  • Новость часаПогранохрана Финляндии: Нарушившие границу дроны летели с Украины в Россию
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как колумбийцы стали главной наемной силой для ВСУ
    Еврокомиссия объявила о создании альянса с Украиной по БПЛА
    ЛДПР предложила вернуть все дорожные видеокамеры обратно государству
    На западе Москвы байкер насмерть сбил актрису Ксению Добромилову
    Дрон ВСУ убил тракториста в Белгородской области
    Пентагон заявил о готовности Трампа возобновить боевые действия против Ирана
    Медведев спел «День Победы» на церемонии зажжения вечных огней
    Швеция объявила о создании собственной внешней разведки
    Японский сенатор оценил сроки отмены санкций против России
    5 мая 2026, 17:12 • Новости дня

    «Хезболла» заявила о сбитом вертолете Израиля на юге Ливана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Шиитское формирование «Хезболла» сообщило о поражении израильского вертолета ракетой и обстреле позиций армии Израиля под Эль-Байядой, что сопровождалось подбитым танком.

    Бойцы шиитской милиции «Хезболла» выпустили ракету класса «земля – воздух» по израильскому военному вертолету, который был замечен над городом Эль-Байяда на юге Ливана. По заявлению формирования, вертолет был поражен, передает ТАСС.

    В заявлении «Хезболлы» говорится: «Силы исламского сопротивления выпустили ракету класса «земля – воздух» по неприятельскому вертолету, появившемуся в небе над городом Эль-Байяда, и подбили его».

    Кроме того, представители формирования сообщили об обстреле из минометов позиций израильских военных в Эль-Байяде и подбитии танка Merkava.

    Ранее во вторник «Хезболла» заявила, что подбила два танка и бронетранспортер Израиля. Также во вторник организация сообщила о 13 атаках на израильские силы за сутки.

    До этого организация сообщала, что бойцы «Хезболлы» использовали БПЛА на оптоволокне против израильских танков Merkava.


    4 мая 2026, 22:59 • Новости дня
    Иран обвинил военных США в поджоге нефтяной зоны ОАЭ

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные намеренно устроили пожар на нефтяной зоне в ОАЭ ради обеспечения прохода судов через Ормузский пролив, сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

    Военные США стоят за поджогом нефтяной зоны в Объединённых Арабских Эмиратах, утверждает иранское гостелевидение IRIB, передает РИА «Новости».

    Как сообщает телеканал со ссылкой на иранский военный источник, американцы стремились создать проход для судов через Ормузский пролив за счёт провокации и инцидента в регионе.

    «У Ирана не было плана нападения на нефтяные объекты ОАЭ. Произошедшее стало следствием авантюризма американских военных, которые были направлены на создание прохода для судов через Ормузский пролив», – заявил источник иранскому гостелевидению.

    Ранее в эмирате Фуджейра произошел пожар на объекте нефтяной промышленности.

    Власти ОАЭ пообещали ответить на удары Ирана по гражданским объектам.

    Напомним, в понедельник управление по ЧС в ОАЭ объявило об отражении ПВО ракетной угрозы.

    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 10:59 • Новости дня
    Politico: Трамп лишил Германию дальнобойных ракет Tomahawk
    Politico: Трамп лишил Германию дальнобойных ракет Tomahawk
    @ Stocktrek Images, Inc./ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Решение главы Белого дома вывести часть американского контингента из ФРГ фактически сорвало планы развертывания дальнобойных комплексов Tomahawk в Европе.

    Отказ США размещать крылатые ракеты на немецкой территории создает серьезные проблемы для обороноспособности страны, пишет Politico.

    «Решение американской администрации не размещать крылатые ракеты в Германии в конце концов опасно», – заявил депутат бундестага Метин Хакверди.

