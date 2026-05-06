Китай заявил о готовности содействовать переговорам Ирана и США

    6 мая 2026, 10:52 • Новости дня

    Ван И заявил о готовности Китая содействовать переговорам Ирана и США

    Tекст: Вера Басилая

    Пекин готов поддержать запуск переговоров между Ираном и США, а также выступает за скорейшее восстановление безопасности судоходства в Ормузском проливе, заявил глава МИД КНР Ван И.

    Китай готов оказать содействие в запуске и продвижении процесса мирных переговоров между Ираном и США, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Пекине, передает ТАСС.

    По словам Ван И, Китай намерен сыграть более значимую роль в восстановлении мира и спокойствия на Ближнем Востоке, подчеркнув важность диалога между Тегераном и Вашингтоном.

    Кроме того, Ван И заявил, что китайские власти надеются на скорейшее восстановление нормального судоходства в Ормузском проливе. Он отметил, что международное сообщество испытывает обеспокоенность по поводу безопасности в этом регионе, и выразил надежду, что все стороны откликнутся на призывы к стабилизации ситуации.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел встречу с министром иностранных дел Китая Ван И в Пекине. Встреча прошла на фоне роста напряженности вокруг Ормузского пролива.

    Постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун выступил за скорейшее открытие Ормузского пролива.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи объяснил провал первого этапа диалога с Вашингтоном завышенными ожиданиями американской стороны. Китайские власти пообещали помочь примирению Тегерана и Вашингтона.

    5 мая 2026, 21:15 • Новости дня
    Иран объявил о новых правилах прохода судов через Ормузский пролив
    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские власти объявили о внедрении новой системы прохождения судов через Ормузский пролив.

    Как сообщает государственное телевидение Ирана, теперь каждый корабль, желающий пересечь пролив, обязан уведомить иранские власти и получить электронное сообщение с подробной информацией о новых правилах движения, передает ТАСС.

    После официального принятия этих правил суда смогут получить специальное транзитное разрешение на проход через пролив. Разрешения будет выдавать специально созданный для этих целей новый орган власти.

    Ранее Иран пригрозил ударами за несогласованный проход через Ормузский пролив.

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявлял, что сотни иностранных судов намерены воспользоваться предложением Военно-морских сил США о сопровождении через Ормузский пролив.

    6 мая 2026, 02:34 • Новости дня
    Трамп остановил миссию по сопровождению судов в Ормузском проливе
    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон принял решение сделать паузу в реализации инициативы «Проект свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что учитывает «просьбы Пакистана и других стран». Он подчеркнул, что удалось добиться «значительного прогресса на пути к полному и окончательному соглашению с представителями Ирана», передает РИА «Новости».

    «Мы пришли к взаимному согласию о том, что пока блокада остается в полной силе, реализация миссии «Проект свобода» будет приостановлена на короткий период времени, чтобы увидеть, удастся ли финализировать и подписать соглашение», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о старте операции «Проект Свобода» по выводу судов из Ормузского пролива. При этом портал Axios сообщил об отсутствии планов по обязательному сопровождению коммерческих кораблей американскими военными.

    5 мая 2026, 19:00 • Видео
    Вашингтон заставил Германию скулить

    В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    5 мая 2026, 19:46 • Новости дня
    Пентагон заявил о готовности Трампа возобновить боевые действия против Ирана

    Хегсет: США готовы атаковать Иран при отказе Тегерана от сделки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления крупномасштабных военных операций против Ирана в случае провала переговоров по соглашению, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на брифинге.

    «Президент сохраняет возможность в случае необходимости возобновить крупные боевые операции... Если Иран не желает выполнять свою часть соглашения или заключать сделку, то министерство войны настроено решительно и готово к работе», – заявил Хегсет, передает РИА «Новости».

    По словам главы Пентагона, власти США по-прежнему рассчитывают, что удастся избежать новой фазы конфликта. Вместе с тем, как информировал портал Axios, лидер США может распорядиться о возобновлении военной операции против Ирана на этой неделе.

    Телеканал CNN сообщал, что Израиль и США обсуждают новые удары по Ирану.

    Агентство Tasnim писало, что Иран готов к любому сценарию действий США.

