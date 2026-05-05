    5 мая 2026, 14:40 • Новости дня

    Самолет шведских ВВС совершил полет над нейтральными водами Черного моря

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самолет Gulfstream IV, принадлежащий ВВС Швеции, кружит над нейтральными водами Черного моря, сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

    Самолет Gulfstream IV, принадлежащий ВВС Швеции, выполняет круговые манёвры над нейтральными водами Черного моря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в европейских авиадиспетчерских службах.

    Воздушное судно вылетело из аэропорта Бухареста и направилось в сторону моря, следуя через контролируемые Румынией и Болгарией районы, после чего перешло в нейтральное воздушное пространство через контрольную точку INKOM.

    По его словам, самолет совершает манёвры на высоте чуть более 13 тыс. метров, избегая гражданских авиационных коридоров и не входя в воздушное пространство других государств.

    Источник отметил, что самолеты Gulfstream IV могут использоваться в том числе для радиотехнической разведки. Аналогичная активность ранее фиксировалась со стороны военной авиации НАТО – и пилотируемых самолетов, и беспилотников. В частности, ранее над Черным морем летал разведывательный дрон Northrop Grumman RQ-4D Phoenix ВВС Италии, который столкнулся с проблемами радиосвязи, но завершил полет на военной базе в Сигонелле на Сицилии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский самолет-разведчик Artemis II на базе Bombardier Challenger 650 выполнил полет над акваторией Черного моря недалеко от российских границ.

    Разведывательный беспилотник НАТО Northrop Grumman RQ-4D Phoenix под управлением ВВС Италии подал сигнал бедствия из-за проблем с радиооборудованием во время полета над Черным морем.

    Шведский разведывательный самолет Gulfstream IV, вылетевший из финского Тампере, вел наблюдение вдоль границы между Финляндией и Россией и ранее фиксировался у Калининграда и западной границы Белоруссии.

    4 мая 2026, 16:40 • Новости дня
    По инициативе «Единой России» правительство списало 21 региону долги по кредитам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кабинет министров принял решение о списании долгов по бюджетным кредитам для 21 региона страны. Эти средства будут направлены на повышение качества жизни граждан в этих субъектах РФ.

    Как сообщает сайт партии «Единая Россия», ранее эту инициативу поддержал глава государства. Мера поддержки затронет Карелию, Коми, Мордовию, Удмуртию, Чувашию, Краснодарский, Пермский и Хабаровский края. Также в список вошли Воронежская, Калининградская, Кемеровская, Магаданская, Нижегородская, Омская, Пензенская, Псковская, Самарская, Томская, Ярославская и Еврейская автономная области, а также Ненецкий автономный округ.

    Общий объем списанных средств превышает 114 млрд рублей. Освободившиеся финансы направят на замену лифтов, переселение из аварийного жилья, обновление общественного транспорта и реализацию национальных проектов.

    «Списание позволит высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах и поддержать дальнейшее совершенствование экономики и жизни граждан», – подчеркнул председатель правительства Михаил Мишустин.

    4 мая 2026, 20:33 • Новости дня
    Минобороны пригрозило ударом по центру Киева в случае попыток сорвать 9 мая в Москве
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В случае попыток Украины реализовать планы по срыву празднования Дня Победы Вооруженные силы России нанесут ответный удар по центру Киева, заявило Минобороны.

    В ведомстве обратили внимание на заявление президента Украины в Ереване на саммите Европейского политического сообщества, в котором прозвучали угрозы нанесения удара по Москве именно 9 мая. В сообщении ведомства в Max подчеркивается, что что любые преступные действия Украины будут иметь серьезные последствия.

    «Вооруженными Силами Российской Федерации будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий», – подчеркнули в Минобороны.

    В министерстве предупредили, что в случае реализации Киевом своих «преступных планов» по срыву празднования Победы российские ВС нанесут ответный массированный ракетный удар по центру столицы Украины.

    «Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась», – отметили в ведомстве.

    Минобороны официально предупредило гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил перемирие 8-9 мая.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве.

    4 мая 2026, 19:19 • Видео
    Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

    В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    4 мая 2026, 21:48 • Новости дня
    Бывшая украинская журналистка объяснила бессмысленность уничтожения Зеленского

    Журналистика Панченко: Почему Россия не трогает Зеленского

    @ IMAGO/bildgehege/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывшая украинская журналистка Диана Панченко объяснила, почему, по ее мнению, сохранение жизни Владимира Зеленского выгоднее для Москвы, чем устранение лидера киевского режима. По ее мнению, сегодня Зеленский все чаще и на Украине и Западе воспринимается не как герой, а как диктатор и вор.

