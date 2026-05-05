  Иран объявил о новых правилах прохода судов через Ормузский пролив
    Бизнес Зеленского на ракетах «Фламинго» затягивает конфликт на Украине
    5 мая 2026, 21:48 • Новости дня

    МИД подтвердил приверженность избавлению мира от ядерной угрозы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе выступления на конференции ООН посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов подчеркнул неизменную поддержку Россией идеи поэтапного ядерного разоружения с целью устранения угрозы для мирового сообщества.

    Россия полностью поддерживает идею поэтапного избавления мира от ядерной угрозы. Об этом на 11-й обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов, передает ТАСС.

    «Россия неизменно привержена идее избавления международного сообщества от ядерной угрозы в качестве конечной цели поступательного процесса ядерного разоружения», – сказал представитель МИД РФ.

    Дипломат отметил, что сейчас отношения между ядерными государствами находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. По словам Белоусова, опасения, связанные с ростом стратегических рисков и повышением уровня ядерной опасности, полностью обоснованы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва считает невозможным заключение новых ядерных соглашений без учета арсеналов Лондона и Парижа.

    Ранее российские власти высказывали обеспокоенность планами Франции по расширению ядерного потенциала и совместными учениями европейских стран.

    До этого Белоусов заявил, что мирное разрешение украинского кризиса возможно только после отказа НАТО от попыток нанести стратегический урон Москве.


    5 мая 2026, 10:59 • Новости дня
    Politico: Трамп лишил Германию дальнобойных ракет Tomahawk
    @ Stocktrek Images, Inc./ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Решение главы Белого дома вывести часть американского контингента из ФРГ фактически сорвало планы развертывания дальнобойных комплексов Tomahawk в Европе.

    Отказ США размещать крылатые ракеты на немецкой территории создает серьезные проблемы для обороноспособности страны, пишет Politico.

    «Решение американской администрации не размещать крылатые ракеты в Германии в конце концов опасно», – заявил депутат бундестага Метин Хакверди.

    Развертывание комплексов, обещанное Джо Байденом, должно было стать ответом на появление российских ракетных систем «Искандер» в Калининградской области. Теперь Дональд Трамп намерен вывести 5 тыс. военнослужащих из Германии, включая подразделение, которое должно было обслуживать пусковые установки Typhon с ракетами Tomahawk.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал, что в настоящее время возможности получить такие системы вооружений от США практически нет. Быстро найти замену американским ракетам с дальностью около 1,6 тыс. километров Европа не сможет.

    Берлин рассматривает возможность возобновления производства ракет Taurus с увеличенной дальностью, однако версия Neo появится не раньше следующего десятилетия. Попытки Германии закупить дальнобойные системы напрямую у США также пока не увенчались успехом, а европейские разработки займут длительное время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США запланировала отменить размещение ракет Tomahawk в Германии.

    Ранее американский президент распорядился вывести 5 тыс. американских солдат с немецкой территории.

    В НАТО признали нехватку дальнобойного оружия у европейских стран.

    5 мая 2026, 08:12 • Новости дня
    Ростех создал комплекс для подавления массированных атак дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Новейший комплекс радиоэлектронной борьбы обеспечит круговую защиту бронетехники от групповых налетов, мгновенно подавляя даже нестандартные частоты управления ударными аппаратами, сообщили в Ростехе.

    Предприятие холдинга «Росэл» дополнило линейку систем защиты от беспилотников «СЕРП» новым комплексом для противодействия массированным атакам FPV-дронов, сообщает Telegram-канал Ростеха.

    Новинка предназначена для защиты мобильных объектов, в том числе бронетехники, от ударных аппаратов.

    Разработка получила название «СЕРП-FPV». Комплекс обеспечивает круговой обзор и подавление радиосигналов на 360 градусов. Система работает по наиболее распространенным частотам управления дронами, создавая направленные и всенаправленные помехи. Это позволяет отражать как одиночные атаки, так и групповые налеты.

    «В наши дни довольно часто операторы беспилотников идут на эксперименты и «перепрошивают» свою технику таким образом, чтобы она работала на «кастомных» частотах. Типовые настройки и решения для радиоэлектронного противодействия в данном случае будут не эффективны», – пояснила заместитель директора по развитию бизнеса НИИ «Вектор» Наталия Котляр.

