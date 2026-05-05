IMMAF восстановила Союз ММА России и допустила юниоров к турнирам

Tекст: Тимур Шайдуллин

Международная федерация ММА (IMMAF) восстановила членство Союза ММА России, сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале. Одновременно было принято решение допустить российских юниоров к международным турнирам под национальным флагом и с исполнением гимна страны.

Дегтярев подчеркнул: «Это первый шаг к полноценному возвращению наших бойцов смешанных единоборств на мировую арену». Он напомнил, что ранее аналогичный полный допуск получили российские дзюдоисты и самбисты.

По словам министра спорта, победители недавнего первенства России среди юниоров до 17 лет, которое проходило в Алуште, уже в этом году смогут представить страну на международных соревнованиях IMMAF.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация ММА приняла решение не допускать российских спортсменов к соревнованиям в октябре 2023 года.

Причем тогда же российским бойцам UFC разрешили выходить на поединки с флагом страны. Ранее, в апреле 2026 года World Boxing допустила россиян до турниров в нейтральном статусе.



