    6 мая 2026, 09:29 • Новости дня

    Медведев призвал сформировать у Европы «животный страх»

    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что только формирование у Европы животного страха перед неприемлемым уроном способно предотвратить масштабный военный конфликт между Россией и Западом.

    Медведев в статье для RT заявил, что убеждения, демонстрация доброй воли и односторонние шаги не помогут предотвратить большую бойню.

    По его словам, единственным действенным инструментом по сдерживанию Запада является формирование у Европы, в частности у Германии, понимания неотвратимости получения ими неприемлемого урона в случае реализации агрессивных планов против России.

    «Только формирование у Германии и поддерживающей ее «единой Европы» понимания неотвратимости получения ими неприемлемого урона в случае реализации плана «Барбаросса 2.0», – подчеркнул Медведев.

    Кроме того, Медведев отметил, что Европа стремится навязать России концепцию «мир посредством силы». В ответ на это, по его мнению, Россия может обеспечить свою безопасность лишь через формирование у Европы животного страха.

    Ранее Медведев заявил, что Германия не прошла очищение от профашистских организаций.

    Медведев предложил европейцам на личном опыте ощутить опасность войны.

    До этого Медведев назвал доктрину «мир через страх» единственным действенным способом сдерживания Запада.

    5 мая 2026, 18:30 • Новости дня
    По проекту «Единой России» и Газпрома газ подведен к 563 воинским мемориальным комплексам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В преддверии Дня Победы на воинских мемориалах в 12 городах России загорелся Вечный огонь благодаря совместному проекту «Единой России» и «Газпрома». Всего по проекту «Храним огонь Победы» газ подведен к 563 мемориальным комплексам.

    Торжественная церемония прошла по всей стране, основной площадкой стал мемориал «Аллея памяти» в Торжке Тверской области. Там более 25 лет огонь горел на баллонном газе, а теперь частицу пламени доставили с Обелиска Победы в Твери. В акции приняли участие председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета партии Владимир Якушев и гендиректор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «В преддверии главного государственного праздника – Дня Победы – мы зажигаем Вечный огонь у монументов Героям Великой Отечественной войны. Это действительно священный символ бессмертия наших Героев в памяти народа», – сказал Дмитрий Медведев. Он добавил, что это дань огромной благодарности тем, кто защитил Родину, очистил ее от фашизма и сохранил право новых поколений на достойную жизнь.

    По проекту «Храним огонь Победы» газ подведен к 563 мемориальным комплексам. По поручению президента с 2022 года он поставляется на мемориалы с Вечным огнем безвозмездно. Медведев отметил, что увековечение памяти Героев и забота о ветеранах являются частью личной ответственности каждого гражданина.

    Председатель «Единой России» также подчеркнул значимую роль Торжка в Ржевской операции. По его словам, единство фронта и тыла, мужество и труд всегда были главными чертами характера народа, а зажжение огня подтверждает преемственность поколений.

    3 мая 2026, 13:10 • Новости дня
    The Guardian: Деятелей кино и ТВ склоняют участвовать в пропаганде НАТО
    @ Benoit Doppagne/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские и британские кинематографисты возмущены попытками заставить их «внести свой вклад в пропаганду НАТО». Такой стала их реакция на серию закрытых встреч, проводимых НАТО с деятелями искусства в Европе и США.

    НАТО проводит закрытые встречи с кинематографистами и телесценаристами в Европе и США, сообщает The Guardian. Уже прошло три подобных мероприятия в Лос-Анджелесе, Брюсселе и Париже, а в июне планируется еще одна встреча в Лондоне с членами Гильдии сценаристов Великобритании (WGGB). Темой обсуждения станет «эволюция ситуации с безопасностью в Европе и за ее пределами». Во встрече примет участие бывший пресс-секретарь НАТО Джеймс Аппатурай, который теперь отвечает в альянсе за гибридные, кибер- и новые технологии.

    В письме WGGB, которое оказалось в распоряжении The Guardian, говорится, что в результате прошедших встреч уже находятся в разработке три проекта, вдохновленных этими обсуждениями. Организаторы встречи заявляют, что НАТО строится на принципах сотрудничества и компромисса.

