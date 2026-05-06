    6 мая 2026, 07:48 • Новости дня

    Госдеп заявил о закрытии генконсульства США в Пешаваре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США приняли решение о поэтапном закрытии генерального консульства в Пешаваре (пакистанская провинция Хайбер-Пахтунхва), говорится в сообщении Госдепартамента.

    США приняли решение закрыть генеральное консульство в пакистанском Пешаваре по соображениям безопасности, передает ТАСС. Как сообщили в Госдепартаменте, речь идет о поэтапном прекращении работы консульства в провинции Хайбер-Пахтунхва.

    В официальном заявлении подчеркивается: «Это решение отражает нашу приверженность обеспечению безопасности дипломатического персонала и эффективному управлению ресурсами». При этом посольство США в Исламабаде продолжит работу в обычном режиме.

    Американские генконсульства в Лахоре и Карачи также останутся открытыми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, диппредставительства США в Пакистане приостановили оформление визовых встреч до шести марта из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

    Госдепартамент США разрешил сотрудникам консульств в Лахоре и Карачи, не занятым в экстренных службах, покинуть Пакистан из-за повышенного уровня угрозы.

    На этом фоне Госдеп США приказал эвакуировать сотрудников американских посольств в Бахрейне, Ираке и Иордании.

    5 мая 2026, 22:29 • Новости дня
    Найдено объяснение молчанию Пашиняна на угрозы Зеленского ударить по параду Победы в Москве
    Tекст: Олег Исайченко

    Молчаливая поддержка Николом Пашиняном угроз Владимира Зеленского ударить по параду Победы в Москве актуализировала разговоры про деда премьера Армении – Николая, который, согласно архивным данным, воевал в составе «Армянского легиона» вермахта, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Илья Ухов. Николай Пашинян был ликвидирован в конце сентября 1943 года на территории Житомирской области Украины.

    «Премьер-министр Армении Никол Пашинян давно дистанцируется от России. В этом плане прошедшие в Ереване саммиты, посвященные евроинтеграции республики, выглядят весьма симптоматично: действующее правительство настроено разрушить все мосты, связывающие страну с Москвой. Это особенно заметно по приглашению на мероприятия Владимира Зеленского», – сказал политолог Илья Ухов.

    «И все это происходит накануне великого праздника – Дня Победы, который остается общим как для нашего народа, так и для граждан Армении. За несколько дней до этого важного события Зеленский буквально угрожает помешать проведению парада в Москве атаками БПЛА и делает это не где-нибудь, а в столице союзной для нас республики», – подчеркнул собеседник.

    И здесь ключевым становится не столько сам факт угрозы, сколько отсутствие какой-либо реакции на нее со стороны армянского руководства. Молчание Пашиняна в ответ на заявления, направленные против символа общей исторической памяти, переводит конфликт из плоскости межгосударственных разногласий в иную – историко-ценностную плоскость.

    «Пашиняна подобные высказывания, видимо, полностью устраивают. Отсутствие какой-либо реакции с его стороны есть предательство коллективной памяти. Это наводит на мысль: разногласия нынешнего премьера Армении с Россией вышли за рамки политического поля и стали ценностными», – указывает эксперт.

    Это ценностное расхождение, как ни парадоксально, находит неожиданное подтверждение в истории семьи самого армянского премьера – в событиях, которые напрямую отсылают к той самой общей военной истории, от которой Пашинян сегодня демонстративно отстраняется.

    «В этом плане показательно прошлое семьи Пашиняна: его дедушка Николай в годы Великой Отечественной войны воевал в составе «Армянского легиона» – национального формирования, поддерживавшего Третий рейх. Судя по всему, внук перенял идеалы старшего поколения своей семьи, что ныне вылилось в осознанную политику переписывания истории Ереваном», – полагает он.

    «Все это уже было в действиях Пашиняна. Саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) просто стал вскрывшимся нарывом. Позиции действующего премьера накануне парламентских выборов крайне слабы. Он отчаянно пытается поднять собственные рейтинги, ради чего и обращается за помощью к ЕС», – отмечает политолог.

