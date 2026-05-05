  • Новость часаВласти ДНР сообщили о скором окружении Константиновки
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зеленский подставил центр Киева под ракетный удар
    Пашинян попросил у ЕС накопительные станции для солнечной энергии
    Грузия выразила готовность полностью восстановить отношения с Украиной
    Германия решила передать Украине электростанцию «Северного потока»
    В белгородском Шебекино украинский дрон убил женщину
    Военкоры показали результаты ударов по целям на Украине
    Путин оценил сотрудничество «КамАЗа» с военными
    Трамп лишил Германию дальнобойных ракет Tomahawk
    Пашинян заявил о желании Армении вступить в Евросоюз
    5 мая 2026, 14:48 • Новости дня

    Путин вспомнил о начале карьеры главы «КамАЗ» фрезеровщиком

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на встрече с генеральным директором ПАО «КамАЗ» Сергеем Когогиным вспомнил, что руководитель автогиганта начинал свой профессиональный путь с рабочей специальности.

    В ходе беседы глава государства подчеркнул, что руководитель предприятия начинал работать фрезеровщиком, передает РИА «Новости».

    «Вы и рабочим профессиям наверняка уделяете внимание. Вы же сами начинали фрезеровщиком, да?» – поинтересовался президент.

    Когогин подтвердил, что трудился не только фрезеровщиком, но и токарем. Он отметил, что имеет полноценный разряд и работал мастером.

    Гендиректор добавил, что его биография формировалась в советское время, когда он поэтапно строил карьеру до руководителя компании.

    На встрече также обсуждалась подготовка кадров, включая проект «Передовая инженерная школа» и обучение студентов в Институте автомобильных инженеров Казанского федерального университета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил рост налоговых отчислений предприятия «КамАЗ» в государственный бюджет.

    3 мая 2026, 14:08 • Новости дня
    Песков объяснил призыв Путина «не зацикливаться на запретах»
    Песков объяснил призыв Путина «не зацикливаться на запретах»
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил призыв российского лидера Владимира Путина к законодателям «не зацикливаться на запретах».

    «Действительно, не все инициативы, которые озвучиваются, граждане понимают. Не все инициативы граждане воспринимают как целесообразные. Зачастую это потому, что их должным образом не объясняют. И вот, мне кажется, именно об этом говорил президент», – сказал представитель Кремля журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, передает ТАСС.

    Ранее Владимир Путин на заседании Совета законодателей сообщил, что зацикливаться исключительно на запретительных мерах в законотворчестве неэффективно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер подчеркнул, что трудности, с которыми сталкивается страна, временны, а Россия вечна.

    Комментарии (15)
    4 мая 2026, 14:40 • Новости дня
    Путин назначил Агафонова новым российским шерпой в G20

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава государства Владимир Путин подписал распоряжение о назначении начальника экспертного управления президента Дениса Агафонова официальным представителем страны по делам ведущих индустриальных государств.

    Владимир Путин официально сменил представителя страны по связям с лидерами стран «Группу двадцати», передает РИА «Новости».

    Документ о кадровых перестановках уже опубликован на официальном портале правовых актов.

    «Утвердить начальника экспертного управления президента Российской Федерации Агафонова Д.В. представителем президента Российской Федерации по делам группы ведущих индустриальных государств и связям с представителями лидеров стран, входящих в «Группу двадцати», российским шерпой», – говорится в тексте распоряжения.

    Известно, что ранее этот ответственный пост занимала Светлана Лукаш. Новое решение вступило в законную силу в день подписания, 4 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Светлана Лукаш сообщила о необходимости реформирования формата «Группу двадцати». В декабре российская делегация высоко оценила результаты первой встречи шерп в Вашингтоне. Весной она отмечала ожидание Белым домом участия всех лидеров в будущем саммите.

    Комментарии (5)
    4 мая 2026, 19:19 • Видео
    Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

    В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 11:33 • Новости дня
    Путин освободил Меликова с поста главы Дагестана
    Путин освободил Меликова с поста главы Дагестана
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин освободил Сергея Меликова от должности главы Республики Дагестан, врио главы назначен Федор Щукин.

    Владимир Путин освободил Сергея Меликова от должности главы Республики Дагестан.

    На пост временно исполняющего обязанности главы Дагестана Путин назначил Федора Щукина. Соответствующий указ уже подписан.

