Священник объяснил связь святого Георгия с Днем Победы

Священник Волков рассказал о связи памяти святого Георгия с Днем Победы

Tекст: Дарья Григоренко

Священник подчеркнул: «Георгий Победоносец – один из святых, которые относятся к чину воинов, и он занимает среди них почетное место». На протяжении веков в Византии, а затем и в России Георгия считали покровителем воинов и военной службы, передает РИА «Новости».

Волков объяснил, что память о святом стала особенно актуальна после Великой Отечественной войны, поскольку через несколько дней после дня его памяти был подписан акт о капитуляции, и 9 мая стало отмечаться как День Победы. Таким образом, образ великомученика Георгия символически укрепился в национальной памяти, связывая воинскую доблесть и победу.

Священник напомнил, что в честь Георгия называли русских князей, включая основателя Москвы Юрия Долгорукого, а также что орден святого Георгия был одной из высших наград Российской империи и остается важным символом сегодня. Цвета Георгиевской ленточки также связаны с памятью о святом.

По преданию, святой Георгий был уроженцем Каппадокии, римским военачальником, который пострадал за веру во времена Диоклетиана и был обезглавлен 6 мая 303 года. Святой Георгий считается небесным покровителем Москвы, а его победа над змеем изображена на гербе столицы, день которого также отмечают 6 мая.

