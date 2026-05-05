  Власти ДНР сообщили о скором окружении Константиновки
    5 мая 2026, 14:12 • Новости дня

    В Румынии потребовали осудить министра обороны за госизмену

    Глава Romarm Пыркэлэбеску потребовал отдать под суд министра обороны Румынии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор военно-промышленного комплекса Romarm обвинил главу минобороны Румынии Раду Мируцэ в государственной измене и саботаже национальной оборонной промышленности, предложив привлечь его к суду.

    Министр обороны Румынии Раду Мируцэ должен предстать перед судом за государственную измену и подрыв национальной экономики, заявил директор румынского военно-промышленного комплекса Romarm Рэзван Пыркэлэбеску. По его словам, Мируцэ «следовало бы судить за государственную измену и подрыв национальной экономики», а также за игнорирование нужд обороны как на посту министра экономики, так и в должности министра обороны, пишет РИА «Новости».

    Пыркэлэбеску добавил, что из-за действий Мируцэ Бухарест согласился на военный кредит Еврокомиссии, треть которого – из 16,6 млрд евро – уйдет немецким предприятиям. Он подчеркнул, что шесть из 15 программ перевооружения страны будут реализованы именно на заводах в Германии, а не в самой Румынии.

    По словам главы Romarm, будучи министром экономики, Мируцэ «неизменно блокировал» производство вооружений в Румынии, включая стрелковое оружие для сухопутных войск. Решение Еврокомиссии о выделении 16,6 млрд евро на перевооружение Румынии было принято 16 января в рамках программы SAFE.

    Программа SAFE (Security Action for Europe) – это новый инструмент ЕС, запущенный в мае 2025 года. Она предусматривает до 150 млрд евро льготных долгосрочных кредитов на совместные военные закупки и развитие оборонной промышленности Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, проект создания беспилотников на территории Румынии получит европейское финансирование только при условии совместной реализации с Украиной по уже подписанному оборонному соглашению.

    Причем до этого министр обороны Румынии Раду Мируцэ заявил, что создание сплошной «стены дронов» невозможно, так как подобная система пока отсутствует даже в Польше и северных странах.

    Ранее Минобороны Румынии запретило вылет самолетам США со взрывчаткой на борту.

    4 мая 2026, 16:25 • Новости дня
    СМИ сообщили о назначении генерала Чайко командующим ВКС России
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генерал-полковник Александр Чайко был назначен новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами России, сообщили источник, знакомый с кадровым решением, и подтвердил источник, близкий к Минобороны.

    На этом посту Чайко сменил генерал-полковника Виктора Афзалова, который возглавлял ВКС с 2023 года, передает РБК.

    Александр Чайко родился в 1971 году в Московской области и является выпускником Московского высшего общевойскового командного училища. По информации сайта Минобороны, он прошел путь от командира разведывательного взвода до командующего первой танковой армией Западного военного округа. Также он окончил Общевойсковую академию Вооруженных Сил и Военную академию Генштаба.

    Чайко занимал различные руководящие должности в Центральном, Западном и Восточном военных округах, а в 2019 году был назначен заместителем начальника Генштаба. С сентября 2019 по июнь 2021 года он командовал российской группировкой в Сирии, после чего возглавил Восточный военный округ.

    Генерал Чайко является Героем России. Это звание ему было присвоено закрытым указом президента в 2020 году.

    В конце октября 2023 года генерал-полковник Виктор Афзалов был назначен на должность главнокомандующего Воздушно-космических сил (ВКС) вместо Сергея Суровикина, которого освободили от должности в связи с переходом на другую работу.

    5 мая 2026, 08:12 • Новости дня
    Ростех создал комплекс для подавления массированных атак дронов

    Ростех разработал систему противодействия массированным атакам FPV-дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Новейший комплекс радиоэлектронной борьбы обеспечит круговую защиту бронетехники от групповых налетов, мгновенно подавляя даже нестандартные частоты управления ударными аппаратами, сообщили в Ростехе.

    Предприятие холдинга «Росэл» дополнило линейку систем защиты от беспилотников «СЕРП» новым комплексом для противодействия массированным атакам FPV-дронов, сообщает Telegram-канал Ростеха.

