    5 мая 2026, 14:01 • Новости дня

    Пьяный зацепер прокатился на подножке поезда московского метро

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Молодой человек в состоянии алкогольного опьянения совершил экстремальную поездку на задней подножке последнего вагона поезда в столичной подземке, сообщили в прокуратуре города.

    Подозреваемым оказался мужчина 2006 года рождения, находившийся в момент инцидента в нетрезвом виде, передает телеканал 360 со ссылкой на сообщение надзорного ведомства.

    Прокуратура взяла под контроль привлечение любителя опасных развлечений к административной ответственности. За умышленное нарушение правил безопасности на транспорте молодому человеку грозит штраф в размере от 20 до 30 тыс. рублей или арест на срок до 10 суток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд арестовал на 10 суток прыгнувшего на крышу поезда московского метро мужчину. В начале апреля полиция задержала проехавшего на сцепке вагонов от станции «Курская» до «Площади Революции» молодого человека.

    4 мая 2026, 01:43 • Новости дня
    Мэр Москвы сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской

    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Беспилотник, по предварительным данным, попал в здание в районе Мосфильмовской улицы, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «По предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет», – написал он.

    Собянин уточнил, что на месте работают оперативные  службы города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пожилой мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Московской области. В воскресенье силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника, а общее их число за день составило не менее семи.


    4 мая 2026, 08:07 • Новости дня
    Очевидцы рассказали о взрыве у жилого комплекса на Мосфильмовской улице Москвы
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В районе элитного жилого комплекса на Мосфильмовской улице в столице ночью раздался громкий хлопок, очевидцы заметили столб дыма и обломки.

    Около 1.00 мск 4 мая жители района Раменки услышали громкий хлопок, похожий на взрыв, он раздался вблизи элитного жилого комплекса на Мосфильмовской улице, сказал источник агентства «Москва».

    «Вокруг ЖК видны обломки, на месте работают спецслужбы, территория оцеплена», – добавил собеседник.

    На месте происшествия работают экстренные службы, территория вокруг жилого комплекса оцеплена. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

    Ранее в Москве задержали россиянина, который по заданию украинских кураторов готовил подрыв у объектов Минобороны.

    4 мая 2026, 19:19 • Видео
    Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

    В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    4 мая 2026, 02:40 • Новости дня
    В Шереметьево сообщили об усилении контроля прибывающих из-за рубежа

    Tекст: Катерина Туманова

    Аэропорт Шереметьево объяснил скопления пассажиров в зоне досмотра прибывших международными рейсами усиленным досмотром на таможне, а не введением сигнала сигнал «Ковер», который применяется для обеспечения безопасности в воздушном пространстве вокруг аэропорта.

    «Длительное прохождение послеполетных формальностей пассажиров международных рейсов связано со 100% досмотром при прохождении таможенного контроля на прилёте», – пояснили в Max-канале аэропорта.

    Там уточнили, что в связи с усилением мер контроля, которые проводят государственные органы, пассажирам, прибывающим международными рейсами, «следует учитывать возможное увеличение времени прохождения послеполётных формальностей».

    При этом пассажиры внутренних рейсов и вылетающие из Шереметьево, обслуживаются в обычном режиме, добавили там.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация в ночь на воскресенье ограничила работу аэропорта Шереметьево. Во Внуково 3 мая так же вводили временные ограничения полетов.


    2 мая 2026, 18:56 • Новости дня
    Крупнейший дата-центр в Москве перешел на резервное питание из-за перебоев

    Tекст: Вера Басилая

    Дата-центр ММТС-9, являющийся крупнейшей точкой межоператорского обмена интернет-трафика в России и расположенный в Москве, был вынужден перейти на резервное питание из-за перебоев на городской электроподстанции.

    Дата-центр ММТС-9, крупнейший в России узел межоператорского обмена интернет-трафиком, временно перешел на резервное питание из-за перебоев на одной из московских электроподстанций, передает ТАСС.

    Инцидент произошел днем 2 мая. В сети появлялась информация, что на объекте отсутствует электричество, а некоторые провайдеры фиксировали кратковременные сбои.

    В компании «РТК-ЦОД», управляющей дата-центром, сообщили, что работа центра обработки данных продолжается в штатном режиме. Резервные источники питания позволили обеспечить бесперебойную работу сервисов и сохранить доступ к интернет-услугам.

    Компания подчеркнула, что специалисты ММТС-9 совместно с энергослужбами занимаются восстановлением обычной схемы электроснабжения.