    «Однако подобная тактика неизбежно играет против самой Армении. Пашинян с улыбкой слушает обещания представителей Старого Света, будто не понимая, что теряет уже сформированные и качественные механизмы интеграции по линии ЕАЭС. Несовместимость двух форматов ранее отмечал и Владимир Путин», – подчеркнул собеседник.

    «Параллельно Пашинян заигрывает с откровенно антироссийским блоком НАТО, хотя Армения уже состоит в ОДКБ. Ради своих маневров он выдумывает несуществующие в Уставе «механизмы заморозки членства», наглядно демонстрируя, как его правительство относится к союзническим обязательствам», – говорит эксперт.

    «А между тем западные партнеры Еревана вряд ли смогут обеспечить стране безопасность в случае возобновления конфликта, например, с Азербайджаном. Это сможет сделать только Россия, которая остается безальтернативным гарантом безопасности на Южном Кавказе. Игнорирование этого факта чревато для республики потерей суверенитета как такового», – акцентирует Ухов.

    Пашиняну на двух стульях усидеть не удастся, добавляет политолог Павел Данилин. Впрочем, приглашение Зеленского и генсека НАТО Марка Рютте в Ереван наглядно показывает, что свой выбор он уже сделал. «Это не случайный приветливый жест в сторону Европы и не ошибка, а осознанный шаг в рамках антироссийской позиции», – подчеркивает он.

    «При этом действия армянского премьера являются грубым нарушением уже принятых Ереваном обязательств: столь тесные контакты с Североатлантическим блоком со стороны действующего члена ОДКБ немыслимы. Произошедшее – наглядный пример того, что Пашинян играет не в пользу собственной страны», – поясняет собеседник.

    «Он также готов принимать в расчет интересы Зеленского, НАТО и ЕС – всех, кроме своего народа. А ведь общество республики абсолютно не заинтересовано в столь резкой и необоснованной деградации контактов с Россией. Действующее правительство рвет экономические и политические связи с Москвой, надеясь выпросить хотя бы отмену визового режима с Европой. Эта «победа», однако, не будет стоить грядущих потерь», – заключил Данилин.

    Напомним, Армения принимала восьмой саммит Европейского политического сообщества (ЕПС). Помимо целого ряда политиков ЕС мероприятие посетил и Владимир Зеленский, где высказался об ударах по Москве.

    «Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Они опасаются, что над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это демонстрирует, что они уже не настолько сильны, как раньше», – передает его слова с события Armenpress.  Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Пашинян позволил на саммите в Ереване Владимиру Зеленскому делать провокационные антироссийские заявления, несмотря на то, что Армения по-прежнему юридически считается союзником Москвы.

    Такое отношение ко Дню Победы у Пашиняна – не случайность: армянский премьер в 2020 году «выдумал» собственного «деда-фронтовика». Тогда Пашинян рассказал, что его предок, якобы погибший в 1943 году, служил в 554-м полку 138-й стрелковой дивизии.

    Позже интернет-издание Yerevan.today, ссылаясь на справку о захоронении вермахта, сообщило, что реальный дедушка главы правительства – Николай Пашинян – был членом «Армянского легиона», коллаборационистского формирования, воевавшего на стороне Третьего рейха. Пресс-служба премьера попыталась опровергнуть этот факт, заявив, что в 1941 году из Иждевана якобы призывались два Николая Пашиняна.

    Однако доказательств своей версии официальный Ереван так и не предоставил. В массиве «Подвиг народа» Центрального архива Министерства обороны РФ имеется справка о захоронении Николая Вартановича Пашиняна, который участвовал в боевых действиях на стороне противника. Тот же человек фигурирует и в ОБД «Мемориал» – банке данных о людях погибших, умерших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период. Местом его захоронения значится город Цвиахель на Украине – так немцы во время войны называли город Звягель в Житомирской области Украины. Другого «Николая Пашиняна» в этих базах данных не значится.

    5 мая 2026, 19:40 • Новости дня
    На западе Москвы байкер насмерть сбил актрису Ксению Добромилову

    На западе Москвы байкер насмерть сбил актрису Ксению Добромилову
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Актриса Ксения Добромилова, известная по клипу HammAli & Navai, погибла после наезда мотоцикла на Большой Дорогомиловской улице, где она делала фото, пишут СМИ.

