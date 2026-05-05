    5 мая 2026, 13:51 • Новости дня

    Eurofighter с турецким флагом впервые показали на SAHA EXPO

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Полноразмерный макет истребителя Eurofighter Typhoon с флагом Турции в его хвостовой части демонстрируется на международной аэрокосмической выставке SAHA EXPO 2026 в Стамбуле.

    Демонстрация стала возможной после заключения контракта между Турцией и Британией, предусматривающего производство 20 самолетов Eurofighter.

    Как отмечает портал SavunmaSanayiST, соглашение стало первым случаем приобретения Турцией боевых самолетов не у Соединённых Штатов. Первая партия из шести самолетов поступит на вооружение в 2026 году, затем последуют еще восемь самолетов, а в 2032 году – дополнительные шесть. Сумма сделки приближается к 9 млрд евро.

    Покупка Eurofighter связана с трудностями в получении американских истребителей, которые возникли после заключения Турцией контракта с Россией на поставку комплексов С-400 в 2019 году. После этого Анкара была исключена из программы по созданию F-35 и вынуждена искать альтернативные варианты.

    Кроме того, ранее сообщалось о намерениях Турции приобрести у Катара еще 12 Eurofighter, чтобы увеличить общее число этих самолетов до 56 единиц. Производство Eurofighter Typhoon ведется общеевропейским консорциумом Eurofighter, в который входят BAE, Airbus и Leonardo.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Британии Кир Стармер подписали меморандум о сотрудничестве по истребителям Eurofighter Typhoon.

     Правительство Германии утвердило будущую сделку о поставке Турции 40 истребителей Eurofighter Typhoon на сумму около 4,75 млрд евро.

    4 мая 2026, 13:33 • Новости дня
    Появилось фото «вооруженного до зубов» российского истребителя Су-35С

    @ milinfolive

    Tекст: Вера Басилая

    В интернете набирает популярность фотография Су-35С с полным комплектом управляемых ракет разного типа, включая дальнобойную Р-37М и противорадиолокационную Х-31ПМ.

    Фото российского многофункционального истребителя Су-35С с полным комплектом вооружения опубликовал «Военный осведомитель».

    На снимке самолет оснащен ракетами «воздух-воздух» малой дальности Р-74, средней дальности Р-77-1, большой дальности Р-37М и противорадиолокационной ракетой Х-31ПМ.

    В публикации также отмечается наличие двух дополнительных ракет средней дальности Р-77М, предназначенных для уничтожения воздушных целей. Су-35С выделяется как одна из самых современных и универсальных машин российского авиапарка.

    Самолет представляет собой глубокую модернизацию истребителя Су-27 и способен выполнять задачи как по перехвату, так и по уничтожению воздушных, наземных и надводных целей. Новое фото вызвало активное обсуждение в Сети среди военных специалистов и пользователей.

    Ранее российская армия получила очередную партию многофункциональных истребителей Су-35С.

    4 мая 2026, 16:25 • Новости дня
    СМИ сообщили о назначении генерала Чайко командующим ВКС России
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генерал-полковник Александр Чайко был назначен новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами России, сообщили источник, знакомый с кадровым решением, и подтвердил источник, близкий к Минобороны.

    На этом посту Чайко сменил генерал-полковника Виктора Афзалова, который возглавлял ВКС с 2023 года, передает РБК.

    Александр Чайко родился в 1971 году в Московской области и является выпускником Московского высшего общевойскового командного училища. По информации сайта Минобороны, он прошел путь от командира разведывательного взвода до командующего первой танковой армией Западного военного округа. Также он окончил Общевойсковую академию Вооруженных Сил и Военную академию Генштаба.

    Чайко занимал различные руководящие должности в Центральном, Западном и Восточном военных округах, а в 2019 году был назначен заместителем начальника Генштаба. С сентября 2019 по июнь 2021 года он командовал российской группировкой в Сирии, после чего возглавил Восточный военный округ.

    Генерал Чайко является Героем России. Это звание ему было присвоено закрытым указом президента в 2020 году.

