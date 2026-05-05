  • Новость часаПогранохрана Финляндии: Нарушившие границу дроны летели с Украины в Россию
    5 мая 2026, 15:57 • Новости дня

    Глава Пентагона заявил о готовности сотен судов пройти Ормузский пролив

    Хегсет: Сотни судов готовы пройти через Ормузский пролив

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотни иностранных судов намерены воспользоваться предложением Военно-морских сил США о сопровождении через Ормузский пролив, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

    По его словам, «два американских торговых судна уже пересекли Ормузский пролив в сопровождении американских эсминцев, продемонстрировав, что проход открыт», передает ТАСС.

    Хегсет добавил, что сейчас сотни судов из других стран готовятся пройти по этому маршруту при поддержке американских военных.

    Ранее США заявили о скоплении судов из 87 стран в Персидском заливе.

    Накануне американское командование анонсировало развертывание масштабной военной группировки в Ормузском проливе.

    Иран пригрозил ударами за несогласованный проход через Ормузский пролив.

    4 мая 2026, 22:59 • Новости дня
    Иран обвинил военных США в поджоге нефтяной зоны ОАЭ

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные намеренно устроили пожар на нефтяной зоне в ОАЭ ради обеспечения прохода судов через Ормузский пролив, сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

    Военные США стоят за поджогом нефтяной зоны в Объединённых Арабских Эмиратах, утверждает иранское гостелевидение IRIB, передает РИА «Новости».

    Как сообщает телеканал со ссылкой на иранский военный источник, американцы стремились создать проход для судов через Ормузский пролив за счёт провокации и инцидента в регионе.

    «У Ирана не было плана нападения на нефтяные объекты ОАЭ. Произошедшее стало следствием авантюризма американских военных, которые были направлены на создание прохода для судов через Ормузский пролив», – заявил источник иранскому гостелевидению.

    Ранее в эмирате Фуджейра произошел пожар на объекте нефтяной промышленности.

    Власти ОАЭ пообещали ответить на удары Ирана по гражданским объектам.

    Напомним, в понедельник управление по ЧС в ОАЭ объявило об отражении ПВО ракетной угрозы.

    5 мая 2026, 15:50 • Новости дня
    CNN: Израиль и США обсуждают новые удары по Ирану
    @ Tsafrir Abayov/Anadolu Agency/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Израиля ведут переговоры с США о возможных новых ударах по Ирану, сообщает CNN со ссылкой на неназванного израильского чиновника.

    Собеседник CNN отметил, что действия Тель-Авива координируются с Вашингтоном, передает ТАСС.

    По словам источника, речь идет о подготовке атак по энергетической инфраструктуре Ирана и по представителям иранской власти. Как подчеркнул чиновник, «цель состоит в проведении короткой кампании, чтобы оказать давление на Иран и получить дальнейшие уступки в переговорах».

    Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что США перебросили в Израиль тысячи тонн боеприпасов.

    Президент США в конце апреля предупредил о риске взрывов на нефтепроводах Ирана.

    5 мая 2026, 19:00 • Видео
    Вашингтон заставил Германию скулить

    В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    4 мая 2026, 21:22 • Новости дня
    ОАЭ пообещали ответить на удары Ирана по гражданским объектам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Объединенных Арабских Эмиратов осудили новые удары Ирана по гражданским объектам на территории страны.

    «ОАЭ решительно осуждают возобновившиеся иранские террористические атаки, в результате которых были поражены гражданские объекты и сооружения с использованием ракет и беспилотников», – заявили в МИД ОАЭ, пишет WAM, передает ТАСС.

    В дипведомстве подчеркнули, что в результате ударов пострадали трое граждан Индии. Там также отметили, что атаки Ирана являются опасной эскалацией, неприемлемым посягательством и представляют прямую угрозу безопасности, стабильности и территориальной целостности ОАЭ.

