Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству Боложана

Tекст: Денис Тельманов

Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству премьера Илие Боложана, что автоматически ведет к его отставке, передает РИА «Новости».

Решение парламента на заседании огласила депутат Сильвия Михалча, отметив, что за вотум недоверия проголосовал 281 депутат, против – только четверо. Михалча подчеркнула, что это рекордное количество голосов в пользу вотума недоверия за всю историю румынского парламента.

Инициаторами вотума выступили Социал-демократическая партия, «Альянс за объединение румын» и блок PACE – Romania First, всего документ подписали 253 депутата.

Авторы обвиняют Боложана в «разрушении экономики, обнищании населения и мошеннической продаже государственных активов», а также упрекают его за повышение НДС, отмену льгот для части работников и рост инфляции.

Сам Боложан перед началом голосования заявил, что инициатива о его отставке «цинична», так как не принимает во внимание одновременное развитие нескольких кризисов в стране.

По его мнению, уход правительства лишь усугубит сложную ситуацию в Румынии. Согласно местному законодательству, для принятия вотума недоверия требовалась поддержка не менее 233 парламентариев, голосование проходило тайно.