    Актриса погибла в результате ДТП с мотоциклом на Большой Дорогомиловской улице на западе Москвы. В столичном ГУ МВД уточнили ТАСС, что авария произошла около 17:40 в районе дома № 5. «В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась. Мотоциклист доставлен в медицинское учреждение», – сообщили в пресс-службе ведомства. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

    По информации МК, погибшей оказалась актриса Театра Луны Ксения Добромилова, которая также известна как фотограф, видеограф и героиня клипа HammAli & Navai «Девочка-война». По предварительным данным, мотоциклист совершил наезд на женщину, когда она делала фотографии. В 2023 году она уже попадала в ДТП на своем мотоцикле.

    «Она всегда давала мотоциклистам координаты, где проходит фотоохота, и ждала их по центру дороги. Рядом не было отбойников, парень не справился с управлением», – рассказали в окружении артистки.

    Ранее в Москве нетрезвая женщина за рулем автомобиля без госномера устроила массовую аварию с погибшими. За ДТП в пьяном виде на Садовом кольце, приведшее к гибели двух человек, виновнице грозит до 15 лет колонии.

    Позже оказалось, что предполагаемая виновница аварии Анна Владимирова является внучкой генерала Николая Аброськина, бывшего советника министра обороны России, а ее мать Татьяна Владимирова – проректором МПГУ.

    5 мая 2026, 19:00 • Видео
    Вашингтон заставил Германию скулить

    В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    5 мая 2026, 12:31 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по используемым ВСУ объектам ОПК и ТЭК
    Tекст: Мария Иванова

    За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотниками по используемым ВСУ объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, говорится в канале Max Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складам боеприпасов.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

    Средствами ПВО сбиты девять управляемых авиабомб, два снаряда американской РСЗО HIMARS, шесть крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 601 беспилотник.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 142 247 беспилотников, 658 ЗРК, 29 177 танков и других бронемашин, 1 714 боевых машин РСЗО, 34 777 орудий полевой артиллерии и минометов, 60 865 единиц спецтехники, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне российские средства ПВО за сутки сбили 507 украинских дронов.

    В выходные ВС России поразили предприятие ВПК, порты и военные аэродромы ВСУ.

    За прошлую неделю российские войска нанесли массированный и пять групповых ударов по ВПК Украины.

    5 мая 2026, 13:23 • Новости дня
    Зеленский заявил о запуске ракет «Фламинго» по России

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о боевых пусках крылатых ракет F-5 Flamingo в сторону России.

    Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины осуществили боевые пуски крылатых ракет F-5 Flamingo по территории России, передает Lenta.ru.

    По его словам, боевые пуски крылатых ракет F-5 Flamingo в рамках операции Вооруженных Сил Deep Strike по нескольким целям. Он также заявил, что эти ракеты якобы смогли преодолеть расстояние в 1,5 тыс. километров.

    Совладелец компании Fire Point Денис Штильман заявил о планах запустить по Москве 30 баллистических ракет.

    Напомним, накануне российские средства ПВО за сутки сбили 507 украинских дронов.

    5 мая 2026, 12:26 • Новости дня
    Политолог объяснила призыв Минобороны к киевлянам покинуть город

    Политолог объяснила призыв Минобороны к киевлянам покинуть город
    Tекст: Олег Исайченко

    Объявленное Москвой перемирие на 8 и 9 мая – это кратковременный гуманитарный отказ от атак. В случае провокации ВСУ ответ российской стороны будет неотвратимым и серьезным, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Минобороны России сообщило о перемирии на 8 и 9 мая и предостерегло Киев от возможных провокаций.

    «День Победы можно назвать одной из святых дат для жителей России. Весомая часть граждан Украины также отмечают этот праздник. Однако, учитывая малую адекватность Владимира Зеленского и киевского режима в целом, от них можно ожидать самых различных провокаций 8 и 9 мая», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    При этом, по ее словам, после проведения потенциальных провокаций Киев может утверждать, что удары не были санкционированы Банковой, и сетовать на деструктивные инициативы на местах. «Но это не сможет ввести российскую сторону в заблуждение. Москва передала оппонентам совершенно четкое предупреждение о неотвратимости ответа», – указала она.

