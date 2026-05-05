    5 мая 2026, 15:07 • Новости дня

    Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству Боложана

    Tекст: Денис Тельманов

    Румынский парламент большинством голосов выразил недоверие правительству премьер-министра Илие Боложана, что привело к его отставке.

    Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству премьера Илие Боложана, что автоматически ведет к его отставке, передает РИА «Новости».

    Решение парламента на заседании огласила депутат Сильвия Михалча, отметив, что за вотум недоверия проголосовал 281 депутат, против – только четверо. Михалча подчеркнула, что это рекордное количество голосов в пользу вотума недоверия за всю историю румынского парламента.

    Инициаторами вотума выступили Социал-демократическая партия, «Альянс за объединение румын» и блок PACE – Romania First, всего документ подписали 253 депутата.

    Авторы обвиняют Боложана в «разрушении экономики, обнищании населения и мошеннической продаже государственных активов», а также упрекают его за повышение НДС, отмену льгот для части работников и рост инфляции.

    Сам Боложан перед началом голосования заявил, что инициатива о его отставке «цинична», так как не принимает во внимание одновременное развитие нескольких кризисов в стране.

    По его мнению, уход правительства лишь усугубит сложную ситуацию в Румынии. Согласно местному законодательству, для принятия вотума недоверия требовалась поддержка не менее 233 парламентариев, голосование проходило тайно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор военно-промышленного комплекса Romarm обвинил главу минобороны Румынии Раду Мируцэ в государственной измене и саботаже национальной оборонной промышленности.

    Часть автомобильных заводов в Румынии перепрофилируют под выпуск военной техники ради получения европейских кредитов на 16,6 млрд евро. Румыния потеряет 458,7 млн евро от Еврокомиссии из-за задержек в реализации реформ.

    2 мая 2026, 16:15 • Новости дня
    Рар: Вывод войск США из Германии станет наказанием для Мерца
    

    Tекст: Евгений Поздняков

    Германия всегда стремилась оставаться главной союзницей США в европейской части НАТО. Однако Фридрих Мерц крайне жестко высказался об операции Вашингтона в Иране, что заставило Дональда Трампа пересмотреть отношения двух стран, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее глава Белого дома распорядился вывести пять тысяч американских солдат с территории Германии.

    «Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не на шутку разгневал Дональда Трампа. Всему виной его острая критика американского конфликта с Ираном, которая резко контрастирует с тем, что еще недавно Германия старалась стать основным союзником США в европейской части НАТО, что помогало Берлину укреплять авторитет в ЕС», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако вывод американских войск с территории ФРГ станет значимым ударом по тому престижу, который наращивала республика все эти годы. Это буквально наказание Мерцу со стороны Трампа. Скорее всего, Белый дом примет демонстративное решение о переброске контингента в страну Восточной Европы», – полагает он.

    «Таким образом Вашингтон открыто покажет недоверие к действующей администрации ФРГ, да и подчеркнет лояльность «молодых» членов ЕС. В плане же безопасности мало что изменится. В Германии около 30 тыс. солдат, что не так уж и много. Их роль, скорее, заключается в том, чтобы своим присутствием демонстрировать силу трансатлантического единства», – заключил Рар.

    Ранее Дональд Трамп распорядился вывести 5 тыс. американских солдат с территории Германии. Как пишет The Wall Street Journal, этот шаг продиктован обострением разногласий между Берлином и Вашингтоном, связанных с жесткой критикой ФРГ конфликта на Ближнем Востоке.

    По данным Пентагона, вывод войск затронет армейскую бригаду и фактически отменит ранее согласованные планы по размещению в Германии дополнительных ракетных подразделений. В ведомстве подчеркнули, что решение стало итогом пересмотра военного присутствия США в Европе, а сам процесс сокращения может занять от шести до 12 месяцев.