    Новинка предназначена для защиты мобильных объектов, в том числе бронетехники, от ударных аппаратов.

    Разработка получила название «СЕРП-FPV». Комплекс обеспечивает круговой обзор и подавление радиосигналов на 360 градусов. Система работает по наиболее распространенным частотам управления дронами, создавая направленные и всенаправленные помехи. Это позволяет отражать как одиночные атаки, так и групповые налеты.

    «В наши дни довольно часто операторы беспилотников идут на эксперименты и «перепрошивают» свою технику таким образом, чтобы она работала на «кастомных» частотах. Типовые настройки и решения для радиоэлектронного противодействия в данном случае будут не эффективны», – пояснила заместитель директора по развитию бизнеса НИИ «Вектор» Наталия Котляр.

    По ее словам, особенность новых комплексов в том, что даже при использовании нестандартных частот сигнал будет подавлен, если он находится в рабочем диапазоне системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Росэл» предупредил о росте атак беспилотников в ближайшие годы. Для защиты от подобных угроз госкорпорация «Ростех» создала систему радиоэлектронной борьбы «Серп-ВС13Д». Позже российские специалисты разработали новый комплекс подавления навигации дронов «Вика».

    4 мая 2026, 19:19 • Видео
    Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

    В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    5 мая 2026, 10:59 • Новости дня
    Politico: Трамп лишил Германию дальнобойных ракет Tomahawk
    @ Stocktrek Images, Inc./ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Решение главы Белого дома вывести часть американского контингента из ФРГ фактически сорвало планы развертывания дальнобойных комплексов Tomahawk в Европе.

    Отказ США размещать крылатые ракеты на немецкой территории создает серьезные проблемы для обороноспособности страны, пишет Politico.

    «Решение американской администрации не размещать крылатые ракеты в Германии в конце концов опасно», – заявил депутат бундестага Метин Хакверди.

    Развертывание комплексов, обещанное Джо Байденом, должно было стать ответом на появление российских ракетных систем «Искандер» в Калининградской области. Теперь Дональд Трамп намерен вывести 5 тыс. военнослужащих из Германии, включая подразделение, которое должно было обслуживать пусковые установки Typhon с ракетами Tomahawk.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал, что в настоящее время возможности получить такие системы вооружений от США практически нет. Быстро найти замену американским ракетам с дальностью около 1,6 тыс. километров Европа не сможет.

    Берлин рассматривает возможность возобновления производства ракет Taurus с увеличенной дальностью, однако версия Neo появится не раньше следующего десятилетия. Попытки Германии закупить дальнобойные системы напрямую у США также пока не увенчались успехом, а европейские разработки займут длительное время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США запланировала отменить размещение ракет Tomahawk в Германии.

    Ранее американский президент распорядился вывести 5 тыс. американских солдат с немецкой территории.

    В НАТО признали нехватку дальнобойного оружия у европейских стран.

    5 мая 2026, 12:29 • Новости дня
    Пашинян попросил у ЕС накопительные станции для солнечной энергии
    @ Nicola Landemard/Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Армения обладает возможностями для развития солнечной энергетики благодаря более чем 300 солнечным дням в году в ряде регионов, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он подчеркнул, что единственным препятствием на пути к полной энергетической независимости Армении остается отсутствие накопительных станций.

    Во время брифинга с главой Евросовета Антониу Коштой и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о неограниченных энергоресурсах страны, передает РИА «Новости».

    По его словам, Армения ранее считалась энергозависимой, однако сейчас имеется потенциал благодаря большому количеству солнечных дней в году, что создает неограниченные возможности для развития солнечной энергетики.

    Пашинян подчеркнул, что единственным препятствием на пути к полной энергетической независимости остается отсутствие накопительных станций. Он выразил благодарность европейским партнерам за содействие в развитии инфраструктуры для хранения энергии.

    Премьер-министр также отметил, что Армения способна не только обеспечить собственные потребности в электроэнергии, но и расширить экспортный потенциал.

    Ранее Пашинян сообщал, что в стране созданы мощности солнечной энергетики, сопоставимые с двумя атомными электростанциями, а именно 1141 мегаватт, и теперь задача заключается в развитии систем накопления энергии.