    5 мая 2026, 14:50 • Новости дня
    Американский заправщик KC-135R подал сигнал бедствия над Персидским заливом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker подал сигнал о нештатной ситуации на борту над Персидским заливом, свидетельствуют полетные данные.

    Американский самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker подал сигнал о нештатной ситуации над Персидским заливом, передает РИА «Новости».

    По данным портала, самолет вылетел из Абу-Даби и в течение примерно двух часов выполнял круговые маневры над акваторией, после чего подал аварийный сигнал 7700 и изменил курс в сторону Катара.

    Используемый им код сообщает диспетчерам об экстренной ситуации на борту, такой как технический сбой, разгерметизация или медицинские проблемы у экипажа. После подачи сигнала KC-135R начал снижение, однако примерно за 60–70 км до Дохи информация о его перемещении перестала поступать.

    Эксперты объясняют это тем, что на определенной высоте при отключенном транспондере самолеты больше не видны наземным радарным системам. Boeing KC-135R продолжают активно летать в регионе на фоне операции США против Ирана. Ранее подобный заправщик уже терялся в воздухе, предположительно после столкновения с другим воздушным судном такого же типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker, подавший сигнал бедствия над Средиземным морем, спустя примерно час благополучно приземлился в аэропорту Тель-Авива.

    Ранее США в ходе операции «Эпическая ярость» против Ирана потеряли самолет-заправщик KC-135 в небе над западным Ираком.

    5 мая 2026, 15:50 • Новости дня
    CNN: Израиль и США обсуждают новые удары по Ирану
    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Израиля ведут переговоры с США о возможных новых ударах по Ирану, сообщает CNN со ссылкой на неназванного израильского чиновника.

    Собеседник CNN отметил, что действия Тель-Авива координируются с Вашингтоном, передает ТАСС.

    По словам источника, речь идет о подготовке атак по энергетической инфраструктуре Ирана и по представителям иранской власти. Как подчеркнул чиновник, «цель состоит в проведении короткой кампании, чтобы оказать давление на Иран и получить дальнейшие уступки в переговорах».

    Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что США перебросили в Израиль тысячи тонн боеприпасов.

    Президент США в конце апреля предупредил о риске взрывов на нефтепроводах Ирана.

    5 мая 2026, 21:34 • Новости дня
    Иран опроверг атаки на ОАЭ

    Иран опроверг атаки на ОАЭ ракетами и беспилотниками

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран не осуществлял операций с применением ракет и беспилотников против ОАЭ, заявил официальный представитель штаба военного командования страны «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари, сообщила гостелерадиокомпания Ирана.

    «Вооруженные силы Ирана в последние дни не проводили каких-либо операций с применением ракет и беспилотников, если бы это произошло, мы четко бы сказали об этом», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Зольфагари также указал, что Тегеран опровергает заявления министерства обороны ОАЭ о якобы имевших место иранских атаках. Представитель иранского командования подчеркнул, что страна готова дать «сокрушительный ответ» в случае любых действий с территории ОАЭ против иранских островов, портов или прибрежной зоны.

    Во вторник Минобороны ОАЭ сообщило об отражении ракетных ударов Ирана.

    Накануне на нефтяном объекте в ОАЭ начался пожар после удара беспилотника. Иран обвинил военных США в поджоге нефтяной зоны ОАЭ.

    6 мая 2026, 04:08 • Новости дня
    Рубио: Операция «Эпическая ярость» против Ирана завершена
    Tекст: Антон Антонов

    Операция «Эпическая ярость» против Ирана завершена, США достигли целей этой операции, заявил госсекретарь США – помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

    «Мы бы не хотели возникновения новой ситуации», – приводит слова госсекретаря ТАСС.

    Он заверил, что «США предпочитают путь мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио сообщил о желании Вашингтона заключить с Тегераном всеобъемлющий меморандум о взаимопонимании. Вашингтон принял решение сделать паузу в реализации инициативы «Проект свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе.

    5 мая 2026, 15:25 • Новости дня
    FT: Министры финансов США и Британии разругались из-за Ирана

    FT: Главы минфинов США и Британии Бессент и Ривз поссорились из-за Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава американского минфина Скотт Бессент публично обменялся резкими замечаниями с британской коллегой Рэйчел Ривз из-за разногласий по войне с Ираном, пишут западные СМИ.

