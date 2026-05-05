Самолет шведских ВВС совершил полет над нейтральными водами Черного моря

Tекст: Дмитрий Зубарев

Самолет Gulfstream IV, принадлежащий ВВС Швеции, выполняет круговые манёвры над нейтральными водами Черного моря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в европейских авиадиспетчерских службах.

Воздушное судно вылетело из аэропорта Бухареста и направилось в сторону моря, следуя через контролируемые Румынией и Болгарией районы, после чего перешло в нейтральное воздушное пространство через контрольную точку INKOM.

По его словам, самолет совершает манёвры на высоте чуть более 13 тыс. метров, избегая гражданских авиационных коридоров и не входя в воздушное пространство других государств.

Источник отметил, что самолеты Gulfstream IV могут использоваться в том числе для радиотехнической разведки. Аналогичная активность ранее фиксировалась со стороны военной авиации НАТО – и пилотируемых самолетов, и беспилотников. В частности, ранее над Черным морем летал разведывательный дрон Northrop Grumman RQ-4D Phoenix ВВС Италии, который столкнулся с проблемами радиосвязи, но завершил полет на военной базе в Сигонелле на Сицилии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский самолет-разведчик Artemis II на базе Bombardier Challenger 650 выполнил полет над акваторией Черного моря недалеко от российских границ.

Разведывательный беспилотник НАТО Northrop Grumman RQ-4D Phoenix под управлением ВВС Италии подал сигнал бедствия из-за проблем с радиооборудованием во время полета над Черным морем.

Шведский разведывательный самолет Gulfstream IV, вылетевший из финского Тампере, вел наблюдение вдоль границы между Финляндией и Россией и ранее фиксировался у Калининграда и западной границы Белоруссии.