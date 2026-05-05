    Как колумбийцы стали главной наемной силой для ВСУ
    Еврокомиссия объявила о создании альянса с Украиной по БПЛА
    ЛДПР предложила вернуть все дорожные видеокамеры обратно государству
    На западе Москвы байкер насмерть сбил актрису Ксению Добромилову
    Дрон ВСУ убил тракториста в Белгородской области
    Пентагон заявил о готовности Трампа возобновить боевые действия против Ирана
    Медведев спел «День Победы» на церемонии зажжения вечных огней
    Швеция объявила о создании собственной внешней разведки
    Японский сенатор оценил сроки отмены санкций против России
    5 мая 2026, 19:46 • Новости дня

    Пентагон заявил о готовности Трампа возобновить боевые действия против Ирана

    Хегсет: США готовы атаковать Иран при отказе Тегерана от сделки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления крупномасштабных военных операций против Ирана в случае провала переговоров по соглашению, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на брифинге.

    «Президент сохраняет возможность в случае необходимости возобновить крупные боевые операции... Если Иран не желает выполнять свою часть соглашения или заключать сделку, то министерство войны настроено решительно и готово к работе», – заявил Хегсет, передает РИА «Новости».

    По словам главы Пентагона, власти США по-прежнему рассчитывают, что удастся избежать новой фазы конфликта. Вместе с тем, как информировал портал Axios, лидер США может распорядиться о возобновлении военной операции против Ирана на этой неделе.

    Телеканал CNN сообщал, что Израиль и США обсуждают новые удары по Ирану.

    Агентство Tasnim писало, что Иран готов к любому сценарию действий США.

    4 мая 2026, 22:59 • Новости дня
    Иран обвинил военных США в поджоге нефтяной зоны ОАЭ

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные намеренно устроили пожар на нефтяной зоне в ОАЭ ради обеспечения прохода судов через Ормузский пролив, сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

    Военные США стоят за поджогом нефтяной зоны в Объединённых Арабских Эмиратах, утверждает иранское гостелевидение IRIB, передает РИА «Новости».

    Как сообщает телеканал со ссылкой на иранский военный источник, американцы стремились создать проход для судов через Ормузский пролив за счёт провокации и инцидента в регионе.

    «У Ирана не было плана нападения на нефтяные объекты ОАЭ. Произошедшее стало следствием авантюризма американских военных, которые были направлены на создание прохода для судов через Ормузский пролив», – заявил источник иранскому гостелевидению.

    Ранее в эмирате Фуджейра произошел пожар на объекте нефтяной промышленности.

    Власти ОАЭ пообещали ответить на удары Ирана по гражданским объектам.

    Напомним, в понедельник управление по ЧС в ОАЭ объявило об отражении ПВО ракетной угрозы.

    4 мая 2026, 21:39 • Новости дня
    Трамп пригрозил «стереть с лица земли» Иран в случае атаки на корабли США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News пригрозил, что Иран будет «стертым с лица земли» в случае атаки на американские военные корабли в Ормузском проливе.

    Слова Трампа подтвердил журналист Fox News Трей Йингст, написав, что американский лидер заявил о готовности уничтожить иранцев, если те нападут на сопровождаемые США суда в рамках операции «Проект Свобода», передает РИА «Новости».

    Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани ранее подчеркнула, что подобные угрозы в адрес иранской цивилизации считаются Тегераном бессмысленными и безрезультатными. Она добавила, что такие высказывания не окажут влияния на позицию страны.

    Ранее сообщалось, что операцию «Проект Свобода» сочли поводом для США возобновить конфликт с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КСИР пригрозил ответить на атаки США продолжительными ударами.

    Tasnim сообщало, что Иран готов к любому сценарию действий США.

    5 мая 2026, 19:00 • Видео
    Вашингтон заставил Германию скулить

    В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    5 мая 2026, 11:19 • Новости дня
    TWZ: Вертолеты США уничтожили шесть иранских катеров в Ормузском проливе
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские военные уничтожили шесть иранских катеров, угрожавших коммерческим судам в Ормузском проливе, применив боевые вертолеты и развернув новую операцию защиты судоходства, пишет TWZ.