    В своем Telegram-канале Панченко отмечает, что пример Ирана показывает: если убрать действующего лидера, власть часто переходит к еще более радикальным политикам.

    Она подчеркнула, что если бы Россия устранила Зеленского два года назад, это не изменило бы ситуацию на Украине, а он стал бы национальным героем и мучеником. Тогда бы в мире Зеленского воспринимали исключительно как жертву, и его жертва укрепила бы воинственность украинцев.

    Теперь же, по мнению Панченко, ситуация изменилась. «Сегодня на Украине Зеленский воспринимается уже как диктатор и вор. Вся его команда – как опухоль на теле Украины. И уже во всем мире видят, что метастазы вышли далеко за пределы Украины», – написала журналистка.

    Панченко добавила, что имидж Зеленского становится все токсичнее, и даже на международной арене появляется все больше вопросов к продолжению поддержки Киева.

    «Сегодня само существование Зеленского уничтожает его образ героя. Еще немного такой политики по отношению к украинцам, и народ будет считать русских освободителями», – поясняет Панченко.

    Ранее Politico заявила о потере Зеленским надежды на поддержку со стороны Вашингтона.


    4 мая 2026, 16:56 • Новости дня
    В Госдуме ответили на угрозы Зеленского ударить по параду Победы в Москве

    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина и Владимир Зеленский получат серьезный ответ в случае попытки Вооруженных сил Украины нанести удар по параду Победы в Москве 9 мая, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

    По его словам, в случае подобных провокаций ответ России будет «неотвратим», а сам удар – «очень серьезным и кратным», передает News.ru.

    Колесник также подчеркнул, что пока Зеленский находится у власти, ситуация на Украине продолжит ухудшаться. Политик выразил мнение, что украинский лидер будет стремиться наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры и мирному населению России.

    Депутат Госдумы добавил, что Зеленский «действительно обнаглел» и сейчас фактически влияет на решения Европейского союза. Колесник призвал Россию пересмотреть свою политику в отношении украинского лидера, заявив о необходимости подумать, как дальше действовать в этой ситуации.

    Он также высказался за возможность нанесения упреждающего удара по местам, откуда могут запускаться беспилотники.

    Напомним, Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил президенту США о возможности перемирия на День Победы.

    5 мая 2026, 12:26 • Новости дня
    Политолог объяснила призыв Минобороны к киевлянам покинуть город

    Политолог Шеслер: Предупреждение жителей Киева подтверждает готовность России к ответному удару

    Политолог объяснила призыв Минобороны к киевлянам покинуть город
    @ Marek Ladzinski/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Объявленное Москвой перемирие на 8 и 9 мая – это кратковременный гуманитарный отказ от атак. В случае провокации ВСУ ответ российской стороны будет неотвратимым и серьезным, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Минобороны России сообщило о перемирии на 8 и 9 мая и предостерегло Киев от возможных провокаций.

    «День Победы можно назвать одной из святых дат для жителей России. Весомая часть граждан Украины также отмечают этот праздник. Однако, учитывая малую адекватность Владимира Зеленского и киевского режима в целом, от них можно ожидать самых различных провокаций 8 и 9 мая», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    При этом, по ее словам, после проведения потенциальных провокаций Киев может утверждать, что удары не были санкционированы Банковой, и сетовать на деструктивные инициативы на местах. «Но это не сможет ввести российскую сторону в заблуждение. Москва передала оппонентам совершенно четкое предупреждение о неотвратимости ответа», – указала она.

    Спикер допустила: ответ России может превзойти по силе украинскую провокацию, но быть адекватным значимости даты 9 мая. «В ряде российских городов праздничные мероприятия пройдут в усеченном режиме. Но на улицах будет масса людей. Любая провокация украинских властей станет опасной. Потому Москва заранее предупредила Банковую о серьезных последствиях для Киева», – продолжила собеседница.

    Политолог подчеркнула: Москва не питает иллюзий относительно гуманности киевских властей, поэтому заранее рекомендует жителям украинской столицы покинуть город. «Само предупреждение подтверждает серьезность намерений России», – детализировала она.