    Власти страны заявили, что не позволят никому посягать на безопасность государства, и подчеркнули, что сохраняют за собой законное право на ответные действия. При этом ответственность за инцидент и его последствия ОАЭ полностью возложили на Иран, призвав к немедленному прекращению подобных атак.

    Напомним, в понедельник управление по ЧС в ОАЭ объявило об отражении ПВО ракетной угрозы.

    На нефтяном объекте в ОАЭ начался пожар после удара беспилотника.

    4 мая 2026, 22:50 • Новости дня
    Минобороны ОАЭ перечислило перехваченные со стороны Ирана боеприпасы

    Tекст: Катерина Туманова

    Системы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) перехватили в понедельник 12 баллистических и три крылатые ракеты, а также четыре беспилотника, указано а отчете военного ведомства в соцсети Х.

    «Силы ПВО ОАЭ перехватили 12 баллистических ракет, три крылатых ракеты и четыре беспилотных летательных аппарата из Ирана, что привело к трем раненым  средней тяжести людям. С момента начала иранских нападений на Государство Объединенные Арабские Эмираты силы ПВО перехватили 549 баллистических ракет, 29 крылатых ракет и 2260 беспилотных летательных аппаратов. В результате общее количество ранений граждан составило 227 человек различных национальностей», – сказано в сообщении.

    Министерство обороны подтверждает, что находится в полной боевой готовности для отражения любых угроз и решительного противодействия всему, что направлено на подрыв безопасности государства.

    «В настоящее время системы ПВО ОАЭ активно противодействуют ракетным атакам и беспилотным летательным аппаратам, поступающим из Ирана. Министерство обороны подтверждает, что звуки в различных районах страны являются результатом работы эмиратских систем ПВО по перехвату баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов», – сказано в еще одном посте Минобороны ОАЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник управление по ЧС в ОАЭ объявило об отражении силами ПВО ракетной угрозы. На нефтяном объекте в ОАЭ начался  пожар после удара беспилотника. Сведения об атаках на ОАЭ мгновенно взвинтили цены на нефть.

    5 мая 2026, 00:28 • Новости дня
    Писториус подтвердил отправку тральщика ФРГ в Средиземное море

    Tекст: Катерина Туманова

    Минный тральщик Fulda с несколькими десятками моряков, среди которых есть минные водолазы, отправился из Киля в Средиземное море и может быть перенаправлен к Ормузскому проливу для международной миссии, заявил Министр обороны ФРГ Борис Писториус.

    «Действительно, Fulda, этот тральщик, должен был выйти в направлении Средиземного моря, а не Ормузского пролива, чтобы не возникло никаких недоразумений», – приводит РИА «Новости» слова Писториуса на пресс-конференции в Мунстере.

    По его словам, в дальнейшем Fulda может быть перенаправлен в Ормузский пролив для участия в международной миссии по обеспечению безопасности судоходства.

    Германия предпринимает необходимые меры, чтобы после возможного перемирия на Ближнем Востоке, долгосрочного прекращения огня и получения соответствующего мандата от бундестага, тральщик мог начать выполнение задач в рамках международной операции. До получения мандата судно останется в Средиземном море, пояснил Писториус.

    Глава Минобороны Германии особо отметил, что бундесвер не будет вмешиваться в боевые действия на Ближнем Востоке.

    Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал операцию «Проект Свобода» по оказанию помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Писториус в апреле заявлял об отправке кораблей ФРГ в Средиземное море. Американская операция по обеспечению прохода коммерческих судов через Ормузский пролив не предполагает обязательного военного сопровождения. Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от участия в данной миссии.

    5 мая 2026, 17:12 • Новости дня
    «Хезболла» заявила о сбитом вертолете Израиля на юге Ливана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Шиитское формирование «Хезболла» сообщило о поражении израильского вертолета ракетой и обстреле позиций армии Израиля под Эль-Байядой, что сопровождалось подбитым танком.

