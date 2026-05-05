    5 мая 2026, 14:42 • Новости дня

    «Хезболла» подбила два танка и бронетранспортер Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженное крыло шиитской организации «Хезболла» осуществило ряд атак на юге Ливана против израильских военных.

    По словам представителей группировки, их бойцы с помощью управляемых ракет поразили танк Merkava и бронетранспортер Namer в районе Дейр-Сирьян, передает ТАСС.

    Ранее еще один израильский танк был атакован беспилотниками-камикадзе в населенном пункте Эль-Коузах. Помимо этого, бойцы «Хезболлы» заявили о выведении из строя двух бульдозеров Caterpillar D9, которые использовались для сноса домов в приграничной зоне.

    По сообщению формирования, все операции были ответом на нарушения режима прекращения огня со стороны израильских войск.

    В первой половине дня израильские ВВС нанесли удары по минимум 10 населенным пунктам к северу от реки Литани в провинции Набатия. Мирное население получило предупреждение о предстоящих бомбардировках и своевременно эвакуировалось в город Сайда.

    Во вторник «Хезболла» заявила о 13 атаках на израильские силы за сутки.

    Ранее бойцы «Хезболлы» применили БПЛА на оптоволокне против израильских танков Merkava.

    2 мая 2026, 19:55 • Новости дня
    Семь стран ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти

    Tекст: Мария Иванова

    Семь государств альянса намерены в июне нарастить добычу на 188 тыс. баррелей в сутки, продолжая прежний курс вопреки недавнему выходу ОАЭ из соглашения, отмечает Reuters.

    Представители семи государств, включая Россию и Саудовскую Аравию, согласовали новые квоты на июнь, передает РИА «Новости».

    «Семь стран ОПЕК+ достигли принципиального соглашения о повышении целевых показателей добычи нефти примерно на 188 тыс. баррелей в сутки в июне, продолжая реализацию планов, несмотря на выход ОАЭ, сообщили два источника, знакомые с позицией ОПЕК+, накануне заседания по вопросам политики в воскресенье», – отмечается в публикации Reuters.

    Рост предельного уровня сопоставим с майским увеличением на 206 тыс. баррелей. Из этого объема просто исключили долю Эмиратов, которые покинули организацию с 1 мая. Подобное решение демонстрирует приверженность участников альянса прежней стратегии.

    Однако фактическое увеличение квот окажется символическим. Судоходство через Ормузский пролив, который является главным маршрутом поставок сырья из Персидского залива, все еще ограничено. Встреча сторон пройдет в онлайн-формате в воскресенье.

    Во вторник Минэнерго ОАЭ объявило о выходе из объединения, назвав этот шаг стратегическим. При этом руководство организации не знало о намерениях страны досрочно покинуть альянс.

    Кремль выразил надежду на сохранение ОПЕК+ после выхода ОАЭ.

    Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что Россия продолжит сотрудничество с ОПЕК+, считая этот механизм эффективным для регулирования нефтяного рынка.

    3 мая 2026, 19:25 • Новости дня
    Советник Хаменеи пригрозил отправить американские корабли на кладбище

    Tекст: Ольга Иванова

    Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи жестко раскритиковал американские власти, назвав их пиратами и предупредив о готовности топить вражеский флот.

    Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи выступил с резким заявлением в адрес Соединенных Штатов, передает ТАСС. Он предупредил Вашингтон о решимости Тегерана жестко противостоять любым угрозам.

    «США – единственный в мире пират с авианосцами. Наша способность бороться с пиратами не уступает нашей способности топить боевые корабли. Приготовьтесь к тому, что ваши корабли и силы окажутся на кладбище, подобно тому, как обломки вашего самолета остались в Исфахане», – написал политик в социальной сети X.

    Белый дом официально уведомил Конгресс США об окончании военной операции против Ирана.

    Белый дом в письме Конгрессу США о завершении боевых действий против Ирана сообщил, что американский военный контингент продолжит находиться в регионе для сдерживания потенциальных угроз.

    4 мая 2026, 19:19 • Видео
    Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

    В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    4 мая 2026, 00:20 • Новости дня
    Трамп анонсировал «Проект Свобода» по выводу «запертых» в Ормузе судов
    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что военно-морские силы США с понедельника, 4 мая, направят корабли иностранных государств через Ормузский пролив, и предупредил, если Иран попытается нарушить этот процесс, американские военные применят силу.