    В конце октября 2023 года генерал-полковник Виктор Афзалов был назначен на должность главнокомандующего Воздушно-космических сил (ВКС) вместо Сергея Суровикина, которого освободили от должности в связи с переходом на другую работу.

    4 мая 2026, 19:19 • Видео
    Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

    В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    5 мая 2026, 08:12 • Новости дня
    Ростех создал комплекс для подавления массированных атак дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Новейший комплекс радиоэлектронной борьбы обеспечит круговую защиту бронетехники от групповых налетов, мгновенно подавляя даже нестандартные частоты управления ударными аппаратами, сообщили в Ростехе.

    Предприятие холдинга «Росэл» дополнило линейку систем защиты от беспилотников «СЕРП» новым комплексом для противодействия массированным атакам FPV-дронов, сообщает Telegram-канал Ростеха.

    Новинка предназначена для защиты мобильных объектов, в том числе бронетехники, от ударных аппаратов.

    Разработка получила название «СЕРП-FPV». Комплекс обеспечивает круговой обзор и подавление радиосигналов на 360 градусов. Система работает по наиболее распространенным частотам управления дронами, создавая направленные и всенаправленные помехи. Это позволяет отражать как одиночные атаки, так и групповые налеты.

    «В наши дни довольно часто операторы беспилотников идут на эксперименты и «перепрошивают» свою технику таким образом, чтобы она работала на «кастомных» частотах. Типовые настройки и решения для радиоэлектронного противодействия в данном случае будут не эффективны», – пояснила заместитель директора по развитию бизнеса НИИ «Вектор» Наталия Котляр.

    По ее словам, особенность новых комплексов в том, что даже при использовании нестандартных частот сигнал будет подавлен, если он находится в рабочем диапазоне системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Росэл» предупредил о росте атак беспилотников в ближайшие годы. Для защиты от подобных угроз госкорпорация «Ростех» создала систему радиоэлектронной борьбы «Серп-ВС13Д». Позже российские специалисты разработали новый комплекс подавления навигации дронов «Вика».

    5 мая 2026, 10:59 • Новости дня
    Politico: Трамп лишил Германию дальнобойных ракет Tomahawk
    @ Stocktrek Images, Inc./ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Решение главы Белого дома вывести часть американского контингента из ФРГ фактически сорвало планы развертывания дальнобойных комплексов Tomahawk в Европе.

    Отказ США размещать крылатые ракеты на немецкой территории создает серьезные проблемы для обороноспособности страны, пишет Politico.

    «Решение американской администрации не размещать крылатые ракеты в Германии в конце концов опасно», – заявил депутат бундестага Метин Хакверди.

    Развертывание комплексов, обещанное Джо Байденом, должно было стать ответом на появление российских ракетных систем «Искандер» в Калининградской области. Теперь Дональд Трамп намерен вывести 5 тыс. военнослужащих из Германии, включая подразделение, которое должно было обслуживать пусковые установки Typhon с ракетами Tomahawk.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал, что в настоящее время возможности получить такие системы вооружений от США практически нет. Быстро найти замену американским ракетам с дальностью около 1,6 тыс. километров Европа не сможет.

    Берлин рассматривает возможность возобновления производства ракет Taurus с увеличенной дальностью, однако версия Neo появится не раньше следующего десятилетия. Попытки Германии закупить дальнобойные системы напрямую у США также пока не увенчались успехом, а европейские разработки займут длительное время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США запланировала отменить размещение ракет Tomahawk в Германии.

    Ранее американский президент распорядился вывести 5 тыс. американских солдат с немецкой территории.

    В НАТО признали нехватку дальнобойного оружия у европейских стран.

    4 мая 2026, 01:03 • Новости дня
    ВС России освободили десять населенных пунктов в зоне СВО за неделю

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные Силы России установили контроль над десятью населенными пунктами в различных регионах зоны СВО за прошедшую неделю, следует из данных Минобороны страны.