    Бойцы шиитской милиции «Хезболла» выпустили ракету класса «земля – воздух» по израильскому военному вертолету, который был замечен над городом Эль-Байяда на юге Ливана. По заявлению формирования, вертолет был поражен, передает ТАСС.

    В заявлении «Хезболлы» говорится: «Силы исламского сопротивления выпустили ракету класса «земля – воздух» по неприятельскому вертолету, появившемуся в небе над городом Эль-Байяда, и подбили его».

    Кроме того, представители формирования сообщили об обстреле из минометов позиций израильских военных в Эль-Байяде и подбитии танка Merkava.

    Ранее во вторник «Хезболла» заявила, что подбила два танка и бронетранспортер Израиля. Также во вторник организация сообщила о 13 атаках на израильские силы за сутки.

    До этого организация сообщала, что бойцы «Хезболлы» использовали БПЛА на оптоволокне против израильских танков Merkava.


    5 мая 2026, 08:40 • Новости дня
    «Хезболла» заявила о 13 атаках на израильские силы за сутки

    Tекст: Вера Басилая

    «Хезболла» в ответ на обстрелы юга Ливана за сутки атаковала позиции израильских военных в 13 районах с применением ракет, артиллерии и беспилотников, сообщили в движении.

    Ливанское движение «Хезболла» сообщило о проведении 13 боевых операций против израильских военных на юге Ливана за последние сутки, передает РИА «Новости».

    В «Хезболле» заявили, что удары наносились по позициям, технике и командным пунктам израильской армии в различных населенных пунктах, включая Кантара, Баяда, Дейр-Мимас, Айната и другие.

    В отчете говорится, что бойцы исламского сопротивления нанесли удар по вновь созданной артиллерийской позиции армии противника в районе населенного пункта Рабб-Талатин с использованием группы ударных беспилотников.

    Помимо беспилотников для атак применялись ракетные системы, артиллерия и стрелковое оружие.

    По заявлениям «Хезболлы», в ряде случаев были зафиксированы прямые попадания по целям и потери среди израильских сил. Организация подчеркивает, что эти действия стали ответом на продолжающиеся удары по южным районам Ливана и направлены на предотвращение дальнейшего обострения ситуации.

    Ранее военный источник из Ливана сообщил, что израильские ВВС атаковали 25 населенных пунктов на юге страны. Кроме того, артиллерийскому обстрелу подверглись 19 приграничных поселений. По данным министерства здравоохранения, в результате атак в понедельник погибли 17 человек.

    Сообщалось, что авиация Израиля атаковала семь населенных пунктов на юге Ливана после призыва к эвакуации жителей.

    Армия обороны Израиля уничтожила за сутки более 50 объектов «Хезболлы» на юге Ливана, включая командные центры и военные сооружения.

    Бойцы «Хезболлы» подбили несколько израильских танков Merkava на юге Ливана с помощью дронов-камикадзе с оптоволоконным управлением.

    5 мая 2026, 18:24 • Новости дня
    Минобороны ОАЭ сообщило об отражении ракетных ударов Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов отражают удары ракет и беспилотных летательных аппаратов, запущенных со стороны Ирана, сообщило эмиратское Минобороны.

    «В настоящее время системы ПВО ОАЭ отражают удары ракет и беспилотников, запущенных со стороны Ирана», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

    По информации ведомства, тревожные звуки, которые слышали жители различных районов страны, связаны с работой противовоздушных систем.

    Накануне ОАЭ зафиксировали запуск четырех крылатых ракет со стороны Ирана, три из которых были перехвачены над территориальными водами страны, еще одна упала в море.

    ОАЭ пообещали ответить на удары Ирана по гражданским объектам.

    5 мая 2026, 10:01 • Новости дня
    Генконсульство России в Исфахане объявило о возобновлении работы с 6 мая

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральное консульство России в иранском городе Исфахане возобновит работу с 6 мая, сообщили в диппредставительстве.

    Российское дипломатическое ведомство в иранском городе Исфахане возобновит свою деятельность с 6 мая, передает ТАСС.

