Глава Пентагона заявил о готовности сотен судов пройти Ормузский пролив

ОАЭ пообещали ответить на удары Ирана по гражданским объектам

Tекст: Валерия Городецкая

«ОАЭ решительно осуждают возобновившиеся иранские террористические атаки, в результате которых были поражены гражданские объекты и сооружения с использованием ракет и беспилотников», – заявили в МИД ОАЭ, пишет WAM, передает ТАСС.

В дипведомстве подчеркнули, что в результате ударов пострадали трое граждан Индии. Там также отметили, что атаки Ирана являются опасной эскалацией, неприемлемым посягательством и представляют прямую угрозу безопасности, стабильности и территориальной целостности ОАЭ.

Власти страны заявили, что не позволят никому посягать на безопасность государства, и подчеркнули, что сохраняют за собой законное право на ответные действия. При этом ответственность за инцидент и его последствия ОАЭ полностью возложили на Иран, призвав к немедленному прекращению подобных атак.

Напомним, в понедельник управление по ЧС в ОАЭ объявило об отражении ПВО ракетной угрозы.

На нефтяном объекте в ОАЭ начался пожар после удара беспилотника.