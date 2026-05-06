Москалькова: Запад, как и в годы ВОВ, желает видеть Россию на коленях

Tекст: Дарья Григоренко

Москалькова в среду вместе с сотрудниками своего аппарата возложила цветы к монументу в Музее Победы на Поклонной горе, передает РИА «Новости».

В ходе церемонии она заявила: «Каждый день и час, пережитый в годы Великой Отечественной войны, мы сегодня переосмысливаем и понимаем, через призму того, что происходит в реалиях сегодняшнего дня. Как и прежде, мир, западный мир ожесточен, желает видеть нас на коленях. И мы пришли сюда для того, чтобы склонить свою голову перед подвигом и мужеством тех, кто передал нам Знамя Победы».

Она подчеркнула, что почти у каждого, кто работает в аппарате омбудсмена, есть родственники, сражавшиеся в годы войны, а у многих и сейчас близкие принимают участие в спецоперации на Украине. Москалькова добавила, что сегодня люди стоят у Знамени Победы и на рубежах страны, отмечая: «С нами Георгий Победоносец, с нами правда и справедливость».

Ранее посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев сообщил, что Германия проводит ускоренную милитаризацию, готовясь к военному противостоянию с Россией.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что процесс очищения немецкого общества от нацистского наследия после Второй мировой войны превратился в профанацию из-за политики западных стран, стремившихся сохранить лояльные кадры.