    Объявленная Трампом активность в Ормузском проливе, которую он назвал «Проектом Свобода», является самым значительным шагом его администрации в попытке вновь открыть ключевой пролив с тех пор, как Иран закрыл его в начале войны, пишет портал Axios.

    Хотя Трамп говорит, что этот шаг носит «гуманитарный характер», проект – явный вызов усилиям Тегерана по установлению контроля над проливом. Военный ответ Ирана может спровоцировать конфронтацию и даже перерасти в войну.

    В социальной сети Truth, американский лидер заявил, что страны всего мира, которые не участвуют в войне, но у которых есть корабли, застрявшие в проливе, попросили США помочь их освободить.

    По его словам, на большинстве этих судов заканчивается продовольствие и другие припасы для экипажей, люди страдают от проблем со здоровьем.

    «Перемещение судов предназначено для того, чтобы освободить людей, компании и страны, которые не сделали абсолютно ничего плохого. Которые являются жертвами обстоятельств. Это гуманитарный жест от имени Соединенных Штатов, стран Ближнего Востока и, в частности, страны Иран. Мы сказали тем странам, что будем безопасно выводить их суда из ограниченного водного канала, чтобы они могли свободно заниматься своим бизнесом», – написал Трамп.

    По его словам, если описанный процесс каким-либо образом будет нарушен, с этим придется бороться силой.

    При этом какое-то время не было понятно, участвует ли Иран в вышеописанном проекте и согласован ли он с Тегераном.

    Трамп написал, что его представители «ведут очень позитивные дискуссии» с Ираном, подчеркнув, что они «могут привести к чему-то очень позитивному для всех».

    По словам источников Axios, в воскресенье США направили еще один измененный проект соглашения о прекращении войны в ответ на последнее предложение Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Tasnim рассказало о плане Ирана по урегулированию конфликта с США. Американский президент выразил сомнение в приемлемости нового плана Ирана и добавил, что Тегеран еще не заплатил «достаточно высокую цену за содеянное».

    При этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил телекомпании CNN о продолжении обсуждения мирного урегулирования конфликта между США и Ираном.

    4 мая 2026, 22:59 • Новости дня
    Иран обвинил военных США в поджоге нефтяной зоны ОАЭ

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные намеренно устроили пожар на нефтяной зоне в ОАЭ ради обеспечения прохода судов через Ормузский пролив, сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

    Военные США стоят за поджогом нефтяной зоны в Объединённых Арабских Эмиратах, утверждает иранское гостелевидение IRIB, передает РИА «Новости».

    Как сообщает телеканал со ссылкой на иранский военный источник, американцы стремились создать проход для судов через Ормузский пролив за счёт провокации и инцидента в регионе.

    «У Ирана не было плана нападения на нефтяные объекты ОАЭ. Произошедшее стало следствием авантюризма американских военных, которые были направлены на создание прохода для судов через Ормузский пролив», – заявил источник иранскому гостелевидению.

    Ранее в эмирате Фуджейра произошел пожар на объекте нефтяной промышленности.

    Власти ОАЭ пообещали ответить на удары Ирана по гражданским объектам.

    Напомним, в понедельник управление по ЧС в ОАЭ объявило об отражении ПВО ракетной угрозы.

    4 мая 2026, 13:20 • Новости дня
    Эксперт: Операция «Проект Свобода» – попытка Трампа взять Иран на слабо

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если Иран позволит США реализовать операцию «Проект Свобода» по выводу судов из Ормузского пролива, это будет означать потерю Исламской республикой ключевого козыря. Если же Тегеран даст отпор, это может привести как к отступлению американского лидера от своей идеи, так и к стычкам в море и более масштабным боевым действиям в регионе, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин.

    «Хотя реализация операции «Проект Свобода», как ожидается, начнется уже в понедельник, до сих пор не до конца ясно, как будет осуществляться вывод торговых судов из Персидского залива. По всей видимости, миссия не будет включать эскорт ВМС США», – отметил военный эксперт Юрий Лямин.

    Он предположил, что американцы не хотят рисковать своими военными кораблями, слишком близко подходя к иранскому побережью, где сосредоточена основная масса ракетных батарей Ирана. «Штаты, скорее всего, задействуют в первую очередь авиацию, а также беспилотные летательные аппараты, которые потенциально могут атаковать, скажем, катера Исламской республики», – добавил собеседник.  