    По ее словам, особенность новых комплексов в том, что даже при использовании нестандартных частот сигнал будет подавлен, если он находится в рабочем диапазоне системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Росэл» предупредил о росте атак беспилотников в ближайшие годы. Для защиты от подобных угроз госкорпорация «Ростех» создала систему радиоэлектронной борьбы «Серп-ВС13Д». Позже российские специалисты разработали новый комплекс подавления навигации дронов «Вика».

    5 мая 2026, 19:00 • Видео
    Вашингтон заставил Германию скулить

    В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    5 мая 2026, 00:15 • Новости дня
    Посол Корчунов заявил об отработке захвата Калининграда на учениях НАТО

    Tекст: Катерина Туманова

    Страны НАТО во время учений отрабатывают сценарии захвата Калининградской области и морской блокады региона, заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов.

    «Натовцы со свойственным им высокомерием склонны считать Балтийское море своим «внутренним озером». В учениях под руководством Великобритании отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области», – сказал он ТАСС.

    Корчунов сообщил, что Североатлантический альянс во время учений отрабатывает сценарии морской блокады и захвата Калининградской области. По его словам, страны НАТО неоднократно демонстрировали готовность ограничивать свободу коммерческого судоходства, нарушая международное право под предлогом борьбы с так называемым теневым флотом.

    Посол подчеркнул, что Лондон усиливает контроль над стратегическими морскими коммуникациями в Северной Атлантике, привлекая к этому союзников, в том числе  Норвегию.

    Дипломат отметил, что у НАТО есть необходимые военно-морские ресурсы для реализации подобных планов, а международное право перестало быть для Запада препятствием в борьбе за доминирование в мире, поэтому недооценивать серьезность таких планов нельзя.

    «России есть чем ответить на угрозы ее стратегическим морским коммуникациям. МИД ведет соответствующую работу на всех профильных международных площадках в плотном взаимодействии со странами мирового большинства <...> Практические меры обеспечения национальной безопасности и защиты интересов в Арктике и на Балтике, в том числе военно-технического характера, относятся к ведению Минобороны, Совета безопасности и других компетентных ведомств», – подытожил Корчунов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Польше стартовали учения НАТО с участием 3,5 тыс. военных. Эстония начала масштабные военные учения с участием Украины. Совбез России сообщил о планах ВМС Финляндии провести учения у границы РФ.

    5 мая 2026, 08:52 • Новости дня
    Финский премьер объяснил появление украинских дронов «случайным попаданием»

    @ IMAGO/Roni Rekomaa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо оказался в затруднительном положении, пытаясь объяснить сотрудничество с Владимиром Зеленским после разговора с главой киевского режима об украинских БПЛА в воздушном пространстве страны, сообщила газета Ilta-Sanomat.

    Как пишет газета Ilta-Sanomat, Орпо оказался в неловкой ситуации после беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что Финляндия продолжает сотрудничество с Киевом, несмотря на инциденты с беспилотниками, однако его объяснения прозвучали странно.

    «Я повторяю, что никто не отправлял эти дроны в Финляндию. Это дроны, которые сами случайно попали на территорию Финляндии»., – заявил премьер Финляндии.

    Он добавил, что в стране пока нет системы, способной нейтрализовать все аппараты, нарушающие границы воздушного пространства.

    Также премьер назвал происходящее «печальным фактом», отметив сложность ситуации с беспилотниками и необходимостью совершенствовать системы защиты.

    Ранее Финляндия и Эстония потребовали от Киева исключить случаи попадания украинских беспилотников и их обломков на свою территорию.

    Финляндия решила не сбивать дроны, пересекшие границу, из-за их близости к российской границе.

    Напомним, минобороны Финляндии сообщило о неопознанном дроне у российской границы.

    5 мая 2026, 20:40 • Новости дня
    Полковник ВСУ сбежал с украденными деньгами после снятия с должности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший командир 58-й мотопехотной бригады ВСУ Иван Шныр скрылся с украденными у военных средствами после освобождения поселка Ветеринарное, сообщили в силовых структурах России.