    Американские военные задействовали вертолеты AH-64 Apache и MH-60 Seahawk для уничтожения шести малых иранских катеров, которые представляли угрозу коммерческим судам в районе Ормузского пролива, передает TWZ.

    Командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер заявил на пресс-конференции, что новый инцидент произошел на фоне запуска операции «Проект Свобода» по обеспечению безопасности коммерческого судоходства.

    Купер отметил, что у США сосредоточены значительные силы в регионе, включая истребители, ударные самолеты, корабли и более 15 тыс. военных. Он подчеркнул, что за последние 12 часов США успешно отразили все атаки, включая ракетные и дроновые удары со стороны Ирана, а также уничтожили все катера, атаковавшие суда.

    По словам Купера, ни один военный корабль США и ни одно судно под американским флагом не пострадали. Также он сообщил, что для защиты судоходства используется многоуровневая оборона, включающая корабли, авиацию и электронную борьбу, а не индивидуальное сопровождение судов.

    Власти ОАЭ заявили о перехвате 12 баллистических ракет, трех крылатых ракет и четырех беспилотников, выпущенных из Ирана, что привело к ранениям трех человек. Катар осудил атаки как угрозу стабильности региона. В ответ США и Израиль проводят консультации о возможных мерах, включая удары по иранским военным объектам.

    Иранская сторона заявила, что атаки стали следствием действий США по открытию прохода для судов через закрытые участки Ормузского пролива. На фоне обострения ОАЭ частично закрыли воздушное пространство, а в Израиле усилили меры безопасности в аэропортах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о запуске в Ормузском проливе операции «Проект Свобода» по проведению кораблей иностранных государств.

    Американское командование решило направить в район Ормузского пролива ракетные эсминцы, авиацию и 15 тыс. военнослужащих для обеспечения безопасности торгового судоходства.

    США предоставили своим военным право наносить удары по катерам КСИР и иранским ракетным позициям при угрозе судам в этом стратегическом районе.

    5 мая 2026, 14:50 • Новости дня
    Американский заправщик KC-135R подал сигнал бедствия над Персидским заливом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker подал сигнал о нештатной ситуации на борту над Персидским заливом, свидетельствуют полетные данные.

    Американский самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker подал сигнал о нештатной ситуации над Персидским заливом, передает РИА «Новости».

    По данным портала, самолет вылетел из Абу-Даби и в течение примерно двух часов выполнял круговые маневры над акваторией, после чего подал аварийный сигнал 7700 и изменил курс в сторону Катара.

    Используемый им код сообщает диспетчерам об экстренной ситуации на борту, такой как технический сбой, разгерметизация или медицинские проблемы у экипажа. После подачи сигнала KC-135R начал снижение, однако примерно за 60–70 км до Дохи информация о его перемещении перестала поступать.

    Эксперты объясняют это тем, что на определенной высоте при отключенном транспондере самолеты больше не видны наземным радарным системам. Boeing KC-135R продолжают активно летать в регионе на фоне операции США против Ирана. Ранее подобный заправщик уже терялся в воздухе, предположительно после столкновения с другим воздушным судном такого же типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker, подавший сигнал бедствия над Средиземным морем, спустя примерно час благополучно приземлился в аэропорту Тель-Авива.

    Ранее США в ходе операции «Эпическая ярость» против Ирана потеряли самолет-заправщик KC-135 в небе над западным Ираком.

    5 мая 2026, 15:50 • Новости дня
    CNN: Израиль и США обсуждают новые удары по Ирану
    @ Tsafrir Abayov/Anadolu Agency/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Израиля ведут переговоры с США о возможных новых ударах по Ирану, сообщает CNN со ссылкой на неназванного израильского чиновника.

    Собеседник CNN отметил, что действия Тель-Авива координируются с Вашингтоном, передает ТАСС.

    По словам источника, речь идет о подготовке атак по энергетической инфраструктуре Ирана и по представителям иранской власти. Как подчеркнул чиновник, «цель состоит в проведении короткой кампании, чтобы оказать давление на Иран и получить дальнейшие уступки в переговорах».

    Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что США перебросили в Израиль тысячи тонн боеприпасов.