    По его мнению, «Проект Свобода» – очередная попытка Дональда Трампа взять Тегеран «на слабо», проверить реакцию государства. «Иран оказывается перед выбором: позволить США реализовать миссию или дать отпор Штатам, – указал Лямин. – Первый вариант будет означать ослабление переговорных позиций Тегерана, а также поражение Исламской республики, поскольку она потеряет ключевой козырь – контроль над Ормузом».

    «Второй вариант может привести как к отступлению американского лидера от своей идеи, так и к стычкам в море и более масштабным боевым действиям, ответственность за которые администрация США, безусловно, возложит на иранцев», – продолжил аналитик.

    Лямин напомнил характерную для Трампа стратегию действий: если оппонент поддается давлению, то глава Белого дома начинает «дожимать», но если сталкивается с сопротивлением, то, как правило, пересматривает свои шаги.  «Я полагаю, нынешняя операция планируется из расчета, что Иран «сдаст назад». План «Б» в данном случае подразумевает импровизацию Вашингтона», – уточнил Лямин.

    Как бы то ни было, оговорился собеседник, у США в регионе остается достаточно серьезная группировка: «два авианосца, военные корабли, авиация, несколько тысяч морпехов». «Риск того, что конфликт начнет переходить от ограниченных стычек в более крупные, крайне высок. Более того, возможно, американские военные попытаются осуществить операцию по захвату островов в Ормузском проливе», – рассуждает собеседник.

    «Для Ирана в складывающейся ситуации главное – не дать слабину», – подчеркнул спикер. На этом фоне он упомянул звучащие в Тегеране предупреждения о том, что попытки прохода судов, а также несогласованные с республикой действия в Ормузском проливе будут встречены ответными мерами.

    Схожей точки зрения придерживается Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. «Мир наблюдает за тем, как администрация Трампа в своем стремлении к глобальному доминированию делает ставку на прямое военное давление. Но пролив – это не та площадка, где можно безнаказанно диктовать условия. Ждем реакции Тегерана, который вряд ли уступит без боя», – акцентировал он.

    Ранее Дональд Трамп анонсировал запуск операции «Проект Свобода». Начало миссии намечено на утро 4 мая по ближневосточному времени. Целью миссии станет вывод судов, застрявших в Персидском заливе – им обеспечат безопасный выход через Ормузский пролив. Глава Белого дома заявил, что это будет гуманитарным жестом со стороны США, стран Ближнего Востока и в особенности – со стороны Ирана.

    «На многих из этих судов заканчиваются запасы продовольствия и всего необходимого для поддержания здоровья и санитарных условий многочисленных экипажей. Я полагаю, что это станет важным шагом в демонстрации доброй воли всех тех, кто столь ожесточенно сражался на протяжении последних месяцев», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Он рассказал, что решение о начале операции было принято после обращений третьих стран, которые просили освободить их суда из заблокированного морского коридора. «Перемещение судов направлено исключительно на то, чтобы освободить людей, компании и страны, которые не совершили абсолютно ничего предосудительного», – добавил американский лидер.

    Трамп подчеркнул, что если гуманитарной миссии по выводу судов попытаются помешать, то Штаты ответят силой. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) уточнило, что намерены задействовать в операции эсминцы с управляемыми ракетами, более 100 самолетов наземного и морского базирования, многоцелевые беспилотные платформы и 15 тыс. военнослужащих.

    «Наша поддержка этой оборонительной миссии имеет ключевое значение для региональной безопасности и мировой экономики, в то время как мы также продолжаем поддерживать морскую блокаду», – заявил адмирал Брэд Купер, командующий CENTCOM. По данным Axios, операция не предполагает сопровождение судов.

    Один из собеседников издания уточнил, что американская флотилия будет находиться «в непосредственной близости», что может служить средством предупреждения в случае, если Иран решит атаковать суда, проходящие через пролив. Вашингтон также предоставит коммерческим судам рекомендации по «наиболее безопасным маршрутам» через эти воды, говорится в материале.

