщает ТАСС. Разработкой устройства занимается компания «Дрон форс аэро» из Смоленской области. В организации подчеркнули, что прообразом машины стал «Царь-танк» – знаменитая колесная боевая техника эпохи Первой мировой войны.

    Представители «Дрон форс аэро» рассказали, что дрон отличается маневренностью и малозаметностью. «Нашими специалистами разработан малозаметный маневренный наземный дрон «Штурмовик». Изделие предназначено для доставки боевой части весом до 20 кг. Также аппарат может применяться в качестве «дрона-ждуна» благодаря небольшим габаритам», – отметили в компании.

    «Штурмовик» оснащён волоконно-оптической линией связи, что позволяет преодолевать расстояния до 30 км и делает устройство устойчивым к средствам радиоэлектронной борьбы противника. В случае обрыва основной линии связи автоматически активируется резервный цифровой модуль. Кроме того, в компании добавили, что дрон не боится грязи и дождя, что расширяет его возможности применения в сложных погодных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, для охраны госграницы России задействовали дроны и лазерное оружие.

    Ростех создал камеры для всех типов российских беспилотников.

    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 20:40 • Новости дня
    Полковник ВСУ сбежал с украденными деньгами после снятия с должности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший командир 58-й мотопехотной бригады ВСУ Иван Шныр скрылся с украденными у военных средствами после освобождения поселка Ветеринарное, сообщили в силовых структурах России.

    Полковник Вооружённых сил Украины Иван Шныр сбежал с крупной суммой украденных у военнослужащих денег и разворованными средствами ВСУ, пишет РИА «Новости»  со ссылкой на российские силовые структуры. После освобождения населённого пункта Ветеринарное группировкой «Север» Шныр был снят с должности командира 58-й отдельной мотопехотной бригады.

    Скандально известная депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, как уточняет источник, публично подтвердила бегство Шныра. Она уверена, что полковнику позволили забрать «общак» с похищенными у подчинённых деньгами, а также средствами украинской армии.

    По данным источника, после побега бывший комбриг выходил на связь уже с территории Львовской области. Также, по информации Безуглой, были отстранены от должностей два командира батальона этой бригады и заместитель командира.

    Ранее поставщик баллистических очков для ВСУ похитил более 3,5 млн долларов и скрылся за границей. До этого руководитель финансовой службы одной из бригад ВСУ присвоил крупную сумму денег и потратил часть на азартные игры.

    А группа дезертиров из ВСУ украла гуманитарную помощь на 8 млн гривен, предназначенную населению подконтрольного Киеву Запорожья.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 00:51 • Новости дня
    Конгрессмен Лью указал на неутешительные для США итоги борьбы с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Конгрессмен-представитель Демократической партии США Тед Лью, наблюдая за американо-иранским конфликтом, пришел к выводу о необходимости новой стратегии обороны страны в противостоянии с Россией и КНР.

    «Война с Ираном показывает, что нам нужна новая стратегия обороны против Китая и России. 1. Если Иран, армия второго сорта, может нанести существенный урон базам США, то Китай или Россия способны стереть наши зарубежные базы в порошок. 2. США исчерпают оборонительные боеприпасы против Китая и России», – написал он в с соцсети Х.

    Конгрессмен Лью добавил к посту ссылку на расследование телеканала CNN о том, как большинство военных объектов США на Ближнем Востоке разгромлены Ираном.

    Впрочем, CNN в классификации источников информации американского лидера Дональда Трампа давно находятся в списке «фейк-ньюс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент выразил сомнение в приемлемости нового плана Ирана и добавил, что Тегеран еще не заплатил  «достаточно высокую цену за содеянное».

    При этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил телекомпании CNN о продолжении обсуждения мирного урегулирования конфликта между США и Ираном. В ночь на понедельник глава Белого дома анонсировал «Проект Свобода» по выводу «запертых» в Ормузе судов.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 06:45 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о расчетах БПЛА ВСУ из украинцев 18-22 лет

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» на Сумском направлении фронта за прошедшие сутки отработали по живой силе и технике ВСУ в районах Кияницы, Храповщины, Пушкаревки, Великого Прикола, Голубовки, Вольной Слободы, Пустогорода, Хмелевки и Лесного.

    «Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в районе села Кружок (Путивльский район) действуют расчеты БПЛА 106 обр ТерО, укомплектованные украинцами от 18 до 22 лет. Часть из них уничтожена, другие значатся пропавшими без вести», – поделились бойцы с неофициальным Max-каналом группы войск «Северный ветер».

    По словам «Северян», в Сумском районе штурмовики за сутки продвинулись на 15 участках до 750 метров, в районе освобожденной Новодмитровки штурм-группы продвинулись на трёх участках до 400 метров. При этом стрелковые бои продолжаются в Кондратовке и окрестностях населенного пункта.