    Развертывание комплексов, обещанное Джо Байденом, должно было стать ответом на появление российских ракетных систем «Искандер» в Калининградской области. Теперь Дональд Трамп намерен вывести 5 тыс. военнослужащих из Германии, включая подразделение, которое должно было обслуживать пусковые установки Typhon с ракетами Tomahawk.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал, что в настоящее время возможности получить такие системы вооружений от США практически нет. Быстро найти замену американским ракетам с дальностью около 1,6 тыс. километров Европа не сможет.

    Берлин рассматривает возможность возобновления производства ракет Taurus с увеличенной дальностью, однако версия Neo появится не раньше следующего десятилетия. Попытки Германии закупить дальнобойные системы напрямую у США также пока не увенчались успехом, а европейские разработки займут длительное время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США запланировала отменить размещение ракет Tomahawk в Германии.

    Ранее американский президент распорядился вывести 5 тыс. американских солдат с немецкой территории.

    В НАТО признали нехватку дальнобойного оружия у европейских стран.

    Комментарии (8)
    5 мая 2026, 19:00 • Видео
    Вашингтон заставил Германию скулить

    В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 08:12 • Новости дня
    Ростех создал комплекс для подавления массированных атак дронов

    Ростех разработал систему противодействия массированным атакам FPV-дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Новейший комплекс радиоэлектронной борьбы обеспечит круговую защиту бронетехники от групповых налетов, мгновенно подавляя даже нестандартные частоты управления ударными аппаратами, сообщили в Ростехе.

    Предприятие холдинга «Росэл» дополнило линейку систем защиты от беспилотников «СЕРП» новым комплексом для противодействия массированным атакам FPV-дронов, сообщает Telegram-канал Ростеха.

    Новинка предназначена для защиты мобильных объектов, в том числе бронетехники, от ударных аппаратов.

    Разработка получила название «СЕРП-FPV». Комплекс обеспечивает круговой обзор и подавление радиосигналов на 360 градусов. Система работает по наиболее распространенным частотам управления дронами, создавая направленные и всенаправленные помехи. Это позволяет отражать как одиночные атаки, так и групповые налеты.

    «В наши дни довольно часто операторы беспилотников идут на эксперименты и «перепрошивают» свою технику таким образом, чтобы она работала на «кастомных» частотах. Типовые настройки и решения для радиоэлектронного противодействия в данном случае будут не эффективны», – пояснила заместитель директора по развитию бизнеса НИИ «Вектор» Наталия Котляр.

    По ее словам, особенность новых комплексов в том, что даже при использовании нестандартных частот сигнал будет подавлен, если он находится в рабочем диапазоне системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Росэл» предупредил о росте атак беспилотников в ближайшие годы. Для защиты от подобных угроз госкорпорация «Ростех» создала систему радиоэлектронной борьбы «Серп-ВС13Д». Позже российские специалисты разработали новый комплекс подавления навигации дронов «Вика».

    Комментарии (4)
    5 мая 2026, 15:50 • Новости дня
    CNN: Израиль и США обсуждают новые удары по Ирану
    CNN: Израиль и США обсуждают новые удары по Ирану
    @ Tsafrir Abayov/Anadolu Agency/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Израиля ведут переговоры с США о возможных новых ударах по Ирану, сообщает CNN со ссылкой на неназванного израильского чиновника.

    Собеседник CNN отметил, что действия Тель-Авива координируются с Вашингтоном, передает ТАСС.

    По словам источника, речь идет о подготовке атак по энергетической инфраструктуре Ирана и по представителям иранской власти. Как подчеркнул чиновник, «цель состоит в проведении короткой кампании, чтобы оказать давление на Иран и получить дальнейшие уступки в переговорах».

    Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что США перебросили в Израиль тысячи тонн боеприпасов.

    Президент США в конце апреля предупредил о риске взрывов на нефтепроводах Ирана.

    Комментарии (5)
    4 мая 2026, 21:22 • Новости дня
    ОАЭ пообещали ответить на удары Ирана по гражданским объектам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Объединенных Арабских Эмиратов осудили новые удары Ирана по гражданским объектам на территории страны.