    «С 27 апреля по 3 мая под контроль Вооруженных Сил России перешли десять населенных пунктов: по четыре в Сумской области и Донецкой Народной Республике и два – в Харьковской области», – передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минобороны.

    Там напомнили, что с 20 по 26 апреля российские военнослужащие освободили два поселения в Харьковской области и одно – в Донецкой Народной Республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по ВПК Украины. ВС России поразили предприятие ВПК, порты и военные аэродромы ВСУ.

    2 мая 2026, 16:19 • Новости дня
    Посол России сообщил о военной помощи Северной Македонии Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новый посол России в Северной Македонии рассказал о предоставлении республикой военно-технической поддержки Киеву, отметив лидерство страны среди членов НАТО по объему помощи Украине в пересчете на душу населения.

    Власти Северной Македонии оказывают военно-техническую помощь киевскому режиму, сообщил в интервью ТАСС новый посол России в республике Дмитрий Зыков. По его словам, подобная поддержка объясняется евроатлантическим курсом внешней политики Северной Македонии, который официально провозглашается на всех уровнях.

    Зыков отметил: «Местные власти нашли возможным предоставлять киевскому режиму не только политическую поддержку. К сожалению, приходится констатировать многочисленные факты оказания военно-технической помощи». Он также подчеркнул, что, по заявлениям в Скопье, страна занимает лидирующие позиции среди стран НАТО по объему поддержки Украины на душу населения.

    Дипломат выразил глубокое разочарование позицией Северной Македонии по украинскому кризису и отметил, что подобные антироссийские шаги не соответствуют интересам македонского народа. Зыков добавил, что мнение граждан по этому вопросу не учитывалось.

    Ранее о поставках дронов на Украину заявил и посол России в Молдавии Олег Озеров. До этого Северная Македония присоединилась к антироссийским мерам Евросоюза.

    Напомним, Северная Македония поделила с четырьмя странами десятое место в мартовском рейтинге недружественных правительств газеты ВЗГЛЯД.


    4 мая 2026, 07:57 • Новости дня
    В зоне СВО испытали дрон «Штурмовик»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новый наземный дрон «Штурмовик», прообразом которому послужила колесная боевая машина времен Первой мировой войны «Царь-танк», начали апробировать в зоне специальной военной операции, сообщили в компании-разработчике «Дрон форс аэро» (Смоленская область).

    Новый наземный дрон «Штурмовик» проходит апробацию в зоне специальной военной операции, сообщает ТАСС. Разработкой устройства занимается компания «Дрон форс аэро» из Смоленской области. В организации подчеркнули, что прообразом машины стал «Царь-танк» – знаменитая колесная боевая техника эпохи Первой мировой войны.

    Представители «Дрон форс аэро» рассказали, что дрон отличается маневренностью и малозаметностью. «Нашими специалистами разработан малозаметный маневренный наземный дрон «Штурмовик». Изделие предназначено для доставки боевой части весом до 20 кг. Также аппарат может применяться в качестве «дрона-ждуна» благодаря небольшим габаритам», – отметили в компании.

    «Штурмовик» оснащён волоконно-оптической линией связи, что позволяет преодолевать расстояния до 30 км и делает устройство устойчивым к средствам радиоэлектронной борьбы противника. В случае обрыва основной линии связи автоматически активируется резервный цифровой модуль. Кроме того, в компании добавили, что дрон не боится грязи и дождя, что расширяет его возможности применения в сложных погодных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, для охраны госграницы России задействовали дроны и лазерное оружие.

    Ростех создал камеры для всех типов российских беспилотников.

    2 мая 2026, 23:50 • Новости дня
    Боевиков из подразделения «Волки Да Винчи» задержали на Украине за похищение

    Tекст: Антон Антонов

    Боевики подразделения ВСУ «Волки Да Винчи» задержаны в Днепропетровской области Украины после того, как избили и похитили местного жителя после отказа продать им спиртные напитки в ночное время, следует из сообщения местной полиции.