    Спикер допустила: ответ России может превзойти по силе украинскую провокацию, но быть адекватным значимости даты 9 мая. «В ряде российских городов праздничные мероприятия пройдут в усеченном режиме. Но на улицах будет масса людей. Любая провокация украинских властей станет опасной. Потому Москва заранее предупредила Банковую о серьезных последствиях для Киева», – продолжила собеседница.

    Политолог подчеркнула: Москва не питает иллюзий относительно гуманности киевских властей, поэтому заранее рекомендует жителям украинской столицы покинуть город. «Само предупреждение подтверждает серьезность намерений России», – детализировала она.

    Путин ранее говорил о возможности таких обращений к украинцам перед крупными ударами, напомнила Шеслер. «Думаю, киевлянам стоит прислушиваться к словам российской стороны. Угроза мирному украинскому населению не является сдерживающим фактором от возможных провокаций ВСУ», – пояснила собеседница.

    Эксперт также акцентировала: перемирие – это кратковременный отказ Москвы от атак, но не воздержание от ответов на провокации и удары по российской территории. «Все российские войска остаются в полной боевой готовности на своих позициях», – заключила политолог.

    Ранее Минобороны России сообщило, что по решению президента Владимира Путина на 8 – 9 мая объявляется перемирие с Украиной в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне. «Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру», – отмечается в сообщении.

    Вместе с тем в ведомстве обратили внимание на угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву именно 9 мая. В связи с этим в Минобороны предупредило, что российские военные предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.

    «В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Вооруженные силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева», – подчеркнули там.

    Минобороны отметило, что Россия ранее воздерживалась от таких действий, несмотря на имеющиеся возможности. «Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – добавили в министерстве.

    Позже Владимир Зеленский в ответ на перемирие, введенное Россией на период 8 – 9 мая, объявил о режиме тишины, который начнет действовать в 00.00 6 мая. «Объявляем о режиме тишины, начиная с 00.00 в ночь с 5 на 6 мая. За время, которое есть до этого момента, реалистично обеспечить наступление тишины. Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента», – написал он в соцсетях.

    Напомним, Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом 29 апреля сообщил о готовности объявить перемирие на День Победы. Глава Белого дома поддержал эту инициативу.

    Ранее Сергей Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», объяснил газете ВЗГЛЯД логику отмены проезда военной техники и прохода кадетов на параде Победы.

    5 мая 2026, 18:30 • Новости дня
    По проекту «Единой России» и Газпрома газ подведен к 563 воинским мемориальным комплексам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В преддверии Дня Победы на воинских мемориалах в 12 городах России загорелся Вечный огонь благодаря совместному проекту «Единой России» и «Газпрома». Всего по проекту «Храним огонь Победы» газ подведен к 563 мемориальным комплексам.

    Торжественная церемония прошла по всей стране, основной площадкой стал мемориал «Аллея памяти» в Торжке Тверской области. Там более 25 лет огонь горел на баллонном газе, а теперь частицу пламени доставили с Обелиска Победы в Твери. В акции приняли участие председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета партии Владимир Якушев и гендиректор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «В преддверии главного государственного праздника – Дня Победы – мы зажигаем Вечный огонь у монументов Героям Великой Отечественной войны. Это действительно священный символ бессмертия наших Героев в памяти народа», – сказал Дмитрий Медведев. Он добавил, что это дань огромной благодарности тем, кто защитил Родину, очистил ее от фашизма и сохранил право новых поколений на достойную жизнь.

    По проекту «Храним огонь Победы» газ подведен к 563 мемориальным комплексам. По поручению президента с 2022 года он поставляется на мемориалы с Вечным огнем безвозмездно. Медведев отметил, что увековечение памяти Героев и забота о ветеранах являются частью личной ответственности каждого гражданина.

    Председатель «Единой России» также подчеркнул значимую роль Торжка в Ржевской операции. По его словам, единство фронта и тыла, мужество и труд всегда были главными чертами характера народа, а зажжение огня подтверждает преемственность поколений.

