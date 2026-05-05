  • Новость часаПогранохрана Финляндии: Нарушившие границу дроны летели с Украины в Россию
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как колумбийцы стали главной наемной силой для ВСУ
    Еврокомиссия объявила о создании альянса с Украиной по БПЛА
    ЛДПР предложила вернуть все дорожные видеокамеры обратно государству
    На западе Москвы байкер насмерть сбил актрису Ксению Добромилову
    Дрон ВСУ убил тракториста в Белгородской области
    Пентагон заявил о готовности Трампа возобновить боевые действия против Ирана
    Медведев спел «День Победы» на церемонии зажжения вечных огней
    Швеция объявила о создании собственной внешней разведки
    Японский сенатор оценил сроки отмены санкций против России
    5 мая 2026, 18:48 • Новости дня

    Медведев спел «День Победы» на церемонии зажжения вечных огней

    Медведев спел «День Победы» на церемонии зажжения вечных огней
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев спел легендарную песню «День Победы» вместе с женским хором на мемориале в Торжке.

    Медведев исполнил знаменитую песню «День Победы» на стихи Владимира Харитонова, передает ТАСС. Политик присоединился к женскому хору на церемонии зажжения новых вечных огней на мемориалах в 12 городах России.

    Торжественное мероприятие прошло в мемориальном комплексе «Аллея памяти» в городе Торжок Тверской области. Вместе с председателем партии «Единая Россия» знаменитый хит пели и другие высокопоставленные лица.

    В исполнении композиции также приняли участие полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев, врио губернатора Тверской области Виталий Королев и секретарь генерального совета «Единой России» Владимир Якушев.

    4 мая 2026, 20:33 • Новости дня
    Минобороны пригрозило ударом по центру Киева в случае попыток сорвать 9 мая в Москве
    Минобороны пригрозило ударом по центру Киева в случае попыток сорвать 9 мая в Москве
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В случае попыток Украины реализовать планы по срыву празднования Дня Победы Вооруженные силы России нанесут ответный удар по центру Киева, заявило Минобороны.

    В ведомстве обратили внимание на заявление президента Украины в Ереване на саммите Европейского политического сообщества, в котором прозвучали угрозы нанесения удара по Москве именно 9 мая. В сообщении ведомства в Max подчеркивается, что что любые преступные действия Украины будут иметь серьезные последствия.

    «Вооруженными Силами Российской Федерации будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий», – подчеркнули в Минобороны.

    В министерстве предупредили, что в случае реализации Киевом своих «преступных планов» по срыву празднования Победы российские ВС нанесут ответный массированный ракетный удар по центру столицы Украины.

    «Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась», – отметили в ведомстве.

    Минобороны официально предупредило гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил перемирие 8-9 мая.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве.

    Комментарии (57)
    5 мая 2026, 12:26 • Новости дня
    Политолог объяснила призыв Минобороны к киевлянам покинуть город

    Политолог Шеслер: Предупреждение жителей Киева подтверждает готовность России к ответному удару

    Политолог объяснила призыв Минобороны к киевлянам покинуть город
    @ Marek Ladzinski/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Объявленное Москвой перемирие на 8 и 9 мая – это кратковременный гуманитарный отказ от атак. В случае провокации ВСУ ответ российской стороны будет неотвратимым и серьезным, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Минобороны России сообщило о перемирии на 8 и 9 мая и предостерегло Киев от возможных провокаций.

    «День Победы можно назвать одной из святых дат для жителей России. Весомая часть граждан Украины также отмечают этот праздник. Однако, учитывая малую адекватность Владимира Зеленского и киевского режима в целом, от них можно ожидать самых различных провокаций 8 и 9 мая», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    При этом, по ее словам, после проведения потенциальных провокаций Киев может утверждать, что удары не были санкционированы Банковой, и сетовать на деструктивные инициативы на местах. «Но это не сможет ввести российскую сторону в заблуждение. Москва передала оппонентам совершенно четкое предупреждение о неотвратимости ответа», – указала она.

    Спикер допустила: ответ России может превзойти по силе украинскую провокацию, но быть адекватным значимости даты 9 мая. «В ряде российских городов праздничные мероприятия пройдут в усеченном режиме. Но на улицах будет масса людей. Любая провокация украинских властей станет опасной. Потому Москва заранее предупредила Банковую о серьезных последствиях для Киева», – продолжила собеседница.