    По данным полиции, задержаны трое мужчин 38, 25 и 24 лет. Они приехали с оружием к местному магазину, где находились охранница и ее знакомый. Из-за отказа продать спиртное военные спровоцировали конфликт, переросший в драку с 20-летним молодым человеком, передает ТАСС.

    Нападавшие жестоко избили потерпевшего, погрузили его в бессознательном состоянии в автомобиль и скрылись. Перед отъездом они несколько раз выстрелили из автоматов по зданию, повредив фасад и спровоцировав пожар. Правоохранители обнаружили пострадавшего без сознания, сейчас он находится в больнице. Скрывавшихся в соседнем населенном пункте подозреваемых удалось задержать. Представители батальона «Волки Да Винчи» инициировали внутреннее расследование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, широкая огласка ситуации произошла 2 мая благодаря местным средствам массовой информации. При этом изначально правоохранители не торопились привлекать виновных к ответственности.

    2 мая 2026, 17:23 • Новости дня
    На Украине объявили об усилении рейдов по спортзалам для мобилизации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинское министерство обороны намерено увеличить число рейдов по спортзалам, чтобы выявить мужчин с отсрочкой от службы, несмотря на их хорошую физическую форму, заявил глава антикоррупционного совета при минобороны Юрий Гудименко.

    Министерство обороны Украины планирует усилить проверки в спортзалах, чтобы выявлять мужчин, уклоняющихся от мобилизации. Об этом заявил глава антикоррупционного совета при минобороны Юрий Гудименко, передает РИА «Новости».

    «Я устал жить в одном мире и за одни и те же десять минут видеть спортзалы, забитые качками, которые, очевидно, кем-то забронированы, и одновременно видеть видео, где у нас скандал, что ТЦК превысили полномочия. Такая задача есть, с этой задачей работают», – приводит его слова агентство УНИАН.

    Гудименко добавил, что власти собираются уделять особое внимание случаям, когда физически здоровые мужчины проводят время в фитнес-центрах и имеют отсрочку от службы. По его словам, эти ситуации будут предметом более пристального контроля.

    В последнее время киевские власти столкнулись с серьёзной нехваткой личного состава в вооружённых силах Украины. Насильственные действия сотрудников военкоматов при задержании подлежащих мобилизации вызывают многочисленные скандалы и протесты среди населения. В сети регулярно появляются видео с жесткими задержаниями мужчин сотрудниками военкоматов, которые нередко сопровождаются применением силы.

    Ранее в субботу депутат Верховной рады Сергей Нагорняк заявил о рассмотрении возможности мобилизации уже забронированных мужчин из-за нехватки личного состава в ВСУ. Одновременно правительство Украины рассматривает снижение квоты на освобождение от мобилизации для работников критически важных предприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Украины собираются в группировки, чтобы противостоять сотрудникам территориальных центров комплектования и «наказывать» работников мобилизационных органов.


    2 мая 2026, 18:12 • Новости дня
    Премьер Румынии сообщил о готовности автозаводов перейти на выпуск оружия

    Tекст: Мария Иванова

    Часть автомобильных заводов Румынии перепрофилируют под выпуск военной техники ради получения европейских кредитов на 16,6 млрд евро, заявил премьер-министр страны Илие Боложан.

    Власти страны намерены задействовать гражданские предприятия для выпуска вооружений, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Илие Боложан отметил, что это решение связано с реализацией европейского экстренного кредитного инструмента SAFE.

    «У нас есть компании из автомобильной промышленности, которые переориентируются на производство военной техники. Нужно производить вооружение, чтобы создавались рабочие места и наша оборонная промышленность также вошла в цепочки создания стоимости европейской оборонной промышленности», – заявил глава румынского правительства.

    По условиям европейских партнеров, половина закупаемой до 2030 года техники должна производиться на местном уровне. Для этого международные технологические корпорации разместят свои мощности на базе румынских государственных и частных предприятий, пояснил премьер.