    5 мая 2026, 10:34 • Новости дня
    Германия решила передать Украине электростанцию «Северного потока»
    Tекст: Мария Иванова

    Киев получит в качестве гуманитарной помощи газовую теплоэлектростанцию «Северного потока», однако вывозить переданное оборудование украинской стороне придется самостоятельно, пишут немецкие СМИ.

    Газовую теплоэлектростанцию, обслуживавшую магистраль «Северный поток», предоставят украинской стороне на условиях самовывоза, передает Deutsche Welle (внесено в России в список СМИ-иноагентов.

    Инициатором передачи объекта в рамках гуманитарной поддержки выступила немецкая компания Sefe.

    Ранее эта фирма являлась дочерним предприятием российской корпорации «Газпром».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская делегация в феврале договорилась о получении выведенного из эксплуатации оборудования с шести европейских теплоэлектростанций.

    Ранее Еврокомиссия успешно перевезла на территорию Украины целую ТЭС из Литвы.

    При этом главный редактор швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung Эрик Гуйер обвинил Берлин в замалчивании украинского теракта на трубопроводах «Северный поток».

    5 мая 2026, 11:17 • Новости дня
    Грузия выразила готовность полностью восстановить отношения с Украиной
    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Грузия готова «максимально восстановить отношения» с Украиной, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, комментируя его встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским накануне в Ереване, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы готовы максимально восстановить отношения с Украиной, мы переживаем за народ этой страны и солидарны с ним в условиях войны. Мы выступаем за дружеские отношения между народами и правительствами двух стран», – сказал он.

    По его словам, «проблемы в отношениях Грузии и Украины остаются – это (антигрузинские) заявления, отзыв посла из Грузии», а также назначения на высокие должности в Киеве разыскиваемых Тбилиси лиц.

    «Но мы ориентированы на будущее, поэтому мы были концентрированы на дружеский разговор (с Зеленским)», – сообщил Ираклий Кобахидзе.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и украинский лидер Владимир Зеленский провели встречу в Ереване на полях форума Европейского политического сообщества по инициативе главы киевского режима.

    Ираклий Кобахидзе, против которого Зеленский ввел санкции в 2024 году, сообщил грузинским журналистам, что инициатором встречи был украинский лидер, и грузинская сторона сразу же приняла предложение.

    Ираклий Кобахидзе назвал встречу с Зеленским «интересной» и сказал, что она прошла «в очень дружественной атмосфере», не раскрыв иных подробностей.

    После начала СВО Украина отозвала посла из Грузии из-за отказа Тбилиси ввести прямые рестрикции против России и открыть «второй фронт». При этом Грузия поддерживает Украину во всех международных организациях. Из-за действий Киева отношения двух стран находятся на крайне низком уровне, Тбилиси заявляет об «односторонней дружбе».

    5 мая 2026, 17:37 • Новости дня
    Казахстан решил отказаться от импорта электроэнергии из России с 2027 года
    Tекст: Валерия Городецкая

    Казахстан намерен прекратить закупки электроэнергии из России с 2027 года благодаря развитию собственных энергетических мощностей, сообщил замминистра энергетики республики Сунгат Есимханов на пресс-конференции.

    «Если в конце этого года – начале следующего все плановые наши объекты введем, то мы в 2027 году, я думаю, вообще не будем (закупать электроэнергию из России)», – сказал он, передает ТАСС.

    В последние годы Казахстан был вынужден ежегодно покупать электроэнергию у России из-за дефицита собственных мощностей. В 2024 году разница между выработкой и потреблением составила 2,1 млрд кВт·ч, в 2025 году этот дефицит сократился до 1,5 млрд кВт·ч, а в 2026 году, по прогнозу, составит примерно до 1-1,2 млрд кВт·ч.

    В 2024 году Абхазия запросила у России гуманитарную помощь электроэнергией.

    5 мая 2026, 08:48 • Новости дня
    Суд Новосибирска приговорил двух ученых к 12,5 годам колонии за госизмену

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новосибирский областной суд вынес приговор ученым-физикам Валерию Звегинцеву и Владиславу Галкину по уголовному делу о государственной измене. Им назначено наказание в виде лишения свободы на 12,5 года в колонии строгого режима.

