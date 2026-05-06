Синоптик сообщил о потеплении с последующим заметным похолоданием в Москве

Синоптик Тишковец сообщил о потеплении в Москве

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В течение дня через Центральную Россию «скользнет» холодный атмосферный фронт. В Москве и по области будет облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза», – рассказал синоптик РИА «Новости».

Он добавил, что атмосферное давление вырастет до 745 миллиметров ртутного столба.

В четверг температура воздуха поднимется до 27 градусов, однако уже в пятницу очередной холодный фронт принесет похолодание до 17 градусов. В День Победы, 9 мая, пройдут дожди, а дневная температура не превысит 15 градусов. Прохладная погода сохранится и в воскресенье.

Напомним, во вторник температура воздуха в Москве достигла отметки 25,1 градуса, это стало новым максимумом с начала 2026 года.