    Еврокомиссия ранее одобрила планы восьми государств по масштабному перевооружению. Бухарест получит на эти цели 16,6 млрд евро, инициировав 21 программу закупок. Общий фонд льготных кредитов SAFE, запущенный в мае 2025 года, составляет 150 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Румыния в прошлом году отказалась от закупки вооружения у США ради получения средств по программе SAFE.

    Европейская комиссия одобрила выделение Польше 43,7 млрд евро на модернизацию армии в рамках этой инициативы.

    Страны Евросоюза год назад утвердили общий инвестиционный план милитаризации на 150 млрд евро.

    4 мая 2026, 00:51 • Новости дня
    Конгрессмен Лью указал на неутешительные для США итоги борьбы с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Конгрессмен-представитель Демократической партии США Тед Лью, наблюдая за американо-иранским конфликтом, пришел к выводу о необходимости новой стратегии обороны страны в противостоянии с Россией и КНР.

    «Война с Ираном показывает, что нам нужна новая стратегия обороны против Китая и России. 1. Если Иран, армия второго сорта, может нанести существенный урон базам США, то Китай или Россия способны стереть наши зарубежные базы в порошок. 2. США исчерпают оборонительные боеприпасы против Китая и России», – написал он в с соцсети Х.

    Конгрессмен Лью добавил к посту ссылку на расследование телеканала CNN о том, как большинство военных объектов США на Ближнем Востоке разгромлены Ираном.

    Впрочем, CNN в классификации источников информации американского лидера Дональда Трампа давно находятся в списке «фейк-ньюс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент выразил сомнение в приемлемости нового плана Ирана и добавил, что Тегеран еще не заплатил  «достаточно высокую цену за содеянное».

    При этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил телекомпании CNN о продолжении обсуждения мирного урегулирования конфликта между США и Ираном. В ночь на понедельник глава Белого дома анонсировал «Проект Свобода» по выводу «запертых» в Ормузе судов.

    4 мая 2026, 06:45 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о расчетах БПЛА ВСУ из украинцев 18-22 лет

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» на Сумском направлении фронта за прошедшие сутки отработали по живой силе и технике ВСУ в районах Кияницы, Храповщины, Пушкаревки, Великого Прикола, Голубовки, Вольной Слободы, Пустогорода, Хмелевки и Лесного.

    «Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в районе села Кружок (Путивльский район) действуют расчеты БПЛА 106 обр ТерО, укомплектованные украинцами от 18 до 22 лет. Часть из них уничтожена, другие значатся пропавшими без вести», – поделились бойцы с неофициальным Max-каналом группы войск «Северный ветер».

    По словам «Северян», в Сумском районе штурмовики за сутки продвинулись на 15 участках до 750 метров, в районе освобожденной Новодмитровки штурм-группы продвинулись на трёх участках до 400 метров. При этом стрелковые бои продолжаются в Кондратовке и окрестностях населенного пункта.

    В Харьковской области российские войска нанесли удары по живой силе и технике противника в районах Избицкого, Юрченково, Максимовки, Казачьей Лопани, Амбарного и посёлка Белый Колодезь.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения ГВ «Север» продвинулись на пяти участках до 250 метров. Стрелковые бои продолжаются в лесных массивах Волчанского района, а также около Чайковки.

    На Великобурлукском направлении без существенных изменений: штурмовики продвинулись до 200 метров в лесных массивах на северо-западе Купянского района.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 90 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России обезвредили неразорвавшийся снаряд украинского беспилотника весом в 100 кг, который рухнул на здание гражданского предприятия в ДНР. В Сумской области российские бойцы уничтожили 21 пункт управления дронами ВСУ.

    4 мая 2026, 05:05 • Новости дня
    Пушилин назвал сотрудников украинских ТЦК «очень богатыми людьми»

    Tекст: Катерина Туманова

    Высокий уровень коррупции в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на Украине связан с регулярными случаями вымогательства крупных сумм за освобождение от службы, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

    По его словам, коррупционная составляющая в ТЦК на Украине достаточно велика.

