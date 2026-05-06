  Жертвами атаки беспилотников на Джанкой стали пять человек
    Бизнес Зеленского на ракетах «Фламинго» затягивает конфликт на Украине
    6 мая 2026, 00:30 • Новости дня

    Лавров и глава МИД Катара обсудили ситуацию в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    Главы внешнеполитических ведомств России и Катара Сергей Лавров и Мухаммед Аль Тани провели переговоры по ситуации в Ормузском проливе, сообщает МИД России.

    Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России и главы МИД Катара. Стороны обсудили обстановку в Ормузском проливе и прилегающих регионах, сообщается на сайте МИД России.

    Дипломаты сошлись во мнении, что необходимо отказаться от любых попыток силового решения кризиса. Участники беседы подчеркнули важность объединения усилий всех заинтересованных сторон для достижения устойчивого и долгосрочного урегулирования ситуации.

    В ходе разговора была отмечена необходимость выработки договоренностей, которые обеспечат законные интересы безопасности всех стран Персидского залива. Кроме того, министры акцентировали внимание на важности соблюдения принципов свободы судоходства в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные уничтожили шесть иранских катеров в Ормузском проливе. Ранее Лавров обсудил с иранским коллегой Аббасом Аракчи вопросы прохода судов через эту водную артерию. До этого руководители внешнеполитических ведомств России и ОАЭ подчеркнули важность дипломатического урегулирования ближневосточного кризиса.

    5 мая 2026, 21:15 • Новости дня
    Иран объявил о новых правилах прохода судов через Ормузский пролив
    @ Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские власти объявили о внедрении новой системы прохождения судов через Ормузский пролив.

    Как сообщает государственное телевидение Ирана, теперь каждый корабль, желающий пересечь пролив, обязан уведомить иранские власти и получить электронное сообщение с подробной информацией о новых правилах движения, передает ТАСС.

    После официального принятия этих правил суда смогут получить специальное транзитное разрешение на проход через пролив. Разрешения будет выдавать специально созданный для этих целей новый орган власти.

    Ранее Иран пригрозил ударами за несогласованный проход через Ормузский пролив.

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявлял, что сотни иностранных судов намерены воспользоваться предложением Военно-морских сил США о сопровождении через Ормузский пролив.

    5 мая 2026, 15:50 • Новости дня
    CNN: Израиль и США обсуждают новые удары по Ирану
    @ Tsafrir Abayov/Anadolu Agency/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Израиля ведут переговоры с США о возможных новых ударах по Ирану, сообщает CNN со ссылкой на неназванного израильского чиновника.

    Собеседник CNN отметил, что действия Тель-Авива координируются с Вашингтоном, передает ТАСС.

    По словам источника, речь идет о подготовке атак по энергетической инфраструктуре Ирана и по представителям иранской власти. Как подчеркнул чиновник, «цель состоит в проведении короткой кампании, чтобы оказать давление на Иран и получить дальнейшие уступки в переговорах».

    Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что США перебросили в Израиль тысячи тонн боеприпасов.

    Президент США в конце апреля предупредил о риске взрывов на нефтепроводах Ирана.

    5 мая 2026, 19:00 • Видео
    Вашингтон заставил Германию скулить

    В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    5 мая 2026, 19:46 • Новости дня
    Пентагон заявил о готовности Трампа возобновить боевые действия против Ирана

    Хегсет: США готовы атаковать Иран при отказе Тегерана от сделки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления крупномасштабных военных операций против Ирана в случае провала переговоров по соглашению, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на брифинге.

    «Президент сохраняет возможность в случае необходимости возобновить крупные боевые операции... Если Иран не желает выполнять свою часть соглашения или заключать сделку, то министерство войны настроено решительно и готово к работе», – заявил Хегсет, передает РИА «Новости».

    По словам главы Пентагона, власти США по-прежнему рассчитывают, что удастся избежать новой фазы конфликта. Вместе с тем, как информировал портал Axios, лидер США может распорядиться о возобновлении военной операции против Ирана на этой неделе.

    Телеканал CNN сообщал, что Израиль и США обсуждают новые удары по Ирану.

    Агентство Tasnim писало, что Иран готов к любому сценарию действий США.

    5 мая 2026, 21:34 • Новости дня
    Иран опроверг атаки на ОАЭ

    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран не осуществлял операций с применением ракет и беспилотников против ОАЭ, заявил официальный представитель штаба военного командования страны «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари, сообщила гостелерадиокомпания Ирана.

    «Вооруженные силы Ирана в последние дни не проводили каких-либо операций с применением ракет и беспилотников, если бы это произошло, мы четко бы сказали об этом», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Зольфагари также указал, что Тегеран опровергает заявления министерства обороны ОАЭ о якобы имевших место иранских атаках. Представитель иранского командования подчеркнул, что страна готова дать «сокрушительный ответ» в случае любых действий с территории ОАЭ против иранских островов, портов или прибрежной зоны.

