Израильские ВВС нанесли удар по пункту скорой помощи в Ливане

Иран объявил о новых правилах прохода судов через Ормузский пролив

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщает государственное телевидение Ирана, теперь каждый корабль, желающий пересечь пролив, обязан уведомить иранские власти и получить электронное сообщение с подробной информацией о новых правилах движения, передает ТАСС.

После официального принятия этих правил суда смогут получить специальное транзитное разрешение на проход через пролив. Разрешения будет выдавать специально созданный для этих целей новый орган власти.

Ранее Иран пригрозил ударами за несогласованный проход через Ормузский пролив.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявлял, что сотни иностранных судов намерены воспользоваться предложением Военно-морских сил США о сопровождении через Ормузский пролив.