    «Тэцэкашники – очень богатые люди, свидетельств этому масса», – заявил Пушилин ТАСС.

    Глава ДНР подчеркнул, что в открытых источниках немало доказательств высокого уровня коррупции в этих структурах.

    Он напомнил, что недавно в Одессе были задержаны сотрудники ТЦК, которые вымогали деньги за освобождение людей от службы.

    «Причем не стесняясь, если не ошибаюсь, 30 тыс. долларов за освобождение, повторное освобождение конкретного человека. Они вымогали, за что были задержаны, арестованы, ближайшая судьба неизвестна», – добавил Пушилин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский соврал о причинах насильственной мобилизации в ВСУ. На Украине сформировались группы для расправы с ТЦК. На Украине объявили об усилении рейдов по спортзалам для мобилизации.


    5 мая 2026, 07:10 • Новости дня
    «Северяне» опровергли сведения об освобождении села Рясное в Сумской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на Сумском направлении в районах Уланово, Кондратовки, Кияницы, Великого Прикола, Запселья, Эсмани, Малой Рыбицы, Ясной Поляны и Рясного.

    «Публикации об освобождении ГВ «Север» села Рясное на данный момент не соответствуют действительности», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу  группы войск «Северный ветер».

    Они рассказали, что в Сумском районе штурмовики продвинулись на 15 участках до 650 метров. В Краснопольском районе в окрестностях освобожденной Новодмитровки штурмовые группы продвинулись на трёх участках до 500 метров.

    На Харьковском направлении фронта «Северяне» громили ВСУ у Червоной Зари, Весёлого, Избицкого, Ивановки, Великого Бурлука, Мерефы и на окраинах Харькова.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения ГВ «Север» продвинулись на пяти участках до 200 метров. Стрелковые бои идут в лесных массивах Волчанского района, а также около Чайковки. На Великобурлукском направлении  штурмовики продвинулись до 200 метров в лесных массивах на северо-западе Купянского района.

    «Украинские националисты пытались прорваться к позициям наших войск на мотоциклах, однако были уничтожены в результате комплексного огневого воздействия», – сообщили бойцы.

    Согласно сводке, за сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко в конце апреля заявил, что армия России начала бои за освобождение Рясного после установления контроля над Новодмитровкой в Сумской области. Российские силовики сообщили, что заградотряды ВСУ огнем остановили бегство военных из Рясного.

    Кроме того, стало известно, что родня мобилизованных украинцев пригрозила местью сотрудникам ТЦК.

    4 мая 2026, 12:00 • Новости дня
    Стало известно о планах Пентагона удвоить боевые выплаты солдатам

    Tекст: Мария Иванова

    Американское военное командование намерено увеличить ежемесячные надбавки за риск до 450 долларов на фоне падения боевого духа после начала иранского конфликта.

    Бюджетные документы Военно-воздушных сил раскрыли инициативу по увеличению выплат военнослужащим в зонах конфликтов к 2027 году, передает Military Watch Magazine.

    Если Конгресс одобрит рост расходов, ежемесячная доплата за враждебный огонь вырастет с 225 до 450 долларов.

    Подобная мера продиктована серьезным падением морального духа среди личного состава. Кризис обострился после сообщений о значительных потерях американской армии в боях с иранскими подразделениями с 28 февраля.

    Текущая фиксированная ставка подвергается критике из-за инфляции и острой нехватки добровольцев.

    Косвенным подтверждением тяжелых потерь стала приостановка работы родильного отделения в медицинском центре Ландштуль возле европейской авиабазы Рамштайн. Учреждение срочно запросило донорскую кровь для лечения прибывающих с Ближнего Востока раненых. Представители военного ведомства назвали спасение пострадавших солдат своей «главной задачей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе операции против Ирана ранения получили 415 военнослужащих США. Крупнейший американский госпиталь в Европе экстренно обратился с просьбой о сдаче крови для раненых.

    Для ведения войны Пентагон запросил у Конгресса дополнительное финансирование в размере 200 млрд долларов.