    «ОАЭ решительно осуждают возобновившиеся иранские террористические атаки, в результате которых были поражены гражданские объекты и сооружения с использованием ракет и беспилотников», – заявили в МИД ОАЭ, пишет WAM, передает ТАСС.

    В дипведомстве подчеркнули, что в результате ударов пострадали трое граждан Индии. Там также отметили, что атаки Ирана являются опасной эскалацией, неприемлемым посягательством и представляют прямую угрозу безопасности, стабильности и территориальной целостности ОАЭ.

    Власти страны заявили, что не позволят никому посягать на безопасность государства, и подчеркнули, что сохраняют за собой законное право на ответные действия. При этом ответственность за инцидент и его последствия ОАЭ полностью возложили на Иран, призвав к немедленному прекращению подобных атак.

    Напомним, в понедельник управление по ЧС в ОАЭ объявило об отражении ПВО ракетной угрозы.

    На нефтяном объекте в ОАЭ начался пожар после удара беспилотника.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 22:50 • Новости дня
    Минобороны ОАЭ перечислило перехваченные со стороны Ирана боеприпасы

    Tекст: Катерина Туманова

    Системы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) перехватили в понедельник 12 баллистических и три крылатые ракеты, а также четыре беспилотника, указано а отчете военного ведомства в соцсети Х.

    «Силы ПВО ОАЭ перехватили 12 баллистических ракет, три крылатых ракеты и четыре беспилотных летательных аппарата из Ирана, что привело к трем раненым  средней тяжести людям. С момента начала иранских нападений на Государство Объединенные Арабские Эмираты силы ПВО перехватили 549 баллистических ракет, 29 крылатых ракет и 2260 беспилотных летательных аппаратов. В результате общее количество ранений граждан составило 227 человек различных национальностей», – сказано в сообщении.

    Министерство обороны подтверждает, что находится в полной боевой готовности для отражения любых угроз и решительного противодействия всему, что направлено на подрыв безопасности государства.

    «В настоящее время системы ПВО ОАЭ активно противодействуют ракетным атакам и беспилотным летательным аппаратам, поступающим из Ирана. Министерство обороны подтверждает, что звуки в различных районах страны являются результатом работы эмиратских систем ПВО по перехвату баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов», – сказано в еще одном посте Минобороны ОАЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник управление по ЧС в ОАЭ объявило об отражении силами ПВО ракетной угрозы. На нефтяном объекте в ОАЭ начался  пожар после удара беспилотника. Сведения об атаках на ОАЭ мгновенно взвинтили цены на нефть.

    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 07:10 • Новости дня
    «Северяне» опровергли сведения об освобождении села Рясное в Сумской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на Сумском направлении в районах Уланово, Кондратовки, Кияницы, Великого Прикола, Запселья, Эсмани, Малой Рыбицы, Ясной Поляны и Рясного.

    «Публикации об освобождении ГВ «Север» села Рясное на данный момент не соответствуют действительности», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу  группы войск «Северный ветер».

    Они рассказали, что в Сумском районе штурмовики продвинулись на 15 участках до 650 метров. В Краснопольском районе в окрестностях освобожденной Новодмитровки штурмовые группы продвинулись на трёх участках до 500 метров.

    На Харьковском направлении фронта «Северяне» громили ВСУ у Червоной Зари, Весёлого, Избицкого, Ивановки, Великого Бурлука, Мерефы и на окраинах Харькова.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения ГВ «Север» продвинулись на пяти участках до 200 метров. Стрелковые бои идут в лесных массивах Волчанского района, а также около Чайковки. На Великобурлукском направлении  штурмовики продвинулись до 200 метров в лесных массивах на северо-западе Купянского района.

    «Украинские националисты пытались прорваться к позициям наших войск на мотоциклах, однако были уничтожены в результате комплексного огневого воздействия», – сообщили бойцы.

    Согласно сводке, за сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко в конце апреля заявил, что армия России начала бои за освобождение Рясного после установления контроля над Новодмитровкой в Сумской области. Российские силовики сообщили, что заградотряды ВСУ огнем остановили бегство военных из Рясного.

