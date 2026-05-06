  • Новость часаНад Россией за ночь поразили 53 БПЛА ВСУ
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Бизнес Зеленского на ракетах «Фламинго» затягивает конфликт на Украине
    Найдено объяснение молчанию Пашиняна на угрозы Зеленского ударить по параду Победы в Москве
    Еврокомиссия объявила о создании альянса с Украиной по БПЛА
    На западе Москвы байкер насмерть сбил актрису Ксению Добромилову
    Дрон ВСУ убил тракториста в Белгородской области
    Пентагон заявил о готовности Трампа возобновить боевые действия против Ирана
    Медведев спел «День Победы» на церемонии зажжения вечных огней
    Швеция объявила о создании собственной внешней разведки
    Иран опроверг атаки на ОАЭ
    6 мая 2026, 07:31 • Новости дня

    Синоптик сообщил о потеплении с последующим заметным похолоданием в Москве

    Синоптик Тишковец сообщил о потеплении в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В среду жителей столицы ожидает теплая погода с кратковременными осадками, однако к выходным в город придет заметное похолодание, сказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    «В течение дня через Центральную Россию «скользнет» холодный атмосферный фронт. В Москве и по области будет облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза», – рассказал синоптик РИА «Новости».

    Он добавил, что атмосферное давление вырастет до 745 миллиметров ртутного столба.

    В четверг температура воздуха поднимется до 27 градусов, однако уже в пятницу очередной холодный фронт принесет похолодание до 17 градусов. В День Победы, 9 мая, пройдут дожди, а дневная температура не превысит 15 градусов. Прохладная погода сохранится и в воскресенье.

    Напомним, во вторник температура воздуха в Москве достигла отметки 25,1 градуса, это стало новым максимумом с начала 2026 года.

    5 мая 2026, 19:40 • Новости дня
    На западе Москвы байкер насмерть сбил актрису Ксению Добромилову

    На западе Москвы мотоциклист насмерть сбил актрису Ксению Добромилову

    На западе Москвы байкер насмерть сбил актрису Ксению Добромилову
    @ dobromilova.com

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Актриса Ксения Добромилова, известная по клипу HammAli & Navai, погибла после наезда мотоцикла на Большой Дорогомиловской улице, где она делала фото, пишут СМИ.

    Актриса погибла в результате ДТП с мотоциклом на Большой Дорогомиловской улице на западе Москвы. В столичном ГУ МВД уточнили ТАСС, что авария произошла около 17:40 в районе дома № 5. «В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась. Мотоциклист доставлен в медицинское учреждение», – сообщили в пресс-службе ведомства. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

    По информации МК, погибшей оказалась актриса Театра Луны Ксения Добромилова, которая также известна как фотограф, видеограф и героиня клипа HammAli & Navai «Девочка-война». По предварительным данным, мотоциклист совершил наезд на женщину, когда она делала фотографии. В 2023 году она уже попадала в ДТП на своем мотоцикле.

    «Она всегда давала мотоциклистам координаты, где проходит фотоохота, и ждала их по центру дороги. Рядом не было отбойников, парень не справился с управлением», – рассказали в окружении артистки.

    Ранее в Москве нетрезвая женщина за рулем автомобиля без госномера устроила массовую аварию с погибшими. За ДТП в пьяном виде на Садовом кольце, приведшее к гибели двух человек, виновнице грозит до 15 лет колонии.

    Позже оказалось, что предполагаемая виновница аварии Анна Владимирова является внучкой генерала Николая Аброськина, бывшего советника министра обороны России, а ее мать Татьяна Владимирова – проректором МПГУ.

    Комментарии (14)
    4 мая 2026, 01:43 • Новости дня
    Мэр Москвы сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской

    Собянин сообщил о попадании БПЛА в здание в районе улицы Мосфильмовская

    Мэр Москвы сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Беспилотник, по предварительным данным, попал в здание в районе Мосфильмовской улицы, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «По предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет», – написал он.

    Собянин уточнил, что на месте работают оперативные  службы города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пожилой мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Московской области. В воскресенье силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника, а общее их число за день составило не менее семи.