    Политолог подчеркнула: Москва не питает иллюзий относительно гуманности киевских властей, поэтому заранее рекомендует жителям украинской столицы покинуть город. «Само предупреждение подтверждает серьезность намерений России», – детализировала она.

    Путин ранее говорил о возможности таких обращений к украинцам перед крупными ударами, напомнила Шеслер. «Думаю, киевлянам стоит прислушиваться к словам российской стороны. Угроза мирному украинскому населению не является сдерживающим фактором от возможных провокаций ВСУ», – пояснила собеседница.

    Эксперт также акцентировала: перемирие – это кратковременный отказ Москвы от атак, но не воздержание от ответов на провокации и удары по российской территории. «Все российские войска остаются в полной боевой готовности на своих позициях», – заключила политолог.

    Ранее Минобороны России сообщило, что по решению президента Владимира Путина на 8 – 9 мая объявляется перемирие с Украиной в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне. «Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру», – отмечается в сообщении.

    Вместе с тем в ведомстве обратили внимание на угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву именно 9 мая. В связи с этим в Минобороны предупредило, что российские военные предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.

    «В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Вооруженные силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева», – подчеркнули там.

    Минобороны отметило, что Россия ранее воздерживалась от таких действий, несмотря на имеющиеся возможности. «Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – добавили в министерстве.

    Позже Владимир Зеленский в ответ на перемирие, введенное Россией на период 8 – 9 мая, объявил о режиме тишины, который начнет действовать в 00.00 6 мая. «Объявляем о режиме тишины, начиная с 00.00 в ночь с 5 на 6 мая. За время, которое есть до этого момента, реалистично обеспечить наступление тишины. Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента», – написал он в соцсетях.

    Напомним, Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом 29 апреля сообщил о готовности объявить перемирие на День Победы. Глава Белого дома поддержал эту инициативу.

    Ранее Сергей Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», объяснил газете ВЗГЛЯД логику отмены проезда военной техники и прохода кадетов на параде Победы.

    Комментарии (16)
    5 мая 2026, 19:00 • Видео
    Вашингтон заставил Германию скулить

    В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 18:30 • Новости дня
    По проекту «Единой России» и Газпрома газ подведен к 563 воинским мемориальным комплексам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В преддверии Дня Победы на воинских мемориалах в 12 городах России загорелся Вечный огонь благодаря совместному проекту «Единой России» и «Газпрома». Всего по проекту «Храним огонь Победы» газ подведен к 563 мемориальным комплексам.

    Торжественная церемония прошла по всей стране, основной площадкой стал мемориал «Аллея памяти» в Торжке Тверской области. Там более 25 лет огонь горел на баллонном газе, а теперь частицу пламени доставили с Обелиска Победы в Твери. В акции приняли участие председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета партии Владимир Якушев и гендиректор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «В преддверии главного государственного праздника – Дня Победы – мы зажигаем Вечный огонь у монументов Героям Великой Отечественной войны. Это действительно священный символ бессмертия наших Героев в памяти народа», – сказал Дмитрий Медведев. Он добавил, что это дань огромной благодарности тем, кто защитил Родину, очистил ее от фашизма и сохранил право новых поколений на достойную жизнь.

    По проекту «Храним огонь Победы» газ подведен к 563 мемориальным комплексам. По поручению президента с 2022 года он поставляется на мемориалы с Вечным огнем безвозмездно. Медведев отметил, что увековечение памяти Героев и забота о ветеранах являются частью личной ответственности каждого гражданина.

    Председатель «Единой России» также подчеркнул значимую роль Торжка в Ржевской операции. По его словам, единство фронта и тыла, мужество и труд всегда были главными чертами характера народа, а зажжение огня подтверждает преемственность поколений.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 20:28 • Новости дня
    Минобороны: Путин объявил перемирие 8-9 мая
    Минобороны: Путин объявил перемирие 8-9 мая
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами России Владимир Путин принял решение объявить перемирие на время празднования Дня Победы 8 и 9 мая, сообщило Минобороны.

    «Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру», – отметило ведомство в Max.

    В российском Минобороны подчеркивают, что Вооруженные Силы России предпримут все необходимые меры для защиты праздничных мероприятий. При этом в случае попытки сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Россия нанесет ответный массированный ракетный удар по центру Киева.

    Также российские власти напомнили, что ранее, несмотря на технические возможности, от подобных действий воздерживались по гуманитарным причинам. Гражданское население Киева и сотрудники иностранных дипломатических представительств получили предупреждение о необходимости покинуть город заблаговременно.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве.