    Пашинян заявил о поиске удобных для страны проектов малых модульных атомных электростанций.

    Глава армянского правительства признал невозможность одновременного членства республики в Европейском союзе и ЕАЭС.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему нынешний курс Пашиняна несет армянам экономические проблемы.

    5 мая 2026, 10:49 • Новости дня
    Армения и Евросоюз подписали два документа на саммите в Ереване

    @ FRANCOIS LENOIR/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Ереване в рамках саммита Армения – ЕС были оформлены соглашения о партнерстве в сфере связанности и о сотрудничестве в сфере пограничного контроля.

    Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян и представитель Европейской комиссии Адриен Кирали подписали документ, который запускает Партнерство в области связанности между армянской стороной и Евросоюзом. В рамках этого партнерства шести армянским компаниям и фондам были переданы письма о намерениях, направленные на поддержку и стимулирование инвестиций в Армении, передает РИА «Новости».

    Кроме того, министр внутренних дел Армении Арпине Саркисян и исполнительный директор Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Фронтекс) Ханс Лейтенс парафировали рабочее соглашение между Фронтекс и МВД Армении. Этот шаг направлен на развитие сотрудничества в сфере контроля границ и обмена опытом между ведомствами.

    В церемонии подписания документов участвовали премьер-министр Армении Никол Пашинян, председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Отмечается, что новая волна соглашений укрепит взаимодействие Армении с Евросоюзом в стратегических сферах.

    Ранее Армения приняла у себя крупный саммит Европейского политического сообщества для демонстрации сближения с Брюсселем.

    Президент Франции Эммануэль Макрон похвалил Армению за решение не быть «спутником России».

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян запросил помощь Евросоюза для борьбы с гибридными угрозами.

    Пашинян на встрече с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте подчеркнул значимость расширения двустороннего сотрудничества с НАТО.

    5 мая 2026, 10:16 • Новости дня
    Пашинян запросил помощь Евросоюза для борьбы с гибридными угрозами

    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на расширение сотрудничества с Европейским союзом для борьбы с дезинформацией и другими гибридными угрозами, затронувшими страну.

    Пашинян выступил на первом саммите Армения – ЕС в Ереване, где отметил важность сотрудничества с Европейским союзом для продолжения реформ. Он подчеркнул, что Ереван реализовал все реформы, которые были возможны только за счет политической воли, но для дальнейшего продвижения необходим серьезный институциональный и экспертный вклад со стороны европейских партнеров, передает РИА «Новости».

    Пашинян особо поблагодарил ЕС за поддержку в вопросах независимости судебной власти и противодействия гибридным вызовам. Он заявил, что, возможно, Европейский союз окажет поддержку в виде обмена опытом или теми инструментами, которые уже внедрены в Европейском союзе.

    Премьер-министр отметил, что армянские власти ожидают большей доступности европейских инструментов противодействия гибридным угрозам для их применения в Армении.

    Совет Евросоюза утвердил отправку в Армению новой гражданской миссии для борьбы с гибридными угрозами.

    Глава евродипломатии Кая Каллас сообщила о планах повышения устойчивости республики к кибератакам и дезинформации.

    До этого Ереван начал официальные консультации с Брюсселем по вопросам безопасности и обороны.

    5 мая 2026, 07:10 • Новости дня
    «Северяне» опровергли сведения об освобождении села Рясное в Сумской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на Сумском направлении в районах Уланово, Кондратовки, Кияницы, Великого Прикола, Запселья, Эсмани, Малой Рыбицы, Ясной Поляны и Рясного.

    «Публикации об освобождении ГВ «Север» села Рясное на данный момент не соответствуют действительности», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу  группы войск «Северный ветер».

    Они рассказали, что в Сумском районе штурмовики продвинулись на 15 участках до 650 метров. В Краснопольском районе в окрестностях освобожденной Новодмитровки штурмовые группы продвинулись на трёх участках до 500 метров.

