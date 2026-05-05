    5 мая 2026, 19:40 • Новости дня

    На западе Москвы байкер насмерть сбил актрису Ксению Добромилову

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Актриса Ксения Добромилова, известная по клипу HammAli & Navai, погибла после наезда мотоцикла на Большой Дорогомиловской улице, где она делала фото, пишут СМИ.

    Актриса погибла в результате ДТП с мотоциклом на Большой Дорогомиловской улице на западе Москвы. В столичном ГУ МВД уточнили ТАСС, что авария произошла около 17:40 в районе дома № 5. «В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась. Мотоциклист доставлен в медицинское учреждение», – сообщили в пресс-службе ведомства. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

    По информации МК, погибшей оказалась актриса Театра Луны Ксения Добромилова, которая также известна как фотограф, видеограф и героиня клипа HammAli & Navai «Девочка-война». По предварительным данным, мотоциклист совершил наезд на женщину, когда она делала фотографии. В 2023 году она уже попадала в ДТП на своем мотоцикле.

    «Она всегда давала мотоциклистам координаты, где проходит фотоохота, и ждала их по центру дороги. Рядом не было отбойников, парень не справился с управлением», – рассказали в окружении артистки.

    Ранее в Москве нетрезвая женщина за рулем автомобиля без госномера устроила массовую аварию с погибшими. За ДТП в пьяном виде на Садовом кольце, приведшее к гибели двух человек, виновнице грозит до 15 лет колонии.

    Позже оказалось, что предполагаемая виновница аварии Анна Владимирова является внучкой генерала Николая Аброськина, бывшего советника министра обороны России, а ее мать Татьяна Владимирова – проректором МПГУ.

    5 мая 2026, 01:05 • Новости дня
    Продюсеру Максиму Фадееву болезнь три года мешала получить почетное звание

    Продюсеру Фадееву болезнь три года мешала получить почетное звание

    Tекст: Катерина Туманова

    Музыкант и продюсер Максим Фадеев рассказал, как получил спустя несколько лет присужденное ему президентом России звание Заслуженного деятеля искусств.

    Фадеев сообщил, что в конце 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении ему звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

    «Три года я не мог приехать на торжественную церемонию. Причина известна – моя агорафобия. Надеялся ее победить, но пока не смог… Администрация президента пошла навстречу – награду мне недавно передали без публичного вручения», – написал он в Telegram-канале.

    Музыкант приложил к посту фото бархатной коробочки с соответствующим почетным знаком и письма с благодарностью российского президента за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий. Фадеев поблагодарил администрацию президента за понимание.

    Агорафобия – это тревожное расстройство, характеризующееся сильным страхом перед местами или ситуациями, откуда трудно выбраться или где сложно получить помощь, в том числе среди скоплений людей или на безлюдной улице. Сопровождается паническими атаками, головокружением, учащенным сердцебиением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, продюсер Фадеев в онлайн-флешмобе в январе показал, как за десять лет сбросил 100 кг.

    5 мая 2026, 08:14 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили три беспилотника
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Летевшие на российскую столицу утром во вторник беспилотные летательные аппараты уничтожены, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Сбито три дрона, на местах падения фрагментов БПЛА уже работают специалисты экстренных служб, указал градоначальник в Max.

    Ранее сообщалось, что за ночь над Москвой нейтрализовали третий БПЛА.

    Всего за этот период над страной уничтожили 289 дронов.

    5 мая 2026, 19:00 • Видео
    Вашингтон заставил Германию скулить

    В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    5 мая 2026, 12:15 • Новости дня
    Часть банкоматов в Москве перестала работать из-за ограничений интернета
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жители столицы столкнулись с невозможностью снять наличные в некоторых банкоматах из-за проблем с Сетью.

    В Москве наблюдаются сбои в работе некоторых уличных терминалов выдачи наличных на фоне ограничения работы сотовых сетей, передает РИА «Новости».

    При этом банковские отделения продолжают обслуживать клиентов в штатном режиме.

    Накануне крупные операторы связи предупредили жителей столичного региона о возможных перебоях с мобильным интернетом. Меры безопасности связаны с подготовкой к праздничным мероприятиям в период с 5 по 9 мая.

    На экранах неисправных устройств Сбербанка появляется сообщение: «Банкомат не работает. Воспользуйтесь другим банкоматом или обратитесь в офис». Также клиентам предлагается отсканировать специальный код для поиска ближайших доступных точек обслуживания. Аналогичные трудности зафиксированы и у терминалов Т-Банка.

    Напомним, москвичи утром во вторник столкнулись с невозможностью отправить смс.

    5 мая 2026, 12:57 • Новости дня
    Отражена атака четырех летевших к Москве беспилотников

    Tекст: Вера Басилая

    Системы ПВО успешно предотвратили атаку четырёх беспилотников, летевших к Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Атака четырёх беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве, была успешно отражена силами противовоздушной обороны Минобороны, сообщил в Max Собянин.

    По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Ранее российские военные уничтожили три беспилотника на подлете к Москве.

    Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 289 украинских беспилотников с вечера понедельника до утра вторника.

    4 мая 2026, 22:35 • Новости дня
    Умерла заслуженная артистка России Галина Ненашева

    Tекст: Катерина Туманова

    Заслуженная артистка России певица Галина Ненашева умерла в возрасте 85 лет, сообщил телеведущий Андрей Малахов.

    «Сегодня пришла печальная весть – не стало легендарной певицы Галины Ненашевой. Ей было 85 лет», – приводит РИА «Новости» выдержку из поста Малахова в Telegram-канале.

    Телеведущий отметил яркий след Ненашевой в истории отечественной эстрады и напомнил, что она была лауреатом «Песни года» и ряда международных конкурсов.

    «Она оставила яркий след в истории отечественной эстрады и в сердцах миллионов слушателей», – написал он.

    Напомним, в январе СМИ сообщали о том, что певица Галина Ненашева оказалась в больнице после ухудшения состояния и диагностированной нестабильной стенокардии.

    Галина Ненашева родилась 18 февраля 1941 года в городе Онега Архангельской области. После окончания чебаркульской средней школы в 1958 году поступила в хор Челябинского оперного театра.

    В 1961 году Ненашева начала выступать на драматической сцене, а затем продолжила карьеру в оперетте. Наибольшую известность она получила в 1970-е годы, когда ее репертуар включал русские народные песни, такие как «Травушка-муравушка» и «Утушка луговая».

    Она исполняла известные романсы, среди которых «Две гитары» и «Ямщик, не гони лошадей». В ее творчестве были песни композиторов Александра Мажукова, Максима Фрадкина, Рафаила Майорова и зарубежных авторов.

    5 мая 2026, 02:40 • Новости дня
    Силы ПВО ликвидировали второй направлявшийся к Москве дрон ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Второй за ночь дрон ВСУ, направлявшийся к Москве, ликвидирован силами ПВО, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин в Max-канале.

    «Сбит один БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 1.20.

    Ранее Собянин сообщал о первом, ликвидированном в ночь на вторник БПЛА.

    Власти Москвы зафиксировали рост числа атак беспилотников, только за последние сутки их количество составило девять, а за три дня – 26.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник мэр Москвы сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской. Позже стали известны подробности  отражения ночной атаки на Москву.

    5 мая 2026, 00:50 • Новости дня
    Мэр Москвы сообщил о ликвидированном на подлете к городу БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО ликвидировали на подлете к городу украинский БПЛА, сообщил в Max-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Власти Москвы зафиксировали рост числа атак беспилотников, только за последние сутки их количество составило девять, а за три дня – 26.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник мэр Москвы сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской. Позже стали известны подробности  отражения ночной атаки на Москву.


    4 мая 2026, 22:15 • Новости дня
    Собянин сообщил о трех сбитых летевших к Москве дронах

    Tекст: Вера Басилая

    Вечером на подлете к столице за полчаса были уничтожены три беспилотника, обломки которых сейчас проверяют специалисты экстренных служб, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин заявил в Max, что в 21.13 был уничтожен БПЛА, летевший на Москву. Затем в течение получаса были сбиты еще два дрона. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

    Власти Москвы зафиксировали рост числа атак беспилотников, только за последние сутки их количество составило девять, а за три дня – 26.

    Мэр Москвы сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской.

    5 мая 2026, 05:54 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили третий за ночь беспилотник

    На подлете к Москве сбили третий за ночь беспилотник

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Беспилотный летательный аппарат, летевший на российскую столицу, уничтожен средствами противовоздушной обороны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    На месте падения фрагментов беспилотника работают специалисты экстренных служб, указал мэр города в Max.

    До этого, столичный градоначальник сообщал о первом в ночь на вторник уничтоженном на подлете к столице БПЛА, а чуть позже – о втором.

    До этого в Москве зафиксировали за три дня 26 атак дронов.

    5 мая 2026, 06:53 • Новости дня
    Актриса Кэмерон Диаз с супругом сообщили о рождении третьего ребенка
    Tекст: Катерина Туманова

    Голливудская звезда Кэмерон Диаз и ее муж музыкант поп-панк-группы Good Charlotte Бенджи Мэдден объявили в понедельник в соцсети о рождении третьего ребенка.

    «Мы с Кэмерон счастливы, взволнованы и чувствуем себя просто благословленными, потому что сообщаем о рождении нашего третьего ребенка, Наутаса Мэддена. Добро пожаловать в мир, сынок», – написал 47-летний Мэдден в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

    В посте указано, что семья актрисы и музыканта обожает тихую жизнь, когда дети здоровы и счастливы.

    Актриса Кэмерон Диаз, которой 53 года, известна по таким блокбастерам, как «Ангелы Чарли» (2000), «Ванильное небо» (2001) и популярному рождественскому фильму «Отпуск» (2006), оставила под постом несколько смайликов в виде сердечек.

    В марте 2024 года пара объявила о рождении сына, Кардинала, в подобном же посте в соцсети. Родители решили не показывать фото ребенка ради его безопасности.