    Путин ранее говорил о возможности таких обращений к украинцам перед крупными ударами, напомнила Шеслер. «Думаю, киевлянам стоит прислушиваться к словам российской стороны. Угроза мирному украинскому населению не является сдерживающим фактором от возможных провокаций ВСУ», – пояснила собеседница.

    Эксперт также акцентировала: перемирие – это кратковременный отказ Москвы от атак, но не воздержание от ответов на провокации и удары по российской территории. «Все российские войска остаются в полной боевой готовности на своих позициях», – заключила политолог.

    Ранее Минобороны России сообщило, что по решению президента Владимира Путина на 8 – 9 мая объявляется перемирие с Украиной в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне. «Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру», – отмечается в сообщении.

    Вместе с тем в ведомстве обратили внимание на угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву именно 9 мая. В связи с этим в Минобороны предупредило, что российские военные предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.

    «В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Вооруженные силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева», – подчеркнули там.

    Минобороны отметило, что Россия ранее воздерживалась от таких действий, несмотря на имеющиеся возможности. «Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – добавили в министерстве.

    Позже Владимир Зеленский в ответ на перемирие, введенное Россией на период 8 – 9 мая, объявил о режиме тишины, который начнет действовать в 00.00 6 мая. «Объявляем о режиме тишины, начиная с 00.00 в ночь с 5 на 6 мая. За время, которое есть до этого момента, реалистично обеспечить наступление тишины. Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента», – написал он в соцсетях.

    Напомним, Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом 29 апреля сообщил о готовности объявить перемирие на День Победы. Глава Белого дома поддержал эту инициативу.

    Ранее Сергей Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», объяснил газете ВЗГЛЯД логику отмены проезда военной техники и прохода кадетов на параде Победы.

    5 мая 2026, 08:48 • Новости дня
    Суд Новосибирска приговорил двух ученых к 12,5 годам колонии за госизмену

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новосибирский областной суд вынес приговор ученым-физикам Валерию Звегинцеву и Владиславу Галкину по уголовному делу о государственной измене. Им назначено наказание в виде лишения свободы на 12,5 года в колонии строгого режима.

    В суде пояснили: «Вынесен приговор <…> назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12,5 года каждому» с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

    Дело о госизмене против сотрудников научных институтов ведется с 2022 года. Тогда были арестованы Дмитрий Колкер из Института лазерной физики СО РАН, который вскоре скончался после задержания, и Александр Шиплюк, директор Института теоретической и прикладной механики СО РАН, получивший 15 лет колонии строгого режима.

    Валерий Звегинцев, главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики, был задержан весной 2023 года. Позже под арест попал и его коллега Владислав Галкин. Подробности уголовных дел и суть предъявленных обвинений суд не раскрывает, поскольку материалы засекречены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мосгорсуд назначил 15 лет колонии строгого режима директору Института теоретической и прикладной механики СО РАН Александру Шиплюку по делу о госизмене.

    Новосибирского физика-аэродинамика Анатолия Маслова приговорили к 14 годам колонии строгого режима за государственную измену.

    Верховный суд России отменил апелляционное определение по делу осужденного за госизмену профессора МФТИ и сотрудника ЦАГИ Валерия Голубкина.

    5 мая 2026, 10:34 • Новости дня
    Германия решила передать Украине электростанцию «Северного потока»
    @ REUTERS/Hannibal Hanschke

    Tекст: Мария Иванова

    Киев получит в качестве гуманитарной помощи газовую теплоэлектростанцию «Северного потока», однако вывозить переданное оборудование украинской стороне придется самостоятельно, пишут немецкие СМИ.

    Газовую теплоэлектростанцию, обслуживавшую магистраль «Северный поток», предоставят украинской стороне на условиях самовывоза, передает Deutsche Welle (внесено в России в список СМИ-иноагентов.

    Инициатором передачи объекта в рамках гуманитарной поддержки выступила немецкая компания Sefe.

    Ранее эта фирма являлась дочерним предприятием российской корпорации «Газпром».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская делегация в феврале договорилась о получении выведенного из эксплуатации оборудования с шести европейских теплоэлектростанций.

    Ранее Еврокомиссия успешно перевезла на территорию Украины целую ТЭС из Литвы.