    Полковник Вооружённых сил Украины Иван Шныр сбежал с крупной суммой украденных у военнослужащих денег и разворованными средствами ВСУ, пишет РИА «Новости»  со ссылкой на российские силовые структуры. После освобождения населённого пункта Ветеринарное группировкой «Север» Шныр был снят с должности командира 58-й отдельной мотопехотной бригады.

    Скандально известная депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, как уточняет источник, публично подтвердила бегство Шныра. Она уверена, что полковнику позволили забрать «общак» с похищенными у подчинённых деньгами, а также средствами украинской армии.

    По данным источника, после побега бывший комбриг выходил на связь уже с территории Львовской области. Также, по информации Безуглой, были отстранены от должностей два командира батальона этой бригады и заместитель командира.

    Ранее поставщик баллистических очков для ВСУ похитил более 3,5 млн долларов и скрылся за границей. До этого руководитель финансовой службы одной из бригад ВСУ присвоил крупную сумму денег и потратил часть на азартные игры.

    А группа дезертиров из ВСУ украла гуманитарную помощь на 8 млн гривен, предназначенную населению подконтрольного Киеву Запорожья.

    5 мая 2026, 17:12 • Новости дня
    «Хезболла» заявила о сбитом вертолете Израиля на юге Ливана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Шиитское формирование «Хезболла» сообщило о поражении израильского вертолета ракетой и обстреле позиций армии Израиля под Эль-Байядой, что сопровождалось подбитым танком.

    Бойцы шиитской милиции «Хезболла» выпустили ракету класса «земля – воздух» по израильскому военному вертолету, который был замечен над городом Эль-Байяда на юге Ливана. По заявлению формирования, вертолет был поражен, передает ТАСС.

    В заявлении «Хезболлы» говорится: «Силы исламского сопротивления выпустили ракету класса «земля – воздух» по неприятельскому вертолету, появившемуся в небе над городом Эль-Байяда, и подбили его».

    Кроме того, представители формирования сообщили об обстреле из минометов позиций израильских военных в Эль-Байяде и подбитии танка Merkava.

    Ранее во вторник «Хезболла» заявила, что подбила два танка и бронетранспортер Израиля. Также во вторник организация сообщила о 13 атаках на израильские силы за сутки.

    До этого организация сообщала, что бойцы «Хезболлы» использовали БПЛА на оптоволокне против израильских танков Merkava.


    5 мая 2026, 07:10 • Новости дня
    «Северяне» опровергли сведения об освобождении села Рясное в Сумской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на Сумском направлении в районах Уланово, Кондратовки, Кияницы, Великого Прикола, Запселья, Эсмани, Малой Рыбицы, Ясной Поляны и Рясного.

    «Публикации об освобождении ГВ «Север» села Рясное на данный момент не соответствуют действительности», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу  группы войск «Северный ветер».

    Они рассказали, что в Сумском районе штурмовики продвинулись на 15 участках до 650 метров. В Краснопольском районе в окрестностях освобожденной Новодмитровки штурмовые группы продвинулись на трёх участках до 500 метров.

    На Харьковском направлении фронта «Северяне» громили ВСУ у Червоной Зари, Весёлого, Избицкого, Ивановки, Великого Бурлука, Мерефы и на окраинах Харькова.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения ГВ «Север» продвинулись на пяти участках до 200 метров. Стрелковые бои идут в лесных массивах Волчанского района, а также около Чайковки. На Великобурлукском направлении  штурмовики продвинулись до 200 метров в лесных массивах на северо-западе Купянского района.

    «Украинские националисты пытались прорваться к позициям наших войск на мотоциклах, однако были уничтожены в результате комплексного огневого воздействия», – сообщили бойцы.

    Согласно сводке, за сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко в конце апреля заявил, что армия России начала бои за освобождение Рясного после установления контроля над Новодмитровкой в Сумской области. Российские силовики сообщили, что заградотряды ВСУ огнем остановили бегство военных из Рясного.

    Кроме того, стало известно, что родня мобилизованных украинцев пригрозила местью сотрудникам ТЦК.

    5 мая 2026, 16:18 • Новости дня
    Шведский наемник заочно получил 17 лет за участие в боях на стороне ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Шведский наемник Нильс Дальгрен получил заочный приговор в Донецке за участие в боевых действиях на стороне ВСУ и обучение других наемников, сообщает Генпрокуратура.

    Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил 31-летнего гражданина Швеции Нильса Даниэля Дальгрена к 17 годам колонии строгого режима, передает Генпрокуратура РФ. Дальгрен признан виновным в обучении и участии в качестве наемника в вооруженном конфликте, согласно статьи 359 УК России.

    По данным суда, в июле 2023 года Дальгрен прибыл на Украину, где добровольно вступил в Интернациональный легион, получил огнестрельное оружие и боеприпасы и до октября 2025 года принимал участие в боях на стороне ВСУ. Он также обучал других наемников минно-взрывному делу и тактике ведения боя, что впоследствии применялось против российских военнослужащих.

    Размер вознаграждения, полученного Дальгреном, составил более 2,4 млн рублей. Наемник был объявлен в международный розыск, а суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. С учетом позиции государственного обвинителя назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее шведский журналист Мартин Вигстрем заявил, что использование скандинавской символики на Украине стало одной из причин, по которой некоторые шведы решили воевать на стороне ВСУ.

    До этого на Украине был ликвидирован 30-летний подданный Швеции, участвовавший в боях на стороне ВСУ. В то же время министерство иностранных дел Швеции рекомендовало гражданам страны воздерживаться от поездок без необходимости на Украину.


    5 мая 2026, 09:49 • Новости дня
    Посол Корчунов пригрозил ответом на угрозы со стороны Норвегии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия никому не угрожает, однако не оставит без адекватного ответа создаваемые для страны угрозы на территории Норвегии, заявил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.

    Корчунов заявил, что Россия не намерена оставлять без внимания угрозы, которые формируются для нее на территории Норвегии, передает ТАСС.

    «Подчеркну, что Россия никому не угрожает, не заинтересована в вооруженном или гибридном противостоянии ни с Норвегией, ни с какой-либо другой страной НАТО, однако не оставит без адекватного ответа создаваемые для нас угрозы», – заявил Корчунов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Осло Николай Корчунов заявил о планах Норвегии наращивать военную активность в Арктике под предлогом «российской угрозы».

    Глава норвежских вооруженных сил Эйрик Кристофферсен заявил о риске возможной наземной операции России на севере Норвегии ради обеспечения безопасности своих стратегических объектов.

    Корчунов сообщил о стремлении властей Норвегии увеличить военное присутствие НАТО и интенсивность учений альянса у границы с Россией.

    5 мая 2026, 14:38 • Новости дня
    Пленный ВСУ: Ели комбикорм и пили дождевую воду

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский военнопленный Александр Кучинский признался, что его отряд выживал, питаясь комбикормом для свиней и собирая дождевую воду из-за полного отсутствия провизии.

    Украинский военнопленный Александр Кучинский рассказал о тяжелых условиях службы в ВСУ, передает RT. Он сообщил, что попал в армию насильно – сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) задержали его, когда он возвращался с работы на велосипеде.

    «Ехал с работы на велосипеде, подрезали ТЦК, пробили по базе, сказали, что в розыске у военкомата, так и забрали. Привезли в Кировоград, там – 20 минут комиссия, признали годным и мобилизовали», – вспоминает Кучинский.

    После 52 суток ускоренной подготовки, которую он назвал бесполезной, его направили на передовую, где его подразделение разместили в заброшенном сарае. По словам пленного, снабжение продуктами полностью прекратилось, из-за чего военным пришлось выживать, используя комбикорм для животных и дождевую воду.

    Кучинский добавил, что последние две недели перед пленением они ничего не ели, кроме комбикорма, который находили в кормушках для свиней, и пытались его варить хоть как-то, чтобы не умереть от голода.

    Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что солдаты ВСУ на передовой страдают от нехватки еды и воды. До этого другой пленный украинский солдат рассказал о голоде среди бойцов ВСУ под Купянском еще в ноябре 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные ВСУ пробыли без продуктов и воды с октября прошлого года.

    5 мая 2026, 14:12 • Новости дня
    В Румынии потребовали осудить министра обороны за госизмену

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор военно-промышленного комплекса Romarm обвинил главу минобороны Румынии Раду Мируцэ в государственной измене и саботаже национальной оборонной промышленности, предложив привлечь его к суду.

