Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Комментируя очередную антигрузинскую резолюцию, принятую во вторник ЕП по инициативе Юкнявичене, глава высшего законодательного органа Грузии назвал «символичным», что «за несколько дней до праздника Победы над фашизмом» автором документа становится член Европарламента, которая «известна фашистскими заявлениями по отношению к грузинскому народу».

По его словам, ЕП принимает «очередной враждебный отчет».

«Юкнявичене принадлежит заявление о том, что «Грузинская мечта» является инфекцией. Это фашистский нарратив. Также она обвинила наших избирателей в голосовании за «Грузинскую мечту», – заявил Шалва Папуашвили.

Председатель парламента назвал Европарламент «фан-клубом (экс-президента) Михаила Саакашвили – диктатора, истязателя, коррупционера».

«Этот фан-клуб угрожает Грузии, он видит нашу страну только как оружие против России», – отметил он.

Грузия 9 мая отмечает День Победы. Грузия отправила на фронты ВОВ 700 тысяч человек, половина из них не вернулась. В процентном отношении Грузия понесла самые высокие потери среди республик бывшего СССР. 9 мая в Грузии праздничный день.

Европейская политика давления потерпела поражение не только в Грузии, но и в Азербайджане, который принял решение разорвать отношения с Европарламентом, заявила депутат парламента Грузии от умеренно оппозиционной партии «Сила народа» Эка Сепашвили.

«К сожалению, Европарламент утратил доверие и превратился в игрушку глобальных сил, которые не обращают внимание ни на политическую корректность, ни на экономические интересы, – сказала она. – Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о регулярных оскорбительных резолюциях ЕП показательно. Такие же полные лжи резолюции Европарламент принимает по Грузии».