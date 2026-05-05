Семейный траст Маска оштрафовали на 1,5 млн долларов по иску о покупке Twitter

Tекст: Тимур Шайдуллин

Семейный траст Илона Маска согласился выплатить штраф в размере 1,5 млн долларов Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) для урегулирования претензий по задержке раскрытия информации о покупке акций Twitter (заблокирован в России), передает ТАСС.

По информации газеты The Wall Street Journal, эта сумма значительно меньше той, которую изначально требовали регуляторы при подаче иска в начале 2025 года.

Власти США намеревались обязать Маска компенсировать более 150 млн долларов, которые, по их подсчетам, он сэкономил, задержав подачу уведомления о покупке акций. Стороны достигли соглашения, однако его еще должен одобрить суд.

Защита Маска заявила, что регулятор отказался от претензий к нему лично. WSJ напоминает, что Маска обвиняли в нарушении закона, который обязывает инвесторов, владеющих более 5% акций публичной компании, раскрывать информацию о покупке в течение десяти дней. Маск обнародовал данные о владении акциями Twitter с опозданием на 11 дней.

Маск приобрел Twitter в 2022 году за 44 млрд долларов и позднее переименовал его в X.

Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого Илон Маск обжаловал многомиллионный штраф Еврокомиссии против соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России). Он подал иск в Европейский суд юстиции, требуя отменить финансовые санкции, наложенные на платформу по Акту цифровых услуг.

Ранее Маск не явился к французским следователям для дачи показаний по делу о дипфейках Grok. При этом американское министерство юстиции отклонило запрос Парижа о содействии в расследовании деятельности X, заявив о политических мотивах французских властей.