    При этом главный редактор швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung Эрик Гуйер обвинил Берлин в замалчивании украинского теракта на трубопроводах «Северный поток».

    5 мая 2026, 12:31 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по используемым ВСУ объектам ОПК и ТЭК
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотниками по используемым ВСУ объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, говорится в канале Max Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складам боеприпасов.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

    Средствами ПВО сбиты девять управляемых авиабомб, два снаряда американской РСЗО HIMARS, шесть крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 601 беспилотник.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 142 247 беспилотников, 658 ЗРК, 29 177 танков и других бронемашин, 1 714 боевых машин РСЗО, 34 777 орудий полевой артиллерии и минометов, 60 865 единиц спецтехники, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне российские средства ПВО за сутки сбили 507 украинских дронов.

    В выходные ВС России поразили предприятие ВПК, порты и военные аэродромы ВСУ.

    За прошлую неделю российские войска нанесли массированный и пять групповых ударов по ВПК Украины.

    4 мая 2026, 17:44 • Новости дня
    Кобахидзе заявил об «интересной» встрече с Зеленским

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и украинский президент Владимир Зеленский провели встречу в Ереване на полях форума Европейского политического сообщества по инициативе главы киевского режима, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Ираклий Кобахидзе, против которого Зеленский ввел санкции в 2024 году, сообщил грузинским журналистам, что инициатором встречи был украинский лидер, и грузинская сторона сразу же приняла предложение.

    По его словам, Грузия выступает за сохранение «исторической дружбы» с Украиной и ее народом. Кобахидзе назвал встречу с Зеленским «интересной» и сказал, что она прошла «в очень дружественной атмосфере», не раскрыв иных подробностей. В переговорах участвовали министры иностранных дел двух стран Андрей Сибига и Мака Бочоришвили.

    После начала СВО Украина отозвала посла из Грузии из-за отказа Тбилиси ввести прямые рестрикции против России и открыть «второй фронт». При этом Грузия поддерживает Украину во всех международных организациях. Из-за действий Киева отношения двух стран находятся на крайне низком уровне, Тбилиси заявляет об «односторонней дружбе».

    5 мая 2026, 08:25 • Новости дня
    Дрозденко: Целью атаки в Ленобласти стал НПЗ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Ленинградской области локализовали возгорание в промышленной зоне Кириши, возникшее после атаки дронов на нефтеперерабатывающее предприятие, завод был основной целью украинских боевиков, заявил глава региона Александр Дрозденко.

    За минувшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили над Ленинградской областью 29 беспилотных летательных аппаратов, указал Дрозденко в Max.

    «Основной целью противника был КИНЕФ (Киришинефтеоргсинтез – НПЗ в городе Кириши)», – пояснил губернатор.

    Он также сообщил об отсутствии жертв в результате атаки.

    В настоящее время возгорание на территории промышленной зоны полностью локализовано. Специалисты завершают работы по тушению объекта, ситуация находится под контролем местных властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в промзоне города Кириши Ленинградской области зафиксировали возгорание после атаки украинского беспилотника. До этого над территорией региона силы противовоздушной обороны сбили 16 дронов противника.

    5 мая 2026, 13:23 • Новости дня
    Зеленский заявил о запуске ракет «Фламинго» по России

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о боевых пусках крылатых ракет F-5 Flamingo в сторону России.

    Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины осуществили боевые пуски крылатых ракет F-5 Flamingo по территории России, передает Lenta.ru.

    По его словам, боевые пуски крылатых ракет F-5 Flamingo в рамках операции Вооруженных Сил Deep Strike по нескольким целям. Он также заявил, что эти ракеты якобы смогли преодолеть расстояние в 1,5 тыс. километров.

    Совладелец компании Fire Point Денис Штильман заявил о планах запустить по Москве 30 баллистических ракет.

    Напомним, накануне российские средства ПВО за сутки сбили 507 украинских дронов.

    5 мая 2026, 11:17 • Новости дня
    Грузия выразила готовность полностью восстановить отношения с Украиной
    @ DAVID MDZINARISHVILI/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Грузия готова «максимально восстановить отношения» с Украиной, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, комментируя его встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским накануне в Ереване, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы готовы максимально восстановить отношения с Украиной, мы переживаем за народ этой страны и солидарны с ним в условиях войны. Мы выступаем за дружеские отношения между народами и правительствами двух стран», – сказал он.