    Во вторник Минобороны ОАЭ сообщило об отражении ракетных ударов Ирана.

    Накануне на нефтяном объекте в ОАЭ начался пожар после удара беспилотника. Иран обвинил военных США в поджоге нефтяной зоны ОАЭ.

    5 мая 2026, 15:57 • Новости дня
    Глава Пентагона заявил о готовности сотен судов пройти Ормузский пролив

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотни иностранных судов намерены воспользоваться предложением Военно-морских сил США о сопровождении через Ормузский пролив, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

    По его словам, «два американских торговых судна уже пересекли Ормузский пролив в сопровождении американских эсминцев, продемонстрировав, что проход открыт», передает ТАСС.

    Хегсет добавил, что сейчас сотни судов из других стран готовятся пройти по этому маршруту при поддержке американских военных.

    Ранее США заявили о скоплении судов из 87 стран в Персидском заливе.

    Накануне американское командование анонсировало развертывание масштабной военной группировки в Ормузском проливе.

    Иран пригрозил ударами за несогласованный проход через Ормузский пролив.

    5 мая 2026, 17:12 • Новости дня
    «Хезболла» заявила о сбитом вертолете Израиля на юге Ливана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Шиитское формирование «Хезболла» сообщило о поражении израильского вертолета ракетой и обстреле позиций армии Израиля под Эль-Байядой, что сопровождалось подбитым танком.

    Бойцы шиитской милиции «Хезболла» выпустили ракету класса «земля – воздух» по израильскому военному вертолету, который был замечен над городом Эль-Байяда на юге Ливана. По заявлению формирования, вертолет был поражен, передает ТАСС.

    В заявлении «Хезболлы» говорится: «Силы исламского сопротивления выпустили ракету класса «земля – воздух» по неприятельскому вертолету, появившемуся в небе над городом Эль-Байяда, и подбили его».

    Кроме того, представители формирования сообщили об обстреле из минометов позиций израильских военных в Эль-Байяде и подбитии танка Merkava.

    Ранее во вторник «Хезболла» заявила, что подбила два танка и бронетранспортер Израиля. Также во вторник организация сообщила о 13 атаках на израильские силы за сутки.

    До этого организация сообщала, что бойцы «Хезболлы» использовали БПЛА на оптоволокне против израильских танков Merkava.


    5 мая 2026, 18:24 • Новости дня
    Минобороны ОАЭ сообщило об отражении ракетных ударов Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов отражают удары ракет и беспилотных летательных аппаратов, запущенных со стороны Ирана, сообщило эмиратское Минобороны.

    «В настоящее время системы ПВО ОАЭ отражают удары ракет и беспилотников, запущенных со стороны Ирана», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

    По информации ведомства, тревожные звуки, которые слышали жители различных районов страны, связаны с работой противовоздушных систем.

    Накануне ОАЭ зафиксировали запуск четырех крылатых ракет со стороны Ирана, три из которых были перехвачены над территориальными водами страны, еще одна упала в море.

    ОАЭ пообещали ответить на удары Ирана по гражданским объектам.

    5 мая 2026, 22:45 • Новости дня
    В Евросоюзе заявили о самом серьезном энергетическом кризисе в истории

    Tекст: Вера Басилая

    Энергетический кризис, усугубившийся конфликтом на Ближнем Востоке, привёл к дополнительным затратам стран ЕС на импорт энергоносителей в размере более 30 млрд евро, заявил еврокомиссар по энергетике и жилищным вопросам Дан Йоргенсен.

    Мир переживает самый серьезный энергетический кризис в истории, сообщил еврокомиссар по энергетике и жилищным вопросам Дан Йоргенсен, передает РИА «Новости». По его словам, этот кризис проверяет на устойчивость экономики, общества и международные партнерства.

    Йоргенсен уточнил, что после начала конфликта на Ближнем Востоке страны Европейского союза уже заплатили свыше 30 млрд евро за ископаемое топливо. При этом, по его словам, дополнительных объемов поставок ЕС не получил.

    Энергетический кризис усугубился после того, как ВМС США 13 апреля начали блокировать весь морской трафик к иранским портам по обе стороны Ормузского пролива. Через этот стратегический маршрут проходит примерно 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.

    Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что американо-израильский конфликт грозит Европе многолетним энергетическим кризисом и уже вынудил регион потратить дополнительные 27 млрд евро на топливо.

    Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль предупредил о крупнейшей в истории угрозе энергетической безопасности.

