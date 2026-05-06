США отразили атаки Ирана на два судна в Ормузском проливе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американские военные находились на борту двух торговых судов США, пересекавших Ормузский пролив, сообщает ТАСС со ссылкой на NBC News.

По данным телеканала, оба судна были обстреляны Ираном, при этом использовались ракеты и беспилотные летательные аппараты.

Военные США успешно отразили нападение, уничтожив несколько небольших катеров нападавших. Телеканал отмечает, что это первый подтвержденный случай присутствия американских военных на торговых судах в этом регионе в момент атаки.

В Пентагоне действия американских военнослужащих назвали «разумными мерами безопасности», подчеркнув необходимость таких шагов для защиты судоходства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ормузском проливе два американских эсминца USS Truxtun и USS Mason подверглись атаке со стороны Ирана с применением ракет, беспилотников и быстроходных катеров.

Американские военные уничтожили шесть иранских катеров с помощью вертолетов AH-64 Apache и MH-60 Seahawk в рамках новой операции защиты судоходства в Ормузском проливе.

Ранее американским военнослужащим разрешили наносить удары по катерам КСИР и иранским ракетным позициям при возникновении угрозы для судов в Ормузском проливе.