    Министр обороны Румынии Раду Мируцэ должен предстать перед судом за государственную измену и подрыв национальной экономики, заявил директор румынского военно-промышленного комплекса Romarm Рэзван Пыркэлэбеску. По его словам, Мируцэ «следовало бы судить за государственную измену и подрыв национальной экономики», а также за игнорирование нужд обороны как на посту министра экономики, так и в должности министра обороны, пишет РИА «Новости».

    Пыркэлэбеску добавил, что из-за действий Мируцэ Бухарест согласился на военный кредит Еврокомиссии, треть которого – из 16,6 млрд евро – уйдет немецким предприятиям. Он подчеркнул, что шесть из 15 программ перевооружения страны будут реализованы именно на заводах в Германии, а не в самой Румынии.

    По словам главы Romarm, будучи министром экономики, Мируцэ «неизменно блокировал» производство вооружений в Румынии, включая стрелковое оружие для сухопутных войск. Решение Еврокомиссии о выделении 16,6 млрд евро на перевооружение Румынии было принято 16 января в рамках программы SAFE.

    Программа SAFE (Security Action for Europe) – это новый инструмент ЕС, запущенный в мае 2025 года. Она предусматривает до 150 млрд евро льготных долгосрочных кредитов на совместные военные закупки и развитие оборонной промышленности Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, проект создания беспилотников на территории Румынии получит европейское финансирование только при условии совместной реализации с Украиной по уже подписанному оборонному соглашению.

    Причем до этого министр обороны Румынии Раду Мируцэ заявил, что создание сплошной «стены дронов» невозможно, так как подобная система пока отсутствует даже в Польше и северных странах.

    Ранее Минобороны Румынии запретило вылет самолетам США со взрывчаткой на борту.

    5 мая 2026, 07:58 • Новости дня
    Politico: В НАТО признали нехватку дальнобойного оружия в Европе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В НАТО признали, что у Европы не хватает возможностей для ведения дальнего боя, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного дипломата альянса.

    Европа сталкивается с нехваткой дальнобойных вооружений, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Politico. По данным издания, высокопоставленный дипломат из НАТО признал, что у европейских стран по-прежнему отсутствуют необходимые средства для ведения дальних боевых действий.

    В 2024 году власти США и Германии объявили о планах разместить на территории Германии американские ракетные комплексы, включая SM-6, Tomahawk и гиперзвуковое оружие, начиная с 2026 года. Однако, как отмечает Financial Times, США теперь пересматривают это решение из-за возможного сокращения военного контингента в Германии.

    Газета подчеркивает, что Германия надеялась на размещение ракет большой дальности, которые могли бы наносить удары вглубь территории России, однако эти планы сейчас «фактически мертвы». Источник в НАТО выразил обеспокоенность тем, что сокращение вооружённых возможностей в нынешней геополитической ситуации вызывает тревогу в Европе.

    Член немецкого парламента Метин Хакверди заявил изданию: «Решение администрации США не размещать крылатые ракеты в Германии опасно... Это создает пробел в сдерживании НАТО против России». При этом Москва неоднократно подчеркивала, что не намерена нападать на страны НАТО, однако в Европе пока не существует адекватной замены ракетам Tomahawk.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США планирует отменить решение о размещении в Германии средств поражения большой дальности, включая батальон с ракетами Tomahawk.

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении вывести из Германии намного больше пяти тысяч американских военных.

    США и Германия договорились о размещении с 2026 года новых средств поражения большой дальности на территории Германии.

    5 мая 2026, 14:30 • Новости дня
    CBS: Американские МБР Minuteman III давно превысили срок службы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III используются армией США значительно дольше изначально запланированного срока службы, что вызвало обеспокоенность военного командования, сообщил канал CBS.

    Межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III, находящиеся на вооружении США, значительно превысили запланированный срок службы. По словам главы Стратегического командования Вооруженных сил США адмирала Ричарда Коррелла, «изначально система была рассчитана на десять лет. Мы эксплуатируем ее с 1961 года. Так что расчетный срок службы давно превышен», – сообщил он телеканалу CBS, передает ТАСС.

    Телеканал отмечает, что США отстают от графика перехода на новые ракеты наземного базирования Sentinel. Программа по их внедрению уже превысила изначальный бюджет на 80% и обходится налогоплательщикам примерно в 141 млрд долларов. ВВС США ведут строительство более 450 новых пусковых шахт, а также 50–75 центров управления и других объектов для поддержки проекта.