    Однако предстоящая встреча в Лондоне вызвала недовольство у тех приглашенных, которые посчитали, что от них требуют «внести свой вклад в пропаганду НАТО». Например, сценарист Алан О'Горман назвал запланированную встречу «возмутительной» и «явной пропагандой».

    «Я посчитал это неуместным и безумным представлять это как некую позитивную возможность. У многих людей, включая меня, есть друзья и родственники из стран, не входящих в НАТО, которые пострадали от войн, разжигавшихся НАТО», – сказал он. О'Горман считает, что эти встречи – попытка НАТО «донести часть своей информации до зрителей через кино и телевидение».

    О'Горман сказал, что другие сценаристы, приглашенные на встречу, были «возмущены тем, что искусство будет использоваться таким образом, который поддерживает войну», и чувствовали, что от них требуют «внести свой вклад в пропаганду НАТО».

    НАТО утверждает, что встречи организованы по просьбе самих представителей индустрии, желающих лучше понимать деятельность альянса, и что эти диалоги строятся на принципах открытости и обмена мнениями.

    «Похоже, что машина военной пропаганды начинает раскручиваться не на шутку», – отмечает по этому поводу телеграм-канал журнала «Россия в глобальной политике».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США разработали новую схему воздействия на международную обстановку. Ранее в НАТО признали свою неготовность к затяжному конфликту с Россией.

    В МИД России отметили угрозу мирному урегулированию со стороны заявлений НАТО о возможных ударах по России.

    5 мая 2026, 19:00 • Видео
    Вашингтон заставил Германию скулить

    В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    4 мая 2026, 21:57 • Новости дня
    Медведев назвал Зеленского и Пашиняна «безмозглыми русофобами»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев высмеял двух «отлично говорящих» на русском русофобов на саммите в Ереване, которые на камеру демонстративно общались на плохом английском.

    Дмитрий Медведев высмеял в Max двух участников саммита в Ереване, которые, по его словам, являются русофобами, но при этом «отлично говорят на русском». Он отметил, что эти политики предпочли вести беседу на «плохом английском» вместо русского языка.

    Медведев предположил, что подобное поведение могло быть рассчитано на камеры, а в неформальной обстановке они могли возвращаться к русскому. «Сегодня в Ереване два безмозглых русофоба, которые отлично говорят на русском, беседовали на плохом английском из-за своей ущербности», – написал он.

    В завершение Медведев иронично добавил, что для полноты картины не хватает только президента США и Вэнса, которые могли бы «принять у неучей зачёт по английскому».

    Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

    Премьер Армении Никол Пашинян обсудил с Владимиром Зеленским углубление сотрудничества Армении с Украиной.

    Представитель партии «Сильная Армения», возглавляемой предпринимателем Самвелом Карапетяном, Нарек Карапетян предупредил, что Зеленского в Армению может осложнить отношения республики с Россией.

    Политолог Николай Силаев в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что приглашение Зеленского на саммит ЕС – Армения подтверждает курс Еревана на шаги в сторону разрыва отношений с Москвой.

    5 мая 2026, 00:15 • Новости дня
    Посол Корчунов заявил об отработке захвата Калининграда на учениях НАТО

    Tекст: Катерина Туманова

    Страны НАТО во время учений отрабатывают сценарии захвата Калининградской области и морской блокады региона, заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов.

    «Натовцы со свойственным им высокомерием склонны считать Балтийское море своим «внутренним озером». В учениях под руководством Великобритании отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области», – сказал он ТАСС.

    Корчунов сообщил, что Североатлантический альянс во время учений отрабатывает сценарии морской блокады и захвата Калининградской области. По его словам, страны НАТО неоднократно демонстрировали готовность ограничивать свободу коммерческого судоходства, нарушая международное право под предлогом борьбы с так называемым теневым флотом.

    Посол подчеркнул, что Лондон усиливает контроль над стратегическими морскими коммуникациями в Северной Атлантике, привлекая к этому союзников, в том числе  Норвегию.