    На этом фоне КСИР передал указание отойти на юг от Ормузского пролива торговым судам, находящимся у северного побережья ОАЭ. Об этом сообщило Британское управление морских торговых операций (UKMTO). По его данным, капитаны судов по радио получили приказ покинуть район якорной стоянки у побережья эмирата Рас-эль-Хайм и отойти на юг к эмирату Дубай, передает «Интерфакс».

    Глава комитета по национальной безопасности иранского парламента (Меджлиса) Эбрахим Азизи заявил, что Тегеран расценит любое вмешательство США в судоходство в Ормузском проливе как нарушение режима прекращения огня. «Управление Ормузским проливом и Персидским заливом не будет осуществляться на основе бредовых заявлений Трампа!» – акцентировал он.

    Президент Франции Эммануэль Макрон поспешил откреститься от участия в миссии США. По словам французского лидера, условия силовой операции не представляются ему ясными, поэтому Париж не намерен присоединяться. Он также призвал к согласованному открытию Ормузского пролива Ираном и США, подчеркнув, что только совместные действия Тегерана и Вашингтона позволят восстановить стабильный проход судов через пролив.

    Кроме того, как сообщает Bloomberg, план, объявленный Трампом по проходу судов через Ормузский пролив, вызвал недоумение у руководителей судоходных компаний. По мнению Анила Джай Сингха, вице-президента Индийского морского фонда, инициативы президента США создают риск непреднамеренной эскалации. «В каком порядке будут выводить эти суда? Будет ли у одних судов приоритет перед другими?» – задается он вопросами.

    Напомним, США начали морскую блокаду портов Ирана 13 апреля. 19 апреля ВМС обстреляли и захватили в Оманском заливе торговое судно Touska, шедшее из китайского порта Гаолан в иранский Бендер-Аббас. В ответ силы Ирана атаковали с помощью беспилотников несколько американских кораблей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает эта «игра мышцами».

    По информации на 3 мая, американские ВМС перехватили уже 49 торговых судов, связанных с Ираном. Трамп заявил, что морская блокада иранских портов является эффективной и он не намерен снимать ее до тех пор, пока Вашингтон и Тегеран не придут к соглашению по ядерной программе.

    Ранее, как сообщали СМИ, Иран представил США трехэтапный план завершения войны. Исламская республика выступила с инициативой разблокировать Ормузский пролив и прекратить боевые действия, отложив обсуждение ядерной программы на более поздний срок. Американская сторона такое предложение не приняла.

    2 мая 2026, 21:43 • Новости дня
    Axios: Конфликт в Иране усугубил раскол между ОАЭ и Саудовской Аравией

    Tекст: Вера Басилая

    Затяжное противостояние США и Ирана спровоцировало глубокие разногласия между Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией, пишет Axios.

    По данным Axios, отношения между ОАЭ и Саудовской Аравией серьезно обострились на фоне войны США и Ирана. В результате этого ОАЭ делают ставку на партнерство с Израилем, а Саудовская Аравия сближается с Турцией и Пакистаном, передает РБК.

    Источники издания в США и регионе отмечают, что администрация Белого дома долго не осознавала масштаб разногласий и решила не вмешиваться. В начале конфликта госсекретарь США Марко Рубио прямо заявил Эр-Рияду и Абу-Даби: «США не будут принимать чью-либо сторону».

    Высокопоставленные чиновники высказывают опасения, что после окончания войны союзники США могут стать еще более враждебны друг к другу.

    Ключевой причиной разногласий называют личную неприязнь лидеров ОАЭ и Саудовской Аравии, а также противоположные позиции по конфликту в Иране. ОАЭ, изначально выступавшие против военной эскалации, теперь требуют довести конфликт до победного конца, тогда как Саудовская Аравия стремится к его скорейшему завершению из-за ущерба для своей экономики.

    Экономическая напряженность усилилась после решения ОАЭ выйти из ОПЕК с 1 мая, чтобы самостоятельно регулировать добычу нефти. Такое решение вызвало возмущение наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, а, по словам источника, саудовцы были «ошеломлены и разгневаны» на саммите в Джидде.

    Несмотря на внутренние противоречия, обе страны сохраняют крупные энергетические и финансовые ресурсы и продолжают сотрудничать с США в сфере безопасности, что, по мнению аналитиков, только укрепилось в ходе конфликта с Ираном.

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК и альянса ОПЕК+ с 1 мая 2026 года.