    На Харьковском направлении фронта «Северяне» громили ВСУ у Червоной Зари, Весёлого, Избицкого, Ивановки, Великого Бурлука, Мерефы и на окраинах Харькова.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения ГВ «Север» продвинулись на пяти участках до 200 метров. Стрелковые бои идут в лесных массивах Волчанского района, а также около Чайковки. На Великобурлукском направлении  штурмовики продвинулись до 200 метров в лесных массивах на северо-западе Купянского района.

    «Украинские националисты пытались прорваться к позициям наших войск на мотоциклах, однако были уничтожены в результате комплексного огневого воздействия», – сообщили бойцы.

    Согласно сводке, за сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко в конце апреля заявил, что армия России начала бои за освобождение Рясного после установления контроля над Новодмитровкой в Сумской области. Российские силовики сообщили, что заградотряды ВСУ огнем остановили бегство военных из Рясного.

    Кроме того, стало известно, что родня мобилизованных украинцев пригрозила местью сотрудникам ТЦК.

    5 мая 2026, 04:38 • Новости дня
    Посол Булатов заявил о новых попытках осложнить транзит в Калининград

    Tекст: Катерина Туманова

    Евросоюз и Литва предпринимают новые шаги для ограничения социально-экономического развития Калининградской области, несмотря на существующие соглашения, заявил посол по особым поручениям российского МИД Артем Булатов.

    Дипломат сообщил, что обстановка вокруг калининградского транзита остается стабильно непростой.

    «Вопреки действующим российско-есовским и российско-литовским договоренностям Брюссель и Вильнюс предпринимают все новые попытки искусственно осложнить жизнеобеспечение Калининградской области, ограничить возможности для социально-экономического развития региона», – сказал он РИА «Новости».

    Из-за санкций Евросоюза в 2022 году Литва ограничила сухопутный транзит в Калининградскую область и ввела квоты для перевозки санкционных товаров по железной дороге. Грузы в область из других регионов России стали доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море на судах и паромах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, литовский президент Гитанас Науседа в 2025 году предложил ограничить транзит российских грузов. Президент России Владимир Путин предупредил о риске крупномасштабного вооруженного конфликта из-за попыток блокады региона.

    Посол Корчунов заявил об отработке захвата Калининграда на учениях НАТО.


    5 мая 2026, 10:20 • Новости дня
    Европейские страны пополнили запасы газа на 6 млрд кубометров к следующей зиме

    Tекст: Мария Иванова

    С начала апреля европейские подземные резервуары пополнились более чем на 6 млрд кубометров газа, достигнув уровня заполненности почти в 34%.

    В апреле стартовал сезон пополнения энергетических резервов, передает ТАСС.

    По данным Gas Infrastructure Europe, чистая разница между закачкой и отбором уже превысила6 млрд кубических метров. Сейчас европейские мощности заполнены на 33,79%, что эквивалентно 37 млрд кубометров топлива.

    Еврокомиссия требует обеспечивать заполнение профильных объектов на 90% в период с первого октября по первое декабря ежегодно. Для выполнения установленной нормы к началу осенне-зимнего периода необходимо накопить не менее 68 млрд кубометров. В прошлом году регион смог достичь показателя лишь в 55 млрд кубометров.

    Текущим летом ожидаются более высокие цены на энергоносители из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и конкуренции с Азией за сжиженный природный газ. Представители российской энергетической отрасли оценили ситуацию скептически.

    «Запасы газа в ПХГ Европы к следующему отопительному сезону могут не достигнуть даже 70%», – спрогнозировал Газпром.

    Минувший отопительный сезон в Европе завершился в начале апреля и продлился 173 дня, став вторым по продолжительности за всю историю наблюдений. Чистый отбор за этот период превысил 61 млрд кубометров. Это на 6,5 млрд кубометров больше объемов, закачанных прошлым летом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая объем заполнения подземных резервуаров Евросоюза сократился до критической отметки в 33%.

    Средняя стоимость газа в Европе по итогам апреля выросла на треть.

    Прошедший сезон отбора топлива из хранилищ продлился 173 дня.