    Министр финансов США Скотт Бессент и его британская коллега Рэйчел Ривз обменялись жесткими высказываниями по поводу войны с Ираном, пишет Financial Times. Конфликт возник после того, как Ривз публично усомнилась в ясности целей военной операции США против Тегерана и поставила под вопрос, стала ли ситуация безопаснее после недавних событий.

    Инцидент произошел в Вашингтоне во время заседания Международного валютного фонда. В интервью телеканалу CNBC Ривз заявила: «Цели войны с Ираном никогда не были ясны», а также выразила сомнения в том, что «сегодня мы в большей безопасности, чем несколько недель назад». Высказывания британского министра вызвали резкую реакцию Бессента.

    По данным источников издания, при личной встрече в тот же день Бессент отчитал Ривз за подобные заявления. Он подчеркнул, что благодаря совместным действиям США и Израиля мир стал безопаснее и обратил внимание на угрозу возможного ядерного удара Тегерана по Лондону.

    Ривз резко ответила американскому коллеге, заявив, что не работает на него и её не устраивает его манера общения. Она вновь подчеркнула свою позицию: конфликт с Ираном не имеет четких целей и не гарантирует улучшения глобальной безопасности.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер подчеркнул, что страна не будет поддерживать блокаду Ормузского пролива, несмотря на призывы со стороны США и Израиля.

    Кроме того, опрос показал, что большинство жителей Британии стали воспринимать политику США в мире как деструктивную после событий вокруг Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эскалация ситуации вокруг Ирана усугубила разногласия между Лондоном и Вашингтоном.

    5 мая 2026, 22:45 • Новости дня
    ЕС объявил о самом серьезном энергетическом кризисе в истории
    Tекст: Вера Басилая

    Энергетический кризис, усугубившийся конфликтом на Ближнем Востоке, привёл к дополнительным затратам стран ЕС на импорт энергоносителей в размере более 30 млрд евро, заявил еврокомиссар по энергетике и жилищным вопросам Дан Йоргенсен.

    Мир переживает самый серьезный энергетический кризис в истории, сообщил еврокомиссар по энергетике и жилищным вопросам Дан Йоргенсен, передает РИА «Новости». По его словам, этот кризис проверяет на устойчивость экономики, общества и международные партнерства.

    Йоргенсен уточнил, что после начала конфликта на Ближнем Востоке страны Европейского союза уже заплатили свыше 30 млрд евро за ископаемое топливо. При этом, по его словам, дополнительных объемов поставок ЕС не получил.

    Энергетический кризис усугубился после того, как ВМС США 13 апреля начали блокировать весь морской трафик к иранским портам по обе стороны Ормузского пролива. Через этот стратегический маршрут проходит примерно 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.

    Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что американо-израильский конфликт грозит Европе многолетним энергетическим кризисом и уже вынудил регион потратить дополнительные 27 млрд евро на топливо.

    Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль предупредил о крупнейшей в истории угрозе энергетической безопасности.

    5 мая 2026, 15:57 • Новости дня
    Глава Пентагона заявил о готовности сотен судов пройти Ормузский пролив

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотни иностранных судов намерены воспользоваться предложением Военно-морских сил США о сопровождении через Ормузский пролив, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

    По его словам, «два американских торговых судна уже пересекли Ормузский пролив в сопровождении американских эсминцев, продемонстрировав, что проход открыт», передает ТАСС.

    Хегсет добавил, что сейчас сотни судов из других стран готовятся пройти по этому маршруту при поддержке американских военных.

    Ранее США заявили о скоплении судов из 87 стран в Персидском заливе.

    Накануне американское командование анонсировало развертывание масштабной военной группировки в Ормузском проливе.

    Иран пригрозил ударами за несогласованный проход через Ормузский пролив.

    6 мая 2026, 06:57 • Новости дня
    МИД Ирана заявил ОАЭ об угрозе из-за американских военных баз
    Tекст: Антон Антонов

    Если ОАЭ не откажутся от размещения американских военных баз, это будет иметь серьезные последствия для безопасности и стабильности региона, заявил МИД Ирана.

