    5 мая 2026, 14:50 • Новости дня

    Американский заправщик KC-135R подал сигнал бедствия над Персидским заливом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker подал сигнал о нештатной ситуации на борту над Персидским заливом, свидетельствуют полетные данные.

    Американский самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker подал сигнал о нештатной ситуации над Персидским заливом, передает РИА «Новости».

    По данным портала, самолет вылетел из Абу-Даби и в течение примерно двух часов выполнял круговые маневры над акваторией, после чего подал аварийный сигнал 7700 и изменил курс в сторону Катара.

    Используемый им код сообщает диспетчерам об экстренной ситуации на борту, такой как технический сбой, разгерметизация или медицинские проблемы у экипажа. После подачи сигнала KC-135R начал снижение, однако примерно за 60–70 км до Дохи информация о его перемещении перестала поступать.

    Эксперты объясняют это тем, что на определенной высоте при отключенном транспондере самолеты больше не видны наземным радарным системам. Boeing KC-135R продолжают активно летать в регионе на фоне операции США против Ирана. Ранее подобный заправщик уже терялся в воздухе, предположительно после столкновения с другим воздушным судном такого же типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker, подавший сигнал бедствия над Средиземным морем, спустя примерно час благополучно приземлился в аэропорту Тель-Авива.

    Ранее США в ходе операции «Эпическая ярость» против Ирана потеряли самолет-заправщик KC-135 в небе над западным Ираком.

    4 мая 2026, 22:59 • Новости дня
    Иран обвинил военных США в поджоге нефтяной зоны ОАЭ

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные намеренно устроили пожар на нефтяной зоне в ОАЭ ради обеспечения прохода судов через Ормузский пролив, сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

    Военные США стоят за поджогом нефтяной зоны в Объединённых Арабских Эмиратах, утверждает иранское гостелевидение IRIB, передает РИА «Новости».

    Как сообщает телеканал со ссылкой на иранский военный источник, американцы стремились создать проход для судов через Ормузский пролив за счёт провокации и инцидента в регионе.

    «У Ирана не было плана нападения на нефтяные объекты ОАЭ. Произошедшее стало следствием авантюризма американских военных, которые были направлены на создание прохода для судов через Ормузский пролив», – заявил источник иранскому гостелевидению.

    Ранее в эмирате Фуджейра произошел пожар на объекте нефтяной промышленности.

    Власти ОАЭ пообещали ответить на удары Ирана по гражданским объектам.

    Напомним, в понедельник управление по ЧС в ОАЭ объявило об отражении ПВО ракетной угрозы.

    4 мая 2026, 19:15 • Новости дня
    На нефтяном объекте в ОАЭ начался пожар после удара беспилотника
    @ REUTERS/Staff/File Photo

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пожар вспыхнул на объекте нефтяной промышленности эмирата Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах.

    По информации пресс-службы правительства эмиратов, пожар случился в результате удара БПЛА, запущенного с территории Ирана, передает ТАСС.

    Служба гражданской обороны оперативно приступила к ликвидации возгорания.

    Напомним, в понедельник управление по ЧС в ОАЭ объявило об отражении ПВО ракетной угрозы.

    В марте в порту Фуджейры приостановили загрузку нефти после атаки БПЛА.

    4 мая 2026, 19:19 • Видео
    Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

    В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    4 мая 2026, 21:39 • Новости дня
    Трамп пригрозил «стереть с лица земли» Иран в случае атаки на корабли США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News пригрозил, что Иран будет «стертым с лица земли» в случае атаки на американские военные корабли в Ормузском проливе.

    Слова Трампа подтвердил журналист Fox News Трей Йингст, написав, что американский лидер заявил о готовности уничтожить иранцев, если те нападут на сопровождаемые США суда в рамках операции «Проект Свобода», передает РИА «Новости».

    Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани ранее подчеркнула, что подобные угрозы в адрес иранской цивилизации считаются Тегераном бессмысленными и безрезультатными. Она добавила, что такие высказывания не окажут влияния на позицию страны.