    Президент США в конце апреля предупредил о риске взрывов на нефтепроводах Ирана.

    5 мая 2026, 13:03 • Новости дня
    Стармер предостерег Иран от разжигания антисемитизма в Британии

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне всплеска антисемитизма власти Соединенного Королевства начали расследовать возможную причастность иностранных государств к недавним нападениям на лондонских евреев.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер предостерег Иран от поощрения антисемитизма в Соединенном Королевстве, передает Bloomberg.

    Соответствующее заявление политик сделал во вторник на встрече с лидерами общины, посвященной угрозе роста нетерпимости.

    Обеспокоенность среди британских евреев, численность которых составляет около 300 тыс. человек, вновь возросла после нападения с ножом на двух мужчин на севере Лондона на прошлой неделе. Это побудило главу правительства задействовать всю мощь государства для решения кризиса.

    «Одно из направлений расследования заключается в том, стоит ли иностранное государство за некоторыми из этих инцидентов», – заявил Стармер на Даунинг-стрит.

    Он подчеркнул, что власти рассматривают все возможности, и подобные действия повлекут за собой последствия, если подозрения подтвердятся. Политик добавил, что попытки любой страны разжечь насилие и ненависть в обществе недопустимы.

    Заявление прозвучало вскоре после того, как полиция по борьбе с терроризмом сообщила о расследовании поджога в бывшей синагоге на востоке Лондона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Кир Стармер столкнулся с резкой критикой на встрече с еврейской общиной.

    Британские службы безопасности повысили уровень террористической угрозы до серьезного из-за недавнего антисемитского нападения.

    Ранее правоохранительные органы задержали группу подозреваемых в сборе информации о лондонских евреях по заданию Тегерана.

    5 мая 2026, 15:25 • Новости дня
    FT: Министры финансов США и Британии разругались из-за Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава американского минфина Скотт Бессент публично обменялся резкими замечаниями с британской коллегой Рэйчел Ривз из-за разногласий по войне с Ираном, пишут западные СМИ.

    Министр финансов США Скотт Бессент и его британская коллега Рэйчел Ривз обменялись жесткими высказываниями по поводу войны с Ираном, пишет Financial Times. Конфликт возник после того, как Ривз публично усомнилась в ясности целей военной операции США против Тегерана и поставила под вопрос, стала ли ситуация безопаснее после недавних событий.

    Инцидент произошел в Вашингтоне во время заседания Международного валютного фонда. В интервью телеканалу CNBC Ривз заявила: «Цели войны с Ираном никогда не были ясны», а также выразила сомнения в том, что «сегодня мы в большей безопасности, чем несколько недель назад». Высказывания британского министра вызвали резкую реакцию Бессента.

    По данным источников издания, при личной встрече в тот же день Бессент отчитал Ривз за подобные заявления. Он подчеркнул, что благодаря совместным действиям США и Израиля мир стал безопаснее и обратил внимание на угрозу возможного ядерного удара Тегерана по Лондону.

    Ривз резко ответила американскому коллеге, заявив, что не работает на него и её не устраивает его манера общения. Она вновь подчеркнула свою позицию: конфликт с Ираном не имеет четких целей и не гарантирует улучшения глобальной безопасности.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер подчеркнул, что страна не будет поддерживать блокаду Ормузского пролива, несмотря на призывы со стороны США и Израиля.

    Кроме того, опрос показал, что большинство жителей Британии стали воспринимать политику США в мире как деструктивную после событий вокруг Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эскалация ситуации вокруг Ирана усугубила разногласия между Лондоном и Вашингтоном.

    4 мая 2026, 21:22 • Новости дня
    ОАЭ пообещали ответить на удары Ирана по гражданским объектам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Объединенных Арабских Эмиратов осудили новые удары Ирана по гражданским объектам на территории страны.

    «ОАЭ решительно осуждают возобновившиеся иранские террористические атаки, в результате которых были поражены гражданские объекты и сооружения с использованием ракет и беспилотников», – заявили в МИД ОАЭ, пишет WAM, передает ТАСС.