    Новосибирский областной суд вынес приговор ученым-физикам Валерию Звегинцеву и Владиславу Галкину по делу о государственной измене, передает ТАСС.

    В суде пояснили: «Вынесен приговор <…> назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12,5 года каждому» с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

    Дело о госизмене против сотрудников научных институтов ведется с 2022 года. Тогда были арестованы Дмитрий Колкер из Института лазерной физики СО РАН, который вскоре скончался после задержания, и Александр Шиплюк, директор Института теоретической и прикладной механики СО РАН, получивший 15 лет колонии строгого режима.

    Валерий Звегинцев, главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики, был задержан весной 2023 года. Позже под арест попал и его коллега Владислав Галкин. Подробности уголовных дел и суть предъявленных обвинений суд не раскрывает, поскольку материалы засекречены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мосгорсуд назначил 15 лет колонии строгого режима директору Института теоретической и прикладной механики СО РАН Александру Шиплюку по делу о госизмене.

    Новосибирского физика-аэродинамика Анатолия Маслова приговорили к 14 годам колонии строгого режима за государственную измену.

    Верховный суд России отменил апелляционное определение по делу осужденного за госизмену профессора МФТИ и сотрудника ЦАГИ Валерия Голубкина.

    5 мая 2026, 19:22 • Новости дня
    Погранохрана Финляндии: Нарушившие границу дроны летели с Украины в Россию
    Tекст: Валерия Городецкая

    Дроны, нарушившие воздушное пространство Финляндии, предположительно, вылетели с Украины и следовали в сторону России, сообщила финская пограничная охрана.

    «На основании информации, полученной в ходе предварительного расследования, предполагается, что беспилотные летательные аппараты с очень высокой вероятностью вылетели с Украины», – заявило ведомство, передает РИА «Новости».

    По данным погранохраны, дроны двигались с южного направления на северо-восток через территорию Финляндии. После этого они покинули воздушное пространство страны и направились к российской границе. Пограничная охрана также подчеркнула, что конечный пункт назначения этих беспилотников до сих пор не установлен.

    В воскресенье Минобороны Финляндии сообщило о неопознанном дроне у российской границы.

    Премьер Финляндии заявил Владимиру Зеленскому о недопустимости вторжения беспилотников.

    5 мая 2026, 13:41 • Новости дня
    Военкоры показали результаты ударов ВС РФ по целям на Украине
    Tекст: Вера Басилая

    Минувшей ночью российские военные поразили объекты энергетики, железнодорожные станции и промышленные предприятия в нескольких регионах Украины, сообщают военкоры с места событий.

    Взрывы прозвучали в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Сумской и Запорожской областях, сообщил военкор Евгений Поддубный. Целями атак стали объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, которые используются в интересах украинской армии.

    В Днепропетровской области поражены склады промышленного кластера «Метинвест» и железнодорожная станция, сообщили «Военкоры Русской Весны». В Вышгородском районе под Киевом после попадания вспыхнул сильный пожар на территории промышленного предприятия. Удары также пришлись по промзоне в Запорожье.

    В районе полтавской Машевки огневое поражение нанесено комплексу по переработке газа и газового конденсата. Из-за этого в регионе начались проблемы с подачей топлива. Кроме того, в Харьковской области уничтожен железнодорожный состав, а в Одессе повреждена портовая инфраструктура.

    Во вторник в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины.

    Глава Полтавской областной администрации Виталий Дьяковнич заявил о повреждении местного промышленного предприятия и железнодорожной инфраструктуры.

    5 мая 2026, 15:40 • Новости дня
    Новый судовой двигатель КамАЗа успешно заменил на флоте моторы Volvo

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Отечественный производитель грузовиков успешно адаптировал современный 13-литровый мотор для водного транспорта, полностью заместив на рынке популярные агрегаты компании Volvo Penta.

    Глава государства Владимир Путин обсудил перспективы машиностроения на встрече с генеральным директором КамАЗа Сергеем Когогиным, передает РИА «Новости». Руководитель предприятия доложил об успешном завершении адаптации обновленного 13-литрового двигателя поколения К5 для использования на флоте.