    По его словам, «проблемы в отношениях Грузии и Украины остаются – это (антигрузинские) заявления, отзыв посла из Грузии», а также назначения на высокие должности в Киеве разыскиваемых Тбилиси лиц.

    «Но мы ориентированы на будущее, поэтому мы были концентрированы на дружеский разговор (с Зеленским)», – сообщил Ираклий Кобахидзе.

    5 мая 2026, 02:15 • Новости дня
    Профсоюз железнодорожников Литвы назвал причину постоянных ж/д аварий

    Tекст: Катерина Туманова

    Участившиеся железнодорожные аварии в Литве стали результатом многолетнего разрушения системы и дальше будет только хуже, так как поддержание транспортной инфраструктуры требует длительной работы, считает председатель профсоюза железнодорожников Solidarumas Станислав Федаравичюс.

    «Можно сказать, что железнодорожная система полностью разрушена, и ситуация будет только ухудшаться. Серьезные инвестиции следовало сделать раньше. За неделю ничего не сделаешь, рельсы и дороги нужно поддерживать годами», – заявил газете Kauno diena председатель профсоюза железнодорожников Solidarumas Федаравичюс.

    Его комментарий появился на фоне двух железнодорожных аварий за два дня: пятницу утром в Кедайняйском районе сошли с рельсов три вагона поезда, а в субботу вечером – еще один поезд, состоящий из четырех вагонов и локомотива.

    Говорят, нехватка сотрудников могла сказаться на работе железнодорожников в круглосуточном режиме, поскольку некому ее делать.

    «Люди работают 24 часа в сутки, хотя должны работать 12 часов. Другие работают по 16 часов в сутки», – добавил Федеравичюс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале десятки латвийских чиновников попали под допросы в рамках уголовного дела о злоупотреблениях при строительстве гигантского «проекта века» – железной дороги Rail Baltica.

    4 мая 2026, 17:20 • Новости дня
    В Крыму ребенок подорвался на найденном у заброшенного здания предмете

    @ Юрий Лашов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Школьник госпитализирован с травмой руки после детонации опасной находки, обнаруженной во время прогулки возле пустующего строения в Советском районе Крыма.

    Двенадцатилетний ребенок пострадал в результате взрыва неизвестного предмета в Республике Крым. Мальчика срочно доставили в больницу с ранением руки, передает ТАСС. Следственный комитет начал расследование инцидента. Официальный представитель крымского главка ведомства Ольга Постнова подтвердила факт возбуждения уголовного дела.

    «Возбуждено уголовное дело по факту травмирования школьника в результате обращения с взрывоопасным предметом на территории Советского района. Установлено, что вчера днем школьник вместе с товарищем гулял близ заброшенного здания, где обнаружили взрывоопасный предмет», – сообщила Постнова. Она добавила, что детонация произошла, когда мальчик взял находку в руки, сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Красногорске школьник пострадал от взрыва поднятых с земли денег. По факту покушения на убийство ребенка следователи возбудили уголовное дело. Сотрудники МВД порекомендовали россиянам не трогать найденные бесхозные предметы.

    4 мая 2026, 21:06 • Новости дня
    Правительство утвердило новые правила проведения экзаменов на права
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Правительство России утвердило новые правила сдачи экзаменов на водительские права.

    Согласно изменениям, практический экзамен теперь должен быть назначен не позднее 60 дней после сдачи теории, тогда как ранее на это отводилось полгода. Это нововведение начнет действовать с марта следующего года, передает Ura.ru.

    В новых правилах подчеркивается, что кандидат в водители может самостоятельно перенести дату экзамена, подав соответствующее заявление в Госавтоинспекцию. В этом случае срок проведения теоретического или практического экзамена будет изменен по просьбе заявителя.

    С весны следующего года также вводятся обновленные правила обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители. Процедура включает осмотр врачом-терапевтом или специалистом общей практики, офтальмологом, психиатром, а также психиатром-наркологом и неврологом. Эти меры направлены на повышение безопасности дорожного движения и обеспечение допуска к управлению только здоровых водителей.

    Ранее сообщалось, что полиция получит право самостоятельно отключать недобросовестных операторов от единой системы за оформление фиктивных диагностических карт техосмотра без участия страховщиков, такой проект постановления подготовили в МВД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД России разработало поправки к порядку проведения экзаменов на получение водительских прав.

