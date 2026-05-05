Рэпер Navai принес соболезнования после гибели в ДТП актрисы из своего клипа

Tекст: Денис Тельманов

Рэпер Navai, попавший в аварию с Ferrari на Зубовском бульваре, выразил соболезнования Ксении Добромиловой, актрисе из клипа HammAli & Navai, погибшей накануне, сообщает РИА «Новости».

В беседе с агентством артист отметил: «Про девушку из клипа, которая погибла, я знаю. Царствие ей небесное».

Как уточняет агентство, смертельная авария с Ксенией Добромиловой произошла за несколько минут до ДТП с участием Navai. Девушка скончалась в машине скорой помощи на Большой Дорогомиловской улице в Москве после столкновения с мотоциклистом.

Причиной смерти стали многочисленные травмы, несовместимые с жизнью. Добромилова стала известна широкой публике после выхода клипа «Девочка-война», где она исполнила главную женскую роль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, арестованная после автоаварии с двумя погибшими в центре Москвы девушка состоит в прямом родстве с бывшим советником министра обороны.