    Ранее сообщалось, что операцию «Проект Свобода» сочли поводом для США возобновить конфликт с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КСИР пригрозил ответить на атаки США продолжительными ударами.

    Tasnim сообщало, что Иран готов к любому сценарию действий США.

    5 мая 2026, 11:19 • Новости дня
    TWZ: Вертолеты США уничтожили шесть иранских катеров в Ормузском проливе
    TWZ: Вертолеты США уничтожили шесть иранских катеров в Ормузском проливе
    @ U.S. Central Command

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские военные уничтожили шесть иранских катеров, угрожавших коммерческим судам в Ормузском проливе, применив боевые вертолеты и развернув новую операцию защиты судоходства, пишет TWZ.

    Американские военные задействовали вертолеты AH-64 Apache и MH-60 Seahawk для уничтожения шести малых иранских катеров, которые представляли угрозу коммерческим судам в районе Ормузского пролива, передает TWZ.

    Командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер заявил на пресс-конференции, что новый инцидент произошел на фоне запуска операции «Проект Свобода» по обеспечению безопасности коммерческого судоходства.

    Купер отметил, что у США сосредоточены значительные силы в регионе, включая истребители, ударные самолеты, корабли и более 15 тыс. военных. Он подчеркнул, что за последние 12 часов США успешно отразили все атаки, включая ракетные и дроновые удары со стороны Ирана, а также уничтожили все катера, атаковавшие суда.

    По словам Купера, ни один военный корабль США и ни одно судно под американским флагом не пострадали. Также он сообщил, что для защиты судоходства используется многоуровневая оборона, включающая корабли, авиацию и электронную борьбу, а не индивидуальное сопровождение судов.

    Власти ОАЭ заявили о перехвате 12 баллистических ракет, трех крылатых ракет и четырех беспилотников, выпущенных из Ирана, что привело к ранениям трех человек. Катар осудил атаки как угрозу стабильности региона. В ответ США и Израиль проводят консультации о возможных мерах, включая удары по иранским военным объектам.

    Иранская сторона заявила, что атаки стали следствием действий США по открытию прохода для судов через закрытые участки Ормузского пролива. На фоне обострения ОАЭ частично закрыли воздушное пространство, а в Израиле усилили меры безопасности в аэропортах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о запуске в Ормузском проливе операции «Проект Свобода» по проведению кораблей иностранных государств.

    Американское командование решило направить в район Ормузского пролива ракетные эсминцы, авиацию и 15 тыс. военнослужащих для обеспечения безопасности торгового судоходства.

    США предоставили своим военным право наносить удары по катерам КСИР и иранским ракетным позициям при угрозе судам в этом стратегическом районе.

    5 мая 2026, 13:03 • Новости дня
    Стармер предостерег Иран от разжигания антисемитизма в Британии

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне всплеска антисемитизма власти Соединенного Королевства начали расследовать возможную причастность иностранных государств к недавним нападениям на лондонских евреев.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер предостерег Иран от поощрения антисемитизма в Соединенном Королевстве, передает Bloomberg.

    Соответствующее заявление политик сделал во вторник на встрече с лидерами общины, посвященной угрозе роста нетерпимости.

    Обеспокоенность среди британских евреев, численность которых составляет около 300 тыс. человек, вновь возросла после нападения с ножом на двух мужчин на севере Лондона на прошлой неделе. Это побудило главу правительства задействовать всю мощь государства для решения кризиса.

    «Одно из направлений расследования заключается в том, стоит ли иностранное государство за некоторыми из этих инцидентов», – заявил Стармер на Даунинг-стрит.

    Он подчеркнул, что власти рассматривают все возможности, и подобные действия повлекут за собой последствия, если подозрения подтвердятся. Политик добавил, что попытки любой страны разжечь насилие и ненависть в обществе недопустимы.