    Кроме того, стало известно, что родня мобилизованных украинцев пригрозила местью сотрудникам ТЦК.

    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 15:57 • Новости дня
    Глава Пентагона заявил о готовности сотен судов пройти Ормузский пролив

    Хегсет: Сотни судов готовы пройти через Ормузский пролив

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотни иностранных судов намерены воспользоваться предложением Военно-морских сил США о сопровождении через Ормузский пролив, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

    По его словам, «два американских торговых судна уже пересекли Ормузский пролив в сопровождении американских эсминцев, продемонстрировав, что проход открыт», передает ТАСС.

    Хегсет добавил, что сейчас сотни судов из других стран готовятся пройти по этому маршруту при поддержке американских военных.

    Ранее США заявили о скоплении судов из 87 стран в Персидском заливе.

    Накануне американское командование анонсировало развертывание масштабной военной группировки в Ормузском проливе.

    Иран пригрозил ударами за несогласованный проход через Ормузский пролив.

    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 00:28 • Новости дня
    Писториус подтвердил отправку тральщика ФРГ в Средиземное море

    Tекст: Катерина Туманова

    Минный тральщик Fulda с несколькими десятками моряков, среди которых есть минные водолазы, отправился из Киля в Средиземное море и может быть перенаправлен к Ормузскому проливу для международной миссии, заявил Министр обороны ФРГ Борис Писториус.

    «Действительно, Fulda, этот тральщик, должен был выйти в направлении Средиземного моря, а не Ормузского пролива, чтобы не возникло никаких недоразумений», – приводит РИА «Новости» слова Писториуса на пресс-конференции в Мунстере.

    По его словам, в дальнейшем Fulda может быть перенаправлен в Ормузский пролив для участия в международной миссии по обеспечению безопасности судоходства.

    Германия предпринимает необходимые меры, чтобы после возможного перемирия на Ближнем Востоке, долгосрочного прекращения огня и получения соответствующего мандата от бундестага, тральщик мог начать выполнение задач в рамках международной операции. До получения мандата судно останется в Средиземном море, пояснил Писториус.

    Глава Минобороны Германии особо отметил, что бундесвер не будет вмешиваться в боевые действия на Ближнем Востоке.

    Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал операцию «Проект Свобода» по оказанию помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Писториус в апреле заявлял об отправке кораблей ФРГ в Средиземное море. Американская операция по обеспечению прохода коммерческих судов через Ормузский пролив не предполагает обязательного военного сопровождения. Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от участия в данной миссии.

    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 16:18 • Новости дня
    Шведский наемник заочно получил 17 лет за участие в боях на стороне ВСУ

    Шведский наемник Дальгрен заочно получил 17 лет за участие в боях на стороне ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Шведский наемник Нильс Дальгрен получил заочный приговор в Донецке за участие в боевых действиях на стороне ВСУ и обучение других наемников, сообщает Генпрокуратура.

    Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил 31-летнего гражданина Швеции Нильса Даниэля Дальгрена к 17 годам колонии строгого режима, передает Генпрокуратура РФ. Дальгрен признан виновным в обучении и участии в качестве наемника в вооруженном конфликте, согласно статьи 359 УК России.

    По данным суда, в июле 2023 года Дальгрен прибыл на Украину, где добровольно вступил в Интернациональный легион, получил огнестрельное оружие и боеприпасы и до октября 2025 года принимал участие в боях на стороне ВСУ. Он также обучал других наемников минно-взрывному делу и тактике ведения боя, что впоследствии применялось против российских военнослужащих.

    Размер вознаграждения, полученного Дальгреном, составил более 2,4 млн рублей. Наемник был объявлен в международный розыск, а суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. С учетом позиции государственного обвинителя назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее шведский журналист Мартин Вигстрем заявил, что использование скандинавской символики на Украине стало одной из причин, по которой некоторые шведы решили воевать на стороне ВСУ.

