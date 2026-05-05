Глава Пентагона заявил о готовности сотен судов пройти Ормузский пролив

Ливанское движение «Хезболла» сообщило о проведении 13 боевых операций против израильских военных на юге Ливана за последние сутки, передает РИА «Новости».
В «Хезболле» заявили, что удары наносились по позициям, технике и командным пунктам израильской армии в различных населенных пунктах, включая Кантара, Баяда, Дейр-Мимас, Айната и другие.
В отчете говорится, что бойцы исламского сопротивления нанесли удар по вновь созданной артиллерийской позиции армии противника в районе населенного пункта Рабб-Талатин с использованием группы ударных беспилотников.
Помимо беспилотников для атак применялись ракетные системы, артиллерия и стрелковое оружие.
По заявлениям «Хезболлы», в ряде случаев были зафиксированы прямые попадания по целям и потери среди израильских сил. Организация подчеркивает, что эти действия стали ответом на продолжающиеся удары по южным районам Ливана и направлены на предотвращение дальнейшего обострения ситуации.
Ранее военный источник из Ливана сообщил, что израильские ВВС атаковали 25 населенных пунктов на юге страны. Кроме того, артиллерийскому обстрелу подверглись 19 приграничных поселений. По данным министерства здравоохранения, в результате атак в понедельник погибли 17 человек.
Сообщалось, что авиация Израиля атаковала семь населенных пунктов на юге Ливана после призыва к эвакуации жителей.
Армия обороны Израиля уничтожила за сутки более 50 объектов «Хезболлы» на юге Ливана, включая командные центры и военные сооружения.
Бойцы «Хезболлы» подбили несколько израильских танков Merkava на юге Ливана с помощью дронов-камикадзе с оптоволоконным управлением.