    «Обмен трафиком продолжается в полном объеме, на работе Рунета и клиентских сервисов это не отражается», – заявили в «РТК-ЦОД».

    Профильные ведомства занялись нормализацией работы интернета в России.

    Жители Московской области столкнулись с ограничением доступа к домашнему интернету, который работает только по белым спискам сервисов и сайтов.

    4 мая 2026, 19:07 • Новости дня
    Названа дата начала отключения отопления в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице стартует плавное отключение отопления в жилых и других зданиях из-за установившихся теплых погодных условий.

    Отключение отопления в Москве начнется в среду, 6 мая, сообщает столичный комплекс городского хозяйства, передает РИА «Новости». В сообщении отмечается, что специалисты приступят к поэтапному переводу системы теплоснабжения города на летний режим работы, поскольку температура наружного воздуха достигла необходимых показателей.

    По данным комплекса, отопление предстоит отключить более чем в 74 тысячах зданий, включая свыше 34 тысяч жилых домов. В сообщении подчеркивается, что отключение будет проводиться поэтапно: сначала промышленные, затем административные, затем жилые здания, после чего школы, детские сады и лечебные учреждения.

    Жителям напоминают, что по вопросам теплоснабжения можно обратиться в круглосуточную горячую линию ПАО «МОЭК», в Единый диспетчерский центр или управляющую компанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, коммунальные службы Москвы снизили температуру в батареях до минимально допустимых значений.

    Завершение отопительного сезона в 2026 году ожидается с конца апреля до середины мая в зависимости от региона и погодных условий. В России вступил в силу новый ГОСТ на системы отопления многоквартирных домов.

    4 мая 2026, 04:30 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку двух дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО ранним утром понедельника обезвредили два вражеских дрона на подлете к столице, сообщил в Max-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Атака двух беспилотников, летевших на Москву, отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого Собянин сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пожилой мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Московской области. В воскресенье силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника, а общее их число за день составило не менее семи.


    3 мая 2026, 10:22 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили два летевших на Москву беспилотника

    Tекст: Дарья Григоренко

    Над Москвой были уничтожены два беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Собянин в своем канале на платформе Max заявил: «Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».

    Позже он уточнил, что уничтожен еще один БПЛА, и добавил, что на месте также работают экстренные службы.

    Ночью Собянин сообщил, что средства ПВО Минобороны уничтожили направлявшийся в сторону Москвы дрон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил, что ПВО уничтожила летевший на Москву беспилотник. 77-летний мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Московской области.

    4 мая 2026, 14:51 • Новости дня
    Стали известны подробности отражения ночной атаки на Москву

    ВСУ использовали восемь дронов «Лютый» для ночной атаки на Москву

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы Украины использовали беспилотники типа «Лютый» для ночной атаки на Москву, сообщили СМИ.

    В сторону российской столицы было запущено восемь беспилотников: несколько уничтожили на границе, еще два сбили при подлете к городу, один дрон столкнулся с многоэтажкой на Мосфильмовской улице, пишет Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT и Life.ru. В результате происшествия никто не пострадал.

    Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил: «Следует нарастить интенсивность ударов по военным объектам и энергетике Украины в ответ на ночную атаку Москвы». Парламентарий подчеркнул, что России стоит задуматься о вопросе безопасности высокопоставленных лиц в Киеве, чтобы они не чувствовали себя безнаказанно.

    Колесник также обратился к жителям Москвы, порекомендовав сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Депутат напомнил о постоянном совершенствовании системы противовоздушной обороны вокруг столицы, подчеркнув, что работа по обеспечению безопасности москвичей продолжается.

    Ранее сообщалось, что на подлете к Москве сбили три беспилотника ВСУ. Кроме того, ночью на подлете к Москве уничтожили два украинских БПЛА.

    Также за ночь над Россией ликвидировали 117 украинских беспилотников самолетного типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил о возможной атаке беспилотников на российскую столицу во время торжественных мероприятий в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

    5 мая 2026, 08:14 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили три беспилотника
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Летевшие на российскую столицу утром во вторник беспилотные летательные аппараты уничтожены, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Сбито три дрона, на местах падения фрагментов БПЛА уже работают специалисты экстренных служб, указал градоначальник в Max.

    Ранее сообщалось, что за ночь над Москвой нейтрализовали третий БПЛА.

    Всего за этот период над страной уничтожили 289 дронов.

