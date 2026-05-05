Минздрав сообщил о госпитализации 11 пострадавших в Чебоксарах

Tекст: Денис Тельманов

Одиннадцать пострадавших после атаки беспилотников находятся на лечении в больницах Чебоксар, передает РИА «Новости». Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов уточнил, что состояние троих пациентов оценивается как тяжелое.

По словам Кузнецова, все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. Медицинские учреждения работают в усиленном режиме, чтобы оказать всю необходимую поддержку раненым.

В ночь на вторник глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Утром были зафиксированы повторные удары по городу.

В результате инцидента двое человек погибли, повреждены 28 многоквартирных домов. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотников по Чебоксарам погибли двое мирных жителей и пострадали 34 человека, включая одного ребенка.

В ходе массированной атаки с применением не менее восьми беспилотников и крылатых ракет в Чебоксарах были повреждены жилые дома и предприятие. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинских вооруженных формирований на Чувашию.