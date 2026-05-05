В Москве в ДТП попал рэпер, в чьем клипе снялась погибшая сегодня актриса Добромилова

Ferrari с рэпером Navai попал в аварию в центре Москвы

Tекст: Валерия Городецкая

Инцидент произошел вечером во вторник – машину развернуло, она подлетела и врезалась в столб и тротуар, передает РИА «Новости».

Очевидцы рассказали изданию, что предполагаемый виновник аварии сменил одежду и попытался скрыться, пересев в черную Toyota Camry, находившуюся неподалеку от места ДТП. Полиция работает на месте происшествия и устанавливает все обстоятельства.

Сотрудники ГИБДД подтвердили, что в результате аварии никто не пострадал. «Погибших нет, пострадавших нет», – заявил инспектор дорожной полиции.

Незадолго до этого актрису из клипа Navai «Девочка-война» Ксению Добромилову насмерть сбил мотоциклист на Большой Дорогомиловской улице в Москве.

Ранее нетрезвая женщина на машине без госномера спровоцировала массовое ДТП с двумя погибшими в Москве.