    В Госдуме ответили на угрозы Зеленского ударить по параду Победы в Москве.

    Комментарии (22)
    4 мая 2026, 21:57 • Новости дня
    Медведев назвал Зеленского и Пашиняна «безмозглыми русофобами»
    Медведев назвал Зеленского и Пашиняна «безмозглыми русофобами»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев высмеял двух «отлично говорящих» на русском русофобов на саммите в Ереване, которые на камеру демонстративно общались на плохом английском.

    Дмитрий Медведев высмеял в Max двух участников саммита в Ереване, которые, по его словам, являются русофобами, но при этом «отлично говорят на русском». Он отметил, что эти политики предпочли вести беседу на «плохом английском» вместо русского языка.

    Медведев предположил, что подобное поведение могло быть рассчитано на камеры, а в неформальной обстановке они могли возвращаться к русскому. «Сегодня в Ереване два безмозглых русофоба, которые отлично говорят на русском, беседовали на плохом английском из-за своей ущербности», – написал он.

    В завершение Медведев иронично добавил, что для полноты картины не хватает только президента США и Вэнса, которые могли бы «принять у неучей зачёт по английскому».

    Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

    Премьер Армении Никол Пашинян обсудил с Владимиром Зеленским углубление сотрудничества Армении с Украиной.

    Представитель партии «Сильная Армения», возглавляемой предпринимателем Самвелом Карапетяном, Нарек Карапетян предупредил, что Зеленского в Армению может осложнить отношения республики с Россией.

    Политолог Николай Силаев в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что приглашение Зеленского на саммит ЕС – Армения подтверждает курс Еревана на шаги в сторону разрыва отношений с Москвой.

    Комментарии (2)
    4 мая 2026, 22:07 • Новости дня
    Зеленский объявил о введении режима тишины с 6 мая

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в Telegram-канале объявил о введении с 6 мая режима тишины, подчеркнув, что решение украинских властей является зеркальным.

    «Считаем, что человеческая жизнь является несравненно большей ценностью, чем «празднование» любой годовщины. В связи с чем объявляем о режиме тишины, начиная с 00.00 в ночь с 5 на 6 мая», – написал Зеленский.

    Он уточнил, что Украина не получала официальных обращений о параметрах прекращения огня и будет действовать зеркально, добавляет РИА «Новости».

    Ранее Минобороны России объявило о распоряжении президента страны Владимира Путина объявить перемирие в течение 8 и 9 мая в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Зеленский на саммите ЕС пригрозил  ударить дронами по параду Победы в Москве. В Госдуме ответили на угрозы Зеленского ударить по московскому параду в честь Дня Победы.

    Комментарии (4)
    5 мая 2026, 07:03 • Новости дня
    Премьер Эстонии решил отметить в Нарве 9 мая День Европы

    Премьер Эстонии Михал решил отметить в Нарве 9 мая День Европы

    Премьер Эстонии решил отметить в Нарве 9 мая День Европы
    @ IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер Эстонии Кристен Михал посетит приграничный с Россией город Нарва для празднования Дня Европы 9 мая, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал 9 мая отправится в приграничный с Россией город Нарва, чтобы принять участие в праздновании Дня Европы, передает РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR. В официальном сообщении отмечается: «В субботу, 9 мая, Нарву посетит премьер-министр Эстонии Кристен Михал, чтобы отметить День Европы».

    Помимо Михала, в Нарве в этот день также будет присутствовать комиссар Евросоюза по вопросам равенства поколений, культуры, молодежи и спорта Гленн Микаллеф. Программа мероприятий для европейских чиновников пока не раскрывается.

    Ранее эстонская газета Postimees сообщала, что туроператор Hansareisid организует экскурсионные поездки в Нарву и приграничные районы на 9 мая. Желающие смогут стать свидетелями празднования Дня Победы, который традиционно отмечается в этот день в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, граждане Эстонии массово раскупают туры в Нарву и на российскую границу ради празднования Дня Победы.

    Празднование Дня Победы в Эстонии вызвало всплеск ненависти к русским жителям Нарвы со стороны местной прессы и властей.

    Комментарии (4)
    5 мая 2026, 12:59 • Новости дня
    Историк Турсунова рассказала о любимом блюде солдат Великой Отечественной войны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Знаменитая фронтовая «макаловка», которую солдаты Великой Отечественной войны ели до последней крошки, получила свое название из-за особого способа употребления, рассказала историк, профессор филиала Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в Ташкенте Рано Турсунова.