    5 мая 2026, 14:42 • Новости дня
    «Хезболла» подбила два танка и бронетранспортер Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженное крыло шиитской организации «Хезболла» осуществило ряд атак на юге Ливана против израильских военных.

    По словам представителей группировки, их бойцы с помощью управляемых ракет поразили танк Merkava и бронетранспортер Namer в районе Дейр-Сирьян, передает ТАСС.

    Ранее еще один израильский танк был атакован беспилотниками-камикадзе в населенном пункте Эль-Коузах. Помимо этого, бойцы «Хезболлы» заявили о выведении из строя двух бульдозеров Caterpillar D9, которые использовались для сноса домов в приграничной зоне.

    По сообщению формирования, все операции были ответом на нарушения режима прекращения огня со стороны израильских войск.

    В первой половине дня израильские ВВС нанесли удары по минимум 10 населенным пунктам к северу от реки Литани в провинции Набатия. Мирное население получило предупреждение о предстоящих бомбардировках и своевременно эвакуировалось в город Сайда.

    Во вторник «Хезболла» заявила о 13 атаках на израильские силы за сутки.

    Ранее бойцы «Хезболлы» применили БПЛА на оптоволокне против израильских танков Merkava.

    5 мая 2026, 10:01 • Новости дня
    Генконсульство России в Исфахане объявило о возобновлении работы с 6 мая

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральное консульство России в иранском городе Исфахане возобновит работу с 6 мая, сообщили в диппредставительстве.

    Российское дипломатическое ведомство в иранском городе Исфахане возобновит свою деятельность с 6 мая, передает ТАСС.

    «Генеральное консульство Российской Федерации в Исфахане возобновляет работу с 6 мая», – говорится в опубликованном заявлении.

    При этом уточняется, что личный прием граждан организуют в строгом соответствии с заранее установленным расписанием.

    Ранее генконсульство России в Исфахане временно приостановило свою работу на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Здание дипломатического представительства получило повреждения в результате атаки на администрацию Исфахана. При этом российское посольство в Тегеране продолжило работу в обычном режиме.

    5 мая 2026, 08:40 • Новости дня
    «Хезболла» заявила о 13 атаках на израильские силы за сутки

    Tекст: Вера Басилая

    «Хезболла» в ответ на обстрелы юга Ливана за сутки атаковала позиции израильских военных в 13 районах с применением ракет, артиллерии и беспилотников, сообщили в движении.

    Ливанское движение «Хезболла» сообщило о проведении 13 боевых операций против израильских военных на юге Ливана за последние сутки, передает РИА «Новости».

    В «Хезболле» заявили, что удары наносились по позициям, технике и командным пунктам израильской армии в различных населенных пунктах, включая Кантара, Баяда, Дейр-Мимас, Айната и другие.

    В отчете говорится, что бойцы исламского сопротивления нанесли удар по вновь созданной артиллерийской позиции армии противника в районе населенного пункта Рабб-Талатин с использованием группы ударных беспилотников.

    Помимо беспилотников для атак применялись ракетные системы, артиллерия и стрелковое оружие.

    По заявлениям «Хезболлы», в ряде случаев были зафиксированы прямые попадания по целям и потери среди израильских сил. Организация подчеркивает, что эти действия стали ответом на продолжающиеся удары по южным районам Ливана и направлены на предотвращение дальнейшего обострения ситуации.

    Ранее военный источник из Ливана сообщил, что израильские ВВС атаковали 25 населенных пунктов на юге страны. Кроме того, артиллерийскому обстрелу подверглись 19 приграничных поселений. По данным министерства здравоохранения, в результате атак в понедельник погибли 17 человек.

    Сообщалось, что авиация Израиля атаковала семь населенных пунктов на юге Ливана после призыва к эвакуации жителей.

    Армия обороны Израиля уничтожила за сутки более 50 объектов «Хезболлы» на юге Ливана, включая командные центры и военные сооружения.

    Бойцы «Хезболлы» подбили несколько израильских танков Merkava на юге Ливана с помощью дронов-камикадзе с оптоволоконным управлением.

    5 мая 2026, 10:22 • Новости дня
    США призвали сограждан в Судане укрыться после взрывов в Хартуме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Государственный департамент США призвал всех находящихся в Судане граждан найти укрытия и не покидать их до дальнейшего уведомления после ударов по международному аэропорту Хартума.

    Государственный департамент США обратился к своим гражданам, находящимся в Судане, с призывом немедленно найти убежище после сообщений о взрывах в международном аэропорту Хартума, передает ТАСС.

    В официальном заявлении на сайте ведомства отмечается: «Государственный департамент получил сообщения о нескольких взрывах в международном аэропорту Хартума. Возможно, удары затронули и другие объекты. <…> Найдите надежное убежище и следите за дальнейшими инструкциями».