    Щукин родился в 1976 году и долгое время работал в судебной системе Нижегородской области. В феврале 2024 года он стал председателем Верховного суда Республики Дагестан. С 4 мая его полномочия на судейском посту прекращены в связи с уходом в почетную отставку.

    Кандидатура Щукина была предложена председателем Народного собрания Дагестана Зауром Аскендеровым на встрече с президентом 30 апреля.

    Меликов руководил регионом с октября 2020 года, сначала в статусе временно исполняющего обязанности, а затем в качестве избранного главы.

    В прошлом Меликов занимал должность сенатора, был первым заместителем директора Росгвардии, полномочным представителем президента России на Северном Кавказе, а также проходил военную службу во внутренних войсках МВД СССР и Российской Федерации.

    Ранее президент Владимир Путин заявил о завершении работы Сергея Меликова на посту главы Дагестана.

    Путин поддержал кандидатуру председателя Верховного суда республики Федора Щукина на должность нового руководителя региона.

    Комментарии (8)
    2 мая 2026, 18:23 • Новости дня
    Путин подписал закон о рыбалке в Западной Сибири

    Путин утвердил новые правила любительской рыбалки в Западной Сибири

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал закон об организации любительского рыболовства в Западно-Сибирском бассейне.

    Президент Владимир Путин подписал закон о предоставлении участков для организации любительского рыболовства в Западно-Сибирском рыбохозяйственном бассейне, сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.

    Согласно документу, с 1 марта 2027 года появится возможность выделять рыболовные участки для организации любительской рыбалки не только в Байкальском, Дальневосточном, Северном и Восточно-Сибирском бассейнах, но и в Западно-Сибирском рыбохозяйственном бассейне.

    Граждане смогут заниматься таким рыболовством при наличии путевки, подтверждающей заключение договора на оказание услуг в области любительского рыболовства. На выделенных участках должна быть создана необходимая инфраструктура.

    Перечень водных объектов, где выделяются такие участки, будет определять правительство России по представлению высших должностных лиц субъектов с указанием ценных и особо ценных видов водных биоресурсов.

    В настоящее время в регионах Западной Сибири активно развивается туризм, причем рыболовные туристические маршруты часто находятся далеко от населенных пунктов.

    Президент Владимир Путин одобрил инициативу по доработке законодательства об охране озера Байкал.

    Также по всей стране ввели строгий нерестовый запрет на вылов рыбы.

    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 12:00 • Новости дня
    Эксперт: Власти в Киеве не имеют никаких моральных границ и способны на все

    Эксперт Григорьев: Киевский режим не выполняет никакие соглашения о прекращении огня

    Эксперт: Власти в Киеве не имеют никаких моральных границ и способны на все
    @ Isabella Bonotto/Anadolu/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Предупреждение Минобороны о том, что российские военные нанесут ракетный удар по Киеву, если ВСУ попытаются сорвать празднование 9 Мая, – сдерживающий элемент масштабного террористического акта Украины. В то же время, украинские власти не имеют никаких моральных ограничений и границ и способны на все, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Максим Григорьев.

    «Объявленное Россией перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне – очередной гуманный жест со стороны российского руководства», – считает Максим Григорьев, глава Международного общественного трибунала по Украине. Он усомнился, что Киев последует примеру Москвы и будет соблюдать условия перемирия.

    «Более чем десятилетняя практика показывает, что киевский режим не выполняет никакие соглашения, в том числе и о прекращении огня. Поэтому, к сожалению, у меня прогнозы самые пессимистичные», – признался собеседник. Эксперт упомянул угрозы Владимира Зеленского атаковать дронами парад Победы на Красной площади.

    «На этом фоне предупреждение Минобороны о том, что российские военные нанесут ракетный удар по Киеву, если ВСУ попытаются сорвать празднование 9 Мая, – сдерживающий элемент масштабного террористического акта Украины», – указал Григорьев. В то же время, добавил он, украинские власти «не имеют никаких моральных ограничений и границ» и способны на все.

    В этом контексте собеседник упомянул, что в кабинете Зеленского, как выяснили СМИ, висит картина с горящим Кремлем. «Это свидетельство ненависти киевского режима к русским и к России, от чего они не готовы отказываться», – подчеркнул эксперт. По его мнению, неслучайно и то, что Зеленский объявил «режим тишины» с 6 мая.