    Турсунова на международном круглом столе «Общая победа – взгляд в будущее» рассказала, что самой популярной едой среди советских солдат в годы Великой Отечественной войны была знаменитая фронтовая «макаловка», сообщает РИА «Новости».

    Она пояснила, что «макаловка» готовилась из замороженной тушенки, мелко нарезанной и смешанной с обжаренным луком, после чего смесь заливали водой и кипятили. Густую часть солдаты ели ложкой, а в жирную макали хлеб, отсюда и произошло название блюда. Она подчеркнула, что популярность «макаловки» объяснялась простотой приготовления и возможностью использовать минимум продуктов в тяжелых условиях фронта.

    Историк отметила, что в полевой кухне также были популярны кулеш, борщ, щи, плов, тушеный картофель и гречка с мясом, а каши занимали особое место в рационе. Чтобы разнообразить вкус, повара иногда добавляли в каши листья смородины или вишни. Рацион красноармейцев включал от 800 до 900 граммов хлеба в сутки, 500 граммов картофеля, 140 граммов крупы, овощи, растительное масло, соль и 30 граммов сала или комбижира.

    Турсунова напомнила, что пищу на фронте готовили в экстремальных условиях, а от поваров требовались не только профессионализм, но и отвага. В 1943 году в СССР был учрежден нагрудный знак »Отличный повар«, которым наградили около 33 тыс. человек. «Самую высокую оценку деятельности поваров дали сами солдаты. Они признавали: повар на поле боя – второй человек после командира. Его оберегали, защищали, как могли. Ведь иногда приходилось готовить еду под обстрелами, а порой доставлять еду прямо на поле боя», – сказала Турсунова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после парада Победы для иностранных журналистов в Москве организовали дегустацию традиционной солдатской кухни с кулешом и гречневой кашей с тушенкой.

    В современной Российской армии солдатам срочной службы предлагают питание по системе «шведский стол» с выбором супов, горячих блюд и салат-бара, а в зоне СВО еду обеспечивают полевые кухни и сухпайки.

    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 09:34 • Новости дня
    В Крыму рассекретили детали ареста группы советских подпольщиков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Архивные документы об аресте в годы оккупации Крымского полуострова 39 подпольщиков группы Абдуллы Дагджи «Дяди Володи» рассекретило управление ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю в рамках проекта «Без срока давности», сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

    Архивные документы об аресте в годы оккупации Крыма 39 подпольщиков группы Абдуллы Дагджи, известного как «Дядя Володя», были рассекречены управлением ФСБ по Республике Крым и Севастополю, сообщает ТАСС.

    Материалы стали доступны в рамках проекта «Без срока давности». Ранее рассекреченные данные содержат подробности работы подполья, показания свидетелей и сведения об арестах.

    Как уточнили в пресс-службе регионального УФСБ, подпольная группа была раскрыта румынской контрразведкой после предательства двух членов организации. В сообщении отмечается: «Подпольная группа была арестована румынской контрразведкой, работавшей на нацистов, по наводке Енгалычевой Кильмене и после предательства своих же товарищей – членов подпольной организации – Мартыновой Зоей». Сообщается, что большинство подпольщиков, включая руководителя группы с членами его семьи, были расстреляны.

    Среди рассекреченных документов – показания Измайлова, одного из участников симферопольской группы, а также сведения о других подпольщиках: сестре руководителя Эдие Дагджи, матери Зере Дагджи, Айше и Меудет Тархан, Мустафе Саранаеве и его супруге, Хатидже Чапчахджи, Хайрулле Измайлове, Аджире Аблямитове и других. Материалы свидетельствуют о высокой эффективности работы организации в годы Великой Отечественной войны и ее вкладе в борьбу против немецко-фашистских захватчиков.

    Абдулла Дагджи, уроженец села Корбек Ялтинского уезда, возглавил подпольную организацию в Симферополе после начала оккупации. В сентябре 1942 года группа Дагджи начала создавать сеть сопротивления, привлекая к подполью работников госпиталя, театра, промышленных предприятий, полиции и Татарского комитета Ялты. Организация регулярно совершала диверсии на стратегических объектах, снабжала партизан и добывала разведданные.

    В результате ареста одного из подпольщиков организация была раскрыта. 26 июня 1943 года Абдулла Дагджи был расстрелян, часть участников повесили, другие скончались под пытками или были расстреляны в концлагере совхоза «Красный».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, архивные документы о преступлениях нацистской тайной полевой полиции и ее переводчиков в Крыму раскрыли.