    Дипломат отметил, что у НАТО есть необходимые военно-морские ресурсы для реализации подобных планов, а международное право перестало быть для Запада препятствием в борьбе за доминирование в мире, поэтому недооценивать серьезность таких планов нельзя.

    «России есть чем ответить на угрозы ее стратегическим морским коммуникациям. МИД ведет соответствующую работу на всех профильных международных площадках в плотном взаимодействии со странами мирового большинства <...> Практические меры обеспечения национальной безопасности и защиты интересов в Арктике и на Балтике, в том числе военно-технического характера, относятся к ведению Минобороны, Совета безопасности и других компетентных ведомств», – подытожил Корчунов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Польше стартовали учения НАТО с участием 3,5 тыс. военных. Эстония начала масштабные военные учения с участием Украины. Совбез России сообщил о планах ВМС Финляндии провести учения у границы РФ.

    5 мая 2026, 18:48 • Новости дня
    Медведев спел «День Победы» на церемонии зажжения вечных огней
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев спел легендарную песню «День Победы» вместе с женским хором на мемориале в Торжке.

    Медведев исполнил знаменитую песню «День Победы» на стихи Владимира Харитонова, передает ТАСС. Политик присоединился к женскому хору на церемонии зажжения новых вечных огней на мемориалах в 12 городах России.

    Торжественное мероприятие прошло в мемориальном комплексе «Аллея памяти» в городе Торжок Тверской области. Вместе с председателем партии «Единая Россия» знаменитый хит пели и другие высокопоставленные лица.

    В исполнении композиции также приняли участие полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев, врио губернатора Тверской области Виталий Королев и секретарь генерального совета «Единой России» Владимир Якушев.

    4 мая 2026, 09:59 • Новости дня
    Politico: Европейские политики опасаются нападения России в ближайшие два года
    @ Ansa/Us Chigi'S Palace Filippo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские политики и военные опасаются, что Москва может воспользоваться переходным периодом в США для проверки на прочность стран Североатлантического альянса, пишет Politico.

    Европейские правительства обеспокоены возможным обострением ситуации, пока Дональд Трамп находится в Белом доме, а Евросоюз не укрепил свой военный потенциал, пишет Politico.

    По мнению чиновников, ближайшие год-два могут стать временем, когда Москва якобы решит проверить приверженность Запада обязательствам перед НАТО.

    «Может произойти что-то очень скоро – у России появилось окно возможностей», – заявил депутат Европарламента от Финляндии Мика Аалтола. Он отметил, что США отдаляются от Европы, трансатлантические отношения переживают кризис, а Евросоюз пока не готов полностью взять на себя ответственность за оборону.

    Высокопоставленные европейские дипломаты и военные считают маловероятным масштабное сухопутное наступление на страны НАТО, учитывая вовлеченность России в конфликт на Украине. Однако они не исключают точечных операций или гибридных атак, направленных на создание неопределенности и раскол в альянсе по вопросу применения пятой статьи о коллективной обороне.

    Эксперты предполагают, что целями могут стать уязвимые объекты, например, в Балтийском море или Арктике. Такие действия, по их мнению, призваны оказать психологическое давление на союзников Киева в Европе, избегая при этом прямого ответа со стороны США.

    При этом в Европе нет единства в оценке российской угрозы. В то время как политики из Финляндии и Литвы бьют тревогу, представители Эстонии и самого НАТО призывают к сдержанности, отмечая, что излишний алармизм лишь играет на руку противнику.

    По словам президента Эстонии Алара Кариса, Россия сейчас слишком занята на Украине, чтобы пытаться вести войну еще и в Прибалтике.

    Напомним, в конце апреля премьер Польши Дональд Туск «предсказал» «скорое нападение» России на НАТО.

    Ранее французские и польские военные запланировали совместные маневры с ядерным оружием над Балтийским морем.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти намерения шагом к дальнейшей милитаризации Европы.

    5 мая 2026, 08:52 • Новости дня
    Финский премьер объяснил появление украинских дронов «случайным попаданием»

    @ IMAGO/Roni Rekomaa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо оказался в затруднительном положении, пытаясь объяснить сотрудничество с Владимиром Зеленским после разговора с главой киевского режима об украинских БПЛА в воздушном пространстве страны, сообщила газета Ilta-Sanomat.

