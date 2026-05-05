Испания отказалась участвовать в силовой операции в Ормузском проливе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Испания исключает участие в силовой операции в Ормузском проливе, передает РИА «Новости».

Альбарес в интервью каналу TVE подчеркнул: «Мы исключаем любое участие в силовой операции и любые действия, которые могут привести к эскалации. Этого сейчас нужно избегать любой ценой, потому что риск войны сохраняется постоянно». Мадрид уверен, что конфликт не может быть решен военным путем, а условий для проведения операции под флагом ООН на данный момент нет.

Министр также заявил, что ситуация вокруг пролива находится в состоянии «двойной блокировки» со стороны Ирана и США, а статус-кво он назвал «очевидно неустойчивым». Альбарес подчеркнул, что блокировка Ормузского пролива может привести к росту цен на энергоносители, удобрения и продукты питания в Испании. Кроме того, затяжной кризис способен усилить миграционное давление на Европу.

Альбарес отметил, что Испания выступает за свободное, безопасное и бесплатное открытие Ормузского пролива. По его словам, Мадрид поддерживает переговорный процесс, а Пакистан продолжает посреднические усилия между сторонами при поддержке Испании. Министр добавил, что военного решения кризиса нет ни для США, ни для Ирана. Накануне эскалации Вашингтон и Тегеран еще вели переговоры в Омане, а недавние контакты вселяли определенную надежду.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о запуске операции «Проект Свобода» по выводу заблокированных судов из Ормузского пролива.

Иранские войска установили жесткий контроль над Ормузским проливом и пообещали атаковать любые суда без предварительного разрешения.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об отказе страны участвовать в операции США по выводу судов из Ормузского пролива.