    Итальянская газета La Repubblica спрогнозировала усиление раскола на Ближнем Востоке из-за самостоятельной политики стран Персидского залива.

    Как сообщила газета Junge Wel, выход ОАЭ из ОПЕК может перерасти в конфликт с Саудовской Аравией.

    3 мая 2026, 18:27 • Новости дня
    Tекст: Ольга Иванова

    Обострение ситуации в ближневосточном регионе привело к срыву сроков передачи военной техники из Соединенных Штатов для нужд польской армии.

    Глава Министерства национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш подтвердил проблемы с получением вооружения, передает РИА «Новости». По его словам, американская сторона уже уведомила Варшаву о возможных сдвигах в графике.

    «Что касается батарей Patriot, у нас нет сигнала, чтобы были задержки. В отношении другой техники, элементов, которые мы покупаем, могут быть задержки. Такую информацию мы получаем от американской стороны», – сказал министр.

    При этом чиновник подчеркнул, что текущие изменения сроков не являются критическими для государства. Однако он признал, что ближневосточный конфликт негативно сказывается на снабжении не только Варшавы, но и других европейских союзников.

    За последние несколько лет польские власти заключили с Вашингтоном многомиллиардные контракты. Соглашения предусматривают закупку самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, бронетехники и средств противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти уведомили европейских лидеров о возможных проблемах с поставками вооружений из-за ситуации в Иране.

    Предстоящие серьезные задержки американского оружия вызывают тревогу в европейских странах.

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о риске многолетних срывов сроков передачи военной техники.

    4 мая 2026, 19:15 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    Пожар вспыхнул на объекте нефтяной промышленности эмирата Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах.

    По информации пресс-службы правительства эмиратов, пожар случился в результате удара БПЛА, запущенного с территории Ирана, передает ТАСС.

    Служба гражданской обороны оперативно приступила к ликвидации возгорания.

    Напомним, в понедельник управление по ЧС в ОАЭ объявило об отражении ПВО ракетной угрозы.

    В марте в порту Фуджейры приостановили загрузку нефти после атаки БПЛА.

    3 мая 2026, 12:35 • Новости дня
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВВС Израиля получат две новые эскадрильи истребителей F-35 и F-15IA американского производства. Приобретение двух крупных партий этих самолетов одобрила министерская комиссия по закупкам вооружений, сообщила пресс-служба израильского Минобороны.

    ВВС Израиля получат две новые эскадрильи американских истребителей F-35 (Lockheed Martin) и F-15IA (Boeing), передает ТАСС. Решение о закупке этих самолетов приняла министерская комиссия по закупкам вооружений, о чем сообщила пресс-служба Минобороны Израиля.

    В сообщении министерства не уточняется точное количество истребителей и сумма контрактов, однако отмечается, что речь идет о «десятках миллиардов шекелей». Новые поставки пополнят парк боевой авиации: для Израиля это уже четвертая эскадрилья F-35 и вторая эскадрилья F-15IA. В пакет соглашений входит интеграция самолетов в систему ВВС, техническое обслуживание, поставка запчастей и логистическая поддержка.

    Закупка истребителей станет первым этапом десятилетней программы по формированию максимально самодостаточного военно-промышленного комплекса страны. Данный план, представленный премьер-министром Биньямином Нетаньяху в конце 2025 года, предусматривает выделение 350 млрд шекелей, что эквивалентно 118,9 млрд долларов.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил: «Закупки F-35 и F-15IA занимают центральное место в плане «Щит Израиля», призванного обеспечить Армии обороны Израиля долгосрочное качественное превосходство». По его словам, Израиль продолжит инвестировать в укрепление армии и опережать угрозы для обеспечения безопасности страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран опубликовал перечень американской авиатехники, уничтоженной с начала конфликта.

    Американский истребитель F-35 разбился на военном полигоне к северу от Лас-Вегаса.

    СМИ сообщили о поставках Соединенными Штатами Саудовской Аравии устаревших F-35.

    3 мая 2026, 00:45 • Новости дня
    Tasnim рассказало о плане Ирана по урегулированию конфликта с США

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран подготовил программу мирного разрешения конфликта с США и Израилем из 14 пунктов, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на агентство Tasnim.

    Иранский план включает в себя выплату репараций Тегерану. Программа также предполагает создание нового механизма судоходства в Ормузском проливе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim и Press TV.