    В дипведомстве подчеркнули, что в результате ударов пострадали трое граждан Индии. Там также отметили, что атаки Ирана являются опасной эскалацией, неприемлемым посягательством и представляют прямую угрозу безопасности, стабильности и территориальной целостности ОАЭ.

    Власти страны заявили, что не позволят никому посягать на безопасность государства, и подчеркнули, что сохраняют за собой законное право на ответные действия. При этом ответственность за инцидент и его последствия ОАЭ полностью возложили на Иран, призвав к немедленному прекращению подобных атак.

    Напомним, в понедельник управление по ЧС в ОАЭ объявило об отражении ПВО ракетной угрозы.

    На нефтяном объекте в ОАЭ начался пожар после удара беспилотника.

    4 мая 2026, 22:50 • Новости дня
    Минобороны ОАЭ перечислило перехваченные со стороны Ирана боеприпасы

    Tекст: Катерина Туманова

    Системы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) перехватили в понедельник 12 баллистических и три крылатые ракеты, а также четыре беспилотника, указано а отчете военного ведомства в соцсети Х.

    «Силы ПВО ОАЭ перехватили 12 баллистических ракет, три крылатых ракеты и четыре беспилотных летательных аппарата из Ирана, что привело к трем раненым  средней тяжести людям. С момента начала иранских нападений на Государство Объединенные Арабские Эмираты силы ПВО перехватили 549 баллистических ракет, 29 крылатых ракет и 2260 беспилотных летательных аппаратов. В результате общее количество ранений граждан составило 227 человек различных национальностей», – сказано в сообщении.

    Министерство обороны подтверждает, что находится в полной боевой готовности для отражения любых угроз и решительного противодействия всему, что направлено на подрыв безопасности государства.

    «В настоящее время системы ПВО ОАЭ активно противодействуют ракетным атакам и беспилотным летательным аппаратам, поступающим из Ирана. Министерство обороны подтверждает, что звуки в различных районах страны являются результатом работы эмиратских систем ПВО по перехвату баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов», – сказано в еще одном посте Минобороны ОАЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник управление по ЧС в ОАЭ объявило об отражении силами ПВО ракетной угрозы. На нефтяном объекте в ОАЭ начался  пожар после удара беспилотника. Сведения об атаках на ОАЭ мгновенно взвинтили цены на нефть.

    4 мая 2026, 20:56 • Новости дня
    Тегеран опроверг сообщения об уничтожении американцами иранских катеров

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иранская гостелерадиокомпания опровергла заявления о потоплении иранских катеров силами США.

    Иранская гостелерадиокомпания со ссылкой на высокопоставленного военного сообщила, что ни одно плавсредство ВМС Ирана не было уничтожено американской стороной в понедельник, передает ТАСС.

    Ранее Associated Press, ссылаясь на главу Центрального командования ВС США адмирала Брэда Купера, сообщило, что американские военные вертолеты потопили шесть малых катеров иранского флота в Ормузском проливе. Иранская сторона категорически отвергла эти сообщения и заявила, что подобные инциденты не происходили.

    В понедельник журналист Axios Барак Равид со ссылкой на представителя администрации США сообщил, что американские военные получили расширенные полномочия для защиты судов в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КСИР пригрозил ответить на атаки США продолжительными ударами.

    5 мая 2026, 08:34 • Новости дня
    В порту Ирана загорелись четыре судна

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Несколько судов загорелось в порту Дейер (провинция Бушер) на юге Ирана, сообщило агентство Mehr.

    Четыре лодки загорелись в порту Дейер, расположенном в провинции Бушер на юге Ирана, передает ТАСС.

    Агентство Mehr уточняет, что возгорание произошло сразу на нескольких судах, однако на одной из лодок пожар практически удалось потушить.

    Причины инцидента пока не установлены. Местные службы обещают выяснить обстоятельства произошедшего после полной ликвидации огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у побережья Ирана вблизи Ормузского пролива три судна загорелись в Оманском заливе.

    В порту Бендер-Аббас на юге Ирана пожар после взрыва усилился, погибли восемь человек и пострадали 750.

    На нефтеперерабатывающем заводе в Абадане на юго-западе Ирана вспыхнул пожар, его быстро локализовали экстренные службы.