    Тем не менее ФРГ останется крупнейшим военным узлом США в ЕС, где численность американского контингента все еще будет превышать 30 тыс. человек. На этом фоне решение Вашингтона оказалось неожиданностью не только для Берлина, но и для остальных членов союза. В правительстве Мерца произошедшее восприняли крайне негативно.

    Как отмечает Reuters, глава Минобороны страны Борис Писториус уже заявил, что сокращение американского военного присутствия в Европе подчеркивает необходимость для европейских стран брать на себя большую ответственность за собственную безопасность. И, по его оценке, Берлин прямо сейчас движется к данной цели.

    2 мая 2026, 21:27 • Новости дня
    Еврокомиссия заявила о планах ограничить работу VPN

    Еврокомиссия заявила о планах блокировать обход возрастных ограничений через VPN

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия рассматривает возможность ограничения VPN для защиты детей от запрещенного контента, обсуждая новые методы контроля в интернете, заявила исполнительный вице-президент Еврокомиссии по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенне Вирккунен.

    По словам Вирккунен, власти Евросоюза рассматривают возможность ограничения работы VPN-сервисов для борьбы с обходом возрастных ограничений на сайтах, передают «Вести».

    Отвечая на вопросы журналистов о способах недопущения использования VPN детьми для доступа к запрещенному контенту, Вирккунен отметила: «Да, это трудно… Это также важная часть следующих шагов». Она дала понять, что Еврокомиссия серьезно рассматривает этот вызов и планирует выработать дополнительные меры.

    Еврокомиссия представила специальный инструмент верификации возраста пользователей для ограничения доступа детей к нежелательным материалам.

    Ранее европейские регуляторы инициировали официальное разбирательство в отношении платформы Snapchat из-за рисков для безопасности несовершеннолетних.

    Также власти Евросоюза начали проверку четырех крупных порноресурсов по причине недостаточных мер защиты детей.

    4 мая 2026, 19:19 • Видео
    Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

    В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    4 мая 2026, 09:59 • Новости дня
    Politico: Европейские политики опасаются нападения России в ближайшие два года
    Tекст: Мария Иванова

    Европейские политики и военные опасаются, что Москва может воспользоваться переходным периодом в США для проверки на прочность стран Североатлантического альянса, пишет Politico.

    Европейские правительства обеспокоены возможным обострением ситуации, пока Дональд Трамп находится в Белом доме, а Евросоюз не укрепил свой военный потенциал, пишет Politico.

    По мнению чиновников, ближайшие год-два могут стать временем, когда Москва якобы решит проверить приверженность Запада обязательствам перед НАТО.

    «Может произойти что-то очень скоро – у России появилось окно возможностей», – заявил депутат Европарламента от Финляндии Мика Аалтола. Он отметил, что США отдаляются от Европы, трансатлантические отношения переживают кризис, а Евросоюз пока не готов полностью взять на себя ответственность за оборону.

    Высокопоставленные европейские дипломаты и военные считают маловероятным масштабное сухопутное наступление на страны НАТО, учитывая вовлеченность России в конфликт на Украине. Однако они не исключают точечных операций или гибридных атак, направленных на создание неопределенности и раскол в альянсе по вопросу применения пятой статьи о коллективной обороне.

    Эксперты предполагают, что целями могут стать уязвимые объекты, например, в Балтийском море или Арктике. Такие действия, по их мнению, призваны оказать психологическое давление на союзников Киева в Европе, избегая при этом прямого ответа со стороны США.

    При этом в Европе нет единства в оценке российской угрозы. В то время как политики из Финляндии и Литвы бьют тревогу, представители Эстонии и самого НАТО призывают к сдержанности, отмечая, что излишний алармизм лишь играет на руку противнику.

    По словам президента Эстонии Алара Кариса, Россия сейчас слишком занята на Украине, чтобы пытаться вести войну еще и в Прибалтике.

    Напомним, в конце апреля премьер Польши Дональд Туск «предсказал» «скорое нападение» России на НАТО.

