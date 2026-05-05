Американский заправщик KC-135R подал сигнал бедствия над Персидским заливом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американский самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker подал сигнал о нештатной ситуации над Персидским заливом, передает РИА «Новости».

По данным портала, самолет вылетел из Абу-Даби и в течение примерно двух часов выполнял круговые маневры над акваторией, после чего подал аварийный сигнал 7700 и изменил курс в сторону Катара.

Используемый им код сообщает диспетчерам об экстренной ситуации на борту, такой как технический сбой, разгерметизация или медицинские проблемы у экипажа. После подачи сигнала KC-135R начал снижение, однако примерно за 60–70 км до Дохи информация о его перемещении перестала поступать.

Эксперты объясняют это тем, что на определенной высоте при отключенном транспондере самолеты больше не видны наземным радарным системам. Boeing KC-135R продолжают активно летать в регионе на фоне операции США против Ирана. Ранее подобный заправщик уже терялся в воздухе, предположительно после столкновения с другим воздушным судном такого же типа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker, подавший сигнал бедствия над Средиземным морем, спустя примерно час благополучно приземлился в аэропорту Тель-Авива.

Ранее США в ходе операции «Эпическая ярость» против Ирана потеряли самолет-заправщик KC-135 в небе над западным Ираком.