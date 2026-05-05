Макрон отказался считать поддержку Пашиняна вмешательством в дела Армении

Tекст: Денис Тельманов

Президент Франции Эммануэль Макрон не считает свою поддержку премьер-министру Армении Николу Пашиняну вмешательством во внутренние дела республики, передает INTERFAX.RU.

Макрон заявил на брифинге в Ереване: «Надо понять, что такое вмешательство. Я говорю, что содействую этому партнеру, которому доверяю уже восемь лет, как это делал в случае с Майей Санду, которая противодействовала не европейскому выбору».

По словам французского лидера, позиция Франции и других европейских стран является открытой и не может расцениваться как вмешательство. Он подчеркнул, что другая сторона занимается манипуляциями и распространяет ложную информацию через СМИ, чтобы дестабилизировать ситуацию в Армении.

Макрон добавил, что действия иностранных агентов, действующих по заказу Москвы, действительно могут считаться вмешательством.

Эммануэль Макрон находится в Армении с государственным визитом. Очередные парламентские выборы в республике намечены на 7 июня, после чего будет сформировано новое правительство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Армении Никол Пашинян утвердили новый уровень отношений, закрепив стратегическое партнерство между двумя странами.

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо осудил президента Франции за песни в компании премьера Армении на фоне нерешенных социальных и экономических проблем во Франции.

В Ереване в рамках саммита Армения – ЕС были оформлены соглашения о партнерстве в сфере связанности и о сотрудничестве в сфере пограничного контроля.