    «Это связано с тем, что Зеленский вместе с западным миром выступает против 9 Мая. Он таким образом демонстрирует, что для них день Победы – это другая дата. Вместе с тем, Зеленскому необходимо продемонстрировать, что он способен на какие-то «гуманные действия», отсюда и его инициатива. Но, повторю, практика показывает, что в действительности каких-либо ограничений на себя киевский режим – с какими бы заявлениями они ни выступали – не берет», – акцентировал Григорьев.

    Военкор Александр Коц, в свою очередь, указал, что жизнь не учит Зеленского «политическому дзюдо». «Не успел просроченный повыкобениваться в Ереване по поводу возможного перемирия, как снова пропустил удар в бороду», – иронично написал он в своем Telegram-канале, процитировав слова Зеленского о том, что «с нами официально никто не связывался, у нас праздников нет».

    «Что на это сказал бы дед Зеленского, кавалер двух орденов Красной звезды, – вопрос риторический. Но недавний опыт должен был подсказать внуку героя, что повестку перемирия можно перехватить, объявив его первым. Хотя бы в рамках политического состязания. Но нет. Он встал в позу», – продолжил военкор.

    «А Владимир Путин в очередной раз показал, что для перемирия в священный день – будь то религиозный или исторический – необязательно торговаться или ставить условия. Достаточно взять и поставить подпись под приказом. И поставить противника перед фактом – либо ты нечисть поганая, либо еще какие-то приличия имеешь», – добавил Коц. Говоря о предупреждении Минобороны, он заметил: «красные линии» резко приобрели непривычно осязаемые очертания».

    Ранее Минобороны России сообщило, что по решению президента Владимира Путина на 8 – 9 мая объявляется перемирие с Украиной в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне. «Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру», – отмечается в сообщении.

    Вместе с тем в ведомстве обратили внимание на угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву именно 9 мая. В связи с этим в Минобороны предупредило, что российские военные предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.

    «В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Вооруженные силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева», – подчеркнули там.

    Минобороны отметило, что Россия ранее воздерживалась от таких действий, несмотря на имеющиеся возможности. «Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – добавили в министерстве.

    Позже Владимир Зеленский в ответ на перемирие, введенное Россией на период 8 – 9 мая, объявил о режиме тишины, который начнет действовать в 00.00 6 мая. «Объявляем о режиме тишины, начиная с 00.00 в ночь с 5 на 6 мая. За время, которое есть до этого момента, реалистично обеспечить наступление тишины. Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента», – написал он в соцсетях.

    Напомним, Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом 29 апреля сообщил о готовности объявить перемирие на День Победы. Глава Белого дома поддержал эту инициативу.

    Комментарии (7)
    4 мая 2026, 17:36 • Новости дня
    Путин поручил создать рабочую группу по ядерным технологиям в медицине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2026 года создать межведомственную рабочую группу для координации развития и применения ядерных технологий в медицине.

    Решение принято после участия президента в пленарном заседании Форума будущих технологий и встречи с учеными.

    «В рамках реализации Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на период до 2030 года и дальнейшую перспективу обеспечить создание межведомственной рабочей группы по координации развития и применения ядерных технологий в области медицины…», – отмечается в документе, опубликованном на сайте Кремля

    В состав рабочей группы войдут представители Министерства здравоохранения, Министерства промышленности и торговли, Министерства образования и науки, Российской академии наук, госкорпорации «Росатом», а также Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

    Ранее Путин заявил о необходимости внедрения цифровых технологий в медицине.

    Комментарии (4)
    3 мая 2026, 13:16 • Новости дня
    Путин «дал пять» создающему мультфильмы мальчику

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями коренных малочисленных народов России дружески поприветствовал мальчика, который уже в детстве занимается созданием мультфильмов.

    Путин тепло пообщался с мальчиком, который занимается созданием мультфильмов. Кадры общения с этого мероприятия показал журналист «Вестей» Павел Зарубин, передает ТАСС.

    Во время совместной фотографии Путин поинтересовался у мальчика его увлечением мультипликацией. После этого глава государства в знак поддержки и одобрения дружески «дал пять» юному аниматору.

    Ранее Путин на встрече с представителями малых народов предложил увеличить число языков, для которых будут созданы специальные учебники, и подчеркнул важность грантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин прибыл в московский «Манеж» для встречи с представителями коренных малочисленных народов в день их первого официального праздника. Путин провел неформальную встречу за чашкой чая.