    В Харьковской области российские войска нанесли удары по живой силе и технике противника в районах Избицкого, Юрченково, Максимовки, Казачьей Лопани, Амбарного и посёлка Белый Колодезь.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения ГВ «Север» продвинулись на пяти участках до 250 метров. Стрелковые бои продолжаются в лесных массивах Волчанского района, а также около Чайковки.

    На Великобурлукском направлении без существенных изменений: штурмовики продвинулись до 200 метров в лесных массивах на северо-западе Купянского района.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 90 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России обезвредили неразорвавшийся снаряд украинского беспилотника весом в 100 кг, который рухнул на здание гражданского предприятия в ДНР. В Сумской области российские бойцы уничтожили 21 пункт управления дронами ВСУ.

    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 17:12 • Новости дня
    «Хезболла» заявила о сбитом вертолете Израиля на юге Ливана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Шиитское формирование «Хезболла» сообщило о поражении израильского вертолета ракетой и обстреле позиций армии Израиля под Эль-Байядой, что сопровождалось подбитым танком.

    Бойцы шиитской милиции «Хезболла» выпустили ракету класса «земля – воздух» по израильскому военному вертолету, который был замечен над городом Эль-Байяда на юге Ливана. По заявлению формирования, вертолет был поражен, передает ТАСС.

    В заявлении «Хезболлы» говорится: «Силы исламского сопротивления выпустили ракету класса «земля – воздух» по неприятельскому вертолету, появившемуся в небе над городом Эль-Байяда, и подбили его».

    Кроме того, представители формирования сообщили об обстреле из минометов позиций израильских военных в Эль-Байяде и подбитии танка Merkava.

    Ранее во вторник «Хезболла» заявила, что подбила два танка и бронетранспортер Израиля. Также во вторник организация сообщила о 13 атаках на израильские силы за сутки.

    До этого организация сообщала, что бойцы «Хезболлы» использовали БПЛА на оптоволокне против израильских танков Merkava.


    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 21:48 • Новости дня
    МИД подтвердил приверженность избавлению мира от ядерной угрозы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе выступления на конференции ООН посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов подчеркнул неизменную поддержку Россией идеи поэтапного ядерного разоружения с целью устранения угрозы для мирового сообщества.

    Россия полностью поддерживает идею поэтапного избавления мира от ядерной угрозы. Об этом на 11-й обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов, передает ТАСС.

    «Россия неизменно привержена идее избавления международного сообщества от ядерной угрозы в качестве конечной цели поступательного процесса ядерного разоружения», – сказал представитель МИД РФ.

    Дипломат отметил, что сейчас отношения между ядерными государствами находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. По словам Белоусова, опасения, связанные с ростом стратегических рисков и повышением уровня ядерной опасности, полностью обоснованы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва считает невозможным заключение новых ядерных соглашений без учета арсеналов Лондона и Парижа.

    Ранее российские власти высказывали обеспокоенность планами Франции по расширению ядерного потенциала и совместными учениями европейских стран.

    До этого Белоусов заявил, что мирное разрешение украинского кризиса возможно только после отказа НАТО от попыток нанести стратегический урон Москве.


    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 16:18 • Новости дня
    Шведский наемник заочно получил 17 лет за участие в боях на стороне ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Шведский наемник Нильс Дальгрен получил заочный приговор в Донецке за участие в боевых действиях на стороне ВСУ и обучение других наемников, сообщает Генпрокуратура.

    Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил 31-летнего гражданина Швеции Нильса Даниэля Дальгрена к 17 годам колонии строгого режима, передает Генпрокуратура РФ. Дальгрен признан виновным в обучении и участии в качестве наемника в вооруженном конфликте, согласно статьи 359 УК России.

    По данным суда, в июле 2023 года Дальгрен прибыл на Украину, где добровольно вступил в Интернациональный легион, получил огнестрельное оружие и боеприпасы и до октября 2025 года принимал участие в боях на стороне ВСУ. Он также обучал других наемников минно-взрывному делу и тактике ведения боя, что впоследствии применялось против российских военнослужащих.

    Размер вознаграждения, полученного Дальгреном, составил более 2,4 млн рублей. Наемник был объявлен в международный розыск, а суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. С учетом позиции государственного обвинителя назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее шведский журналист Мартин Вигстрем заявил, что использование скандинавской символики на Украине стало одной из причин, по которой некоторые шведы решили воевать на стороне ВСУ.

    До этого на Украине был ликвидирован 30-летний подданный Швеции, участвовавший в боях на стороне ВСУ. В то же время министерство иностранных дел Швеции рекомендовало гражданам страны воздерживаться от поездок без необходимости на Украину.


    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 14:38 • Новости дня
    Пленный ВСУ: Ели комбикорм и пили дождевую воду

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский военнопленный Александр Кучинский признался, что его отряд выживал, питаясь комбикормом для свиней и собирая дождевую воду из-за полного отсутствия провизии.

