Нетаньяху и президент ОАЭ провели переговоры

Лидеры Израиля и ОАЭ обсудили укрепление связей на фоне иранской угрозы

Tекст: Мария Иванова

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели редкий телефонный разговор, сообщает Bloomberg.

Беседа подчеркивает углубление отношений между двумя странами на фоне конфликта с Ираном.

Нетаньяху выразил солидарность с ОАЭ и «поддержку всем мерам, которые они принимают для обеспечения своей безопасности». Разговор состоялся после атак Ирана на ОАЭ, о чем сообщило государственное информационное агентство WAM. Это первый официальный контакт между лидерами с начала 2023 года.

ОАЭ – одна из немногих арабских стран, официально признавших Израиль в рамках «Авраамовых соглашений» 2020 года. Несмотря на напряженность из-за палестинского вопроса и конфликта в Газе, военное и разведывательное сотрудничество между государствами усилилось. Израиль помогает ОАЭ с противовоздушной обороной и передал батарею «Железный купол».

Ранее шейх Мухаммед бен Заид подверг критике Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива за недостаточную жесткость в отношении Ирана. ОАЭ намерены укреплять связи с Израилем и США, что также стало одной из причин решения о выходе из ОПЕК. В свою очередь Иран обвинил Эмираты в нарушении принципов добрососедства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Объединенных Арабских Эмиратов осудили новые удары Ирана по гражданским объектам.

Израиль в апреле тайно перебросил в эту страну систему противовоздушной обороны «Железный купол».

В марте президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян признал факт нахождения государства в состоянии войны.