    Как пишет газета Ilta-Sanomat, Орпо оказался в неловкой ситуации после беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что Финляндия продолжает сотрудничество с Киевом, несмотря на инциденты с беспилотниками, однако его объяснения прозвучали странно.

    «Я повторяю, что никто не отправлял эти дроны в Финляндию. Это дроны, которые сами случайно попали на территорию Финляндии»., – заявил премьер Финляндии.

    Он добавил, что в стране пока нет системы, способной нейтрализовать все аппараты, нарушающие границы воздушного пространства.

    Также премьер назвал происходящее «печальным фактом», отметив сложность ситуации с беспилотниками и необходимостью совершенствовать системы защиты.

    Ранее Финляндия и Эстония потребовали от Киева исключить случаи попадания украинских беспилотников и их обломков на свою территорию.

    Финляндия решила не сбивать дроны, пересекшие границу, из-за их близости к российской границе.

    Напомним, минобороны Финляндии сообщило о неопознанном дроне у российской границы.

    4 мая 2026, 10:24 • Новости дня
    Рютте заявил об отсутствии ограничений для США на базы НАТО
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские страны НАТО услышали сигнал о недовольстве США запретами использования баз в Европе для ударов по Ирану и примут меры, чтобы впредь соглашения о базах выполнялись, заявил генсек НАТО Марк Рютте по прибытии на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереван.

    Рютте заявил, что европейские страны НАТО услышали сигнал недовольства Соединенных Штатов по поводу ограничений на использование американских военных баз в Европе для нанесения ударов по Ирану, передает ТАСС.

    «Да, США выразили некоторое неудовольствие, но европейцы его услышали», – заявил Рютте. Он отметил, что сейчас европейцы принимают меры, чтобы соглашения по использованию баз исполнялись.

    В то же время Рютте не стал комментировать заявление президента США Дональда Трампа о возможном выводе 5 тыс. американских военных из Германии, где размещается контингент численностью 38 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США планируют превратить Испанию в неполноценного члена НАТО.

    Трамп заявил о намерении вывести более 5 тыс. американских военных из Германии.

    Пентагон подтвердил решение о выводе 5 тыс. военных США из Германии.

    5 мая 2026, 16:59 • Новости дня
    Медведев подчеркнул силу и независимость России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Современные поколения, по мнению зампреда Совбеза, председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, сохраняют традиции предков, участвуя в спецоперации и развивая сильную, независимую Россию.

    Россия является сильной, независимой и свободной страной, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, передает ТАСС. По его словам, нынешние поколения продолжают дело поколения победителей, отдавая дань памяти и уважения своим предкам.

    «Поколение победителей – это родные, близкие нам люди. Мы их дети, внуки, теперь уже и правнуки. Мы стараемся хранить память в семейных традициях, но самое главное, что мы продолжаем их дело и живем в своей стране, которую мы любим и которая является сильной, независимой и свободной», – заявил Медведев.

    Он также подчеркнул, что Россия продолжает дело героев Великой Отечественной войны, в том числе сражаясь в ходе специальной военной операции. По его словам, потомки поколения победителей трудятся на благо Родины и принимают участие в судьбоносных событиях современной истории.

    «Мы трудимся на благо своей Родины и сражаемся в рамках специальной военной операции. То, что было здесь в годы Великой Отечественной войны, продолжается и в сегодняшней жизни», – отметил Медведев.

    Ранее Дмитрий Медведев поделился списком своих любимых фильмов, которые традиционно смотрит 9 мая. Также Медведев заявил, что поддержка семьи – стратегическое направление и важнейший приоритет при работе с бюджетом страны.

    Кроме того, заместитель председателя Совбеза назвал помощь людям главной задачей Народной программы партии «Единая Россия».


    4 мая 2026, 13:23 • Новости дня
    Посольство России осудило решение Вены выслать российских дипломатов

    Tекст: Вера Басилая

    Российская дипломатическая миссия в Вене категорически осудила решение австрийских властей объявить сотрудников посольства и постпредства при ОБСЕ персонами нон грата.