    Заявление прозвучало вскоре после того, как полиция по борьбе с терроризмом сообщила о расследовании поджога в бывшей синагоге на востоке Лондона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Кир Стармер столкнулся с резкой критикой на встрече с еврейской общиной.

    Британские службы безопасности повысили уровень террористической угрозы до серьезного из-за недавнего антисемитского нападения.

    Ранее правоохранительные органы задержали группу подозреваемых в сборе информации о лондонских евреях по заданию Тегерана.

    4 мая 2026, 18:14 • Новости дня
    Операцию «Проект Свобода» сочли поводом для США возобновить конфликт с Ираном

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Неудачная попытка американских военных провести суда через Ормузский пролив может стать поводом для Вашингтона начать боевые действия против Тегерана.

    Источники в окружении президента США заявили, что провал операции по проводке судов позволит американской стороне обвинить Тегеран в эскалации. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на собеседников, передают РИА «Новости».

    «Если иранцы что-то сделают, то это они будут плохими парнями, а у нас будет основание для того, чтобы действовать», – рассказал источник издания.

    По словам собеседника портала, операция «Проект Свобода» является началом процесса, способного спровоцировать прямое столкновение с Ираном. Отмечается, что глава США недоволен текущей ситуацией, когда между государствами нет ни сделки, ни открытого конфликта. Высокопоставленный чиновник добавил, что президент США настаивает на активных действиях, давлении и заключении соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп анонсировал старт операции «Проект Свобода» в Ормузском проливе. Данная инициатива не предполагает обязательного сопровождения коммерческих судов американскими военными кораблями. При этом военнослужащие США получили расширенные полномочия для нанесения ударов по иранским катерам.

    4 мая 2026, 22:50 • Новости дня
    Минобороны ОАЭ перечислило перехваченные со стороны Ирана боеприпасы

    Tекст: Катерина Туманова

    Системы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) перехватили в понедельник 12 баллистических и три крылатые ракеты, а также четыре беспилотника, указано а отчете военного ведомства в соцсети Х.

    «Силы ПВО ОАЭ перехватили 12 баллистических ракет, три крылатых ракеты и четыре беспилотных летательных аппарата из Ирана, что привело к трем раненым  средней тяжести людям. С момента начала иранских нападений на Государство Объединенные Арабские Эмираты силы ПВО перехватили 549 баллистических ракет, 29 крылатых ракет и 2260 беспилотных летательных аппаратов. В результате общее количество ранений граждан составило 227 человек различных национальностей», – сказано в сообщении.

    Министерство обороны подтверждает, что находится в полной боевой готовности для отражения любых угроз и решительного противодействия всему, что направлено на подрыв безопасности государства.

    «В настоящее время системы ПВО ОАЭ активно противодействуют ракетным атакам и беспилотным летательным аппаратам, поступающим из Ирана. Министерство обороны подтверждает, что звуки в различных районах страны являются результатом работы эмиратских систем ПВО по перехвату баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов», – сказано в еще одном посте Минобороны ОАЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник управление по ЧС в ОАЭ объявило об отражении силами ПВО ракетной угрозы. На нефтяном объекте в ОАЭ начался  пожар после удара беспилотника. Сведения об атаках на ОАЭ мгновенно взвинтили цены на нефть.

    4 мая 2026, 20:56 • Новости дня
    Тегеран опроверг сообщения об уничтожении американцами иранских катеров

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иранская гостелерадиокомпания опровергла заявления о потоплении иранских катеров силами США.

    Иранская гостелерадиокомпания со ссылкой на высокопоставленного военного сообщила, что ни одно плавсредство ВМС Ирана не было уничтожено американской стороной в понедельник, передает ТАСС.

    Ранее Associated Press, ссылаясь на главу Центрального командования ВС США адмирала Брэда Купера, сообщило, что американские военные вертолеты потопили шесть малых катеров иранского флота в Ормузском проливе. Иранская сторона категорически отвергла эти сообщения и заявила, что подобные инциденты не происходили.