    5 мая 2026, 05:50 • Новости дня
    Tasnim: Атака США на грузовые суда в Ормузском проливе унесла жизни пяти человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате удара американских военных по двум грузовым судам в акватории Ормузского пролива погибли по меньшей мере пять человек, сообщают иранские СМИ.

    Трагедия произошла во время следования транспортов с гражданским грузом из оманского порта Хасаб к иранскому побережью, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

    До этого СМИ со ссылкой на Центральное командование ВС США сообщило об уничтожении шести небольших катеров.

    Иран опроверг заявления об уничтожении своих катеров американской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные получили расширенные полномочия для защиты судов в Ормузском проливе.

    5 мая 2026, 13:14 • Новости дня
    Иран обстрелял два эсминца США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Ормузском проливе два американских эсминца попали под обстрел Ирана Ракетные эсминцы ВМС США USS Truxtun и USS Mason подверглись атаке со стороны Ирана в Ормузском проливе, сообщает CBS News со ссылкой на представителей Пентагона.

    Два ракетных эсминца ВМС США USS Truxtun и USS Mason подверглись атаке иранских сил в Ормузском проливе, сообщают «Вести» со ссылкой на CBS News.

    Нападение было осуществлено с применением ракет, беспилотников и быстроходных военных катеров, когда американские корабли направлялись на выполнение задания в Персидский залив.

    В Пентагоне заявили, что несмотря на интенсивность обстрела, ни один из кораблей не был поврежден и продолжил выполнение задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана нанесли ракетный удар по американскому судну в Ормузском проливе после игнорирования им предупреждений.

    Центральное командование США опровергло сведения о попадании иранских ракет в американский военный корабль в этом районе.

    Американские военные уничтожили шесть иранских катеров, которые представляли угрозу коммерческим судам в Ормузском проливе.

    5 мая 2026, 15:57 • Новости дня
    Глава Пентагона заявил о готовности сотен судов пройти Ормузский пролив

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотни иностранных судов намерены воспользоваться предложением Военно-морских сил США о сопровождении через Ормузский пролив, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

    По его словам, «два американских торговых судна уже пересекли Ормузский пролив в сопровождении американских эсминцев, продемонстрировав, что проход открыт», передает ТАСС.

    Хегсет добавил, что сейчас сотни судов из других стран готовятся пройти по этому маршруту при поддержке американских военных.

    Ранее США заявили о скоплении судов из 87 стран в Персидском заливе.

    Накануне американское командование анонсировало развертывание масштабной военной группировки в Ормузском проливе.

    Иран пригрозил ударами за несогласованный проход через Ормузский пролив.

    5 мая 2026, 00:28 • Новости дня
    Писториус подтвердил отправку тральщика ФРГ в Средиземное море

    Tекст: Катерина Туманова

    Минный тральщик Fulda с несколькими десятками моряков, среди которых есть минные водолазы, отправился из Киля в Средиземное море и может быть перенаправлен к Ормузскому проливу для международной миссии, заявил Министр обороны ФРГ Борис Писториус.

    «Действительно, Fulda, этот тральщик, должен был выйти в направлении Средиземного моря, а не Ормузского пролива, чтобы не возникло никаких недоразумений», – приводит РИА «Новости» слова Писториуса на пресс-конференции в Мунстере.

    По его словам, в дальнейшем Fulda может быть перенаправлен в Ормузский пролив для участия в международной миссии по обеспечению безопасности судоходства.

    Германия предпринимает необходимые меры, чтобы после возможного перемирия на Ближнем Востоке, долгосрочного прекращения огня и получения соответствующего мандата от бундестага, тральщик мог начать выполнение задач в рамках международной операции. До получения мандата судно останется в Средиземном море, пояснил Писториус.

    Глава Минобороны Германии особо отметил, что бундесвер не будет вмешиваться в боевые действия на Ближнем Востоке.

    Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал операцию «Проект Свобода» по оказанию помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Писториус в апреле заявлял об отправке кораблей ФРГ в Средиземное море. Американская операция по обеспечению прохода коммерческих судов через Ормузский пролив не предполагает обязательного военного сопровождения. Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от участия в данной миссии.