    Решение МИД Австрии объявить сотрудников российского посольства и постпредства при ОБСЕ персонами нон грата вызвало резкую реакцию Москвы, следует из сообщения в Telegram-канале посольства.

    Российское посольство в Вене назвало действия австрийских властей возмутительными, подчеркнув, что они ничем не оправданы, политически мотивированы и категорически неприемлемы.

    В дипмиссии отметили, что МИД Австрии не представил никаких доказательств якобы имевших место нарушений Венской конвенции со стороны российских дипломатов. Представители посольства РФ также сообщили, что Россия приняла к сведению решение Вены о высылке своих сотрудников, но предупредила о скорой жесткой реакции Москвы на подобные действия.

    В сентябре 2025 года МИД России анонсировал скорую высылку австрийского дипломата. Весной 2024 года посол Дмитрий Любинский заявил о курсе Вены на демонтаж двусторонних отношений.

    5 мая 2026, 21:48 • Новости дня
    МИД подтвердил приверженность избавлению мира от ядерной угрозы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе выступления на конференции ООН посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов подчеркнул неизменную поддержку Россией идеи поэтапного ядерного разоружения с целью устранения угрозы для мирового сообщества.

    Россия полностью поддерживает идею поэтапного избавления мира от ядерной угрозы. Об этом на 11-й обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов, передает ТАСС.

    «Россия неизменно привержена идее избавления международного сообщества от ядерной угрозы в качестве конечной цели поступательного процесса ядерного разоружения», – сказал представитель МИД РФ.

    Дипломат отметил, что сейчас отношения между ядерными государствами находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. По словам Белоусова, опасения, связанные с ростом стратегических рисков и повышением уровня ядерной опасности, полностью обоснованы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва считает невозможным заключение новых ядерных соглашений без учета арсеналов Лондона и Парижа.

    Ранее российские власти высказывали обеспокоенность планами Франции по расширению ядерного потенциала и совместными учениями европейских стран.

    До этого Белоусов заявил, что мирное разрешение украинского кризиса возможно только после отказа НАТО от попыток нанести стратегический урон Москве.


    4 мая 2026, 13:28 • Новости дня
    Посол Нечаев заявил о покорности ЕС требованиям США по Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны Евросоюза безропотно принимают требования США по Украине, заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев.

    Нечаев заявил, что страны Европейского союза безропотно принимают требования США в отношении ситуации на Украине, передает РИА «Новости». Такое заявление сделал он, комментируя позицию европейских государств по ключевым вопросам безопасности.

    Дипломат отметил, что угрозы сворачивания американского военного присутствия в Европе используются Вашингтоном как инструмент давления на союзников. По его словам, европейские члены альянса соглашаются практически со всеми требованиями США, включая увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, принятие дополнительных торговых пошлин и оплату американских поставок оружия, отправляемого на Украину.

    Нечаев добавил, что европейские страны активно усиливают свою деятельность в северных широтах – в том числе в Балтийском регионе, Арктике и Северной Атлантике. По словам посла, это делается под предлогом противодействия «мифической российской угрозе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская администрация пообещала поддержать европейских союзников в стремлении усилить вклад в оборону Украины.

    Посол России в Берлине Сергей Нечаев сообщил об отсутствии опровержений производства оружия для Киева на немецких объектах.

    Британия и девять европейских стран договорились о создании совместного военно-морского соединения для противодействия российским угрозам на севере.

    5 мая 2026, 09:49 • Новости дня
    Посол Корчунов пригрозил ответом на угрозы со стороны Норвегии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия никому не угрожает, однако не оставит без адекватного ответа создаваемые для страны угрозы на территории Норвегии, заявил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.

    Корчунов заявил, что Россия не намерена оставлять без внимания угрозы, которые формируются для нее на территории Норвегии, передает ТАСС.

    «Подчеркну, что Россия никому не угрожает, не заинтересована в вооруженном или гибридном противостоянии ни с Норвегией, ни с какой-либо другой страной НАТО, однако не оставит без адекватного ответа создаваемые для нас угрозы», – заявил Корчунов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Осло Николай Корчунов заявил о планах Норвегии наращивать военную активность в Арктике под предлогом «российской угрозы».

