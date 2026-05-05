В России утвердили ГОСТ для ИИ в авто по выбросам

Росстандарт утвердил ГОСТ для ИИ автомобилей по контролю выбросов

Tекст: Тимур Шайдуллин

В России утвердили новый национальный стандарт ПНСТ 1056-2026, устанавливающий требования к системам искусственного интеллекта для контроля выбросов вредных веществ автомобильным транспортом, сообщает Росстандарт.

Как отмечает ведомство, стандарт направлен на создание единых требований к ИИ для мониторинга выбросов и повышения экологической безопасности на транспорте.

В документе указано, что интеллектуальные системы должны анализировать ключевые параметры, такие как индекс загрязнения атмосферы, уровень дымности и другие показатели, поступающие с датчиков. Это позволяет в реальном времени отслеживать уровень выбросов, определять источники загрязнения и прогнозировать экологическую нагрузку. Особое внимание уделяется иерархии реагирования: при превышении нормативов система сразу уведомляет водителя в салоне, дает рекомендации по эксплуатации автомобиля и передает данные операторам автопарков.

В Росстандарте пояснили: «При превышении нормативов система уведомляет водителя прямо в салоне; дает рекомендации по эксплуатации автомобиля; передает данные операторам автопарков». Такая система позволит своевременно планировать техническое обслуживание, снижать экологические риски и формировать прозрачную отчетность.

Документ разработан Сибирским автодорожным университетом на основе отечественного и международного опыта и вступит в силу с 15 июня 2026 года. После апробации стандарта будет решаться вопрос о его переводе в статус ГОСТ Р.

Принятие этого стандарта стало частью масштабной программы по внедрению современных технологий в практику экологического мониторинга транспорта. С 2024 года реализуется программа стандартизации автоматического контроля выбросов и сбросов, а в 2025 году Росстандарт утвердил комплекс стандартов для использования предиктивных систем автоматического контроля выбросов на промышленных объектах.

Ранее в Росстандарте отметили, что в России не вводятся ограничения на праворульные автомобили, однако с 2026 года может усложниться процедура подтверждения их соответствия стандартам. До этого Росстандарт начал обсуждать новые знаки для беспилотных автомобилей.