    Ранее французские и польские военные запланировали совместные маневры с ядерным оружием над Балтийским морем.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти намерения шагом к дальнейшей милитаризации Европы.

    4 мая 2026, 05:47 • Новости дня
    Мерц заявил об ударе Трампа по Европе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал решение президента США Дональда Трампа ввести новые таможенные сборы, указав, что американский политик хочет «нанести удар» по Европе.

    «Он хочет нанести удар по всей Европе», – заявил канцлер ФРГ, передает РИА «Новости».

    При этом глава правительства Германии призвал не драматизировать сложившуюся ситуацию. По его словам, у американского лидера были веские причины для такого шага. Как пояснил Мерц, Трамп теряет терпение, поскольку договоренность о заключении таможенного соглашения между сторонами была достигнута еще в августе прошлого года.

    Ранее Мерц обвинял Трампа в непродуманных действиях против Ирана. Также канцлер заявил, что действия Трампа унижают все Соединенные Штаты.

    После этого Трамп заявил, что США выведут вывести из Германии гораздо больше, чем 5 тыс. американских военнослужащих.

    5 мая 2026, 12:29 • Новости дня
    Пашинян попросил у ЕС накопительные станции для солнечной энергии
    Tекст: Вера Басилая

    Армения обладает возможностями для развития солнечной энергетики благодаря более чем 300 солнечным дням в году в ряде регионов, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он подчеркнул, что единственным препятствием на пути к полной энергетической независимости Армении остается отсутствие накопительных станций.

    Во время брифинга с главой Евросовета Антониу Коштой и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о неограниченных энергоресурсах страны, передает РИА «Новости».

    По его словам, Армения ранее считалась энергозависимой, однако сейчас имеется потенциал благодаря большому количеству солнечных дней в году, что создает неограниченные возможности для развития солнечной энергетики.

    Пашинян подчеркнул, что единственным препятствием на пути к полной энергетической независимости остается отсутствие накопительных станций. Он выразил благодарность европейским партнерам за содействие в развитии инфраструктуры для хранения энергии.

    Премьер-министр также отметил, что Армения способна не только обеспечить собственные потребности в электроэнергии, но и расширить экспортный потенциал.

    Ранее Пашинян сообщал, что в стране созданы мощности солнечной энергетики, сопоставимые с двумя атомными электростанциями, а именно 1141 мегаватт, и теперь задача заключается в развитии систем накопления энергии.

    Пашинян заявил о поиске удобных для страны проектов малых модульных атомных электростанций.

    Глава армянского правительства признал невозможность одновременного членства республики в Европейском союзе и ЕАЭС.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему нынешний курс Пашиняна несет армянам экономические проблемы.

    4 мая 2026, 10:29 • Новости дня
    Каллас: Вывод войск США из Германии шокировал руководство ЕС
    Tекст: Ольга Иванова

    Неожиданные планы Вашингтона по сокращению американского военного присутствия на немецкой территории застали европейских дипломатов врасплох, заставив задуматься об укреплении собственной безопасности.

    Европейский союз не ожидал шага американских властей по передислокации пяти тысяч военнослужащих, передает ТАСС. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас перед началом саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

    «Это решение США стало для нас полным сюрпризом», – подчеркнула политик.

    По словам руководителя европейской дипломатии, сложившаяся ситуация лишь усиливает необходимость развития самостоятельной оборонной составляющей Европы в рамках Североатлантического альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о намерении сократить американский военный контингент в Германии на 5 тыс. человек. Сейчас в Германии находятся 35 тыс. американских военных и штаб-квартира всей европейской группировки США.

    5 мая 2026, 10:49 • Новости дня
    Армения и Евросоюз подписали два документа на саммите в Ереване

    Tекст: Вера Басилая

    В Ереване в рамках саммита Армения – ЕС были оформлены соглашения о партнерстве в сфере связанности и о сотрудничестве в сфере пограничного контроля.

    Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян и представитель Европейской комиссии Адриен Кирали подписали документ, который запускает Партнерство в области связанности между армянской стороной и Евросоюзом. В рамках этого партнерства шести армянским компаниям и фондам были переданы письма о намерениях, направленные на поддержку и стимулирование инвестиций в Армении, передает РИА «Новости».

    Кроме того, министр внутренних дел Армении Арпине Саркисян и исполнительный директор Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Фронтекс) Ханс Лейтенс парафировали рабочее соглашение между Фронтекс и МВД Армении. Этот шаг направлен на развитие сотрудничества в сфере контроля границ и обмена опытом между ведомствами.

    В церемонии подписания документов участвовали премьер-министр Армении Никол Пашинян, председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Отмечается, что новая волна соглашений укрепит взаимодействие Армении с Евросоюзом в стратегических сферах.

    Ранее Армения приняла у себя крупный саммит Европейского политического сообщества для демонстрации сближения с Брюсселем.

    Президент Франции Эммануэль Макрон похвалил Армению за решение не быть «спутником России».

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян запросил помощь Евросоюза для борьбы с гибридными угрозами.

    Пашинян на встрече с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте подчеркнул значимость расширения двустороннего сотрудничества с НАТО.

    5 мая 2026, 10:16 • Новости дня
    Пашинян запросил помощь Евросоюза для борьбы с гибридными угрозами

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на расширение сотрудничества с Европейским союзом для борьбы с дезинформацией и другими гибридными угрозами, затронувшими страну.

    Пашинян выступил на первом саммите Армения – ЕС в Ереване, где отметил важность сотрудничества с Европейским союзом для продолжения реформ. Он подчеркнул, что Ереван реализовал все реформы, которые были возможны только за счет политической воли, но для дальнейшего продвижения необходим серьезный институциональный и экспертный вклад со стороны европейских партнеров, передает РИА «Новости».

    Пашинян особо поблагодарил ЕС за поддержку в вопросах независимости судебной власти и противодействия гибридным вызовам. Он заявил, что, возможно, Европейский союз окажет поддержку в виде обмена опытом или теми инструментами, которые уже внедрены в Европейском союзе.

    Премьер-министр отметил, что армянские власти ожидают большей доступности европейских инструментов противодействия гибридным угрозам для их применения в Армении.

    Совет Евросоюза утвердил отправку в Армению новой гражданской миссии для борьбы с гибридными угрозами.

    Глава евродипломатии Кая Каллас сообщила о планах повышения устойчивости республики к кибератакам и дезинформации.

    До этого Ереван начал официальные консультации с Брюсселем по вопросам безопасности и обороны.

    2 мая 2026, 20:14 • Новости дня
    Фицо согласился приехать в Киев, несмотря на риск покушения

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил намерение посетить Киев, несмотря на возможную угрозу для своей безопасности.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским согласился впервые приехать в Киев, несмотря на риск покушения, передают «Вести».

    В ходе беседы стороны договорились провести короткую встречу в понедельник в Ереване на саммите Европейского политического сообщества и продолжить практику совместных заседаний правительств.

    «Мы договорились, что проведем короткую встречу в понедельник в Ереване на саммите Европейского политического сообщества и будем продолжать формат совместных заседаний правительств, а также взаимно посетим столицы наших стран», – написал Фицо в соцсетях.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о наличии различий во взглядах после телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

    Политик отметил стремление к дружбе между странами, несмотря на разницу позиций.

    2 мая 2026, 21:05 • Новости дня
    Журналист Боуз назвал единственный интерес Евросоюза на Украине

    Журналист Боуз: ЕС игнорирует правду ради продолжения конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Европа осведомлена о реальном положении дел на Украине, но ей важно лишь продолжение прокси-войны против России, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

    Ирландский журналист Чей Боуз выступил в социальной сети X с заявлением о позиции Евросоюза по конфликту на Украине. По его словам, европейские власти прекрасно осведомлены о внутренней ситуации в стране, но их волнует исключительно продолжение прокси-войны с Россией, передает РИА «Новости».

