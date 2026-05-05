Эксперт назвал причины возможной приостановки выплаты пенсий россиянам

Эксперт Балынин назвал причины возможной приостановки выплаты пенсий

Tекст: Ольга Иванова

Страховые начисления могут заморозить, если человек не получает средства шесть месяцев подряд, пишет Газета.Ru. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин пояснил, что в таком случае перевод средств останавливается на полгода.

«Также выплату пенсии приостановят при неявке инвалида в назначенный срок на переосвидетельствование в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы», – отметил экономист.

Третьим поводом станет отсутствие подтверждения очного обучения для получателей пособия по потере кормильца старше 18 лет.

Четвертой причиной специалист назвал окончание нормативного срока учебы совершеннолетнего гражданина, получающего поддержку по потере кормильца. В подобных ситуациях начисления прекращаются на шесть месяцев начиная с 1 сентября года выпуска.

Для возобновления финансовой поддержки необходимо устранить нарушения и подать соответствующее заявление с документами. Специалисты рассмотрят обращение в течение пяти рабочих дней, после чего переводы будут восстановлены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, при неполучении денег в течение шести месяцев выплату пенсии приостановят.

В начале мая в России увеличились выплаты для граждан старше 80 лет и инвалидов первой группы.

Ранее Минтруд заявил об индексации социальных пенсий на 7,5% с первого апреля.