Японский депутат Судзуки назвал Россию великой державой

Tекст: Денис Тельманов

Депутат и глава комитета верхней палаты парламента Японии по международным проблемам Мунэо Судзуки поделился своим мнением о России на встрече с журналистами, передает РИА «Новости».

Судзуки заявил: «Уровень самообеспечения продовольствием 100%. Или же есть энергоресурсы… Если так рассуждать, то у меня складывается ощущение, что Россия – великая держава и обладает силой».

Он подчеркнул, что наличие значительных природных ресурсов и способность обеспечивать собственные потребности позволяют России занимать особое место в международной политике.

Кроме того, Судзуки отметил, что несмотря на конфликт на Украине, жизнь в Москве продолжается в обычном режиме. По его словам, это говорит о стабильном психологическом состоянии российского общества и устойчивости страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, японский депутат Мунэо Судзуки привез в Москву устное послание от премьер-министра Японии Санаэ Такаити по вопросам укрепления двусторонних отношений и украинского урегулирования.

Компания Taiyo Oil примет партию нефти с проекта «Сахалин-2» по запросу министерства экономики Японии. МИД России заявил о существенном откате в отношениях с Японией из-за наращивания Токио военно-технического сотрудничества с Киевом.