    Глава норвежских вооруженных сил Эйрик Кристофферсен заявил о риске возможной наземной операции России на севере Норвегии ради обеспечения безопасности своих стратегических объектов.

    Корчунов сообщил о стремлении властей Норвегии увеличить военное присутствие НАТО и интенсивность учений альянса у границы с Россией.

    5 мая 2026, 14:40 • Новости дня
    Самолет шведских ВВС совершил полет над нейтральными водами Черного моря

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самолет Gulfstream IV, принадлежащий ВВС Швеции, кружит над нейтральными водами Черного моря, сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

    Самолет Gulfstream IV, принадлежащий ВВС Швеции, выполняет круговые манёвры над нейтральными водами Черного моря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в европейских авиадиспетчерских службах.

    Воздушное судно вылетело из аэропорта Бухареста и направилось в сторону моря, следуя через контролируемые Румынией и Болгарией районы, после чего перешло в нейтральное воздушное пространство через контрольную точку INKOM.

    По его словам, самолет совершает манёвры на высоте чуть более 13 тыс. метров, избегая гражданских авиационных коридоров и не входя в воздушное пространство других государств.

    Источник отметил, что самолеты Gulfstream IV могут использоваться в том числе для радиотехнической разведки. Аналогичная активность ранее фиксировалась со стороны военной авиации НАТО – и пилотируемых самолетов, и беспилотников. В частности, ранее над Черным морем летал разведывательный дрон Northrop Grumman RQ-4D Phoenix ВВС Италии, который столкнулся с проблемами радиосвязи, но завершил полет на военной базе в Сигонелле на Сицилии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский самолет-разведчик Artemis II на базе Bombardier Challenger 650 выполнил полет над акваторией Черного моря недалеко от российских границ.

    Разведывательный беспилотник НАТО Northrop Grumman RQ-4D Phoenix под управлением ВВС Италии подал сигнал бедствия из-за проблем с радиооборудованием во время полета над Черным морем.

    Шведский разведывательный самолет Gulfstream IV, вылетевший из финского Тампере, вел наблюдение вдоль границы между Финляндией и Россией и ранее фиксировался у Калининграда и западной границы Белоруссии.

    5 мая 2026, 07:58 • Новости дня
    Politico: В НАТО признали нехватку дальнобойного оружия в Европе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В НАТО признали, что у Европы не хватает возможностей для ведения дальнего боя, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного дипломата альянса.

    Европа сталкивается с нехваткой дальнобойных вооружений, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Politico. По данным издания, высокопоставленный дипломат из НАТО признал, что у европейских стран по-прежнему отсутствуют необходимые средства для ведения дальних боевых действий.

    В 2024 году власти США и Германии объявили о планах разместить на территории Германии американские ракетные комплексы, включая SM-6, Tomahawk и гиперзвуковое оружие, начиная с 2026 года. Однако, как отмечает Financial Times, США теперь пересматривают это решение из-за возможного сокращения военного контингента в Германии.

    Газета подчеркивает, что Германия надеялась на размещение ракет большой дальности, которые могли бы наносить удары вглубь территории России, однако эти планы сейчас «фактически мертвы». Источник в НАТО выразил обеспокоенность тем, что сокращение вооружённых возможностей в нынешней геополитической ситуации вызывает тревогу в Европе.

    Член немецкого парламента Метин Хакверди заявил изданию: «Решение администрации США не размещать крылатые ракеты в Германии опасно... Это создает пробел в сдерживании НАТО против России». При этом Москва неоднократно подчеркивала, что не намерена нападать на страны НАТО, однако в Европе пока не существует адекватной замены ракетам Tomahawk.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США планирует отменить решение о размещении в Германии средств поражения большой дальности, включая батальон с ракетами Tomahawk.

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении вывести из Германии намного больше пяти тысяч американских военных.

    США и Германия договорились о размещении с 2026 года новых средств поражения большой дальности на территории Германии.