    «Генеральное консульство Российской Федерации в Исфахане возобновляет работу с 6 мая», – говорится в опубликованном заявлении.

    При этом уточняется, что личный прием граждан организуют в строгом соответствии с заранее установленным расписанием.

    Ранее генконсульство России в Исфахане временно приостановило свою работу на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Здание дипломатического представительства получило повреждения в результате атаки на администрацию Исфахана. При этом российское посольство в Тегеране продолжило работу в обычном режиме.

    5 мая 2026, 14:42 • Новости дня
    «Хезболла» подбила два танка и бронетранспортер Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженное крыло шиитской организации «Хезболла» осуществило ряд атак на юге Ливана против израильских военных.

    По словам представителей группировки, их бойцы с помощью управляемых ракет поразили танк Merkava и бронетранспортер Namer в районе Дейр-Сирьян, передает ТАСС.

    Ранее еще один израильский танк был атакован беспилотниками-камикадзе в населенном пункте Эль-Коузах. Помимо этого, бойцы «Хезболлы» заявили о выведении из строя двух бульдозеров Caterpillar D9, которые использовались для сноса домов в приграничной зоне.

    По сообщению формирования, все операции были ответом на нарушения режима прекращения огня со стороны израильских войск.

    В первой половине дня израильские ВВС нанесли удары по минимум 10 населенным пунктам к северу от реки Литани в провинции Набатия. Мирное население получило предупреждение о предстоящих бомбардировках и своевременно эвакуировалось в город Сайда.

    Во вторник «Хезболла» заявила о 13 атаках на израильские силы за сутки.

    Ранее бойцы «Хезболлы» применили БПЛА на оптоволокне против израильских танков Merkava.

    5 мая 2026, 10:22 • Новости дня
    США призвали сограждан в Судане укрыться после взрывов в Хартуме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Государственный департамент США призвал всех находящихся в Судане граждан найти укрытия и не покидать их до дальнейшего уведомления после ударов по международному аэропорту Хартума.

    Государственный департамент США обратился к своим гражданам, находящимся в Судане, с призывом немедленно найти убежище после сообщений о взрывах в международном аэропорту Хартума, передает ТАСС.

    В официальном заявлении на сайте ведомства отмечается: «Государственный департамент получил сообщения о нескольких взрывах в международном аэропорту Хартума. Возможно, удары затронули и другие объекты. <…> Найдите надежное убежище и следите за дальнейшими инструкциями».

    Дипломатическое представительство США в Судане не работает с апреля 2023 года, поэтому помощь американским гражданам на месте оказать невозможно, подчеркивает Госдепартамент. Ситуация обострилась после атаки беспилотника 4 мая, в которой власти Судана обвинили Эфиопию и отозвали своего посла из Аддис-Абебы для консультаций.

    С апреля 2023 года в Судане продолжается острый внутренний конфликт между армией под руководством Абделя Фаттаха аль-Бурхана и силами быстрого реагирования Мухаммеда Хамдана Дагало. Противостояние привело к гибели не менее 40 тыс. человек, а 14 млн были вынуждены покинуть свои дома. Суданское правительство неоднократно обвиняло ОАЭ в поддержке повстанцев, однако Абу-Даби эти обвинения отвергает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Хартума в Судане подвергся атаке беспилотников.

    Крупный пожар в аэропорту Порт-Судана вспыхнул после удара беспилотника по топливным хранилищам.

    МИД России обратил внимание на удары беспилотников по ряду объектов в Порт-Судане, включая гражданский аэродром, и призвал стороны конфликта прекратить боевые действия.

    5 мая 2026, 09:02 • Новости дня
    США заявили о скоплении судов из 87 стран в Персидском заливе

    Tекст: Вера Басилая

    Грузовые суда из 87 стран в данный момент находятся в Персидском заливе в ожидании прохода через Ормузский пролив, заявил глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) адмирал Брэд Купер.