    «Мы осуждаем подрывные действия властей в Абу-Даби, их сговор с враждебными сторонами и продолжающееся размещение ими военных баз», – приводит ТАСС текст сообщения дипломатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский Корпус стражей исламской революции наносил удары по американским военным базам в Объединенных Арабских Эмиратах. В ходе конфликта с Ираном военная инфраструктура США на Ближнем Востоке получила сильный ущерб, некоторые из военных баз непригодны для использования.

    5 мая 2026, 17:12 • Новости дня
    «Хезболла» заявила о сбитом вертолете Израиля на юге Ливана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Шиитское формирование «Хезболла» сообщило о поражении израильского вертолета ракетой и обстреле позиций армии Израиля под Эль-Байядой, что сопровождалось подбитым танком.

    Бойцы шиитской милиции «Хезболла» выпустили ракету класса «земля – воздух» по израильскому военному вертолету, который был замечен над городом Эль-Байяда на юге Ливана. По заявлению формирования, вертолет был поражен, передает ТАСС.

    В заявлении «Хезболлы» говорится: «Силы исламского сопротивления выпустили ракету класса «земля – воздух» по неприятельскому вертолету, появившемуся в небе над городом Эль-Байяда, и подбили его».

    Кроме того, представители формирования сообщили об обстреле из минометов позиций израильских военных в Эль-Байяде и подбитии танка Merkava.

    Ранее во вторник «Хезболла» заявила, что подбила два танка и бронетранспортер Израиля. Также во вторник организация сообщила о 13 атаках на израильские силы за сутки.

    До этого организация сообщала, что бойцы «Хезболлы» использовали БПЛА на оптоволокне против израильских танков Merkava.


    5 мая 2026, 18:24 • Новости дня
    Минобороны ОАЭ сообщило об отражении ракетных ударов Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов отражают удары ракет и беспилотных летательных аппаратов, запущенных со стороны Ирана, сообщило эмиратское Минобороны.

    «В настоящее время системы ПВО ОАЭ отражают удары ракет и беспилотников, запущенных со стороны Ирана», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

    По информации ведомства, тревожные звуки, которые слышали жители различных районов страны, связаны с работой противовоздушных систем.

    Накануне ОАЭ зафиксировали запуск четырех крылатых ракет со стороны Ирана, три из которых были перехвачены над территориальными водами страны, еще одна упала в море.

    ОАЭ пообещали ответить на удары Ирана по гражданским объектам.

    5 мая 2026, 23:46 • Новости дня
    Рубио заявил о желании США согласовать с Ираном меморандум о взаимопонимании

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон хочет заключить с Тегераном всеобъемлющий меморандум о взаимопонимании, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

    По словам Рубио, Вашингтон «предпочел бы сесть за стол переговоров и согласовать меморандум о взаимопонимании для будущих переговоров, который затрагивал бы все ключевые темы, требующие урегулирования», передает РИА «Новости».

    По словам руководителя американского внешнеполитического ведомства, операция «Эпическая ярость» успешно завершена и достигла своих целей. В рамках переговорного процесса Вашингтон намерен обсудить не только само обогащение урана, но и дальнейшую судьбу этих материалов.

    Рубио подчеркнул неприемлемость ситуации, при которой Иран ведет себя так, словно развивает военную ядерную программу, тогда как другие страны для мирного атома импортируют обогащенное топливо.

    Госсекретарь также отметил, что закон США о военных полномочиях президента, ограничивающий зарубежные кампании без согласия Конгресса 60 днями, нарушает конституцию. Он добавил, что администрация частично соблюдает этот акт исключительно ради поддержания хороших отношений с законодателями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил, что преимущество Вашингтона над Тегераном увеличивается с каждым днем отсутствия двусторонней сделки. Рубио отметил, что США и Иран продолжают искать темы для взаимопонимания, чтобы достичь соглашения.

    6 мая 2026, 00:56 • Новости дня
    Лавров и Рубио обсудили Иран и Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и американский госсекретарь Марко Рубио провели телефонную беседу, затронув вопросы двустороннего взаимодействия, ситуацию на Украине и иранскую проблематику, сообщил Госдеп.

    «Они обсудили отношения США и России, российско-украинскую войну и Иран», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    В Госдепе заявили, что беседа руководителей внешнеполитических ведомств состоялась по инициативе Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России сообщал, что Лавров и Рубио провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальную международную повестку и состояние отношений между двумя странами.

