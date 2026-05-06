МИД Ирана заявил ОАЭ об угрозе из-за американских военных баз

TWZ: Вертолеты США уничтожили шесть иранских катеров в Ормузском проливе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американские военные задействовали вертолеты AH-64 Apache и MH-60 Seahawk для уничтожения шести малых иранских катеров, которые представляли угрозу коммерческим судам в районе Ормузского пролива, передает TWZ.

Командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер заявил на пресс-конференции, что новый инцидент произошел на фоне запуска операции «Проект Свобода» по обеспечению безопасности коммерческого судоходства.

Купер отметил, что у США сосредоточены значительные силы в регионе, включая истребители, ударные самолеты, корабли и более 15 тыс. военных. Он подчеркнул, что за последние 12 часов США успешно отразили все атаки, включая ракетные и дроновые удары со стороны Ирана, а также уничтожили все катера, атаковавшие суда.

По словам Купера, ни один военный корабль США и ни одно судно под американским флагом не пострадали. Также он сообщил, что для защиты судоходства используется многоуровневая оборона, включающая корабли, авиацию и электронную борьбу, а не индивидуальное сопровождение судов.

Власти ОАЭ заявили о перехвате 12 баллистических ракет, трех крылатых ракет и четырех беспилотников, выпущенных из Ирана, что привело к ранениям трех человек. Катар осудил атаки как угрозу стабильности региона. В ответ США и Израиль проводят консультации о возможных мерах, включая удары по иранским военным объектам.

Иранская сторона заявила, что атаки стали следствием действий США по открытию прохода для судов через закрытые участки Ормузского пролива. На фоне обострения ОАЭ частично закрыли воздушное пространство, а в Израиле усилили меры безопасности в аэропортах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о запуске в Ормузском проливе операции «Проект Свобода» по проведению кораблей иностранных государств.

Американское командование решило направить в район Ормузского пролива ракетные эсминцы, авиацию и 15 тыс. военнослужащих для обеспечения безопасности торгового судоходства.

США предоставили своим военным право наносить удары по катерам КСИР и иранским ракетным позициям при угрозе судам в этом стратегическом районе.