    Дипломатическое представительство США в Судане не работает с апреля 2023 года, поэтому помощь американским гражданам на месте оказать невозможно, подчеркивает Госдепартамент. Ситуация обострилась после атаки беспилотника 4 мая, в которой власти Судана обвинили Эфиопию и отозвали своего посла из Аддис-Абебы для консультаций.

    С апреля 2023 года в Судане продолжается острый внутренний конфликт между армией под руководством Абделя Фаттаха аль-Бурхана и силами быстрого реагирования Мухаммеда Хамдана Дагало. Противостояние привело к гибели не менее 40 тыс. человек, а 14 млн были вынуждены покинуть свои дома. Суданское правительство неоднократно обвиняло ОАЭ в поддержке повстанцев, однако Абу-Даби эти обвинения отвергает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Хартума в Судане подвергся атаке беспилотников.

    Крупный пожар в аэропорту Порт-Судана вспыхнул после удара беспилотника по топливным хранилищам.

    МИД России обратил внимание на удары беспилотников по ряду объектов в Порт-Судане, включая гражданский аэродром, и призвал стороны конфликта прекратить боевые действия.

    5 мая 2026, 09:02 • Новости дня
    США заявили о скоплении судов из 87 стран в Персидском заливе

    Tекст: Вера Басилая

    Грузовые суда из 87 стран в данный момент находятся в Персидском заливе в ожидании прохода через Ормузский пролив, заявил глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) адмирал Брэд Купер.

    В настоящее время в Персидском заливе находятся грузовые суда из 87 стран, ожидающие возможности пройти через Ормузский пролив, передает ТАСС. Об этом сообщил глава Центрального командования вооружённых сил США адмирал Брэд Купер.

    По словам Купера, интересы государств из разных частей света сейчас представлены в регионе. Адмирал также уточнил, что за последние сутки представители командования обратились к десяткам судовладельцев и судоходных компаний, заверив их в гарантии безопасного прохода через Ормузский пролив.

    Ранее американское командование анонсировало развертывание масштабной военной группировки в Ормузском проливе.

    Вашингтон начал операцию «Свобода» без обязательного сопровождения коммерческих судов военными кораблями.

    На этом фоне Корпус стражей исламской революции приказал торговым судам отойти на юг от пролива.

    5 мая 2026, 14:14 • Новости дня
    Командование Бахрейна объявило о повышенной боеготовности армии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Бахрейна приведены в состояние повышенной боеготовности на фоне возможного обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщило командование ВС королевства в соцсетях.

    «Все вооружение и подразделения находятся в состоянии повышенной боеготовности и полностью подготовлены обеспечить защиту», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

    Население предупреждено о необходимости сохранять осторожность: гражданам советуют не приближаться к подозрительным предметам, которые могут появиться на земле после воздушных атак. В военном ведомстве также отметили, что инженерное подразделение вооруженных сил готово оперативно реагировать на подобные инциденты.

    В начале марта Бахрейн сообщил об атаке иранских дронов на опреснительный завод. В том же месяце силы ПВО Бахрейна отразили несколько волн ракетных ударов, запущенных со стороны Ирана.

    5 мая 2026, 22:54 • Новости дня
    Рубио заявил о росте преимущества США над Ираном без сделки

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что преимущество Вашингтона над Тегераном увеличивается с каждым днем отсутствия двусторонней сделки.

    Рубио заявил, что с каждым днем без сделки с США преимущество Вашингтона над Тегераном растет. По его словам, давление на Иран будет продолжать усиливаться, а позиции Тегерана ослабевать, особенно после вступления в силу санкций и блокады, передает РИА «Новости».

    Рубио отметил, что США и Иран продолжают искать темы для взаимопонимания, чтобы достичь соглашения.

    «Процесс, в который мы сейчас вовлечены, – цель этой дипломатии: прийти к какому-то уровню понимания о том, какие темы существуют, по которым мы согласны вести переговоры», – отметил госсекретарь США.

    Также Рубио заявил, что военные США в Ормузском проливе не станут стрелять первыми. «Все просто: мы не стреляем, если в нас не стреляют первыми», – заявил он журналистам.

    Он подчеркнул, что операция носит исключительно оборонительный характер, но военные США будут защищаться от возможных нападений. Рубио добавил, что Штаты не допустят приближения быстроходных лодок к своим кораблям и будут принимать ответные меры, а также пообещал сбивать беспилотники и ракеты, угрожающие американским силам.

    госсекретарь США Марко Рубио пригрозил Ирану новыми мерами воздействия в случае провала переговоров. Власти Вашингтона продолжат военно-морскую блокаду портов Ирана.

    Рубио назвал контроль над мировыми проливами экономической альтернативой ядерному арсеналу.