    Комментарии (0)
    3 мая 2026, 14:43 • Новости дня
    Голикова назвала Путина настоящим мужчиной

    Tекст: Ольга Иванова

    Вице-премьер России Татьяна Голикова оценила галантный поступок президента России Владимира Путина, который укрыл ее от внезапно начавшегося дождя во время совместного визита в медицинский центр.

    Во время недавней рабочей поездки президент России Владимир Путин продемонстрировал заботу о своих коллегах, передает РИА «Новости». Вице-премьер Татьяна Голикова призналась, что считает российского лидера настоящим мужчиной после его благородного жеста.

    Инцидент произошел 28 апреля во время посещения Федерального центра медицины катастроф в Москве. Главу государства сопровождали Татьяна Голикова и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Когда на улице неожиданно пошел дождь, президент лично раскрыл зонт.

    «Не дал, не дал (раскрыть зонт), поберег меня… У нас президент – настоящий мужчина», – рассказала Голикова в интервью автору программы «Вести» Павлу Зарубину. Российский лидер укрыл от непогоды не только вице-премьера, но и главу Минздрава.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее анонсировал открытие Путиным новых объектов скорой помощи в регионах.

    В ходе мероприятия Путин заявил об уникальности бесплатной скорой помощи России и отметил героизм медиков скорой помощи в условиях СВО.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 14:29 • Новости дня
    Путин напомнил о непобедимости адмирала Ушакова

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин напомнил, что адмирал Федор Ушаков не проиграл ни одного морского сражения.

    Президент России Владимир Путин напомнил, что адмирал Федор Ушаков не проиграл ни одного морского сражения, сообщается на сайте Кремля. Это заявление прозвучало во время встречи главы государства с руководителем Мордовии Артемом Здуновым.

    Здунов рассказал, что в Херсонской области недавно был открыт бюст адмирала Ушакова. Он отметил, что морской командир одерживал там знаковые победы, и подчеркнул: «Мы стараемся довести это до ребят».

    В ответ Путин уточнил: «И ни одного сражения не проиграл».

    Министр обороны Андрей Белоусов открыл бюст адмирала Федора Ушакова в Санкт-Петербурге.

    Российские школьники обсудили пример непобедимого флотоводца на занятиях «Разговоры о важном».

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 15:00 • Новости дня
    Путин призвал советоваться с избирателями и показывать результаты работы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с кандидатом на пост главы Мордовии Артемом Здуновым заявил о важности работы с избирателями.

    «Надо идти к людям, показать и результаты работы за предыдущие годы, и, безусловно, посоветоваться с избирателями по поводу того, что они считают наиболее приоритетным», – подчеркнул глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Путин подчеркнул важность защиты всех участников выборов 2026 года.

    Президент поручил обеспечить условия для голосования бойцов СВО на выборах.

    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 14:44 • Новости дня
    Путин высоко оценил сотрудничество «КамАЗа» с российскими военными

    Путин похвалил «КамАЗ» за привлечение спецназа к разработке военных автомобилей

    Путин высоко оценил сотрудничество «КамАЗа» с российскими военными
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с генеральным директором «КамАЗа» Сергеем Когогиным в Кремле отметил, что компания поступает правильно, советуясь с военнослужащими при разработке военных машин.

    Путин на встрече с генеральным директором «КамАЗа» Сергеем Когогиным отметил правильность подхода компании, которая при разработке военных автомобилей консультируется с действующими военнослужащими, сообщается на сайте Кремля

    По словам главы государства, это способствует созданию более эффективной техники для армии.

    Путин указал на важность военной линейки «КамАЗа» и выразил одобрение тому, что компания прислушивается к мнению бойцов.

    «У нас вместимость машины – десять человек, она не взрывается при обстрелах артиллерии.  Я говорю (сотрудникам): каждый ваш труд, выпущенный автомобиль – десять жизней наших солдат», – заявил Когогин.

    Путин согласился с этим комментарием, кратко подтвердив: «Точно».

    Гендиректор «КамАЗа» также сообщил, что при разработке техники специалисты предприятия консультируются с офицерами сил специальных операций.

    «Там сильные ребята, они знают, что им нужно. Очень хорошо», – похвалил глава государства.