    Отмечается, что «США предложили прекращение огня на два месяца, однако Иран настаивает на том, чтобы вопросы были решены за 30 дней, смещая фокус с возобновления перемирия на полноценное окончание войны».

    Среди основных требований Тегерана также значатся гарантии неповторения военной агрессии и уход американских вооруженных сил с иранской периферии. Кроме того, Иран требует снять санкции, разморозить свои активы за рубежом и прекратить блокаду Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Тегеран направил Вашингтону инициативу по завершению войны, включающую предложение обсудить условия разблокировки Ормузского пролива. Белый дом направил официальное послание спикеру Палаты представителей Майку Джонсону о полном прекращении вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

    4 мая 2026, 11:16 • Новости дня
    Tекст: Мария Иванова

    Судовладельцы настороженно восприняли объявленный главой Белого дома проект «Свобода» на фоне непрекращающихся атак и почти остановившегося судоходства.

    Президент США пообещал «безопасно вывести из этих закрытых водных путей, чтобы они могли свободно и умело продолжать свой бизнес» заблокированные в Персидском заливе суда. Однако отсутствие деталей проекта «Свобода» вызвало растерянность в отрасли, сообщает Bloomberg.

    Совместный морской информационный центр (JMIC) рекомендовал транзит через воды Омана. Тегеран предупредил, что вмешательство Вашингтона нарушит хрупкое перемирие. Судовладельцы требуют гарантий защиты от мин и возможных атак, а эксперты недоумевают по поводу очередности эвакуации кораблей.

    Ормузский пролив фактически перекрыт с конца февраля после американо-израильских ударов по Ирану. Взаимные морские блокады и ответные действия Корпуса стражей исламской революции свели торговый транзит на этом участке почти к нулю.

    Обстановка остается напряженной: недавно у берегов Фуджейры под обстрел попал коммерческий танкер. По данным JMIC, с начала конфликта в регионе зафиксировано 37 опасных инцидентов, 24 из которых признаны целенаправленными нападениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о запуске проекта «Свобода» для вывода запертых в Ормузском проливе судов и пригрозил применением силы в случае попыток Ирана помешать операции.

    По данным портала Axios, операция США «Свобода» по обеспечению прохода судов через Ормузский пролив не будет включать обязательное сопровождение коммерческих судов американскими военными кораблями, а корабли ВМС США будут находиться рядом для предотвращения возможных атак Ирана.

    Глава комиссии по нацбезопасности и внешней политике иранского парламента Ибрагим Азизи предупредил о рассмотрении любого вмешательства США в новый морской режим Ормузского пролива как нарушения режима прекращения огня.

    3 мая 2026, 22:13 • Новости дня
    Трамп посчитал предложение Ирана неприемлемым для урегулирования конфликта

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что ознакомился с очередным предложением Тегерана по урегулированию конфликта и ответил «иранское предложение неприемлемо для меня».

    Президент США сказал в комментарии Kan News о том, что узнал о новом предложении из Ирана и считает его «неприемлемым».

    Трамп добавил, что «кампания идет отлично» и снова призвал помиловать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, отметив, что он является «премьером военного времени» и Израиль не существовал бы, «если бы не я и Биби».

    «Вам нужен премьер-министр, который мог бы сосредоточиться на войне, а не на ерунде», – подчеркнул Трамп.

    До этого официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил о получении от США ответа на предложение по урегулированию конфликта. Посредником между сторонами в этот раз так же выступил Пакистан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Tasnim рассказало о плане Ирана по урегулированию конфликта с США. Американский лидер ранее заявлял, что Иран еще не заплатил достаточно высокую цену за свои действия, предполагая, что Тегеран вряд ли сможет предложить Вашингтону выгодные условия сделки.

    Кроме того, советник Хаменеи пригрозил отправить американские корабли на кладбище, назвав их пиратами и предупредив о готовности топить вражеский флот.


    3 мая 2026, 03:55 • Новости дня
    Tекст: Антон Антонов

    Власти США хотели бы полностью ликвидировать ракетный потенциал Ирана, заявил Белый дом.

    По версии США, в настоящее время Иран сохранил лишь 15% своих первоначальных мощностей по выпуску ракет. Такое сокращение стало результатом недавних ударов со стороны США и Израиля, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран пригрозил отвечать на атаки со стороны США продолжительными и болезненными ударами, даже если американские действия будут ограниченными.