    Комментарии (35)
    5 мая 2026, 19:00 • Видео
    Вашингтон заставил Германию скулить

    В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 08:07 • Новости дня
    Очевидцы рассказали о взрыве у жилого комплекса на Мосфильмовской улице Москвы
    Очевидцы рассказали о взрыве у жилого комплекса на Мосфильмовской улице Москвы
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В районе элитного жилого комплекса на Мосфильмовской улице в столице ночью раздался громкий хлопок, очевидцы заметили столб дыма и обломки.

    Около 1.00 мск 4 мая жители района Раменки услышали громкий хлопок, похожий на взрыв, он раздался вблизи элитного жилого комплекса на Мосфильмовской улице, сказал источник агентства «Москва».

    «Вокруг ЖК видны обломки, на месте работают спецслужбы, территория оцеплена», – добавил собеседник.

    На месте происшествия работают экстренные службы, территория вокруг жилого комплекса оцеплена. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

    Ранее в Москве задержали россиянина, который по заданию украинских кураторов готовил подрыв у объектов Минобороны.

    Комментарии (9)
    4 мая 2026, 02:40 • Новости дня
    В Шереметьево сообщили об усилении контроля прибывающих из-за рубежа

    Tекст: Катерина Туманова

    Аэропорт Шереметьево объяснил скопления пассажиров в зоне досмотра прибывших международными рейсами усиленным досмотром на таможне, а не введением сигнала сигнал «Ковер», который применяется для обеспечения безопасности в воздушном пространстве вокруг аэропорта.

    «Длительное прохождение послеполетных формальностей пассажиров международных рейсов связано со 100% досмотром при прохождении таможенного контроля на прилёте», – пояснили в Max-канале аэропорта.

    Там уточнили, что в связи с усилением мер контроля, которые проводят государственные органы, пассажирам, прибывающим международными рейсами, «следует учитывать возможное увеличение времени прохождения послеполётных формальностей».

    При этом пассажиры внутренних рейсов и вылетающие из Шереметьево, обслуживаются в обычном режиме, добавили там.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация в ночь на воскресенье ограничила работу аэропорта Шереметьево. Во Внуково 3 мая так же вводили временные ограничения полетов.


    Комментарии (3)
    5 мая 2026, 20:16 • Новости дня
    В Москве в ДТП попал рэпер, в чьем клипе снялась погибшая сегодня актриса Добромилова

    Ferrari с рэпером Navai попал в аварию в центре Москвы

    В Москве в ДТП попал рэпер, в чьем клипе снялась погибшая сегодня актриса Добромилова
    @ @navaib

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спортивный автомобиль Ferrari, в котором, по предварительным данным, находился рэпер Navai (Наваи Бакиров), попал в дорожно-транспортное происшествие на Зубовском бульваре в центре Москвы.

    Инцидент произошел вечером во вторник – машину развернуло, она подлетела и врезалась в столб и тротуар, передает РИА «Новости».

    Очевидцы рассказали изданию, что предполагаемый виновник аварии сменил одежду и попытался скрыться, пересев в черную Toyota Camry, находившуюся неподалеку от места ДТП. Полиция работает на месте происшествия и устанавливает все обстоятельства.

    Сотрудники ГИБДД подтвердили, что в результате аварии никто не пострадал. «Погибших нет, пострадавших нет», – заявил инспектор дорожной полиции.

    Незадолго до этого актрису из клипа Navai «Девочка-война» Ксению Добромилову насмерть сбил мотоциклист на Большой Дорогомиловской улице в Москве.

    Ранее нетрезвая женщина на машине без госномера спровоцировала массовое ДТП с двумя погибшими в Москве.

    Комментарии (5)
    4 мая 2026, 19:07 • Новости дня
    Названа дата начала отключения отопления в Москве

    Отопление в Москве решили начать отключать с 6 мая

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице стартует плавное отключение отопления в жилых и других зданиях из-за установившихся теплых погодных условий.

    Отключение отопления в Москве начнется в среду, 6 мая, сообщает столичный комплекс городского хозяйства, передает РИА «Новости». В сообщении отмечается, что специалисты приступят к поэтапному переводу системы теплоснабжения города на летний режим работы, поскольку температура наружного воздуха достигла необходимых показателей.

