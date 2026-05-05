Попавший в ДТП Ferrari с рэпером Navai не стоял на учете

Tекст: Вера Басилая

Автомобиль Ferrari, в котором находился рэпер Navai, не был зарегистрирован на учете на момент аварии, передает РИА «Новости».

По данным видеозаписи, опубликованной столичным дептрансом, Navai не справился с управлением во время перестроения на Зубовском бульваре. Спорткар выехал на бордюр, ударился об ограждение, развернулся и врезался в дерево. На кадрах видно, что пассажир Ferrari первым покинул салон после столкновения.

Сам Navai заявил, что чувствует себя хорошо. В ГИБДД уточнили, что в результате аварии никто не пострадал.

Позже рэпер выразил соболезнования в связи с гибелью актрисы из своего клипа Ксении Добромиловой.

Незадолго до ДТП с рэпером Navai мотоциклист насмерть сбил эту девушку на Большой Дорогомиловской улице.