    Белый дом письменно уведомил Конгресс США о том, что конфликт в Иране завершен, но дал понять законодательному органу власти, что боевые действия все еще далеки от логического финала.

    4 мая 2026, 10:33 • Новости дня
    Макрон: Франция не будет участвовать в операции США в Ормузском проливе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что страна не примет участия в операции США по выводу заблокированных судов из Ормузского пролива, подчеркнув неясность условий.

    Франция не будет участвовать в операции США по выводу судов, оказавшихся заблокированными в Ормузском проливе, заявил президент страны Эммануэль Макрон на саммите Европейского политического сообщества, передает РИА «Новости».

    По словам французского лидера, условия силовой операции не представляются ему ясными, поэтому Париж не намерен присоединяться.

    Макрон также призвал к согласованному открытию Ормузского пролива Ираном и США. Он подчеркнул, что только совместные действия Тегерана и Вашингтона позволят восстановить стабильный проход судов через пролив.

    После безрезультатных переговоров в Исламабаде посредники продолжают попытки организовать новый раунд обсуждений, в то время как США усилили блокаду иранских портов.

    Ранее президент США объявил о начале операции «Свобода», которая стартует в понедельник утром по ближневосточному времени.

    США направили 15 тыс. солдат и эсминцы в Ормузский пролив.

    Иран пригрозил ударами за несогласованный проход американских сил через Ормузский пролив.

    4 мая 2026, 10:12 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Израильские ВВС пополнятся двумя новыми эскадрильями боевых самолетов, включая стелс-истребители F-35I и модернизированные F-15IA, также Израиль намерен развивать собственные авиастроительные технологии для создания авиации нового поколения, сообщает The War Zone (TWZ) .

    Израиль планирует значительное расширение своих ВВС за счет закупки двух новых эскадрилий истребителей F-15IA и F-35I Adir, передает The War Zone.

    Таким образом, общее количество эскадрилий F-35I увеличится до четырех, а F-15IA – до двух. Обычно такие эскадрильи насчитывают по 25 самолетов, что в перспективе доведет парк до 100 F-35I и 50 F-15IA.

    Министерство обороны Израиля подтвердило, что Комитет по закупкам одобрил план одновременного приобретения двух новых эскадрилий.

    «Объем сделок оценивается в десятки млрд шекелей и включает интеграцию эскадрилий, поддержку, поставку запчастей и логистику», – говорится в сообщении ведомства.

    Теперь израильская делегация в США получила право подписывать контракты с американской стороной.

    Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен развивать собственные авиастроительные технологии: «Мы создадим авиацию нового поколения, произведенную на израильских предприятиях». Подробностей о проекте не раскрывается, однако, возможно, речь идет о беспилотниках или разведывательных платформах. Израиль также активно развивает секретные проекты, такие как дрон RA-01.

    Министр обороны Израиль Кац пояснил, что закупка двух эскадрилий обусловлена «уроками операции против Ирана», которые требуют ускоренного наращивания военной мощи. Он отметил, что кампания «Львиный рык» вновь продемонстрировала ключевую роль ВВС в обеспечении безопасности страны и подчеркнул необходимость сохранять превосходство на десятилетия вперед.

    Новые закупки входят в масштабную программу «Щит Израиля» (Magen Israel), одобренную правительством и предполагающую инвестиции около 120 млрд долларов в течение 10 лет. Программа охватывает развитие беспилотных технологий, современных систем обороны и обеспечение военного превосходства Израиля в космосе.

    Контракт на первую партию из 25 F-15IA был подписан в декабре 2023 года с опцией на еще 25 машин. Сборка первых самолетов завершится к концу 2035 года, ежегодно планируется поставлять по 4–6 единиц. Поставки финансируются в том числе за счет американской военной помощи, которая особенно увеличилась после событий 7 октября 2023 года.

    F-15IA и F-35I дополняют друг друга: первый ценится за дальность и способность нести крупные вооружения, второй – за стелс-характеристики и гибкость применения. Израильские самолеты принимают участие в операциях как на территории страны, так и в Сирии, Ливане, Йемене и секторе Газа. Решение о расширении парка обусловлено необходимостью поддерживать качественное военное преимущество на фоне сохраняющихся угроз в регионе.