    До этого на Украине был ликвидирован 30-летний подданный Швеции, участвовавший в боях на стороне ВСУ. В то же время министерство иностранных дел Швеции рекомендовало гражданам страны воздерживаться от поездок без необходимости на Украину.


    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 14:12 • Новости дня
    В Румынии потребовали осудить министра обороны за госизмену

    Глава Romarm Пыркэлэбеску потребовал отдать под суд министра обороны Румынии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор военно-промышленного комплекса Romarm обвинил главу минобороны Румынии Раду Мируцэ в государственной измене и саботаже национальной оборонной промышленности, предложив привлечь его к суду.

    Министр обороны Румынии Раду Мируцэ должен предстать перед судом за государственную измену и подрыв национальной экономики, заявил директор румынского военно-промышленного комплекса Romarm Рэзван Пыркэлэбеску. По его словам, Мируцэ «следовало бы судить за государственную измену и подрыв национальной экономики», а также за игнорирование нужд обороны как на посту министра экономики, так и в должности министра обороны, пишет РИА «Новости».

    Пыркэлэбеску добавил, что из-за действий Мируцэ Бухарест согласился на военный кредит Еврокомиссии, треть которого – из 16,6 млрд евро – уйдет немецким предприятиям. Он подчеркнул, что шесть из 15 программ перевооружения страны будут реализованы именно на заводах в Германии, а не в самой Румынии.

    По словам главы Romarm, будучи министром экономики, Мируцэ «неизменно блокировал» производство вооружений в Румынии, включая стрелковое оружие для сухопутных войск. Решение Еврокомиссии о выделении 16,6 млрд евро на перевооружение Румынии было принято 16 января в рамках программы SAFE.

    Программа SAFE (Security Action for Europe) – это новый инструмент ЕС, запущенный в мае 2025 года. Она предусматривает до 150 млрд евро льготных долгосрочных кредитов на совместные военные закупки и развитие оборонной промышленности Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, проект создания беспилотников на территории Румынии получит европейское финансирование только при условии совместной реализации с Украиной по уже подписанному оборонному соглашению.

    Причем до этого министр обороны Румынии Раду Мируцэ заявил, что создание сплошной «стены дронов» невозможно, так как подобная система пока отсутствует даже в Польше и северных странах.

    Ранее Минобороны Румынии запретило вылет самолетам США со взрывчаткой на борту.

    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 08:40 • Новости дня
    «Хезболла» заявила о 13 атаках на израильские силы за сутки

    Tекст: Вера Басилая

    «Хезболла» в ответ на обстрелы юга Ливана за сутки атаковала позиции израильских военных в 13 районах с применением ракет, артиллерии и беспилотников, сообщили в движении.

    Ливанское движение «Хезболла» сообщило о проведении 13 боевых операций против израильских военных на юге Ливана за последние сутки, передает РИА «Новости».

    В «Хезболле» заявили, что удары наносились по позициям, технике и командным пунктам израильской армии в различных населенных пунктах, включая Кантара, Баяда, Дейр-Мимас, Айната и другие.

    В отчете говорится, что бойцы исламского сопротивления нанесли удар по вновь созданной артиллерийской позиции армии противника в районе населенного пункта Рабб-Талатин с использованием группы ударных беспилотников.

    Помимо беспилотников для атак применялись ракетные системы, артиллерия и стрелковое оружие.

    По заявлениям «Хезболлы», в ряде случаев были зафиксированы прямые попадания по целям и потери среди израильских сил. Организация подчеркивает, что эти действия стали ответом на продолжающиеся удары по южным районам Ливана и направлены на предотвращение дальнейшего обострения ситуации.

    Ранее военный источник из Ливана сообщил, что израильские ВВС атаковали 25 населенных пунктов на юге страны. Кроме того, артиллерийскому обстрелу подверглись 19 приграничных поселений. По данным министерства здравоохранения, в результате атак в понедельник погибли 17 человек.

    Сообщалось, что авиация Израиля атаковала семь населенных пунктов на юге Ливана после призыва к эвакуации жителей.