    Боуз в своей публикации отметил, что ЕС знает, что мужчин насильно отправляют умирать на фронт.

    «ЕС знает, что Зеленский – неизбранный диктатор. ЕС знает, что Украина не может и не будет побеждать», – подчеркнул глава киевского режима.

    Журналист подчеркнул, что европейским лидерам абсолютно безразлична правда. Главной и единственной целью для них остается поддержание конфликта с Россией любой ценой.

    Ранее ирландский журналист Чей Боуз осудил высказывание главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о выгоде продолжения вооруженного конфликта.

    Глава МИД России Сергей Лавров спрогнозировал скорое превращение союзников Киева в «коалицию отжелавших».

    3 мая 2026, 11:15 • Новости дня
    Украинский дрон нарушил воздушное пространство Эстонии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский дрон вновь нарушил воздушное пространство Эстонии, заявил начальник отдела стратегических коммуникаций генштаба Сил обороны Эстонии полковник Уку Арольд.

    Украинский беспилотник снова нарушил воздушное пространство Эстонии, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление начальника отдела стратегических коммуникаций генштаба Сил обороны Эстонии полковника Уку Арольда. По словам Арольда, этой ночью произошла масштабная атака украинских дронов, и «существовал риск, что некоторые из них могут попасть в воздушное пространство Эстонии – один из дронов действительно на короткое время туда зашел, после чего покинул его».

    Как сообщает эстонская телерадиокомпания ERR, ранним утром жители уездов Вырумаа и Ида-Вирумаа на востоке страны получили предупреждение об угрозе дронов, однако позднее это предупреждение было отменено.

    По данным ERR, обломки беспилотников на территории Эстонии обнаружены не были.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия отвергла обвинения в том, что украинские дроны пролетают через территорию Евросоюза для атак по России.

    На побережье Эстонии обнаружили обломки украинского дрона.

    Министр обороны России Сергей Шойгу напомнил странам Прибалтики о праве России на самооборону на фоне атак дронов.

    3 мая 2026, 15:05 • Новости дня
    Песков заявил о жесткой конфронтации России с Европой
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз мобилизуется, используя показную русофобию как триггер. Это приводит к жесткой конфронтации, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

    Песков заявил, что Евросоюз мобилизуется путем использования показной русофобии как триггера, передают «Вести». Песков подчеркнул: «Вы видите, что европейцы мобилизуются, используя в качестве триггера вот эту показную русофобию. Готовы тратить большие деньги на военное строительство».

    По его словам, европейские страны совершают действия конфронтационного характера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава армии Бельгии заявил о несуществующем признании Россией «Нарвской народной республики».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия неотъемлемо принадлежит к Европе.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил Евросоюз и Еврокомиссию с «кораблем самоубийц», критикуя их политику в сфере энергобезопасности.

    2 мая 2026, 18:29 • Новости дня
    Противник НАТО и Евросоюза стал кандидатом в президенты Эстонии

    Эстонская оппозиционная партия выдвинула евроскептика Хельме на пост президента

    Tекст: Мария Иванова

    Консервативная народная партия предложила на высший государственный пост политика Марта Хельме, открыто заявляющего о фактическом распаде Североатлантического альянса и деградации европейских институтов власти.

    Кандидатуру вице-председателя политической силы Марта Хельме предстоит окончательно утвердить на съезде шестого июня, передает РИА «Новости».

    На данный момент он является единственным официально объявленным претендентом на должность руководителя республики.

    Политик известен своим критическим отношением к современным международным объединениям. «Если мы говорим о том, что мир уже не тот, какой он был несколько лет назад, то НАТО практически уже не существует», – заявил кандидат в интервью эстонским журналистам.