    Управление ФСБ по Крыму рассекретило свидетельства разведчика Ибрагима Аганина о зверствах нацистов на полуострове.

     В Крыму были рассекречены архивные документы о пособниках и агентах немецкой спецслужбы «СД», участвовавших в расстрелах мирных жителей и выдаче подпольщиков оккупантам.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 20:40 • Новости дня
    Состоялась презентация акции «Бессмертный полк онлайн»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Презентация всероссийской акции «Бессмертный полк онлайн» прошла в понедельник перед началом большого праздничного концерта «Песни Победы» в честь 81-й годовщины Победы.

    Волонтеры Движения подробно рассказали о возможностях крупнейшего в мире интернет-проекта памяти, а также помогали гостям концерта вносить данные о родных-фронтовиках в единый цифровой архив, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Как пояснили организаторы, «Бессмертный полк онлайн» является уникальным цифровым архивом воспоминаний о героях Великой Отечественной войны. В 2026 году старт акции был дан 23 апреля, чтобы все желающие успели подать и проверить заявки. В фойе концертного зала «Москва» работал специальный пункт помощи, где любой мог с помощью волонтеров открыть сайт 2026.polkrf.ru или мини-приложения в социальных сетях и загрузить фото и информацию о своем ветеране.

    Работу сервисов, несмотря на большие нагрузки, обеспечивает компания Сбер, а медийную поддержку акции оказывает VK. Всего в обработке заявок задействовано 2800 волонтеров-модераторов и 60 операторов горячей линии, большинство из которых работают с самого первого запуска проекта в 2020 году. Параллельно волонтеры раздавали георгиевские ленты и предлагали написать открытки для участников специальной военной операции, которые в ближайшие дни передадут на передовую.

    Прием заявок открыт до 6 мая включительно. Онлайн-шествие «Бессмертного полка» состоится 9 мая в 12.00 по местному времени: эстафета памяти начнется на Чукотке и Дальнем Востоке, пройдет через Сибирь, Урал, Центральную Россию и завершится в Калининградской области.

    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 16:59 • Новости дня
    Медведев подчеркнул силу и независимость России

    Медведев назвал Россию сильной, независимой и свободной страной

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Современные поколения, по мнению зампреда Совбеза, председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, сохраняют традиции предков, участвуя в спецоперации и развивая сильную, независимую Россию.

    Россия является сильной, независимой и свободной страной, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, передает ТАСС. По его словам, нынешние поколения продолжают дело поколения победителей, отдавая дань памяти и уважения своим предкам.

    «Поколение победителей – это родные, близкие нам люди. Мы их дети, внуки, теперь уже и правнуки. Мы стараемся хранить память в семейных традициях, но самое главное, что мы продолжаем их дело и живем в своей стране, которую мы любим и которая является сильной, независимой и свободной», – заявил Медведев.

    Он также подчеркнул, что Россия продолжает дело героев Великой Отечественной войны, в том числе сражаясь в ходе специальной военной операции. По его словам, потомки поколения победителей трудятся на благо Родины и принимают участие в судьбоносных событиях современной истории.

    «Мы трудимся на благо своей Родины и сражаемся в рамках специальной военной операции. То, что было здесь в годы Великой Отечественной войны, продолжается и в сегодняшней жизни», – отметил Медведев.

    Ранее Дмитрий Медведев поделился списком своих любимых фильмов, которые традиционно смотрит 9 мая. Также Медведев заявил, что поддержка семьи – стратегическое направление и важнейший приоритет при работе с бюджетом страны.

    Кроме того, заместитель председателя Совбеза назвал помощь людям главной задачей Народной программы партии «Единая Россия».


    Комментарии (3)
    5 мая 2026, 07:34 • Новости дня
    Тысячи бойцов на передовой поддержали акцию «Бессмертный полк»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тысячи бойцов на передовой в зоне спецоперации присоединятся к акции «Бессмертный полк», рассказал артиллерист 273-й артбригады 34-й дивизии группировки войск «Запад» с позывным «Еж».

    «Еж» заявил, что тысячи бойцов на передовой в зоне спецоперации планируют присоединиться к акции «Бессмертный полк», передает РИА «Новости». Он заявил: «Тысячи солдат поддержат, да, все поучаствуют (в акции «Бессмертный полк») и все поддержат. Много и гражданских поддержит. Мне, вообще, кажется, что вся наша страна и даже больше поддерживает эту акцию и даже за рубежом наши соотечественники, потому что у нас одни предки».

