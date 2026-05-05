CBS: Американские МБР Minuteman III давно превысили срок службы

Межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III, находящиеся на вооружении США, значительно превысили запланированный срок службы. По словам главы Стратегического командования Вооруженных сил США адмирала Ричарда Коррелла, «изначально система была рассчитана на десять лет. Мы эксплуатируем ее с 1961 года. Так что расчетный срок службы давно превышен», – сообщил он телеканалу CBS, передает ТАСС.

Телеканал отмечает, что США отстают от графика перехода на новые ракеты наземного базирования Sentinel. Программа по их внедрению уже превысила изначальный бюджет на 80% и обходится налогоплательщикам примерно в 141 млрд долларов. ВВС США ведут строительство более 450 новых пусковых шахт, а также 50–75 центров управления и других объектов для поддержки проекта.

Генерал Стивен Дэвис, руководящий Командованием глобального удара ВВС США, подчеркнул, что ракеты Sentinel превосходят Minuteman III по дальности, скорости, мощности заряда и безопасности эксплуатации. По оценкам военных, новая система будет требовать меньших затрат на техническое обслуживание, что впоследствии снизит общую стоимость программы по сравнению с содержанием устаревших Minuteman III.

Согласно отчету Счетной палаты США, в 2021 году ВВС уведомили Конгресс о завершении срока эксплуатации Minuteman III в 2036 году. Однако из-за задержек с внедрением Sentinel в ВВС рассматривают возможность продлить срок службы нынешних ракет до 2050 года.

Ранее США провели плановый испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, который не связан с текущими мировыми событиями.