    В настоящее время в Персидском заливе находятся грузовые суда из 87 стран, ожидающие возможности пройти через Ормузский пролив, передает ТАСС. Об этом сообщил глава Центрального командования вооружённых сил США адмирал Брэд Купер.

    По словам Купера, интересы государств из разных частей света сейчас представлены в регионе. Адмирал также уточнил, что за последние сутки представители командования обратились к десяткам судовладельцев и судоходных компаний, заверив их в гарантии безопасного прохода через Ормузский пролив.

    Ранее американское командование анонсировало развертывание масштабной военной группировки в Ормузском проливе.

    Вашингтон начал операцию «Свобода» без обязательного сопровождения коммерческих судов военными кораблями.

    На этом фоне Корпус стражей исламской революции приказал торговым судам отойти на юг от пролива.

    5 мая 2026, 09:47 • Новости дня
    Спикер Меджлиса Ирана заявил об угрозе судоходству в Ормузском проливе

    Tекст: Вера Басилая

    Безопасность судоходства и транзита энергоресурсов в Ормузском проливе оказалась под угрозой из-за нарушения режима прекращения огня и введения морской блокады против Ирана со стороны США и их союзников, заявил спикер иранского парламента (Меджлиса) Мохаммад Багер Галибаф.

    Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф отметил, что Вашингтон и его партнеры напрямую нарушают международные договоренности, передает ТАСС.

    «В Ормузском проливе постепенно устанавливается новый баланс сил. Безопасность судоходства и транзита энергоресурсов оказалась под угрозой со стороны США и их союзников из-за нарушения режима прекращения огня и введения блокады», – написал политик.

    Глава Меджлиса подчеркнул, что сохранение нынешней обстановки является абсолютно невыносимым для Соединенных Штатов. При этом Тегеран, по его словам, еще даже не приступил к ответным активным действиям.

    Ранее иранский парламентарий Ибрагим Азизи назвал вмешательство США в судоходство нарушением режима прекращения огня.

    Центральное командование ВС США перенаправило 37 судов в рамках морской блокады.

    Власти США позволили своим военным атаковать катера Корпуса стражей исламской революции при угрозе американским и союзным судам в Ормузском проливе.

    5 мая 2026, 19:46 • Новости дня
    Пентагон заявил о готовности Трампа возобновить боевые действия против Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления крупномасштабных военных операций против Ирана в случае провала переговоров по соглашению, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на брифинге.

    «Президент сохраняет возможность в случае необходимости возобновить крупные боевые операции... Если Иран не желает выполнять свою часть соглашения или заключать сделку, то министерство войны настроено решительно и готово к работе», – заявил Хегсет, передает РИА «Новости».

    По словам главы Пентагона, власти США по-прежнему рассчитывают, что удастся избежать новой фазы конфликта. Вместе с тем, как информировал портал Axios, лидер США может распорядиться о возобновлении военной операции против Ирана на этой неделе.

    Телеканал CNN сообщал, что Израиль и США обсуждают новые удары по Ирану.

    Агентство Tasnim писало, что Иран готов к любому сценарию действий США.

    5 мая 2026, 14:14 • Новости дня
    Командование Бахрейна объявило о повышенной боеготовности армии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Бахрейна приведены в состояние повышенной боеготовности на фоне возможного обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщило командование ВС королевства в соцсетях.

    «Все вооружение и подразделения находятся в состоянии повышенной боеготовности и полностью подготовлены обеспечить защиту», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

    Население предупреждено о необходимости сохранять осторожность: гражданам советуют не приближаться к подозрительным предметам, которые могут появиться на земле после воздушных атак. В военном ведомстве также отметили, что инженерное подразделение вооруженных сил готово оперативно реагировать на подобные инциденты.

    В начале марта Бахрейн сообщил об атаке иранских дронов на опреснительный завод. В том же месяце силы ПВО Бахрейна отразили несколько волн ракетных ударов, запущенных со стороны Ирана.