    Он также спрогнозировал создание нового военного блока с участием Северных стран, Прибалтики и Польши. Кроме того, Хельме выразил уверенность в скором развале Евросоюза из-за неспособности Брюсселя вести продуктивный диалог с крупнейшими мировыми державами.

    Президентские выборы пройдут в сентябре 2026 года. Сначала главу государства попытается назначить парламент, а в случае неудачи решение примет специальная коллегия из 208 выборщиков. Стоит отметить, что в 2016 году Хельме уже участвовал в аналогичной гонке, получив 16 голосов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году Март Хельме допустил роспуск Североатлантического альянса по инициативе США. Ранее политик призвал эстонские власти вдвое сократить военную помощь Киеву.

    2 мая 2026, 21:16 • Новости дня
    Bild сообщил о нехватке личного состава и ПВО у бригады Бундесвера в Литве

    Bild: Бундесвер в Литве столкнулся с нехваткой личного состава и ПВО

    Tекст: Вера Басилая

    Бригада Бундесвера, размещённая в Литве, сталкивается с нехваткой персонала и уязвимостью из-за задержек с поставками систем ПВО Skyranger, что вынуждает использовать дробовики против дронов, сообщает газета Bild.

    Газета Bild сообщает, что командование Бундесвера пытается направить в 45-ю танковую бригаду в Литве все возможные ресурсы, однако военные сталкиваются с уязвимостью для беспилотников и медленным наращиванием численности личного состава, передает ТАСС. По информации издания, перебрасывается все, что не прибито гвоздями, но задержка с поставками систем ПВО Skyranger делает подразделение уязвимым для атак дронов.

    Командующий бригадой генерал Кристоф Хубер заявил: «Я рассчитываю на то, что наша промышленность, возможно, поставит технику быстрее, чем кажется на первый взгляд».

    До этого момента бригада вынуждена использовать «секретные промежуточные технологии», а для борьбы с дронами применяют даже обычные дробовики.

    Bild отмечает, что обещание развернуть боеспособную бригаду к концу 2027 года должно быть выполнено, несмотря на возможные задержки. Особенные трудности возникают у военнослужащих низшего звена, которым предстоит переезд с семьями в менее комфортные и более опасные условия. В связи с этим политики обсуждают введение обязательной передислокации для военных.

    Германия начала форсировать переброску 5 тыс. военнослужащих и техники в Литву. Берлин планирует развернуть к 2027 году боеготовое бронетанковое подразделение у границ Белоруссии.

    Ранее сообщалось, что Берлин запланировал размещение до 5 тыс. военнослужащих в Литве к 2027 году.

    Немецкие солдаты отработали оперативное развертывание командного пункта на территории балтийской республики.

    4 мая 2026, 14:45 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе перешли к росту

    Стоимость газа в Европе выросла почти до 570 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Обострение ситуации в Ормузском проливе подстегнуло рост европейских газовых котировок, которые вплотную приблизились к отметке 570 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе днем в понедельник перешли к росту, поднимаясь на 2,6%, почти до 570 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Июньские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF начали торги с падения, однако затем скорректировались вверх.

    Максимальная стоимость газа в ходе торговой сессии достигала 574,9 доллара за тысячу кубометров, показав рост на 3,5%. Динамика изменения котировок рассчитывается от цены закрытия предыдущего дня, которая составляла 555,5 доллара.

    Рост цен начался после сообщений иранского телевидения о том, что военные Ирана заблокировали проход кораблей США в Ормузском проливе. Позже Центральное командование американских вооруженных сил опровергло информацию о ракетных ударах по своим судам.

    В марте средняя стоимость газа в Европе увеличилась на 59% из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, превысив 600 долларов впервые с февраля 2023 года. Локальный максимум в 853,7 доллара был зафиксирован 19 марта после заявления главы QatarEnergy о повреждении линий по производству СПГ в Катаре.

    Ранее в мае сообщалось, что запасы газа в Европе упали до пятилетнего минимума.

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к скачку газовых котировок.