    По данным комплекса, отопление предстоит отключить более чем в 74 тысячах зданий, включая свыше 34 тысяч жилых домов. В сообщении подчеркивается, что отключение будет проводиться поэтапно: сначала промышленные, затем административные, затем жилые здания, после чего школы, детские сады и лечебные учреждения.

    Жителям напоминают, что по вопросам теплоснабжения можно обратиться в круглосуточную горячую линию ПАО «МОЭК», в Единый диспетчерский центр или управляющую компанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, коммунальные службы Москвы снизили температуру в батареях до минимально допустимых значений.

    Завершение отопительного сезона в 2026 году ожидается с конца апреля до середины мая в зависимости от региона и погодных условий. В России вступил в силу новый ГОСТ на системы отопления многоквартирных домов.

    Комментарии (4)
    4 мая 2026, 04:30 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку двух дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО ранним утром понедельника обезвредили два вражеских дрона на подлете к столице, сообщил в Max-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Атака двух беспилотников, летевших на Москву, отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого Собянин сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пожилой мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Московской области. В воскресенье силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника, а общее их число за день составило не менее семи.


    Комментарии (0)
    3 мая 2026, 10:22 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили два летевших на Москву беспилотника

    Tекст: Дарья Григоренко

    Над Москвой были уничтожены два беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Собянин в своем канале на платформе Max заявил: «Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».

    Позже он уточнил, что уничтожен еще один БПЛА, и добавил, что на месте также работают экстренные службы.

    Ночью Собянин сообщил, что средства ПВО Минобороны уничтожили направлявшийся в сторону Москвы дрон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил, что ПВО уничтожила летевший на Москву беспилотник. 77-летний мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Московской области.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 14:51 • Новости дня
    Стали известны подробности отражения ночной атаки на Москву

    ВСУ использовали восемь дронов «Лютый» для ночной атаки на Москву

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы Украины использовали беспилотники типа «Лютый» для ночной атаки на Москву, сообщили СМИ.

    В сторону российской столицы было запущено восемь беспилотников: несколько уничтожили на границе, еще два сбили при подлете к городу, один дрон столкнулся с многоэтажкой на Мосфильмовской улице, пишет Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT и Life.ru. В результате происшествия никто не пострадал.

    Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил: «Следует нарастить интенсивность ударов по военным объектам и энергетике Украины в ответ на ночную атаку Москвы». Парламентарий подчеркнул, что России стоит задуматься о вопросе безопасности высокопоставленных лиц в Киеве, чтобы они не чувствовали себя безнаказанно.

    Колесник также обратился к жителям Москвы, порекомендовав сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Депутат напомнил о постоянном совершенствовании системы противовоздушной обороны вокруг столицы, подчеркнув, что работа по обеспечению безопасности москвичей продолжается.

    Ранее сообщалось, что на подлете к Москве сбили три беспилотника ВСУ. Кроме того, ночью на подлете к Москве уничтожили два украинских БПЛА.

    Также за ночь над Россией ликвидировали 117 украинских беспилотников самолетного типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил о возможной атаке беспилотников на российскую столицу во время торжественных мероприятий в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 12:15 • Новости дня
    Часть банкоматов в Москве перестала работать из-за ограничений интернета
    Часть банкоматов в Москве перестала работать из-за ограничений интернета
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жители столицы столкнулись с невозможностью снять наличные в некоторых банкоматах из-за проблем с Сетью.

    В Москве наблюдаются сбои в работе некоторых уличных терминалов выдачи наличных на фоне ограничения работы сотовых сетей, передает РИА «Новости».

    При этом банковские отделения продолжают обслуживать клиентов в штатном режиме.

    Накануне крупные операторы связи предупредили жителей столичного региона о возможных перебоях с мобильным интернетом. Меры безопасности связаны с подготовкой к праздничным мероприятиям в период с 5 по 9 мая.

    На экранах неисправных устройств Сбербанка появляется сообщение: «Банкомат не работает. Воспользуйтесь другим банкоматом или обратитесь в офис». Также клиентам предлагается отсканировать специальный код для поиска ближайших доступных точек обслуживания. Аналогичные трудности зафиксированы и у терминалов Т-Банка.