    Ранее Путин отметил, что «КамАЗ» смог повысить налоговые отчисления в бюджет. Компания сохранила высокий уровень производства даже в условиях сложной ситуации в автопроме.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 17:04 • Новости дня
    Путин поручил утвердить стратегию развития биоэкономики в России до 2036 года

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания Форума будущих технологий и встречи с учёными, прошедших 25 февраля 2026 года, сообщила пресс-служба Кремля.

    В официальном канале Кремля в Max говорится, что «правительству, в частности, поручено утвердить Стратегию долгосрочного развития биоэкономики в России на период до 2036 года, включая подготовку профессиональных кадров, материальное и технологическое обеспечение».

    Ранее Владимир Путин поручил правительству проводить регулярный мониторинг ситуации в кадровой сфере. 16 марта правительство утвердило список 300 важных для экономики профессий.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 14:21 • Новости дня
    Путин указал Здунову на необходимость повысить рождаемость в регионе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на встрече с главой Мордовии Артемом Здуновым обратил внимание на то, что уровень рождаемости в Мордовии оказался ниже среднего по стране.

    Путин во время встречи с главой Мордовии Артемом Здуновым призвал обратить особое внимание на демографическую ситуацию в регионе. Путин подчеркнул, что уровень рождаемости в Мордовии остается ниже, чем в среднем по стране, и призвал руководителя республики работать над улучшением этого показателя, сообщается на сайте Кремля.

    «Есть вещи, на которые нужно, конечно, обратить внимание. Вы наверняка знаете об этом. Например, уровень рождаемости все-таки пониже, чем в целом по стране. Я понимаю, что здесь много очень составляющих. Это такой показатель, который обобщает многие вещи: социальные вопросы, здравоохранение», – заявил президент.

    Путин также отметил, что видит вовлеченность Здунова в решение демографических задач, и выразил уверенность в дальнейшем внимании к этой теме.

    Ранее Путин назвал преодоление демографического спада главной задачей правительства на 2026 год.


    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 14:12 • Новости дня
    Путин отметил успехи Мордовии в снижении долгов и росте экономики

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Мордовии Артемом Здуновым уделил внимание позитивным финансовым и промышленным изменениям в республике, отметив резкое сокращение долгов региона.

    Здунов сообщил президенту о приведении регионального бюджета в порядок, а также о снижении долговой нагрузки в четыре раза и увеличении собственных доходов бюджета в два раза, сообщается на сайте Кремля.

    Путин положительно оценил успехи руководства республики, подчеркнув: «Артем Алексеевич, это у вас в целом получилось».

    Президент также обратил внимание на значительный рост промышленного производства и приличный уровень инвестиций в регионе.

    «У вас инвестиции в приличном состоянии находятся, рост промышленного производства, восстанавливается сельское хозяйство. Это результат, конечно. В финансах тоже», – заявил Путин.

    Ранее Путин уже отметил высокие темпы экономического роста в Мордовии.

    Также президент России поддержал меры по снижению долговой нагрузки на регионы.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 13:49 • Новости дня
    Путин пожелал Здунову успехов на выборах главы Мордовии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил поддержку Артему Здунову, который намерен переизбраться на пост руководителя Республики Мордовия, и пожелал ему успехов на выборах.

    Президент России Владимир Путин поддержал намерение Артема Здунова переизбраться на пост главы Мордовии, сообщается на сайте Кремля.

    «У вас в целом получается. Поэтому я хочу – конечно, люди должны сказать свое слово в ходе предвыборной кампании, самого избирательного процесса, – хочу пожелать вам успехов», – заявил Путин.

    Предыдущая рабочая встреча Путина и Здунова состоялась в 2024 году. Тогда Здунов докладывал о социально-экономической ситуации в регионе, уделяя внимание, в частности, успехам агропромышленного комплекса.

    На прошлой встрече с Артемом Здуновым президент отметил высокие темпы экономического роста Мордовии.

    Прямые выборы главы этой республики пройдут в единый день голосования в сентябре 2026 года.


    Комментарии (0)
    Главное
    Зеленский заявил о запуске ракет «Фламинго» по России
    Двое новосибирских ученых получили 12,5 лет колонии за госизмену
    Макрона раскритиковали за исполнение песен под барабаны Пашиняна
    Стармер предостерег Иран от разжигания антисемитизма в Британии
    Грузия обвинила литовского депутата Европарламента в фашизме
    Суд вынес решение о песнях «Ласкового мая» в сериале «Слово пацана»
    Часть банкоматов в Москве перестала работать из-за ограничений интернета