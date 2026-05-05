Пьяный зацепер прокатился на подножке поезда московского метро

Подозреваемым оказался мужчина 2006 года рождения, находившийся в момент инцидента в нетрезвом виде, передает телеканал 360 со ссылкой на сообщение надзорного ведомства.
Прокуратура взяла под контроль привлечение любителя опасных развлечений к административной ответственности. За умышленное нарушение правил безопасности на транспорте молодому человеку грозит штраф в размере от 20 до 30 тыс. рублей или арест на срок до 10 суток.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд арестовал на 10 суток прыгнувшего на крышу поезда московского метро мужчину. В начале апреля полиция задержала проехавшего на сцепке вагонов от станции «Курская» до «Площади Революции» молодого человека.