    Армия обороны Израиля уничтожила за сутки более 50 объектов «Хезболлы» на юге Ливана, включая командные центры и военные сооружения.

    Бойцы «Хезболлы» подбили несколько израильских танков Merkava на юге Ливана с помощью дронов-камикадзе с оптоволоконным управлением.

    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 18:24 • Новости дня
    Минобороны ОАЭ сообщило об отражении ракетных ударов Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов отражают удары ракет и беспилотных летательных аппаратов, запущенных со стороны Ирана, сообщило эмиратское Минобороны.

    «В настоящее время системы ПВО ОАЭ отражают удары ракет и беспилотников, запущенных со стороны Ирана», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

    По информации ведомства, тревожные звуки, которые слышали жители различных районов страны, связаны с работой противовоздушных систем.

    Накануне ОАЭ зафиксировали запуск четырех крылатых ракет со стороны Ирана, три из которых были перехвачены над территориальными водами страны, еще одна упала в море.

    ОАЭ пообещали ответить на удары Ирана по гражданским объектам.

    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 14:38 • Новости дня
    Пленный ВСУ: Ели комбикорм и пили дождевую воду

    Пленный ВСУ рассказал о питании комбикормом и дождевой водой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский военнопленный Александр Кучинский признался, что его отряд выживал, питаясь комбикормом для свиней и собирая дождевую воду из-за полного отсутствия провизии.

    Украинский военнопленный Александр Кучинский рассказал о тяжелых условиях службы в ВСУ, передает RT. Он сообщил, что попал в армию насильно – сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) задержали его, когда он возвращался с работы на велосипеде.

    «Ехал с работы на велосипеде, подрезали ТЦК, пробили по базе, сказали, что в розыске у военкомата, так и забрали. Привезли в Кировоград, там – 20 минут комиссия, признали годным и мобилизовали», – вспоминает Кучинский.

    После 52 суток ускоренной подготовки, которую он назвал бесполезной, его направили на передовую, где его подразделение разместили в заброшенном сарае. По словам пленного, снабжение продуктами полностью прекратилось, из-за чего военным пришлось выживать, используя комбикорм для животных и дождевую воду.

    Кучинский добавил, что последние две недели перед пленением они ничего не ели, кроме комбикорма, который находили в кормушках для свиней, и пытались его варить хоть как-то, чтобы не умереть от голода.

    Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что солдаты ВСУ на передовой страдают от нехватки еды и воды. До этого другой пленный украинский солдат рассказал о голоде среди бойцов ВСУ под Купянском еще в ноябре 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные ВСУ пробыли без продуктов и воды с октября прошлого года.

    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 10:01 • Новости дня
    Генконсульство России в Исфахане объявило о возобновлении работы с 6 мая

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральное консульство России в иранском городе Исфахане возобновит работу с 6 мая, сообщили в диппредставительстве.

    Российское дипломатическое ведомство в иранском городе Исфахане возобновит свою деятельность с 6 мая, передает ТАСС.

    «Генеральное консульство Российской Федерации в Исфахане возобновляет работу с 6 мая», – говорится в опубликованном заявлении.

    При этом уточняется, что личный прием граждан организуют в строгом соответствии с заранее установленным расписанием.

    Ранее генконсульство России в Исфахане временно приостановило свою работу на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Здание дипломатического представительства получило повреждения в результате атаки на администрацию Исфахана. При этом российское посольство в Тегеране продолжило работу в обычном режиме.

    Комментарии (0)
    Главное
    При атаке БПЛА на Чебоксары погибли два человека
    Казахстан решил отказаться от импорта электроэнергии из России с 2027 года
    Макрон отказался считать поддержку Пашиняна вмешательством в дела Армении
    Борцам ММА вернули право выступать с флагом и гимном России на турнирах IMМAF
    Пентагон не стал опровергать наличие дельфинов-камикадзе у США
    Грузинский чиновник задержан за работу на европейскую спецслужбу
    В России начался национальный отбор на конкурс красоты БРИКС-2027