    «В прошлом году мы провели «оморячивание», то есть для использования на судах этого 13-литрового мотора. В основном Volvo Penta в мире используется, мы замещение сделали», – сказал Когогин. Владимир Путин в ответ выразил уверенность, что новейшая разработка окажется крайне востребованной.

    «Я думаю, что это будет очень востребовано», – ответил Путин.

    Кроме того, руководитель компании напомнил о недавнем 50-летии выпуска первого грузовика марки. К этой дате завод полностью модернизировал производство мостов, создав сверхнадежную деталь. По словам Когогина, новая балка успешно выдержала 4,5 млн циклов испытаний, превысив норматив почти в два раза без малейших признаков износа.

    «Здорово, Сергей Анатольевич», – отреагировал президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России оценил управление современной моделью отечественного большегруза К5. Глава государства отметил значительное увеличение налоговых отчислений автоконцерна в бюджет страны. Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров запустил новый завод предприятия по производству мостов для грузовиков.

    5 мая 2026, 10:47 • Новости дня
    Politico: Мерц неожиданно пошел на уступки Трампу

    Tекст: Мария Иванова

    Глава немецкого правительства Фридрих Мерц изменил риторику и согласился с претензиями американского лидера, чтобы избежать введения разрушительных пошлин на европейские автомобили, пишет Politico.

    Берлин пытается сгладить острые углы после угроз Вашингтона повысить тарифы на европейские машины до 25%, пишет Politico.

    Канцлер Фридрих Мерц возложил ответственность за задержку торгового соглашения на Евросоюз.

    Политик выразил понимание позиции американского коллеги. «Он теряет терпение, потому что мы достигли договоренности с США в августе прошлого года, однако европейская сторона продолжает выдвигать новые условия», – заявил немецкий лидер.

    Власти Германии также примирительно отреагировали на планы Белого дома вывести из страны 5 тыс. американских солдат. Министр обороны Борис Писториус и глава МИД Иоганн Вадефуль назвали это сигналом для Европы взять на себя больше ответственности в рамках НАТО.

    Смена курса обусловлена давлением со стороны промышленных гигантов, отмечает издание. Представители автомобильной отрасли предупредили, что новые пошлины обернутся колоссальными издержками, и призвали к скорейшей деэскалации напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил главу Белого дома в непродуманных действиях против Ирана.

    Американский лидер жестко отреагировал на слова немецкого политика

    Глава Белого дома распорядился вывести 5 тыс. солдат США с территории ФРГ.

    5 мая 2026, 16:52 • Новости дня
    ЛДПР предложила вернуть все дорожные видеокамеры обратно государству

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой изменить порядок видеофиксации нарушений правил дорожного движения, предложив передать эту сферу полностью под контроль государства. Соответствующее обращение он направил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

    «Направили письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой передать все дорожные камеры государству. Право фиксировать нарушения должно быть только у уполномоченных госорганов и региональных ведомств», – заявил депутат, передает ТАСС.

    По мнению парламентария, действующая система, допускающая участие частных компаний, приводит к злоупотреблениям в работе комплексов автоматической фиксации. Он считает, что камеры зачастую устанавливаются в местах, где проще зафиксировать мелкие нарушения, тогда как опасные участки дорог могут оставаться без должного внимания. Слуцкий также отметил, что частные операторы не всегда заинтересованы в выявлении серьезных правонарушений, поскольку такие случаи требуют дополнительных административных и судебных процедур.

    Отдельно политик указал на нарушения при размещении оборудования. «Дельцы часто маскируют оборудование, устанавливают камеры без регулируемого штатива на дороге и на земле, прячут его за поворотами или в кустах - нередко устройства ставят без согласования с сотрудниками Госавтоинспекции», – объяснил он.

    Как подчеркнул лидер ЛДПР, подобная практика вызывает недовольство граждан. «ЛДПР регулярно получает обращения граждан, уставших от такого наглого подхода к якобы обеспечению безопасности на дорогах», - подчеркнул лидер партии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил в МВД инициативу об обязательном уведомлении владельцев об эвакуации автомобилей через портал госуслуг. Национальный автомобильный союз попросил правительство заменить устаревшие комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД.