    В 2020 году Диаз родила первенца в 47 лет.



    5 мая 2026, 09:18 • Новости дня
    Жители Москвы столкнулись с проблемами при отправке СМС

    Москвичи и жители Подмосковья пожаловались на проблемы с отправкой СМС

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Москвы во вторник утром столкнулись с невозможностью отправить смс, спустя сутки после предупреждений операторов о временных ограничениях связи с 5 по 9 мая.

    Москвичи во вторник утром столкнулись с проблемами при отправке смс: сообщения не доходили до получателей. Пользователи отмечают, что сбой затронул значительное число абонентов различных мобильных операторов, передает РИА «Новости».

    Крупные телекоммуникационные компании, включая «Билайн», Т2 и «Мегафон», накануне предупреждали о возможных ограничениях передачи смс и мобильного интернета в период с 5 по 9 мая.

    Представители МТС добавили, что ограничения могут затронуть не только Москву, но и Подмосковье.

    Сотовые операторы предупредили москвичей о возможных перебоях со связью в период майских праздников.

    Временные ограничения доступа к сети планировались ради обеспечения безопасности граждан.

    5 мая 2026, 17:50 • Новости дня
    Москву атаковали 50 беспилотников за четыре дня

    Tекст: Валерия Городецкая

    В период с субботы по вторник российскую столицу атаковали 50 беспилотных летательных аппаратов.

    Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Max сообщил о том, что системы ПВО в очередной раз успешно отразили нападение. «Отражена атака еще четырех БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он. По подсчетам ТАСС, число атаковавших Москву беспилотников с 2 по 5 мая достигло 50.

    Ранее системы ПВО уничтожили 11 украинских дронов над Смоленской областью. Мирная жительница города Шебекино в Белгородской области погибла из-за атаки украинского беспилотника.

    5 мая 2026, 14:01 • Новости дня
    Пьяный зацепер прокатился на подножке поезда московского метро

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Молодой человек в состоянии алкогольного опьянения совершил экстремальную поездку на задней подножке последнего вагона поезда в столичной подземке, сообщили в прокуратуре города.

    Подозреваемым оказался мужчина 2006 года рождения, находившийся в момент инцидента в нетрезвом виде, передает телеканал 360 со ссылкой на сообщение надзорного ведомства.

    Прокуратура взяла под контроль привлечение любителя опасных развлечений к административной ответственности. За умышленное нарушение правил безопасности на транспорте молодому человеку грозит штраф в размере от 20 до 30 тыс. рублей или арест на срок до 10 суток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд арестовал на 10 суток прыгнувшего на крышу поезда московского метро мужчину. В начале апреля полиция задержала проехавшего на сцепке вагонов от станции «Курская» до «Площади Революции» молодого человека.

    5 мая 2026, 07:40 • Новости дня
    Бритни Спирс признала себя виновной в вождении в нетрезвом виде
    Tекст: Катерина Туманова

    Певица Бритни Спирс на предварительном слушании в понедельник согласилась на сделку со следствием и признала себя виновной через адвоката, благодаря чему избежала реального тюремного заключения.

    На слушании в Верховном суде округа Вентура Бритни Спирс признала вину по обвинению в опасном вождении в нетрезвом виде через своего адвоката Майкла Голдштейна. На заседании она не присутствовала, поскольку недавно завершила трехнедельное лечение в реабилитационном центре, пишет Daily Mail.

    Суд приговорил Спирс к 12 месяцам условного срока, одному дню тюремного заключения, который она уже отбыла, а также обязал пройти трехмесячную программу по вопросам употребления алкоголя и наркотиков. Кроме того, ей назначен штраф в размере 721 доллар, предписано еженедельно посещать психолога и два раза в месяц – психиатра.

    Комиссар суда Мэтью Немерсон предупредил, что певице запрещено употреблять алкоголь и наркотики, за исключением назначенных врачом препаратов. Он постановил, что сотрудники полиции смогут обыскивать ее автомобиль без ордера при подозрении на новые нарушения.

    В марте Спирс была задержана после того, как полиция получила сообщение о ее опасном и быстром вождении по шоссе 101 на черном BMW. После ареста певица добровольно прошла курс реабилитации.

    Адвокат Спирс сообщил журналистам, что его подзащитная чувствует себя хорошо и вернулась домой, ожидая слушания. Окружной прокурор Эрик Насаренко подчеркнул, что вождение под воздействием алкоголя или наркотиков – крайне серьезное преступление.

    «Если ее снова остановят сотрудники полиции, ей придется пройти через процедуру обыска на предмет употребления алкоголя и наркотиков. Также может быть проведен обыск ее автомобиля», – сказал прокурор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Спирс в апреле инициировала свое лечение в специализированной клинике. NBC сообщил, что окружение убедило Бритни Спирс обратиться в рехаб.

    5 мая 2026, 15:46 • Новости дня
    В аэропорту Внуково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.

    В ведомстве пояснили, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

    «Аэропорт Внуково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – говорится в сообщении Росавиации в Max.

    Ранее ограничения ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское).

    Утром Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Челябинска.