    В понедельник журналист Axios Барак Равид со ссылкой на представителя администрации США сообщил, что американские военные получили расширенные полномочия для защиты судов в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КСИР пригрозил ответить на атаки США продолжительными ударами.

    5 мая 2026, 08:34 • Новости дня
    В порту Ирана загорелись четыре судна

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Несколько судов загорелось в порту Дейер (провинция Бушер) на юге Ирана, сообщило агентство Mehr.

    Четыре лодки загорелись в порту Дейер, расположенном в провинции Бушер на юге Ирана, передает ТАСС.

    Агентство Mehr уточняет, что возгорание произошло сразу на нескольких судах, однако на одной из лодок пожар практически удалось потушить.

    Причины инцидента пока не установлены. Местные службы обещают выяснить обстоятельства произошедшего после полной ликвидации огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у побережья Ирана вблизи Ормузского пролива три судна загорелись в Оманском заливе.

    В порту Бендер-Аббас на юге Ирана пожар после взрыва усилился, погибли восемь человек и пострадали 750.

    На нефтеперерабатывающем заводе в Абадане на юго-западе Ирана вспыхнул пожар, его быстро локализовали экстренные службы.

    5 мая 2026, 05:50 • Новости дня
    Tasnim: Атака США на грузовые суда в Ормузском проливе унесла жизни пяти человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате удара американских военных по двум грузовым судам в акватории Ормузского пролива погибли по меньшей мере пять человек, сообщают иранские СМИ.

    Трагедия произошла во время следования транспортов с гражданским грузом из оманского порта Хасаб к иранскому побережью, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

    До этого СМИ со ссылкой на Центральное командование ВС США сообщило об уничтожении шести небольших катеров.

    Иран опроверг заявления об уничтожении своих катеров американской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные получили расширенные полномочия для защиты судов в Ормузском проливе.

    5 мая 2026, 13:14 • Новости дня
    Иран обстрелял два эсминца США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Ормузском проливе два американских эсминца попали под обстрел Ирана Ракетные эсминцы ВМС США USS Truxtun и USS Mason подверглись атаке со стороны Ирана в Ормузском проливе, сообщает CBS News со ссылкой на представителей Пентагона.

    Два ракетных эсминца ВМС США USS Truxtun и USS Mason подверглись атаке иранских сил в Ормузском проливе, сообщают «Вести» со ссылкой на CBS News.

    Нападение было осуществлено с применением ракет, беспилотников и быстроходных военных катеров, когда американские корабли направлялись на выполнение задания в Персидский залив.

    В Пентагоне заявили, что несмотря на интенсивность обстрела, ни один из кораблей не был поврежден и продолжил выполнение задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана нанесли ракетный удар по американскому судну в Ормузском проливе после игнорирования им предупреждений.

    Центральное командование США опровергло сведения о попадании иранских ракет в американский военный корабль в этом районе.

    Американские военные уничтожили шесть иранских катеров, которые представляли угрозу коммерческим судам в Ормузском проливе.

    5 мая 2026, 06:56 • Новости дня
    Индонезия разрешила иранским танкерам проходить через свои воды

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Индонезия не возражает против прохода иранских нефтяных танкеров через свои территориальные воды на фоне морской блокады США, заявила официальный представитель МИД Индонезии Ивонн Мевенканг.

    Мевенканг заявила, что Индонезия не возражает против прохода иранских нефтяных танкеров через свои территориальные воды на фоне морской блокады США, передает РИА «Новости». Она подчеркнула, что навигация в индонезийских водах регулируется Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, которая гарантирует право прохода для судов в каждой морской зоне.

    Мевенканг отметила: «Правила навигации во всех водах, включая индонезийские, регулируются Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS), которая уважает все формы прохода в каждой морской зоне».

    По словам спикера, индонезийские власти осуществляют проверки на местах и проводят внутреннюю координацию, однако исходят из того, что суда действуют в рамках международного законодательства. Она добавила, что Джакарта будет продолжать мониторинг ситуации и поддерживать дипломатические связи с заинтересованными сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США в рамках операции «Проект Свобода» продолжают поддерживать морскую блокаду Ирана с привлечением дополнительных кораблей, самолетов и военных.