    5 мая 2026, 07:18 • Новости дня
    Корабли ТОФ провели стрельбы по целям у берегов Камчатки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Малые противолодочные корабли «МПК-107» и «МПК-82» Тихоокеанского флота в Авачинском заливе выполнили комплексное учение с артиллерийскими стрельбами по надводным и воздушным целям, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

    Малые противолодочные корабли «МПК-107» и «МПК-82» Тихоокеанского флота провели учебные артиллерийские стрельбы в Авачинском заливе у берегов Камчатки, передает РИА «Новости». Как сообщили в пресс-службе флота, экипажи отработали комплексное учение с применением автоматических артиллерийских установок и других видов вооружения.

    В ходе учения моряки использовали 30-миллиметровые автоматические установки АК-630М для отражения атак безэкипажных катеров и беспилотников, а также совместно открыли огонь из 76-миллиметровых установок АК-176М по морскому щиту, который имитировал корабль условного противника. Представители флота отметили, что ключевым моментом стала скоординированная стрельба двух кораблей по одной цели.

    Кроме того, экипажи отработали защиту кораблей при стоянке на незащищённом рейде. Для этого применялись профилактическое гранатометание, стрельба из крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия по макетам плавающих мин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, противолодочные корабли Тихоокеанского флота «Метель» и «Советская Гавань» уничтожили подводную лодку условного противника в ходе учений в Японском море.

    Малый противолодочный корабль «МПК-107» в Авачинском заливе у берегов Камчатки отработал уничтожение подводной лодки и беспилотников условного противника.

    У побережья Камчатки малый противолодочный корабль «МПК-82» провел торпедные учения с постановкой минных рубежей против атомной субмарины условного противника.

    5 мая 2026, 14:19 • Новости дня
    AD: ЕС видит в конфликте на Украине единственный способ выжить

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские лидеры считают продолжение конфликта между Россией и Украиной своим единственным шансом на выживание, пишет L’Antidiplomatico (AD).

    По информации AD, страны ЕС выступают союзниками, покровителями и спонсорами киевского режима, полагая, что противостояние с Россией необходимо для собственного обогащения и сохранения позиций, передает РИА «Новости».

    «Различные европейские страны выступают как союзники, покровители и спонсоры нацистского киевского режима, видя в продолжении противостояния с Россией единственный для себя способ выживания и обогащения», – отмечается в публикации.

    Авторы считают, что ради этого европейские правительства активно нагнетают милитаристские настроения среди населения. В частности, в СМИ и заявлениях политиков распространяются опасения о том, что Россия якобы может в ближайшие годы напасть «на одну или сразу несколько стран Европы».

    Ранее в МИД заявили, что Европа готовится к войне с Россией.

    5 мая 2026, 06:40 • Новости дня
    Итальянский бизнес потерял 8 млрд евро из-за санкций против России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Все без исключения западные страны страдают от антироссийских санкций ЕС, только итальянский бизнес к сегодняшнему дню понес потери в размере более 8 млрд евро, заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини.

    Торрембини заявил, что итальянский бизнес потерял более восьми млрд евро из-за антироссийских санкций Евросоюза, передает РИА «Новости». Он подчеркнул: «Приведу лишь одну цифру: из-за санкций, без конца вводимых ЕС, – недавно, как известно, приняли уже 20-й пакет, – только итальянский бизнес понес к сегодняшнему дню потери в размере более восьми миллиардов евро».

    Двадцатый санкционный пакет против России был принят странами Евросоюза 23 апреля. В заявлении Евросовета отмечается, что это самый масштабный пакет за последние два года.

    Торрембини отметил, что от санкций страдает не только Италия, но и все западные страны. По его словам, европейские компании, ушедшие с российского рынка после 2022 года, теперь «застыли на низком старте», ожидая возможности вернуться в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России.

    Президент ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини оценивал потери экономики Италии от антироссийских санкций в 10–15 млрд евро.

    Замглавы МИД России Александр Грушко ранее заявил о потерях Евросоюза в 1,5 трлн евро из-за свертывания экономических связей с Россией.

    5 мая 2026, 09:54 • Новости дня
    Европейские биржевые цены на газ закрепились около 587 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    После заметного роста накануне газовые котировки на европейских биржах практически замерли, оставшись вблизи отметки 587 долларов за тысячу кубометров.

    Утром во вторник котировки продемонстрировали незначительные изменения, остановившись у отметки в 587 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Июньские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на уровне 592 долларов, прибавив почти два процента.

