Армения и Франция заключили стратегическое партнерство

Медведев назвал Зеленского и Пашиняна «безмозглыми русофобами»

Tекст: Вера Басилая

Дмитрий Медведев высмеял в Max двух участников саммита в Ереване, которые, по его словам, являются русофобами, но при этом «отлично говорят на русском». Он отметил, что эти политики предпочли вести беседу на «плохом английском» вместо русского языка.

Медведев предположил, что подобное поведение могло быть рассчитано на камеры, а в неформальной обстановке они могли возвращаться к русскому. «Сегодня в Ереване два безмозглых русофоба, которые отлично говорят на русском, беседовали на плохом английском из-за своей ущербности», – написал он.

В завершение Медведев иронично добавил, что для полноты картины не хватает только президента США и Вэнса, которые могли бы «принять у неучей зачёт по английскому».

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Премьер Армении Никол Пашинян обсудил с Владимиром Зеленским углубление сотрудничества Армении с Украиной.



Представитель партии «Сильная Армения», возглавляемой предпринимателем Самвелом Карапетяном, Нарек Карапетян предупредил, что Зеленского в Армению может осложнить отношения республики с Россией.

Политолог Николай Силаев в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что приглашение Зеленского на саммит ЕС – Армения подтверждает курс Еревана на шаги в сторону разрыва отношений с Москвой.