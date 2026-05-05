Канадский скрипач обвинил Google в клевете из-за ИИ-биографии

Скрипач МакАйзек потребовал от Google 1,5 млн за ложную информацию в ИИ

Tекст: Денис Тельманов

Скрипач Эшли МакАйзек обратился в суд с требованием к компании Google выплатить компенсацию в размере 1,5 млн долларов, передает Canadian Press.

Музыкант заявляет, что в биографии, созданной с помощью искусственного интеллекта Google, содержалась ложная информация о том, что он якобы был осужден за преступления, включая сексуальное насилие и совращение ребенка в интернете.

В публикации также отмечается, что в кратком изложении на Google была указана недостоверная информация о внесении МакАйзека в государственный реестр сексуальных преступников.

По данным агентства, скрипач узнал об этих утверждениях в декабре, когда один из его концертов отменили представители индейских резерваций Sipekne'katik First Nation, которые позднее публично извинились перед артистом.

В иске отмечается: «Компания Google не взяла на себя ответственность за клеветнические заявления... Google не связалась с МакАйзеком. Google также не извинилась и не выпустила опровержения». Музыкант требует, чтобы Google признал ответственность за сведения, генерируемые его искусственным интеллектом.

