Эксперт Модель посоветовал россиянам придумать семейное кодовое слово

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Мошенники все чаще используют давление на эмоции и страх за близких. В таких случаях человек может получить звонок якобы от родственника, который сообщает о ДТП, срочной операции или другой критической ситуации и просит немедленно перевести деньги», – сказал Модель в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист отметил растущую опасность дипфейков, позволяющих подделывать голос или видео. Выбранная фраза не должна быть связана с очевидными фактами вроде даты рождения или клички питомца. Если звонящий не может назвать секретный шифр, разговор следует немедленно прервать.

Аналитик также порекомендовал подключить уведомления обо всех банковских операциях, включая детские и пенсионные карты. Аферисты часто проверяют счета небольшими списаниями, поэтому важно вовремя заметить подозрительную активность. Дополнительной мерой безопасности станет двухфакторная аутентификация в мессенджерах и на государственных порталах.

Особое внимание необходимо уделить пожилым людям, которые чаще поддаются панике. Для их защиты полезно использовать банковский сервис контроля операций доверенным лицом. Кроме того, пенсионерам стоит помочь оформить самозапрет на выдачу кредитов и сделки с недвижимостью без личного присутствия.