    3 мая 2026, 00:33 • Новости дня
    ПВО уничтожила летевший на Москву беспилотник
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы ПВО перехватили дрон, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву», – говорится в сообщении, которое опубликовал Собянин в «Максе».

    На место падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 77-летний мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Московской области. В Ленинградской области объявлен режим угрозы БПЛА.

    5 мая 2026, 12:15 • Новости дня
    Часть банкоматов в Москве перестала работать из-за ограничений интернета
    Часть банкоматов в Москве перестала работать из-за ограничений интернета
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жители столицы столкнулись с невозможностью снять наличные в некоторых банкоматах из-за проблем с Сетью.

    В Москве наблюдаются сбои в работе некоторых уличных терминалов выдачи наличных на фоне ограничения работы сотовых сетей, передает РИА «Новости».

    При этом банковские отделения продолжают обслуживать клиентов в штатном режиме.

    Накануне крупные операторы связи предупредили жителей столичного региона о возможных перебоях с мобильным интернетом. Меры безопасности связаны с подготовкой к праздничным мероприятиям в период с 5 по 9 мая.

    На экранах неисправных устройств Сбербанка появляется сообщение: «Банкомат не работает. Воспользуйтесь другим банкоматом или обратитесь в офис». Также клиентам предлагается отсканировать специальный код для поиска ближайших доступных точек обслуживания. Аналогичные трудности зафиксированы и у терминалов Т-Банка.

    Напомним, москвичи утром во вторник столкнулись с невозможностью отправить смс.

    3 мая 2026, 17:56 • Новости дня
    Силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника

    Tекст: Дарья Григоренко

    Силы противовоздушной обороны Министерства обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата в районе Москвы, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

    Мэр в своем канале в Max.подчеркнул: «Два БПЛА уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».

    Ранее силы ПВО в воскресенье утром уничтожили два летевших на Москву беспилотника. Ночью Собянин сообщил, что средства ПВО Минобороны уничтожили направлявшийся в сторону Москвы дрон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 77-летний мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Московской области.

    5 мая 2026, 12:57 • Новости дня
    Отражена атака четырех летевших к Москве беспилотников

    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Системы ПВО успешно предотвратили атаку четырёх беспилотников, летевших к Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Атака четырёх беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве, была успешно отражена силами противовоздушной обороны Минобороны, сообщил в Max Собянин.

    По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Ранее российские военные уничтожили три беспилотника на подлете к Москве.

    Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 289 украинских беспилотников с вечера понедельника до утра вторника.

    5 мая 2026, 02:40 • Новости дня
    Силы ПВО ликвидировали второй направлявшийся к Москве дрон ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Второй за ночь дрон ВСУ, направлявшийся к Москве, ликвидирован силами ПВО, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин в Max-канале.

    «Сбит один БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 1.20.

    Ранее Собянин сообщал о первом, ликвидированном в ночь на вторник БПЛА.

    Власти Москвы зафиксировали рост числа атак беспилотников, только за последние сутки их количество составило девять, а за три дня – 26.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник мэр Москвы сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской. Позже стали известны подробности  отражения ночной атаки на Москву.

    2 мая 2026, 15:49 • Новости дня
    Главный католик Москвы архиепископ Пецци ушел в отставку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Митрополит архиепархии Божией Матери в Москве Паоло Пецци подал в отставку, в субботу информацию об отставке провозгласили в начале мессы в кафедральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии, говорится в Telegram-канале архиепархии.

    Митрополит архиепархии Божией Матери в Москве Паоло Пецци подал в отставку, передает ТАСС. Информацию о его уходе объявили в начале мессы в кафедральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии.

    «Святейший отец принял отставку с пастырского управления митрополичьей архиепархией Матери Божией в Москве (Российская Федерация), представленную его превосходительством монсеньором Паоло Пецци, F.S.C.B., и назначил его превосходительство епископа Николая Дубинина, O.F.M. Conv., вспомогательного епископа, апостольским администратором sede vacante той же церковной юрисдикции», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале архиепархии.

    По данным Зала печати Святого Престола, официальное сообщение об отставке появилось в ежедневном бюллетене и было зачитано на мессе 2 мая 2026 года. Теперь временное руководство архиепархией переходит к епископу Николаю Дубинину, ранее занимавшему пост вспомогательного епископа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци отказался подписывать заявление Христианского межконфессионального консультативного комитета о защите гонимых христиан.