    Украинский военнопленный Александр Кучинский рассказал о тяжелых условиях службы в ВСУ, передает RT. Он сообщил, что попал в армию насильно – сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) задержали его, когда он возвращался с работы на велосипеде.

    «Ехал с работы на велосипеде, подрезали ТЦК, пробили по базе, сказали, что в розыске у военкомата, так и забрали. Привезли в Кировоград, там – 20 минут комиссия, признали годным и мобилизовали», – вспоминает Кучинский.

    После 52 суток ускоренной подготовки, которую он назвал бесполезной, его направили на передовую, где его подразделение разместили в заброшенном сарае. По словам пленного, снабжение продуктами полностью прекратилось, из-за чего военным пришлось выживать, используя комбикорм для животных и дождевую воду.

    Кучинский добавил, что последние две недели перед пленением они ничего не ели, кроме комбикорма, который находили в кормушках для свиней, и пытались его варить хоть как-то, чтобы не умереть от голода.

    Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что солдаты ВСУ на передовой страдают от нехватки еды и воды. До этого другой пленный украинский солдат рассказал о голоде среди бойцов ВСУ под Купянском еще в ноябре 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные ВСУ пробыли без продуктов и воды с октября прошлого года.

    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 14:12 • Новости дня
    В Румынии потребовали осудить министра обороны за госизмену

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор военно-промышленного комплекса Romarm обвинил главу минобороны Румынии Раду Мируцэ в государственной измене и саботаже национальной оборонной промышленности, предложив привлечь его к суду.

    Министр обороны Румынии Раду Мируцэ должен предстать перед судом за государственную измену и подрыв национальной экономики, заявил директор румынского военно-промышленного комплекса Romarm Рэзван Пыркэлэбеску. По его словам, Мируцэ «следовало бы судить за государственную измену и подрыв национальной экономики», а также за игнорирование нужд обороны как на посту министра экономики, так и в должности министра обороны, пишет РИА «Новости».

    Пыркэлэбеску добавил, что из-за действий Мируцэ Бухарест согласился на военный кредит Еврокомиссии, треть которого – из 16,6 млрд евро – уйдет немецким предприятиям. Он подчеркнул, что шесть из 15 программ перевооружения страны будут реализованы именно на заводах в Германии, а не в самой Румынии.

    По словам главы Romarm, будучи министром экономики, Мируцэ «неизменно блокировал» производство вооружений в Румынии, включая стрелковое оружие для сухопутных войск. Решение Еврокомиссии о выделении 16,6 млрд евро на перевооружение Румынии было принято 16 января в рамках программы SAFE.

    Программа SAFE (Security Action for Europe) – это новый инструмент ЕС, запущенный в мае 2025 года. Она предусматривает до 150 млрд евро льготных долгосрочных кредитов на совместные военные закупки и развитие оборонной промышленности Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, проект создания беспилотников на территории Румынии получит европейское финансирование только при условии совместной реализации с Украиной по уже подписанному оборонному соглашению.

    Причем до этого министр обороны Румынии Раду Мируцэ заявил, что создание сплошной «стены дронов» невозможно, так как подобная система пока отсутствует даже в Польше и северных странах.

    Ранее Минобороны Румынии запретило вылет самолетам США со взрывчаткой на борту.

    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 07:10 • Новости дня
    «Северяне» опровергли сведения об освобождении села Рясное в Сумской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на Сумском направлении в районах Уланово, Кондратовки, Кияницы, Великого Прикола, Запселья, Эсмани, Малой Рыбицы, Ясной Поляны и Рясного.

    «Публикации об освобождении ГВ «Север» села Рясное на данный момент не соответствуют действительности», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу  группы войск «Северный ветер».

    Они рассказали, что в Сумском районе штурмовики продвинулись на 15 участках до 650 метров. В Краснопольском районе в окрестностях освобожденной Новодмитровки штурмовые группы продвинулись на трёх участках до 500 метров.

    На Харьковском направлении фронта «Северяне» громили ВСУ у Червоной Зари, Весёлого, Избицкого, Ивановки, Великого Бурлука, Мерефы и на окраинах Харькова.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения ГВ «Север» продвинулись на пяти участках до 200 метров. Стрелковые бои идут в лесных массивах Волчанского района, а также около Чайковки. На Великобурлукском направлении  штурмовики продвинулись до 200 метров в лесных массивах на северо-западе Купянского района.

    «Украинские националисты пытались прорваться к позициям наших войск на мотоциклах, однако были уничтожены в результате комплексного огневого воздействия», – сообщили бойцы.

    Согласно сводке, за сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко в конце апреля заявил, что армия России начала бои за освобождение Рясного после установления контроля над Новодмитровкой в Сумской области. Российские силовики сообщили, что заградотряды ВСУ огнем остановили бегство военных из Рясного.

    Кроме того, стало известно, что родня мобилизованных украинцев пригрозила местью сотрудникам ТЦК.

    Комментарии (0)