    «Еж» отметил, что лично его вдохновляет подвиг деда, пехотинца Первого украинского фронта, участвовавшего в освобождении Европы и получившего тяжелое ранение в годы Великой Отечественной войны. По его словам, нынешние поколения продолжают борьбу ради будущего своей страны и детей, а память о предках поддерживает их на фронте.

    Командир расчета самоходной пушки «Пион» с позывным «Пихта» рассказал, что в преддверии Дня Победы бойцы традиционно крепят на свои орудия портреты дедов и прадедов, участвовавших в войне. Он подчеркнул, что это важная традиция, которая напоминает о прошлом и позволяет гордиться подвигами предков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в зоне спецоперации на Украине бойцы группировки «Центр» разместили портреты своих родственников-фронтовиков на боевых машинах, отмечая акцию «Бессмертный полк» прямо на передовой.

    Вслед за ними вертолеты с портретами 26 летчиков-героев поднялись в небо России в рамках акции «Бессмертный полк».

    В акции «Бессмертный полк: Герои рядом с нами» в образовательных организациях по всей стране более 12,5 млн человек почтили память близких защитников Родины.

    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 17:05 • Новости дня
    Народный фронт дал старт патриотической акции «Огонь памяти»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В преддверии Дня Победы от стен Кремля стартовала масштабная кампания по передаче пламени с Могилы Неизвестного Солдата ветеранам и участникам спецоперации.

    Масштабное мероприятие охватит не только российские города, но и новые территории, а также зарубежные государства. Лампы с пламенем доставят в Луганскую и Донецкую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Огонь Памяти вновь отправится из Александровского сада в разные города и страны. В этот раз он будет доставлен в 71 регион и 14 стран мира», – заявил руководитель исполкома движения Михаил Кузнецов. Он добавил, что символ Победы привезут на передовую, а также передадут в Китай через мост в Благовещенске.

    Безопасную перевозку пламени обеспечивают Российские железные дороги и авиакомпания «Аэрофлот». Глава РЖД Олег Белозеров отметил, что поезда доставят частицы огня в 29 городов по всей стране. По его словам, железнодорожники проедут более 25 тыс. километров.

    При поддержке Россотрудничества кампания проходит и за рубежом. Волонтеры и общественные деятели везут пламя в Абхазию, Китай, Германию, Францию и другие государства. В этих странах пройдут памятные мероприятия и встречи с ветеранами.

    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 14:08 • Новости дня
    Посольство России в Японии вывело на фасад исторические фото ко Дню Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство России в Японии организовало световую проекцию исторических фотографий на фасаде своего здания в центре Токио в честь предстоящей годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

    Фотографии будут демонстрироваться каждый вечер вплоть до 9 мая включительно, передает ТАСС. Это уже второй год подряд, когда российская дипмиссия проводит подобную акцию.

    Здание посольства находится в оживленном районе Минато, в самом центре японской столицы. Всего в нескольких сотнях метров расположена знаменитая Токийская башня.

    Ранее акция «Бессмертный полк» прошла в центре Вашингтона.

    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 13:43 • Новости дня
    ФСО сообщила о закрытии Кремля для посетителей 9 мая

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Допуск посетителей в Московский Кремль 9 мая будет закрыт, церемония развода караулов на Соборной площади также не состоится, говорится в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО.

    9 мая доступ посетителей на территорию Московского Кремля будет закрыт, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО России.

    В этот день традиционная церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади также не состоится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, торжественные мероприятия в День Победы на Красной площади пройдут в сокращенном формате ради безопасности горожан и гостей столицы.

    В центре Москвы началась подготовка к мероприятиям 9 Мая с монтажом трибун и праздничных декораций на Красной площади.

    Минобороны России ранее сообщило о перемирии на 8 и 9 мая и предостерегло Киев от возможных провокаций в эти дни.

    Комментарии (0)
    Главное
    При атаке БПЛА на Чебоксары погибли два человека
    Казахстан решил отказаться от импорта электроэнергии из России с 2027 года
    Макрон отказался считать поддержку Пашиняна вмешательством в дела Армении
    Борцам ММА вернули право выступать с флагом и гимном России на турнирах IMМAF
    Пентагон не стал опровергать наличие дельфинов-камикадзе у США
    В России начался национальный отбор на конкурс красоты БРИКС-2027
    В Москве в ДТП попал рэпер, в чьем клипе снялась погибшая сегодня актриса Добромилова