    Генерал Стивен Дэвис, руководящий Командованием глобального удара ВВС США, подчеркнул, что ракеты Sentinel превосходят Minuteman III по дальности, скорости, мощности заряда и безопасности эксплуатации. По оценкам военных, новая система будет требовать меньших затрат на техническое обслуживание, что впоследствии снизит общую стоимость программы по сравнению с содержанием устаревших Minuteman III.

    Согласно отчету Счетной палаты США, в 2021 году ВВС уведомили Конгресс о завершении срока эксплуатации Minuteman III в 2036 году. Однако из-за задержек с внедрением Sentinel в ВВС рассматривают возможность продлить срок службы нынешних ракет до 2050 года.

    Ранее США провели плановый испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, который не связан с текущими мировыми событиями.

    До этого сообщалось, что Пентагон планирует построить 450 шахт для размещения новых ракет Sentinel, при этом ракеты Minuteman III останутся на позициях на переходный период.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, проект по обновлению ядерной триады США стал крупнейшим за последние десятилетия. Работы ведутся без ограничений, поскольку договор СНВ-3 прекратил существование в начале февраля.

    5 мая 2026, 07:18 • Новости дня
    Корабли ТОФ провели стрельбы по целям у берегов Камчатки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Малые противолодочные корабли «МПК-107» и «МПК-82» Тихоокеанского флота в Авачинском заливе выполнили комплексное учение с артиллерийскими стрельбами по надводным и воздушным целям, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

    Малые противолодочные корабли «МПК-107» и «МПК-82» Тихоокеанского флота провели учебные артиллерийские стрельбы в Авачинском заливе у берегов Камчатки, передает РИА «Новости». Как сообщили в пресс-службе флота, экипажи отработали комплексное учение с применением автоматических артиллерийских установок и других видов вооружения.

    В ходе учения моряки использовали 30-миллиметровые автоматические установки АК-630М для отражения атак безэкипажных катеров и беспилотников, а также совместно открыли огонь из 76-миллиметровых установок АК-176М по морскому щиту, который имитировал корабль условного противника. Представители флота отметили, что ключевым моментом стала скоординированная стрельба двух кораблей по одной цели.

    Кроме того, экипажи отработали защиту кораблей при стоянке на незащищённом рейде. Для этого применялись профилактическое гранатометание, стрельба из крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия по макетам плавающих мин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, противолодочные корабли Тихоокеанского флота «Метель» и «Советская Гавань» уничтожили подводную лодку условного противника в ходе учений в Японском море.

    Малый противолодочный корабль «МПК-107» в Авачинском заливе у берегов Камчатки отработал уничтожение подводной лодки и беспилотников условного противника.

    У побережья Камчатки малый противолодочный корабль «МПК-82» провел торпедные учения с постановкой минных рубежей против атомной субмарины условного противника.

    5 мая 2026, 11:07 • Новости дня
    НАТО признало нехватку боеприпасов для ПРО и ПВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Западные страны, как и Украина, испытывают недостаток боеприпасов противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) из-за низких темпов их производства, заявил французский адмирал и главнокомандующий объединенными силами НАТО по трансформации Пьер Вандье.

    Вандье заявил, что западные страны, как и Украина, сталкиваются с нехваткой боеприпасов для систем противовоздушной и противоракетной обороны из-за низких темпов производства, передает ТАСС.

    Он отметил: «Запад испытывает то же самое, с чем сталкивалась Украина в вопросе боеприпасов: недостаточная скорость производства и недостаточные их запасы».

    По словам Вандье, для решения проблемы кроме увеличения производства можно изменить подход, например, использовать дроны-перехватчики для уничтожения вражеских беспилотников. Такой шаг, по мнению адмирала, позволит снизить затраты на защиту и повысить эффективность обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico сообщило о дефиците ракет Patriot и других перехватчиков для ПРО и ПВО в НАТО на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

    Politico заявило о провале программы PURL по поставкам Украине систем ПВО.

    Военкор Александр Коц сообщил о неспособности Европы обеспечить Украину необходимым числом ракет PAC-3 для комплексов Patriot.

