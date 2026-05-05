Суд частично изъял имущество основателя «Русагро» Мошковича

Суд передал в доход государства акции «Русагро» и 10,5 млрд рублей основателя холдинга

Tекст: Тимур Шайдуллин

Хамовнический суд Москвы частично удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества основателя группы компаний «Русагро» Вадима Мошковича и бывшего гендиректора Максима Басова. Как сообщил РИА «Новости» адвокат Дмитрий Кравченко, «суд частично удовлетворил иск Генпрокуратуры».

В доход государства обращены акции «Русагро», принадлежавшие Мошковичу, его супруге Наталии Быковской, племяннику Сергею Трибунскому с женой, а также Басову и ООО «Производственно-коммерческая фирма "Профит"». Также государству перешли денежные средства Мошковича в российских банках: 10,5 млрд рублей, 1,8 млн долларов и 1,6 млн евро.

Кроме того, государству отошли все доли Мошковича в ООО «Финансовый ресурс» и акции завода по металлообработке АО «Эталон». Суд также постановил изъять участки Быковской в поселке Летова Роща, но оставил за ней четырехуровневую квартиру в Хамовниках и дом на Рублевке.

Основанием для иска стали нарушения Мошковичем антикоррупционного законодательства в период его работы сенатором в 2006-2014 годах. Генпрокуратура установила, что Мошкович после вступления в должность продолжал владеть «Русагро» и скрывал доходы, а также использовал кипрские офшоры для вывода капитала за рубеж.

По данным следствия, стоимость имущества «Русагро» превышает 551 млрд рублей, годовая выручка составляет 396 млрд рублей, а валовая прибыль – 74,4 млрд рублей. Холдинг владеет земельным фондом площадью 823 тыс. гектаров, 12 заводами, девятью сахарными производствами и 20 свиноводческими комплексами в 15 регионах страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Генеральная прокуратура потребовала обратить в доход государства более 10,5 млрд рублей со счетов основателя «Русагро» Вадима Мошковича.

Накануне Хамовнический суд Москвы заблокировал порядка 470 млн ценных бумаг «Русагро» в рамках процесса об изъятии активов у бизнесмена.

Ранее МВД завершило расследование уголовного дела в отношении Мошковича. Сам предприниматель отказывался признать вину в мошенничестве и даче взятки.