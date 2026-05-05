Глава Romarm Пыркэлэбеску потребовал отдать под суд министра обороны Румынии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министр обороны Румынии Раду Мируцэ должен предстать перед судом за государственную измену и подрыв национальной экономики, заявил директор румынского военно-промышленного комплекса Romarm Рэзван Пыркэлэбеску. По его словам, Мируцэ «следовало бы судить за государственную измену и подрыв национальной экономики», а также за игнорирование нужд обороны как на посту министра экономики, так и в должности министра обороны, пишет РИА «Новости».

Пыркэлэбеску добавил, что из-за действий Мируцэ Бухарест согласился на военный кредит Еврокомиссии, треть которого – из 16,6 млрд евро – уйдет немецким предприятиям. Он подчеркнул, что шесть из 15 программ перевооружения страны будут реализованы именно на заводах в Германии, а не в самой Румынии.

По словам главы Romarm, будучи министром экономики, Мируцэ «неизменно блокировал» производство вооружений в Румынии, включая стрелковое оружие для сухопутных войск. Решение Еврокомиссии о выделении 16,6 млрд евро на перевооружение Румынии было принято 16 января в рамках программы SAFE.

Программа SAFE (Security Action for Europe) – это новый инструмент ЕС, запущенный в мае 2025 года. Она предусматривает до 150 млрд евро льготных долгосрочных кредитов на совместные военные закупки и развитие оборонной промышленности Евросоюза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, проект создания беспилотников на территории Румынии получит европейское финансирование только при условии совместной реализации с Украиной по уже подписанному оборонному соглашению.

Причем до этого министр обороны Румынии Раду Мируцэ заявил, что создание сплошной «стены дронов» невозможно, так как подобная система пока отсутствует даже в Польше и северных странах.

Ранее Минобороны Румынии запретило вылет самолетам США со взрывчаткой на борту.