    Днем ранее стоимость топлива выросла на 5% из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Власти ОАЭ сообщили, что системы противовоздушной обороны перехватили три ракеты, а в нефтяной зоне Фуджейры произошел пожар.

    В марте средняя стоимость газа подскочила на 59% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов. Локальный максимум в 853 доллара зафиксировали после сообщений о повреждении двух из 14 линий производства компании QatarEnergy.

    Исторический рекорд стоимости на европейских газовых хабах был установлен в начале весны 2022 года. Тогда котировки достигли беспрецедентного уровня в 3892 доллара за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля стоимость голубого топлива на европейском рынке преодолела отметку в 541 доллар за тысячу кубометров.

    На следующий день котировки достигли уровня в 582 доллара.

    В начале мая из-за обострения ситуации в Ормузском проливе биржевые цены приблизились к 570 долларам.

    5 мая 2026, 14:38 • Новости дня
    Пленный ВСУ: Ели комбикорм и пили дождевую воду

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский военнопленный Александр Кучинский признался, что его отряд выживал, питаясь комбикормом для свиней и собирая дождевую воду из-за полного отсутствия провизии.

    Украинский военнопленный Александр Кучинский рассказал о тяжелых условиях службы в ВСУ, передает RT. Он сообщил, что попал в армию насильно – сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) задержали его, когда он возвращался с работы на велосипеде.

    «Ехал с работы на велосипеде, подрезали ТЦК, пробили по базе, сказали, что в розыске у военкомата, так и забрали. Привезли в Кировоград, там – 20 минут комиссия, признали годным и мобилизовали», – вспоминает Кучинский.

    После 52 суток ускоренной подготовки, которую он назвал бесполезной, его направили на передовую, где его подразделение разместили в заброшенном сарае. По словам пленного, снабжение продуктами полностью прекратилось, из-за чего военным пришлось выживать, используя комбикорм для животных и дождевую воду.

    Кучинский добавил, что последние две недели перед пленением они ничего не ели, кроме комбикорма, который находили в кормушках для свиней, и пытались его варить хоть как-то, чтобы не умереть от голода.

    Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что солдаты ВСУ на передовой страдают от нехватки еды и воды. До этого другой пленный украинский солдат рассказал о голоде среди бойцов ВСУ под Купянском еще в ноябре 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные ВСУ пробыли без продуктов и воды с октября прошлого года.

    5 мая 2026, 15:07 • Новости дня
    Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству Боложана

    Tекст: Денис Тельманов

    Румынский парламент большинством голосов выразил недоверие правительству премьер-министра Илие Боложана, что привело к его отставке.

    Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству премьера Илие Боложана, что автоматически ведет к его отставке, передает РИА «Новости».

    Решение парламента на заседании огласила депутат Сильвия Михалча, отметив, что за вотум недоверия проголосовал 281 депутат, против – только четверо. Михалча подчеркнула, что это рекордное количество голосов в пользу вотума недоверия за всю историю румынского парламента.

    Инициаторами вотума выступили Социал-демократическая партия, «Альянс за объединение румын» и блок PACE – Romania First, всего документ подписали 253 депутата.

    Авторы обвиняют Боложана в «разрушении экономики, обнищании населения и мошеннической продаже государственных активов», а также упрекают его за повышение НДС, отмену льгот для части работников и рост инфляции.

    Сам Боложан перед началом голосования заявил, что инициатива о его отставке «цинична», так как не принимает во внимание одновременное развитие нескольких кризисов в стране.

    По его мнению, уход правительства лишь усугубит сложную ситуацию в Румынии. Согласно местному законодательству, для принятия вотума недоверия требовалась поддержка не менее 233 парламентариев, голосование проходило тайно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор военно-промышленного комплекса Romarm обвинил главу минобороны Румынии Раду Мируцэ в государственной измене и саботаже национальной оборонной промышленности.

    Часть автомобильных заводов в Румынии перепрофилируют под выпуск военной техники ради получения европейских кредитов на 16,6 млрд евро. Румыния потеряет 458,7 млн евро от Еврокомиссии из-за задержек в реализации реформ.