    Министерство юстиции США инициировало процесс конфискации двух связанных с Ираном танкеров Tifani и Phonix, задержанных американскими военными в Индийском океане.

    Ранее задержание танкера Tifani с иранской нефтью военными США в открытых водах между Шри-Ланкой и Индонезией показало расширение зоны операций Вашингтона.

    5 мая 2026, 10:01 • Новости дня
    Генконсульство России в Исфахане объявило о возобновлении работы с 6 мая

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральное консульство России в иранском городе Исфахане возобновит работу с 6 мая, сообщили в диппредставительстве.

    Российское дипломатическое ведомство в иранском городе Исфахане возобновит свою деятельность с 6 мая, передает ТАСС.

    «Генеральное консульство Российской Федерации в Исфахане возобновляет работу с 6 мая», – говорится в опубликованном заявлении.

    При этом уточняется, что личный прием граждан организуют в строгом соответствии с заранее установленным расписанием.

    Ранее генконсульство России в Исфахане временно приостановило свою работу на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Здание дипломатического представительства получило повреждения в результате атаки на администрацию Исфахана. При этом российское посольство в Тегеране продолжило работу в обычном режиме.

    5 мая 2026, 09:02 • Новости дня
    США заявили о скоплении судов из 87 стран в Персидском заливе

    Tекст: Вера Басилая

    Грузовые суда из 87 стран в данный момент находятся в Персидском заливе в ожидании прохода через Ормузский пролив, заявил глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) адмирал Брэд Купер.

    В настоящее время в Персидском заливе находятся грузовые суда из 87 стран, ожидающие возможности пройти через Ормузский пролив, передает ТАСС. Об этом сообщил глава Центрального командования вооружённых сил США адмирал Брэд Купер.

    По словам Купера, интересы государств из разных частей света сейчас представлены в регионе. Адмирал также уточнил, что за последние сутки представители командования обратились к десяткам судовладельцев и судоходных компаний, заверив их в гарантии безопасного прохода через Ормузский пролив.

    Ранее американское командование анонсировало развертывание масштабной военной группировки в Ормузском проливе.

    Вашингтон начал операцию «Свобода» без обязательного сопровождения коммерческих судов военными кораблями.

    На этом фоне Корпус стражей исламской революции приказал торговым судам отойти на юг от пролива.

    5 мая 2026, 11:31 • Новости дня
    В Иране задержали выдававшего себя за Иисуса Христа лидера секты

    Tекст: Мария Иванова

    В иранской провинции Йезд правоохранительные органы задержали основателя религиозной секты, провозгласившего себя Иисусом Христом и навязывавшего последователям аскетические практики.

    Правоохранительные органы Ирана в провинции Йезд пресекли деятельность религиозной секты и арестовали ее лидера, который выдавал себя за Иисуса Христа, передает ТАСС.

    Информацию об этом подтвердил прокурор провинции Мехди Хасанпур.

    «Главарь секты в провинции сначала утверждал, что избран Богом, а затем заявил о собственной божественности, имея в виду Иисуса Христа, и, внушая суеверия, навязывал необычные аскетические практики и использовал своих последователей в корыстных целях», – приводит слова прокурора иранское агентство Mehr.

    Прокурор добавил, что участники секты занимались сожжением Корана, оскверняли священные места и оскорбляли мусульманских религиозных деятелей. Кроме того, они читали молитвы о победе Израиля над Ираном.

    В результате разыскных мероприятий под стражу были взяты три человека, выполнявших ключевые роли в организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2026 года полиция Ирана задержала в провинции Йезд участников связанной с Израилем секты. Ранее протестующие в иранском Хамадане сожгли Коран.

    В 2024 году правоохранители обнаружили в городе Дезфуль членов сатанинской сети.