    Напомним, москвичи утром во вторник столкнулись с невозможностью отправить смс.

    Комментарии (4)
    5 мая 2026, 08:14 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили три беспилотника
    На подлете к Москве уничтожили три беспилотника
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Летевшие на российскую столицу утром во вторник беспилотные летательные аппараты уничтожены, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Сбито три дрона, на местах падения фрагментов БПЛА уже работают специалисты экстренных служб, указал градоначальник в Max.

    Ранее сообщалось, что за ночь над Москвой нейтрализовали третий БПЛА.

    Всего за этот период над страной уничтожили 289 дронов.

    Комментарии (4)
    5 мая 2026, 12:57 • Новости дня
    Отражена атака четырех летевших к Москве беспилотников

    Силы ПВО отразили атаку четырех летевших к Москве беспилотников

    Отражена атака четырех летевших к Москве беспилотников
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Системы ПВО успешно предотвратили атаку четырёх беспилотников, летевших к Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Атака четырёх беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве, была успешно отражена силами противовоздушной обороны Минобороны, сообщил в Max Собянин.

    По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Ранее российские военные уничтожили три беспилотника на подлете к Москве.

    Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 289 украинских беспилотников с вечера понедельника до утра вторника.

    Комментарии (0)
    3 мая 2026, 17:56 • Новости дня
    Силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника

    Tекст: Дарья Григоренко

    Силы противовоздушной обороны Министерства обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата в районе Москвы, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

    Мэр в своем канале в Max.подчеркнул: «Два БПЛА уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».

    Ранее силы ПВО в воскресенье утром уничтожили два летевших на Москву беспилотника. Ночью Собянин сообщил, что средства ПВО Минобороны уничтожили направлявшийся в сторону Москвы дрон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 77-летний мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Московской области.

    Комментарии (0)
    3 мая 2026, 17:29 • Новости дня
    В Москву пришла июньская жара

    Tекст: Ольга Иванова

    В воскресенье столичные термометры зафиксировали показатели, характерные для первого месяца лета, впервые в этом году преодолев отметку в плюс 20 градусов.

    Минимальная температура в столице в воскресенье составила плюс 10 градусов. При этом к 15.00 воздух на опорной метеостанции ВДНХ прогрелся до плюс 21,4 градуса, передает РИА «Новости».

    «В столице нашей Родины сегодня наступило лето. Минимальная температура составила плюс 10,0, а дневная – впервые превысила в этом году отметку плюс 20 и к 15.00 на опорной метеостанции ВДНХ составила плюс 21,4, в центре города на Балчуге – плюс 22,1. Так тепло в Москве бывает в июне», – сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Синоптик добавил, что среднесуточная температура впервые в текущем году превысила 15 градусов тепла. По его словам, такие показатели продержатся несколько дней, что говорит о кратковременном наступлении метеорологического лета в столичном регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первый день мая на Урал и Западную Сибирь обрушатся мощные ливни с грозами. В Центральной России практически начнется метеорологическое лето.

    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 02:40 • Новости дня
    Силы ПВО ликвидировали второй направлявшийся к Москве дрон ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Второй за ночь дрон ВСУ, направлявшийся к Москве, ликвидирован силами ПВО, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин в Max-канале.

    «Сбит один БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 1.20.

    Ранее Собянин сообщал о первом, ликвидированном в ночь на вторник БПЛА.

    Власти Москвы зафиксировали рост числа атак беспилотников, только за последние сутки их количество составило девять, а за три дня – 26.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник мэр Москвы сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской. Позже стали известны подробности  отражения ночной атаки на Москву.

    Комментарии (0)
    Главное
    Погранохрана Финляндии: Нарушившие границу дроны летели с Украины в Россию
    Госдеп США одобрил продажу Украине авиабомб JDAM на 373,6 млн долларов
    Турция показала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
    Казахстан решил отказаться от импорта электроэнергии из России с 2027 года
    В 155-й ОМБР ВСУ избили экс-чемпиона Украины по карате Маленко
    Пентагон не стал опровергать наличие дельфинов-камикадзе у США
    В Москве в ДТП попал рэпер, в чьем клипе снялась погибшая сегодня актриса Добромилова