Алиханов заявил о превосходстве российского салона Superjet над импортным

Tекст: Дмитрий Зубарев

Алиханов заявил, что российский салон, установленный на полностью импортозамещённой версии самолёта Superjet-100, превосходит по качеству зарубежные аналоги, применявшиеся ранее, передает РИА «Новости».

Он отметил: «На одной из машин в Жуковском недавно закончился монтаж внутреннего салона. Это панели салона, кресла пассажиров, бортпроводников, внутрисалонное оборудование: система кондиционирования, освещения и прочее. Получилось лучше салона, который поставлялся на предыдущий Superjet зарубежными компаниями».

По данным ведомства, российский салон SJ-100 впервые представили широкой публике на выставке Wings India 2026, прошедшей в Индии в конце января этого года. Новый салон разработан в рамках программы импортозамещения и включает полностью отечественные системы и оборудование.

Самолёт SJ-100 относится к классу ближнемагистральных узкофюзеляжных лайнеров и станет ещё одной моделью в линейке Superjet. В настоящее время к сертификации готовятся 26 серийных самолётов из 42, предусмотренных контрактами. Получение сертификата ожидается в августе 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная авиастроительная корпорация в марте 2025 года начала летную часть сертификационных испытаний импортозамещенного самолета Superjet.

В апреле 2025 года первый заместитель гендиректора ОАК Олег Бочаров сообщил о завершении подготовки полностью импортозамещенного SJ-100 к летным испытаниям.

Позже министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил о планах начать поставки самолета SJ-100 с двигателями ПД-8 в начале 2026 года.