Израильские ВВС нанесли удар по пункту скорой помощи в Ливане

Израильские военные самолеты атаковали пункт службы гражданской обороны в поселении Даркифа на юге Ливана, передает РИА «Новости».
В заявлении ливанской службы гражданской обороны отмечается: «Пункт скорой помощи гражданской обороны в Даркифе подвергся авиаудару, несколько сотрудников получили ранения».
После первого удара израильская авиация нанесла повторный удар по месту происшествия, когда туда прибыли машины скорой помощи для оказания помощи пострадавшим коллегам.
По информации министерства здравоохранения Ливана, со 2 марта в результате израильских авиаударов в стране погибли 103 сотрудника медицинских служб и 238 получили ранения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, удары Израиля и применение белого фосфора по югу Ливана привели к гибели спасателей и разрушению больниц.
Израильский беспилотник атаковал бригаду ливанского Красного Креста на юге страны, один фельдшер погиб и один был ранен.
Израильские военные нанесли три удара по каретам скорой помощи в Ливане, в результате погибли четыре медика и ещё шестеро были ранены.